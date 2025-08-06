Margin ist die Grundlage des Futures-Handels – sie bestimmt Ihre Positionsgröße, Ihr Risiko und den Zeitpunkt einer möglichen Liquidation. Ein Verständnis dafür, wie Margin funktioniert und warum sie Margin ist die Grundlage des Futures-Handels – sie bestimmt Ihre Positionsgröße, Ihr Risiko und den Zeitpunkt einer möglichen Liquidation. Ein Verständnis dafür, wie Margin funktioniert und warum sie
Was ist Margin? Wer bewegt meine Margin? Verständnis der Margin im MEXC-Futures-Handel

Margin ist die Grundlage des Futures-Handels – sie bestimmt Ihre Positionsgröße, Ihr Risiko und den Zeitpunkt einer möglichen Liquidation. Ein Verständnis dafür, wie Margin funktioniert und warum sie sich verändert, ist entscheidend für den erfolgreichen Futures-Handel.

1. Was ist Margin


Margin ist die Sicherheitsleistung, die erforderlich ist, um eine Futures-Position zu eröffnen und aufrechtzuerhalten. Anstatt den vollen Kontraktwert zu hinterlegen, können Benutzer abhängig vom gewählten Hebel nur einen Prozentsatz einzahlen. Dies ermöglicht den Handel mit Hebelwirkung, bei dem sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt werden.

MEXC unterstützt zwei Margin-Modi: Isolierte Margin und Cross Margin.

1.1 Isolierte Margin


Im Modus der isolierten Margin funktioniert jede Position als vollständig eigenständige Handelseinheit mit einem eigenen Margin-Guthaben. Gewinne und Verluste sind dabei strikt auf diese einzelne Position begrenzt und haben keinerlei Auswirkungen auf andere Positionen oder das restliche Kontoguthaben. Wird eine Position liquidiert, sind die Verluste auf die dafür hinterlegte Margin beschränkt – alle anderen Positionen bleiben unberührt.

Dieser segmentierte Ansatz bietet bessere Risikokontrolle und eignet sich besonders für Anfänger oder Händler, die mehrere Strategien gleichzeitig verfolgen. Beispiel: Wenn Sie Positionen in BTCUSDT und ETHUSDT halten und Ihre BTC-Position liquidiert wird, bleibt Ihre ETH-Position unbeeinträchtigt weiter bestehen – inklusive ihrer eigenen Margin. So können Risiken für einzelne Vermögenswerte gezielt verwaltet werden.

1.2 Cross Margin


Im Modus der Cross Margin werden alle verfügbaren Mittel Ihres Futures-Kontos als gemeinsames Margin-Guthaben für sämtliche Positionen verwendet. Diese Methode erlaubt zwar eine höhere Hebelwirkung, bedeutet aber auch, dass größere Verluste in einer einzelnen Position das gesamte Kontoguthaben beeinflussen und andere Positionen gefährden können. MEXC ermöglicht es Benutzern, bestehende Positionen von isolierter zu Cross Margin zu wechseln – ein Wechsel zurück ist jedoch nicht möglich.

Cross Margin eignet sich für fortgeschrittene Händler mit höherer Risikobereitschaft, die das volle Potenzial ihrer verfügbaren Mittel ausschöpfen möchten. Wenn Sie von Ihrer Marktprognose überzeugt sind, kann Cross Margin Ihre Gewinne bei günstiger Kursentwicklung deutlich steigern – gleichzeitig aber auch das Verlustrisiko erhöhen.

2. Sieben häufige Gründe für eine schrumpfende Margin


Während des Futures-Handels gibt es verschiedene Faktoren, die dazu führen können, dass Ihre Positionsmargin sinkt. Hier sind die sieben häufigsten Ursachen:

2.1 Eröffnen neuer Positionen


Beim Eröffnen eines neuen Futures-Kontrakts muss ein bestimmter Margin-Betrag als Sicherheit hinterlegt werden. Diese Margin wird vom verfügbaren Guthaben abgezogen und gesperrt, um mögliche Verluste abzudecken. Sobald die Position geschlossen oder ein Stop-Loss ausgelöst wird, wird die gesperrte Margin automatisch wieder freigegeben.

Beispiel

Sie eröffnen eine BTCUSDT-Position im Wert von $10,000, die eine Margin von 10% erfordert. $1,000 werden vom verfügbaren Guthaben abgezogen und für die Dauer des Trades als Sicherheit hinterlegt. Nach dem Schließen der Position oder bei Erreichen des Stop-Loss wird die Margin von $1,000 automatisch wieder Ihrem verfügbaren Guthaben gutgeschrieben.

