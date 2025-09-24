Was ist die PNL-Margin-Funktion von MEXC?









PNL-Margin, auch bekannt als Rolling-Position-Strategie, ist eine Handelsmethode, bei der nicht realisierte Gewinne aus offenen Futures-Positionen als Margin verwendet werden, um zusätzliche Positionen zu eröffnen oder bestehende zu vergrößern. Anstatt eine profitable Position zu schließen, um Gewinne zu realisieren, nutzen Händler nicht realisierte Gewinne, um ihr Exposure zu erweitern – und vergrößern so effektiv die Positionsgröße, ohne neues Kapital hinzuzufügen.





Dieser Ansatz wird häufig in Hochhebel-Umgebungen genutzt und ist am effektivsten in starken, klar gerichteten Märkten. Durch die kontinuierliche Allokation nicht realisierter Gewinne in dieselbe Handelsrichtung wollen Händler das Positionswachstum beschleunigen. Bei richtiger Umsetzung in einem anhaltenden Trend entsteht so ein Zinseszinseffekt oder „Schneeballeffekt“, bei dem sowohl die Positionsgröße als auch die potenziellen Erträge schnell wachsen. Jeder erfolgreiche Rollover verstärkt das Gesamtexposure und das Gewinnpotenzial.









Der typische Ablauf sieht folgendermaßen aus: Ein Händler eröffnet zunächst eine Futures-Position mit Anfangskapital. Sobald die Position profitabel wird, werden – anstatt die Gewinne zu realisieren – sowohl das Kapital als auch die nicht realisierten Gewinne als Margin genutzt, um das Exposure zu vergrößern. Bei erfolgreicher, aufeinanderfolgender Umsetzung kann dieser Zinseszinseffekt das Konto exponentiell wachsen lassen.





Zur Veranschaulichung: Angenommen, ein Händler startet mit 10,000 USDT. Wenn der BTC-Preis 40,000 USDT erreicht, eröffnet der Händler eine Long-Position mit 10-fachem Hebel, was eine anfängliche Positionsgröße von 100,000 USDT (≈ 2.5 BTC) ergibt. Anschließend wendet der Händler eine PNL-Margin-Strategie an und führt zwei Rollovers durch:

Erster Rollover: Wenn BTC auf 44,000 USDT steigt (+10%), werden die nicht realisierten Gewinne von 10,000 USDT als neue Margin hinzugefügt, wodurch sich die Positionsgröße auf 200,000 USDT (≈ 4.5 BTC) erhöht.

Zweiter Rollover: BTC steigt dann auf 47,960 USDT (+9%) und generiert einen nicht realisierten Gewinn von 18,000 USDT. Dieser Gewinn wird erneut als Margin verwendet, wodurch sich die Positionsgröße auf 380,000 USDT (≈ 7.9 BTC) erweitert.

Der schrittweise Prozess wird in der folgenden Tabelle dargestellt:





Rollover mit PNL-Margin

Schritt BTC-Preis (USDT) Preisänderung Positionsgröße (USDT) Nicht realisierter Gewinn Kontoeigenkapital (USDT) Aktion Ergebnis-Positionsgröße (USDT) Anfangsposition 40,000 - 100,000 - 10,000 - 100,000 1. Rollover 44,000 +10% 100,000 10,000 20,000 Nicht realisierten Gewinn (10,000 USDT) als Margin nutzen, um Positionen mit 10x Hebel hinzuzufügen 200,000 2. Rollover 47,960 +9% 200,000 18,000 38,000 Nicht realisierten Gewinn (18,000 USDT) als Margin nutzen, um Positionen mit 10x Hebel hinzuzufügen 380,000 Letzte Phase 52,000 +8.4% 380,000 31,920 69,920 - 380,000





Ergebnisvergleich

Szenario Einstiegs­preis (USDT) Finaler BTC-Preis (USDT) End-Positionsgröße Nicht realisierter Gewinn (USDT) Anfangs­margin (USDT) Finales Kontoeigenkapital (USDT) Ohne PNL-Margin 40,000 52,000 100,000 USDT (2.5 BTC) (52,000 – 40,000) × 2.5 = 30,000 10,000 40,000 Mit PNL-Margin 40,000 52,000 380,000 USDT (7.9 BTC) 31,920 (letzte Phase) 10,000 69,920

Handelsgebühren, Funding-Kosten und potenzielles Slippage sind in dieser Darstellung zur besseren Übersicht ausgeschlossen.





