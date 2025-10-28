Was ist ETH-Dominanz? Den ETH-Dominanz-Chart verstehen und was er bedeutet

Der Kryptowährungsmarkt bewegt sich schnell, und das Verständnis wichtiger Kennzahlen kann den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust ausmachen. Die Ethereum-Dominanz zählt zu den wichtigsten Indikatoren, um die Marktstimmung zu verfolgen und klügere Investitionsentscheidungen zu treffen. In diesem Leitfaden erfahren Sie, was ETH-Dominanz wirklich bedeutet, wie man Dominanz-Charts wie ein professioneller Händler liest und wie diese Kennzahl mit Bitcoins Marktanteil interagiert, um breitere Markttrends zu signalisieren. Ob Sie den aktuellen Ethereum-Dominanzprozentsatz zum ersten Mal prüfen oder Ihre Handelsstrategie verfeinern möchten – dieser Artikel erklärt alles, was Einsteiger über diese wesentliche Kennzahl wissen müssen.





Wichtige Erkenntnisse

Die ETH-Dominanz misst den Marktanteil von Ethereum im Verhältnis zu allen anderen Kryptowährungen zusammen.

Im September 2025 liegt die Ethereum-Dominanz zwischen 13–15%, nachdem sie sich vom historischen Tief von 6.95% im April erholt hat.

Bewegungen der Bitcoin- und Ethereum-Dominanz zusammen signalisieren Kapitalrotationsmuster und potenzielle Altcoin-Seasons.

Ethereum kontrolliert rund 60–63% des gesamten in DeFi gebundenen Werts (Total Value Locked) und behauptet damit seine Position als führende Smart-Contract-Plattform.

Das Pectra-Upgrade im Mai 2025 und die Genehmigung von Spot-ETFs stärkten das Vertrauen institutioneller Anleger und die Erholung der Ethereum-Dominanz.

Händler nutzen die ETH-Dominanz zusammen mit der Kursentwicklung, um Markteintritte zu timen, Risiken zu managen und Rotationsmöglichkeiten in Altcoins zu erkennen.





Die Ethereum-Dominanz misst, wie viel des gesamten Kryptowährungsmarktes auf Ethereum entfällt. Wenn Händler von ETH-Dominanz sprechen, beziehen sie sich auf den Marktanteil von Ethereum im Vergleich zu allen anderen digitalen Assets zusammen. Diese Kennzahl bietet Ihnen einen Überblick über die Stärke von Ethereum im Verhältnis zum breiteren Krypto-Ökosystem.

Die Berechnung der Ethereum-Dominanz ist unkompliziert: Man nimmt die Marktkapitalisierung von Ethereum, teilt sie durch die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen und multipliziert das Ergebnis mit 100. Beispiel: Wenn die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung bei 2 Billionen US-Dollar liegt und die Marktkapitalisierung von Ethereum 400 Milliarden US-Dollar beträgt, ergibt sich eine Ethereum-Dominanz von 20%. Das bedeutet, dass ein Fünftel des gesamten in Kryptowährungen investierten Kapitals in Ethereum gebunden ist.

Das Verständnis der ETH-Dominanz zeigt, wo das Vertrauen der Investoren liegt. Ein höherer Dominanzwert deutet darauf hin, dass Investoren Kapital auf Ethereum konzentrieren, anstatt es über Tausende Altcoins zu streuen – oft ein Signal, dass Händler Ethereum in unsicheren Marktphasen als sicherere Wahl betrachten. Sinkt die Ethereum-Dominanz, bedeutet das in der Regel, dass Investoren nach Chancen in kleineren Kryptowährungen suchen – mit dem Ziel höherer Renditen, jedoch bei größerem Risiko.

