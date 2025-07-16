Was ist HENLO? Ein tiefer Einblick in Berachains heißesten Memecoin





Memecoins faszinieren die Krypto-Community durch ihren Humor und ihren gemeinschaftsgetriebenen Charakter. HENLO , ein aufstrebender Memecoin im Berachain-Ökosystem, nutzt seine einzigartige kulturelle Positionierung und innovative Tokenomics, um die Art und Weise zu verändern, wie Benutzer mit Kryptowährungen interagieren. Dieser Artikel bietet einen tiefen Einblick in HENLOs Entstehung, Tokenverteilung, Community-Mechanismen und das zukünftige Wachstumspotenzial.









Die Honey Jar (THJ) Community hat HENLO ins Leben gerufen, um ein einzigartiges Krypto-Projekt zu schaffen, das von Humor und Internetkultur getragen wird. Im Gegensatz zu traditionellen Kryptowährungen, die technische Merkmale und finanzielle Funktionen in den Vordergrund stellen, legt HENLO den Fokus auf kulturelle Teilhabe und Community-Interaktion – mit dem Ziel, als kulturelles Symbol innerhalb des Berachain-Ökosystems zu fungieren.





Das zentrale Leitmotiv von HENLO ist das Hinterfragen etablierter Konventionen. Durch Partnerschaften mit etablierten Projekten wie Ramen Finance erlangte HENLO schon früh große Aufmerksamkeit. Das Gründungsteam baut auf einer starken Community-Basis auf, um einen lebendigen und unterhaltsamen Memecoin zu schaffen, der bei kultur- und humoraffinen Krypto-Enthusiasten Anklang findet.









HENLO verfügt über eine Gesamtmenge von 100 Milliarden Token, die wie folgt aufgeteilt ist:

Beitragende (15%) : 9 Monate gesperrt, mit einem Cliff von 3 Monaten

Investoren (20%) : 6-monatige Sperrfrist zur Sicherstellung langfristiger Bindung

PoL & Anreize (23%) : Für Validator-Belohnungen, Market-Making und anfängliche DEX-Liquidität

Community (32%) : Durch Airdrops und den Ramen Launch Sale, um die Teilnahme zu fördern

Reserve (10%): Für 36 Monate gesperrt zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung





Zusätzlich bietet HENLO die Option oHENLO an – ein Kaufrecht, das es Inhabern ermöglicht, HENLO mit 25% Rabatt zu erwerben. Dies fördert die Marktfairness und hilft, Manipulationen zu vermeiden.









HENLO setzt auf gemeinschaftsgetriebenes Wachstum und führt mehrere Anreizprogramme ein:

Airdrop-Programm: Verteilung von Tokens an 50,203 Wallets in zwei Formen – HENLO und oHENLO.

Punkte-System: Belohnt Benutzer für die Teilnahme an Events und das Halten bestimmter Vermögenswerte. Die Punkte können eingelöst werden, sobald das Berachain-Mainnet live geht.

Crews-Mechanismus: Community-Mitglieder können Teams beitreten, an Challenges teilnehmen und zusätzliche Belohnungen verdienen.





Diese Initiativen fördern das Engagement, erweitern die Reichweite von HENLO und steigern die aktive Beteiligung.













Zum Zeitpunkt des Verfassens wird HENLO bei etwa $0.000667 gehandelt und weist eine Marktkapitalisierung von rund $2.3 Millionen auf. Für die Zukunft plant HENLO, sein Ökosystem weiter auszubauen – durch Partnerschaften mit zusätzlichen NFT-Projekten, DeFi-Protokollen und Gaming-Plattformen, um den Nutzen und Wert des Tokens nachhaltig zu steigern.









HENLO gehört aktuell zu den heißesten Tokens am Markt. MEXC hat frühzeitig gehandelt und HENLO als Erster gelistet – so erhalten Benutzer frühzeitigen Zugang zum Handel. Um HENLO auf MEXC zu kaufen, folgen Sie diesen Schritten:





1) Öffnen Sie die MEXC-App und loggen Sie sich ein, oder besuchen Sie die offizielle Website.

2) Geben Sie „HENLO“ in die Suchleiste ein und wählen Sie Spot-Handel aus.

3) Wählen Sie den Ordertyp, geben Sie Menge und Preis ein und schließen Sie den Kauf ab.





HENLO geht über das klassische Memecoin-Modell hinaus, indem es Kultur, Humor und eine aktive Community vereint. Mit innovativer Tokenomics und vielfältigen Anreizmechanismen etabliert sich HENLO rasch als fester Bestandteil des Berachain-Ökosystems. Als herausragendes Beispiel für Innovation im Memecoin-Sektor verdient HENLO besondere Aufmerksamkeit – dank seiner einzigartigen Mischung aus kultureller Identität und gemeinschaftsorientiertem Design.



