Was ist MYX Finance? Ein neues Paradigma für den On-Chain-Derivatehandel

Der Spot-Handel von MYX ist jetzt auf MEXC live! Besuchen Sie außerdem die MEXC Airdrop+ Seite, um am MYX-Airdrop-Event teilzunehmen.





Mit dem rasanten Fortschritt der Blockchain-Technologie entwickelt sich der Bereich der Dezentralen Finanzen (DeFi) stetig weiter. Besonders der Derivatehandel – ein zentraler Bestandteil von DeFi – durchläuft derzeit eine tiefgreifende Transformation. Hohe Eintrittsbarrieren, komplexe Abläufe und erheblicher Slippage sowohl auf zentralisierten als auch dezentralen Börsen (DEXs) erschweren es jedoch vielen Privatanlegern, aktiv daran teilzunehmen. Vor diesem Hintergrund wurde MYX Finance ins Leben gerufen – mit dem Ziel, durch technologische Innovationen diese Hürden zu überwinden und allen Nutzern gleichberechtigten Zugang zu Alpha-Trading zu ermöglichen.









BTC, MYX Finance ist ein Krypto-Derivateprotokoll, das von D11 Labs entwickelt wurde – und zugleich der erste Perpetual DEX, der Chain Abstraction implementiert. Mit nur einem einzigen, einheitlichen Konto können Benutzer über mehrere Blockchains hinweg handeln, ohne die Wallet wechseln oder Cross-Chain-Gebühren zahlen zu müssen. Die Plattform unterstützt eine Vielzahl von Vermögenswerten, darunter USDC , USDT, ETH BNB , und SOL , und bietet Perpetual Contracts mit bis zu 50-fachem Hebel. Das Ziel: das reibungslosere Handelserlebnis zentralisierter Börsen mit der Sicherheit der Dezentralisierung zu vereinen.





Unterstützt von bedeutenden Brancheninvestoren wie Sequoia China, HashKey Capital , und Consensys hat MYX sowohl auf Linea als auch auf der BNB Chain ein explosives Wachstum verzeichnet. Im Jahr 2024 entwickelte es sich rasant zum am schnellsten wachsenden Derivateprotokoll und gilt heute weithin als der Hauptkonkurrent von Hyperliquid.









MPM-Mechanismus: Im Zentrum von MYX steht der proprietäre MPM (Matching Pool Mechanism), der Long- und Short-Positionen intelligent abgleicht, um Handel ohne Slippage, niedrige Gebühren und hohe Kapitaleffizienz zu ermöglichen. Im Gegensatz zu traditionellen Orderbuchmodellen ist MPM nicht auf ein hohes TVL angewiesen, um stabile Liquidität bereitzustellen. Dies führt zu einem effizienten Handelserlebnis und reduziert die Handelskosten für Benutzer erheblich.





Einheitliches Konto: Benutzer können Derivate über mehrere Blockchains und Vermögenswerte hinweg mit nur einem Konto handeln – ohne Wallet-Wechsel, ohne Cross-Chain-Bridges und ohne Gasgebühren. Dieses Design ermöglicht ein nahtloses, CEX-ähnliches Handelserlebnis auf dezentraler Infrastruktur.





Nahtloses Trading: Die nahtlose Handelsfunktion von MYX Finance basiert auf Verschlüsselungsabstraktionstechnologie und vereint die Sicherheit von DEXs mit der Benutzerfreundlichkeit von CEXs. Mit nur einer einmaligen Autorisierung können Benutzer jederzeit handeln – ohne wiederholte Signaturbestätigungen oder Gas-Vorauszahlungen, was die Ausführungseffizienz erheblich steigert.





Genehmigungsfreie Listings: MYX unterstützt das genehmigungsfreie Listing neuer Vermögenswerte, einschließlich früher Memecoins und kleiner, weniger bekannter Token (Long-Tail-Assets). Sobald die Community zustimmt, erhalten diese Token Zugang zu einem tiefen Liquiditätsmarkt auf der Plattform.