Der aktuelle Wert der Ethereum-Dominanz verändert sich ständig, da die Preise schwanken und neue Projekte auf den Markt kommen. Sie können diese Entwicklungen in Echtzeit auf Plattformen wie CoinMarketCap oder CoinGecko verfolgen, die ihre Daten alle paar Minuten aktualisieren und sowohl aktuelle Zahlen als auch historische Trends anzeigen. Der historische Kontext ist wichtig, wenn man die ETH-Dominanz bewertet. In den Jahren 2017 und 2018 erreichte Ethereum während des ICO-Booms einen Spitzenwert von über 30%, bevor die Investoren diversifizierten. In jüngerer Zeit hat sich der aktuelle Prozentsatz der Ethereum-Dominanz in einem Bereich stabilisiert, der Ethereums gereifte Position als führende Smart-Contract-Plattform widerspiegelt.





Bevor man Trends analysiert, benötigt man zuverlässige Datenquellen. Der ETH-Dominanz-Chart ist auf TradingView CoinMarketCap und CoinGecko verfügbar. TradingView bietet den Ethereum-Dominanz-Chart unter dem Tickersymbol ETH.D mit erweiterten Charting-Tools für professionelle Händler. CoinMarketCap und CoinGecko stellen einfachere Oberflächen bereit, die sich perfekt für Einsteiger eignen, die schnelle Einblicke in die aktuelle Ethereum-Dominanz erhalten möchten. Jede Plattform aktualisiert den ETH-Dominanz-Chart regelmäßig: TradingView in Abständen von Sekunden, CoinMarketCap alle paar Minuten.





Wenn Sie einen ETH-Dominanz-Chart auf TradingView öffnen, sehen Sie eine Liniengrafik, die zeigt, wie sich der Marktanteil von Ethereum im Laufe der Zeit verändert hat. Steigende Linien bedeuten, dass Ethereum einen größeren Anteil am gesamten Kryptomarkt erobert. Fallende Linien zeigen, dass Kapital in andere Kryptowährungen fließt. Die Daten des Ethereum-Dominanz-Charts für Mai 2025 offenbarten deutliche Muster: Nach einem Allzeittief von 6.95% im April stieg die Dominanz bis zum Sommer wieder auf über 11%.

Wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus helfen Händlern, Wendepunkte zu identifizieren: Die 7%-Marke fungierte historisch als starke Unterstützung, mit mehrfachen Rückprallbewegungen in den Jahren 2024 und Anfang 2025. Der 20%-Bereich bildete hingegen einen Widerstand, der Anstiege begrenzte. Diese Niveaus wirken wie Böden und Decken, an denen sich die Dominanz oft umkehrt.





Der heutige Wert der Ethereum-Dominanz liefert eine Momentaufnahme, doch kluge Analysen vergleichen aktuelle Stände mit historischen Trends. Kurzfristige Schwankungen im aktuellen ETH-Dominanzprozentsatz entstehen oft durch Nachrichtenereignisse und kehren sich schnell wieder um. Langfristige Trends spiegeln fundamentale Veränderungen wider, wie Investoren Ethereum einschätzen. Der stetige Anstieg von 6.95% im April 2025 auf über 11% im Juli stellte mehr dar als nur eine technische Erholung – er bestätigte wachsende institutionelle Akzeptanz durch ETFs und neue Entwickleraktivitäten rund um Ethereums Skalierungslösungen.









Die Beziehung zwischen der BTC- und der ETH-Dominanz bildet eines der wichtigsten Muster im Kryptomarkt. Bitcoin-Dominanz und Ethereum-Dominanz beeinflussen sich ständig gegenseitig durch Kapitalflüsse und die Stimmung der Investoren. Wenn man die Bitcoin- und Ethereum-Dominanz gemeinsam betrachtet, zeigt sich, dass Kapital je nach Marktbedingungen und Risikobereitschaft häufig zwischen diesen beiden großen Kryptowährungen rotiert.

Um ETH- und BTC-Dominanzmuster zu verstehen, muss man berücksichtigen, dass die gesamte Dominanz aller Kryptowährungen zusammen 100% ergibt. Steigt die Bitcoin-Dominanz stark an, bedeutet dies oft, dass Investoren aus Altcoins und sogar aus Ethereum fliehen, um sich in vermeintlich sichereren Anlagen zu positionieren. Die ETH- und BTC-Dominanz-Charts verdeutlichen diese Rotationsmuster und zeigen klar, wann Kapital von einem Haupt-Asset ins andere fließt.





