Memecoins faszinieren die Krypto-Community durch ihren Humor und ihren gemeinschaftsgetriebenen Charakter. HENLO, ein aufstrebender Memecoin im Berachain-Ökosystem, nutzt seine einzigartige kulturelleMemecoins faszinieren die Krypto-Community durch ihren Humor und ihren gemeinschaftsgetriebenen Charakter. HENLO, ein aufstrebender Memecoin im Berachain-Ökosystem, nutzt seine einzigartige kulturelle
Lernen/Hot-Token-Zone/Projektvorstellung/Was ist HEN...en Memecoin

Was ist HENLO? Ein tiefer Einblick in Berachains heißesten Memecoin

Anfänger
16. Juli 2025MEXC
0m
#Branchen-Hype#Grundlagen
Henlo
HENLO$0.0000161--%
Heima
HEI$0.2339+0.17%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.0004562+4.94%
LiveArt
ART$0.002599-0.99%
VisionGame
VISION$0.0006666+0.95%

Memecoins faszinieren die Krypto-Community durch ihren Humor und ihren gemeinschaftsgetriebenen Charakter. HENLO, ein aufstrebender Memecoin im Berachain-Ökosystem, nutzt seine einzigartige kulturelle Positionierung und innovative Tokenomics, um die Art und Weise zu verändern, wie Benutzer mit Kryptowährungen interagieren. Dieser Artikel bietet einen tiefen Einblick in HENLOs Entstehung, Tokenverteilung, Community-Mechanismen und das zukünftige Wachstumspotenzial.

1. Ursprung und Vision von HENLO


Die Honey Jar (THJ) Community hat HENLO ins Leben gerufen, um ein einzigartiges Krypto-Projekt zu schaffen, das von Humor und Internetkultur getragen wird. Im Gegensatz zu traditionellen Kryptowährungen, die technische Merkmale und finanzielle Funktionen in den Vordergrund stellen, legt HENLO den Fokus auf kulturelle Teilhabe und Community-Interaktion – mit dem Ziel, als kulturelles Symbol innerhalb des Berachain-Ökosystems zu fungieren.

Das zentrale Leitmotiv von HENLO ist das Hinterfragen etablierter Konventionen. Durch Partnerschaften mit etablierten Projekten wie Ramen Finance erlangte HENLO schon früh große Aufmerksamkeit. Das Gründungsteam baut auf einer starken Community-Basis auf, um einen lebendigen und unterhaltsamen Memecoin zu schaffen, der bei kultur- und humoraffinen Krypto-Enthusiasten Anklang findet.

2. HENLO Tokenomics, Verteilung und Allokationsmechanismus


HENLO verfügt über eine Gesamtmenge von 100 Milliarden Token, die wie folgt aufgeteilt ist:
  • Beitragende (15%): 9 Monate gesperrt, mit einem Cliff von 3 Monaten
  • Investoren (20%): 6-monatige Sperrfrist zur Sicherstellung langfristiger Bindung
  • PoL & Anreize (23%): Für Validator-Belohnungen, Market-Making und anfängliche DEX-Liquidität
  • Community (32%): Durch Airdrops und den Ramen Launch Sale, um die Teilnahme zu fördern
  • Reserve (10%): Für 36 Monate gesperrt zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung

Zusätzlich bietet HENLO die Option oHENLO an – ein Kaufrecht, das es Inhabern ermöglicht, HENLO mit 25% Rabatt zu erwerben. Dies fördert die Marktfairness und hilft, Manipulationen zu vermeiden.

3. HENLO Community-Incentives


HENLO setzt auf gemeinschaftsgetriebenes Wachstum und führt mehrere Anreizprogramme ein:
  • Airdrop-Programm: Verteilung von Tokens an 50,203 Wallets in zwei Formen – HENLO und oHENLO.
  • Punkte-System: Belohnt Benutzer für die Teilnahme an Events und das Halten bestimmter Vermögenswerte. Die Punkte können eingelöst werden, sobald das Berachain-Mainnet live geht.
  • Crews-Mechanismus: Community-Mitglieder können Teams beitreten, an Challenges teilnehmen und zusätzliche Belohnungen verdienen.

Diese Initiativen fördern das Engagement, erweitern die Reichweite von HENLO und steigern die aktive Beteiligung.

4. HENLO Marktperformance und Ausblick


Zum Zeitpunkt des Verfassens wird HENLO bei etwa $0.000667 gehandelt und weist eine Marktkapitalisierung von rund $2.3 Millionen auf. Für die Zukunft plant HENLO, sein Ökosystem weiter auszubauen – durch Partnerschaften mit zusätzlichen NFT-Projekten, DeFi-Protokollen und Gaming-Plattformen, um den Nutzen und Wert des Tokens nachhaltig zu steigern.