Hoher Hebel & niedrige Gebühren: MYX bietet einen Hebel von bis zu 50x bei äußerst niedrigen Handelsgebühren, die mit zentralisierten Börsen konkurrieren können, sowie wettbewerbsfähige Finanzierungsraten.













Die Verteilung des MYX-Tokens ist strategisch gestaltet, um frühe Unterstützer zu belohnen, Community-Beteiligung zu fördern und Investoren zu stärken – mit dem Ziel, das langfristige Wachstum des gesamten Ökosystems zu unterstützen. Der Gesamtvorrat beträgt 1,000,000,000 MYX-Token, verteilt wie folgt:





Community-Belohnungen: 450 Millionen MYX (45%)

Team und Berater: 200 Millionen MYX (20%)

Institutionelle Investoren: 200 Millionen MYX (20%)

Initiale Community-Liquidität: 100 Millionen MYX (10%)

Zukünftige Reserven: 50 Millionen MYX (5%)













MYX ist der zentrale Token der Chain-Abstraction-Liquiditätsschicht von MYX Finance und wurde entwickelt, um plattformübergreifend Wert zu generieren. Seine Hauptfunktionen umfassen:





Governance: Inhaber von MYX können sich an Governance-Entscheidungen beteiligen, einschließlich der Abstimmung über die Entwicklungsrichtung der Plattform und zentrale Protokollregeln.

Staking-Belohnungen: Benutzer können MYX-Token auf der Plattform staken, um zusätzliche Erträge zu erzielen. Staker erhalten einen Anteil der Handelsgebühren als Belohnung und erlangen gleichzeitig Mitbestimmungsrechte in der Governance.

Anreizmechanismus: MYX dient als Incentive-Token, der Benutzer für ihren Beitrag zum Plattform-Ökosystem belohnt – darunter Liquiditätsanbieter, Trader und Entwickler.

Cross-Chain-Expansion: MYX spielt eine wichtige Rolle bei der Ausweitung des Protokolls auf mehrere Blockchain-Ökosysteme und unterstützt Cross-Chain-Handel sowie die Interoperabilität von Vermögenswerten.









MYX Finance begegnet den zentralen Herausforderungen des traditionellen DeFi-Derivatehandels mit einem innovativen MPM-Mechanismus und einem Chain-Abstraction-Kontosystem. Durch ein Benutzererlebnis, das zentralisierten Börsen nahekommt, bei gleichzeitiger Wahrung von Transparenz und Sicherheit der Dezentralisierung, bietet MYX eine zukunftsweisende Lösung für die nächste Generation des On-Chain-Handels. Mit dem Wachstum des Ökosystems und der laufenden Weiterentwicklung der Funktionen ist MYX gut positioniert, eine bedeutende Rolle in der Zukunft von DeFi zu spielen.





Im Zuge seiner dynamischen Entwicklung ist MYX Finance eine Partnerschaft mit der führenden globalen Börse MEXC eingegangen, was dem Projekt starken Wachstumsimpuls verleiht.





MEXC ist bekannt für niedrige Gebühren, ultraschnelle Orderausführung, breite Asset-Abdeckung und tiefe Liquidität – und genießt das Vertrauen von Investoren weltweit. Dank seines klaren Fokus auf neue Projekte und seiner starken Support-Strukturen ist MEXC zudem ein idealer Nährboden für vielversprechende Web3-Vorhaben.





Der Spot-Handel mit MYX ist jetzt auf MEXC live – mit extrem niedrigen Gebühren





1) Öffnen und loggen Sie sich in die MEXC-App oder auf die offizielle Website ein.

2) Suchen Sie im Suchfeld nach MYX und wählen Sie das entsprechende MYX Spot-Handelspaar aus.

3) Wählen Sie den Ordertyp, geben Sie Menge, Preis und weitere Parameter ein, um den Handel abzuschließen.





Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz-, Buchhaltungs- oder Beratungsdienstleistung dar, noch ist es eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Investitionsentscheidungen und deren Ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.