Unterschiedliche Kombinationen der aktuellen Bewegungen des BTC- und ETH-Dominanzverhältnisses erzählen jeweils eigene Geschichten. Steigt die Bitcoin-Dominanz, während auch ihr Preis steigt, deutet dies in der Regel auf einen Bitcoin-Bullenmarkt hin, in dem kleinere Kryptowährungen Schwierigkeiten haben. Genau dieses Muster zeigte sich Anfang 2024, als die Genehmigungen für Bitcoin-ETFs massive Zuflüsse auslösten, was sich in der Bitcoin-Dominanz, der Ethereum-Dominanz und den damaligen Daten klar widerspiegelte.

Ein anderes Szenario entsteht, wenn der Bitcoin-Preis steigt, die Bitcoin-Ethereum-Dominanz jedoch eine sinkende BTC-Dominanz und gleichzeitig eine steigende ETH-Dominanz zeigt. Diese Kombination signalisiert in der Regel eine Altcoin-Saison, wobei Ethereum an der Spitze steht. Zwischen April und Juli 2025 fiel die Bitcoin-Dominanz von rund 56% auf 52%, während die Ethereum-Dominanz von ihrem Tief im April 2025 wieder anstieg – ein günstiges Umfeld für Altcoins.





Der Kapitalfluss von BTC zu ETH-Dominanz fungiert oft als Frühindikator für die allgemeine Performance von Altcoins. Wenn Kapital von Bitcoin zu Ethereum rotiert, geht dies in der Regel später mit ähnlichen Flüssen in andere Layer-1-Plattformen und DeFi-Token einher. Clevere Händler beobachten diese Rotation genau und nutzen die BTC/ETH-Dominanz-Beziehung als Frühwarnsystem für wechselnde Marktphasen.

Die aktuellen Bedingungen deuten auf eine Übergangsphase hin. Die Erholung der Ethereum-Dominanz im Mai 2025 von historischen Tiefständen signalisiert ein wachsendes Vertrauen in die Fundamentaldaten von ETH – insbesondere nach dem Pectra-Upgrade und der Einführung institutioneller ETFs. Gleichzeitig hält Bitcoin seine starke Dominanz von über 50% aufrecht, was darauf hinweist, dass der Markt sich noch nicht vollständig in eine Phase aggressiver Risikobereitschaft bewegt hat.





Der aktuelle Wert der Ethereum-Dominanz, der Ende 2025 zwischen 13–15% liegt, stellt eine deutliche Erholung vom Tiefstand im April von 6.95% dar. Diese Erholung erzählt mehrere wichtige Geschichten über die Marktbedingungen und die Stimmung der Investoren. Der aktuelle Wert der Ethereum-Dominanz (ETH.D) spiegelt das erneute Vertrauen in Ethereums Rolle als führende Smart-Contract-Plattform wider, insbesondere nachdem das Pectra-Upgrade die Skalierbarkeit und Effizienz verbessert hat.

Mehrere Faktoren erklären die Veränderung der Ethereum-Marktdominanz im Jahr 2025 im Vergleich zu früher im Jahr. Die institutionelle Akzeptanz beschleunigte sich dramatisch, als Spot- Ethereum-ETF s den Handel aufnahmen. Große Finanzunternehmen wie BlackRock, Fidelity und Grayscale boten Produkte an, die traditionellen Investoren einen einfachen Zugang zu ETH verschaffen. Die April-Werte der Ethereum-Marktdominanz 2025 markierten das Tief, bevor diese institutionelle Welle wirklich einsetzte, während die Mai-Daten der Ethereum-Marktdominanz 2025 die frühen Stadien der Erholung abbildeten.