5. Wie kauft man HENLO auf MEXC?


HENLO gehört aktuell zu den heißesten Tokens am Markt. MEXC hat frühzeitig gehandelt und HENLO als Erster gelistet – so erhalten Benutzer frühzeitigen Zugang zum Handel. Um HENLO auf MEXC zu kaufen, folgen Sie diesen Schritten:

1) Öffnen Sie die MEXC-App und loggen Sie sich ein, oder besuchen Sie die offizielle Website.
2) Geben Sie „HENLO“ in die Suchleiste ein und wählen Sie Spot-Handel aus.
3) Wählen Sie den Ordertyp, geben Sie Menge und Preis ein und schließen Sie den Kauf ab.

HENLO geht über das klassische Memecoin-Modell hinaus, indem es Kultur, Humor und eine aktive Community vereint. Mit innovativer Tokenomics und vielfältigen Anreizmechanismen etabliert sich HENLO rasch als fester Bestandteil des Berachain-Ökosystems. Als herausragendes Beispiel für Innovation im Memecoin-Sektor verdient HENLO besondere Aufmerksamkeit – dank seiner einzigartigen Mischung aus kultureller Identität und gemeinschaftsorientiertem Design.

Haftungsausschluss: Dieses Material stellt weder eine Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz-, Buchhaltungs-, Beratungs- noch eine sonstige ähnliche Empfehlung dar und ist keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keinerlei Anlageberatung an. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie mit Vorsicht. Alle von Benutzern getroffenen Investitionsentscheidungen stehen in keinem Zusammenhang mit dieser Plattform.

Beliebte Artikel

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Im Kryptowährungsmarkt ist der Futures-Handel dank seiner Merkmale wie hohem Hebel und Zwei-Wege-Handel für viele Investoren zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um die Kapitaleffizienz zu verbessern

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

1. Was ist Liquidation?Liquidation, auch als Zwangsschließung oder Margin Call bezeichnet, tritt auf, wenn die Plattform die Position eines Benutzers automatisch schließt. Auf MEXC ist die Maintenance

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Die Funktion Limit-Konvertierung ermöglicht es Benutzern, Vermögenswerte zu einem vorab festgelegten Preis zu tauschen. Wenn der Marktpreis Ihren festgelegten Grenzwert erreicht oder übersteigt, führt

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

1. Anmeldung1.1 Wie melde ich mich an, wenn weder meine Handynummer noch meine E-Mail zugänglich sind?Falls Sie Ihr Konto-Anmeldepasswort kennen:Im Web: Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite, gebe

Verwandte Artikel

Was ist Bitlayer (BTR)? Ein Leitfaden zur Bitcoin-Layer-2-Lösung der nächsten Generation

Was ist Bitlayer (BTR)? Ein Leitfaden zur Bitcoin-Layer-2-Lösung der nächsten Generation

Während sich Bitcoin als das sicherste und dezentralisierteste Blockchain-Netzwerk etabliert hat, treten seine Einschränkungen in Bezug auf Skalierbarkeit und Programmierbarkeit zunehmend zutage. Obwo

AI × Blockchain × Data Science: Wie Codatta die Web3-Datenökonomie transformiert

AI × Blockchain × Data Science: Wie Codatta die Web3-Datenökonomie transformiert

Vor dem Hintergrund der sich beschleunigenden Konvergenz von Blockchain- und KI-Technologien positioniert sich Codatta als revolutionäres, dezentrales Datenprotokoll, das eine der zentralen Herausford

Blockchain-Innovation: Wie Pi Network die Zukunft der Kryptowährungen neu gestaltet

Blockchain-Innovation: Wie Pi Network die Zukunft der Kryptowährungen neu gestaltet

Mit dem Eintritt in das Jahr 2025 stehtPi Network an einem entscheidenden Punkt zwischen Chancen und Herausforderungen. Was einst als ambitioniertes Experiment für mobiles Mining begann, hat sich zu e

Spark Protocol führt den SPK-Token ein und definiert die DeFi-Infrastruktur neu.

Spark Protocol führt den SPK-Token ein und definiert die DeFi-Infrastruktur neu.

Im dezentralen Finanzmarkt (DeFi) bemühen sich zahlreiche Protokolle, Herausforderungen wie Liquiditätsfragmentierung und Renditeoptimierung zu lösen. Unter ihnen hat sich Spark Protocol schnell als a

Bei MEXC registrieren
Registrieren und bis zu 10,000 USDT an Boni erhalten