Dieses Beispiel zeigt, wie die PNL-Margin-Strategie die Erträge bei einem günstigen Markttrend deutlich verstärken kann. Die wichtigsten Merkmale dieses Ansatzes sind:

1) Aggressive Positionsgröße: Jeder Rollover bindet in der Regel das gesamte Kontoeigenkapital oder fast den gesamten Betrag.

2) Abhängigkeit von korrekter Trendbewertung: Ein einziger Fehlgriff kann alle angesammelten Gewinne zunichtemachen.

3) Hebelgetrieben: Die Strategie wird normalerweise im gehebelten Futures-Handel angewendet, was sowohl die potenziellen Gewinne als auch die Risiken vervielfacht.









1) Nur neu eröffnete Cross-Margin-Positionen können die PNL-Margin-Funktion nutzen. Isolierte Margin-Positionen sind nicht berechtigt.

2) Bei der Nutzung von PNL-Margin werden nur nicht realisierte Gewinne aus Cross-Margin-Positionen als verfügbare Mittel gezählt. Nicht realisierte Gewinne aus isolierten Margin-Positionen können nicht verwendet werden.

3) PNL-Margin gilt nur im Single-Asset-Margin-Modus. Im Multi-Asset-Margin-Modus werden die verfügbaren Mittel auf Basis einer anderen Logik berechnet.













Öffnen Sie die MEXC- Futures-Handelsseite und wählen Sie den Cross-Margin-Modus. Sobald die nicht realisierten Gewinne Ihrer Cross-Margin-Positionen steigen, erhöhen sich auch Ihre verfügbaren Mittel.





Verfügbare Mittel (Cross-Margin) = Wallet-Guthaben – Positions-Margin – Auftrags-Margin + Gesamt-PNL aller nicht realisierten Cross-Margin-Positionen













1) Öffnen Sie die MEXC-App und tippen Sie auf Futures.

2) Wählen Sie den Cross-Margin-Modus.

3) Nach dem Eröffnen einer Position erhöhen sich – sobald die nicht realisierten Gewinne Ihrer Cross-Margin-Positionen steigen – Ihre verfügbaren Mittel.





Hinweis: Im Advanced-Margin-Modus können Benutzer für Long- und Short-Positionen unterschiedliche Margin-Modi auswählen. Wenn die Long-Position im Isolated-Margin-Modus und die Short-Position im Cross-Margin-Modus geführt wird (oder umgekehrt), werden die verfügbaren Mittel dennoch als Cross-Margin-Verfügbare Mittel angezeigt.













Der Schlüssel zum PNL-Margin-Handel liegt in der genauen Einschätzung der Nachhaltigkeit eines Markttrends. Händler müssen entschlossen Positionen ausbauen, wenn der Trend klar und das Momentum stark ist, um Gewinne durch kontinuierlichen Zinseszinseffekt zu maximieren. Allerdings ist diese Strategie von Natur aus ein zweischneidiges Schwert: Während sie in einem anhaltenden Trend außergewöhnliche Renditen generieren kann, kann eine plötzliche Umkehr sowohl die angesammelten nicht realisierten Gewinne als auch das Anfangskapital schnell zunichtemachen. Marktunvorhersehbarkeit, emotionale Entscheidungen und der Einsatz hoher Hebel verstärken diese Risiken zusätzlich.





Aus diesem Grund gilt PNL-Margin als eine Hochrisiko-/Hochrendite-Strategie, die präzises Marktverständnis, strikte Disziplin und starke psychologische Widerstandsfähigkeit erfordert. Händlern wird geraten, klare Take-Profit- und Stop-Loss-Level festzulegen, robustes Risikomanagement anzuwenden und rechtzeitig einen Teil der Gewinne zu sichern. Jeder, der PNL-Margin ausprobiert, sollte dies nur mit Kapital tun, dessen Verlust er vollständig verkraften kann.