Der Trend der Ethereum-Marktdominanz 2025 spiegelt zudem die anhaltende Dominanz Ethereums in zentralen Kryptosektoren wider. Auf Ethereum basierende DeFi-Protokolle kontrollieren weiterhin den Großteil des Total Value Locked (TVL) über alle Blockchains hinweg, während der NFT-Markt trotz Konkurrenz durch andere Chains stark Ethereum-zentriert bleibt. Die DeFi-TVL-Dominanz von Ethereum 2024 setzte sich 2025 fort, wobei Ethereum etwa 60–63% des gesamten DeFi-Wertes hielt, selbst während Layer-2-Lösungen und konkurrierende Chains an Bedeutung gewannen.

Jüngste Entwicklungen deuten darauf hin, dass der Schnappschuss der Ethereum-Dominanz vom 29. Mai 2025 eher einen Punkt der Stabilisierung als einen Höchststand darstellt. Das erfolgreiche Pectra-Upgrade beseitigte technische Engpässe, die zuvor die Leistung von Ethereum begrenzten, während Layer-2-Lösungen wie Arbitrum und Optimism die Transaktionskapazität weiter skalieren, ohne das Ökosystem zu fragmentieren. Diese Kombination aus Verbesserungen auf der Basisschicht und Wachstum auf Layer-2 stärkt die fundamentale Position von Ethereum.













Professionelle Händler beziehen den Prozentsatz der Ethereum-Dominanz in ihren Entscheidungsprozess ein – sowohl als Timing- als auch als Allokationsinstrument. Wenn der aktuelle Wert der ETH-Dominanz steigt und gleichzeitig auch der Preis von Ethereum zunimmt, interpretieren erfahrene Investoren dies oft als stark bullishes Signal speziell für ETH. Diese Kombination deutet darauf hin, dass Kapital nicht nur aus Fiat-Währungen, sondern auch aus anderen Kryptowährungen in Ethereum fließt – ein Hinweis auf ein breites Marktvertrauen in die Zukunftsaussichten von ETH.





Strategien zur Portfolio-Allokation verändern sich je nach Dominanz-Trends. Konservative Händler könnten ihren Ethereum-Anteil erhöhen, wenn die Dominanz von historisch niedrigen Niveaus zu steigen beginnt, da sie dies als wertvolle Gelegenheit sehen, bei der ETH im Vergleich zu kleineren Wettbewerbern unterbewertet ist. Der Anstieg von 6,95 % im April 2025 war genau ein solches Szenario, wobei die aktuellen Prozentwerte der Ethereum-Dominanz darauf hindeuteten, dass ETH im Verhältnis zu seinen Fundamentaldaten übermäßig abgestraft worden war.





Das Risikomanagement wird einfacher, wenn man die Dominanz zusammen mit der Kursentwicklung beobachtet. Fällt der Preis von Ethereum, steigt jedoch seine Dominanz, bedeutet dies, dass andere Kryptowährungen noch schlechter abschneiden. Diese relative Stärke kann es rechtfertigen, ETH-Positionen selbst in Marktabschwüngen zu halten. Steigt hingegen der Preis von ETH, während die Dominanz sinkt, signalisiert dies, dass kleinere Altcoins besser performen – was taktische Umschichtungen in diese Sektoren rechtfertigen könnte.





Das Timing von Investitionen in Altcoins lässt sich durch die ETH-Dominanz präziser gestalten. Wenn die ETH-Dominanz nach einem längeren Anstieg zu fallen beginnt, markiert dies häufig den optimalen Zeitpunkt, Kapital in kleinere Kryptowährungen zu rotieren. Diese Rotationspunkte treten nicht zufällig auf, sondern folgen vorhersehbaren Mustern: Zuerst führt Ethereum den Markt nach oben, anschließend suchen Investoren nach größeren Gewinnen in risikoreicheren Assets.





Dominanz mit Preis verwechseln: Nur weil der Prozentsatz der Ethereum-Dominanz steigt, bedeutet das nicht, dass auch der Preis von ETH steigt. Die Dominanz kann sogar zulegen, wenn der ETH-Preis fällt – solange andere Kryptowährungen noch stärker fallen.