2.2 Nicht realisierte Verluste


Der Futures-Handel reagiert äußerst sensibel auf Marktschwankungen. Wenn sich der Kurs entgegen Ihrer Positionsrichtung entwickelt, entstehen Verluste, die Ihre verfügbare Margin automatisch verringern.

Beispiel
Sie eröffnen eine Long-Position auf BTCUSDT, aber der BTC-Kurs fällt kontinuierlich. Ihre Position verliert an Wert und Ihr Margin-Guthaben sinkt entsprechend. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit des Marktes sollten Händler Kursentwicklungen aktiv überwachen und geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Strategien einsetzen, um Risiken zu begrenzen. Weitere Informationen finden Sie unter „Take-Profit und Stop-Loss im Futures-Handel einstellen“.

2.3 Handelsgebühren


Die Handelsgebühren von MEXC gehören zu den niedrigsten am Markt und werden bei jeder Transaktion automatisch von Ihrer verfügbaren Margin abgezogen.

2.4 Abrechnung der Finanzierungsgebühr


Finanzierungsgebühren werden vom verfügbaren Margin-Guthaben abgezogen. Reicht dieses nicht aus, erfolgt der Abzug von der Positionsmargin. Dadurch nähert sich der Liquidationspreis schrittweise dem aktuellen Marktpreis an – das Liquidationsrisiko steigt erheblich.

Beispiel

Händler A hält eine BTCUSDT-Position, verfügt aber nicht über ausreichend verfügbare Margin zur Deckung der aktuellen Finanzierungsgebühr. Das System zieht die Gebühr automatisch von der Positionsmargin ab, wodurch sich die Sicherheitsmarge verringert und der Liquidationspreis ansteigt – das Risiko einer Zwangsliquidation steigt deutlich.

2.5 Liquidation


Eine Liquidation wird ausgelöst, wenn extreme Marktbewegungen die Margin eines Händlers unter die erforderliche Wartungsmargin drücken. Im Fall einer Liquidation erleidet die Margin einen teilweisen oder vollständigen Verlust.

Beispiel

Ein Händler verfügt über $1,000 Positionsmargin. Ein starker Markteinbruch reduziert diese auf $500 – unter die vom Börsenprotokoll geforderte Wartungsmargin. Das System schließt die Position automatisch, was zu einem (teilweisen oder vollständigen) Margin-Verlust führt.

2.6 Mittelübertragungen


Das Übertragen von Mitteln vom Futures-Konto auf andere Konten verringert das verfügbare Futures-Guthaben – dies kann die Margin bestehender Positionen beeinträchtigen.

Beispiel

Ein Händler überträgt $500 vom Futures-Konto auf das Spot-Konto. Die verfügbare Margin im Futures-Bereich sinkt dadurch um $500 und kann die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung bestehender Positionen negativ beeinflussen.

2.7 Ablauf von Boni


Wenn Futures-Boni als Margin verwendet werden, verringert deren Ablauf automatisch Ihre verfügbare Gesamtmargin.

Beispiel

Ein Händler erhält einen Futures-Bonus über $50, der als zusätzliche Margin dient. Sobald der Bonus abläuft, wird der Betrag von $50 automatisch vom Margin-Guthaben abgezogen, wodurch sich die Margin der Position entsprechend verringert.

3. Wie man Marginschwund vermeidet


Mehrere Faktoren führen häufig zum Marginschwund: Marktschwankungen, übermäßiger Hebeleinsatz, fehlende Stop-Loss-Aufträge und mangelndes Risikomanagement. Hier sind einige Tipps zur Risikominderung:

Stop-Loss-Aufträge verwenden: Setzen Sie immer einen Stop-Loss, um im Falle ungünstiger Marktbewegungen frühzeitig auszusteigen.
Hebel kontrollieren: Wählen Sie ein Hebelverhältnis, das Ihrer individuellen Risikobereitschaft entspricht. Ein höherer Hebel bedeutet auch ein höheres Risiko.
Margin überwachen und auffüllen: Behalten Sie Ihre Wartungsmargin-Rate im Auge und fügen Sie rechtzeitig Margin hinzu, bevor Warnstufen erreicht werden.
Isolierten Modus wählen: Der Modus „Isolierte Margin“ begrenzt Verluste auf eine einzelne Position und schützt Ihr übriges Vermögen.