Überreaktion auf tägliche Schwankungen: Der heutige Wert der ETH-Dominanz kann sich um ein bis zwei Prozentpunkte verändern, ausgelöst durch kurzfristige Nachrichten. Solche Bewegungen deuten jedoch selten auf bedeutende Trendwenden hin.

Ignorieren des Marktkontextes: Ein Anstieg des Ethereum-Dominanz-Prozentsatzes während eines Bärenmarkts hat eine völlig andere Bedeutung als derselbe Anstieg während eines Bullenmarkts.

Dominanz als alleinigen Indikator nutzen: Clevere Händler gleichen Dominanzdaten immer mit Handelsvolumen, Funding Rates und On-Chain-Aktivität ab, anstatt sich ausschließlich auf eine einzelne Kennzahl zu verlassen.

Handeln auf Basis von kurzfristigem Rauschen: Anfänger handeln oft auf Grundlage täglicher Veränderungen der Dominanz, obwohl sie sich besser auf wöchentliche oder monatliche Trends konzentrieren sollten, um verlässlichere Signale zu erhalten.













1. Wie hoch ist der aktuelle Prozentsatz der Ethereum-Dominanz?

Ende September 2025 liegt die Ethereum-Dominanz zwischen 13–15% und hat sich damit vom Tiefstand von 6.95% im April 2025 erholt.





2. Wie oft sollte ich das ETH-Dominanz-Chart prüfen?

Langfristige Investoren profitieren von wöchentlichen Überprüfungen, während aktive Händler die Daten täglich oder während wichtiger Marktereignisse beobachten sollten.





3. Ist eine hohe ETH-Dominanz gut oder schlecht?

Eine hohe Dominanz ist weder per se gut noch schlecht – sie hängt vom Marktkontext ab und davon, ob Sie ETH oder Altcoins halten.





4. Wo kann ich die Ethereum-Dominanz heute nachverfolgen?

TradingView, CoinMarketCap und CoinGecko bieten alle Echtzeit-Charts und Daten zur Ethereum-Dominanz.





5. Was ist der Unterschied zwischen BTC- und ETH-Dominanz?

BTC misst den Marktanteil von Bitcoin, während ETH den von Ethereum misst. Gemeinsam zeigen sie Rotationsmuster von Kapital an.





6. Was bedeutet der aktuelle Wert von ETH.D?

ETH.D ist einfach das Ticker-Symbol für die Ethereum-Dominanz auf Plattformen wie TradingView.





7. Warum ist der aktuelle Prozentsatz der Ethereum-Dominanz Anfang 2025 gefallen?

Konkurrenz durch alternative Layer-1-Projekte und Gewinnmitnahmen nach vorherigen Rallyes drückten die Dominanz auf historische Tiefstände.





8. Kann der Prozentsatz der Ethereum-Marktdominanz Altcoin-Saisons vorhersagen?

Ein Rückgang der ETH-Dominanz während steigender Kurse signalisiert oft frühe Bedingungen für eine Altcoin-Saison.





Das Verständnis der Ethereum-Dominanz liefert eine wirkungsvolle Perspektive, um die Bedingungen am Kryptomarkt zu interpretieren. Das ETH-Dominanz-Chart zeigt Kapitalflüsse, Risikobereitschaft und Marktphasenwechsel, die Ihr gesamtes Portfolio beeinflussen. Von dem historischen Tiefstand von 6.95% im April 2025 bis zur Erholung über 13% deuten die jüngsten Bewegungen auf erneutes institutionelles Vertrauen und fundamentale Stärke hin.

Die Beziehung zwischen BTC- und ETH-Dominanz kann handelbare Signale liefern, wenn Muster richtig interpretiert werden. Erfahrene Händler kombinieren die Analyse der Dominanz mit anderen Kennzahlen, anstatt sich nur auf einen einzelnen Indikator zu verlassen. Beobachten Sie die Ethereum-Dominanz regelmäßig auf Plattformen wie TradingView, CoinMarketCap oder CoinGecko, berücksichtigen Sie dabei jedoch stets auch die Kursentwicklung und die allgemeinen Marktbedingungen.