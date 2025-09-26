Was ist Collector Crypt? Die RWA-Handelsrevolution hinter dem Verkauf von 1 Million digitalen Kartenpacks









1) Collector Crypt hat einen Jahresumsatz von über $70 Millionen erzielt und erfolgreich ein achtstelliges GMV tokenisiert.

2) 100% des Nettoumsatzes aus dem CARDS-Token werden verwendet, um physische Trading Cards für die Treasury zu kaufen und den Token damit direkt mit Real-World-Assets zu unterlegen.

3) Das Gacha-Produkt bietet einen positiven Erwartungswert von +5% bis +10%, sodass Benutzer Sammlerstücke zu 90%–95% des Marktpreises erwerben können.

4) Das Sniper-Tool hat Auktionen im Wert von über $10 Millionen ermöglicht und erhebt eine Gebühr von 1 % auf erfolgreiche Gebote, während erfolglose Gebote vollständig zurückerstattet werden.

5) Das Collector-Crypt-Team bringt nahezu ein Jahrhundert kombinierte Erfahrung in der Sammlerbranche und über 30 Jahre kumulierte Expertise im Krypto-Bereich mit, mit Hintergründen bei Amazon, Hedgefonds und mehr.









Collector Crypt ist eine revolutionäre Sammlerhandelsplattform, die sich der Lösung langjähriger Probleme im traditionellen Sammlermarkt widmet, wie etwa langsame Zahlungsabwicklungen, häufige Betrugsfälle und Ineffizienz. Die Kernvision von Collector Crypt ist es, den hochwertigsten Marktplatz für Sammlerstücke zu schaffen, der so gestaltet ist, dass ihn jeder einfach nutzen kann – unabhängig vom Grad der Vertrautheit mit Kryptowährungstechnologie.





Collector Crypt ist bereits zur führenden RWA -Sammelkarten-Handelsanwendung auf der Solana-Blockchain geworden. Bis heute hat die Plattform über $70 Millionen Umsatz generiert und erfolgreich ein achtstelliges Dollar-GMV in Sammlerstücken tokenisiert.





Das Kernteam hinter Collector Crypt bringt eine starke Mischung aus unternehmerischem, technischem und branchenspezifischem Know-how mit. Der CEO ist ein Serienunternehmer mit mehreren risikokapitalgestützten Erfolgen in den Bereichen Biotechnologie und Hochtechnologie. Der CTO verfügt über eine herausragende Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Digital-Marketing-Lösungen für Fortune-500-Unternehmen. Der Head of Business Development war zuvor bei Amazon und in Hedgefonds tätig, mit Erfahrung in verschiedenen Branchen. Diese Kombination stellt sicher, dass Collector Crypt nicht nur technologisch innovativ ist, sondern auch in den Bereichen Geschäftsbetrieb, Marktexpansion und Finanzdienstleistungen hochkompetent agiert. Die komplementären Fähigkeiten und die gesammelte Erfahrung des Teams bilden eine solide Grundlage für das langfristige Wachstum der Plattform.













Als Brücke zwischen dem traditionellen Sammlermarkt und der digitalen Wirtschaft hat Collector Crypt den CARDS-Token eingeführt. Dieser Token ist nicht nur ein Zahlungsinstrument, sondern bildet den Kern des ökonomischen Ökosystems der Plattform. Das Design von CARDS berücksichtigt vollständig die Besonderheiten des Sammlermarktes, gewährleistet Handelsliquidität und bietet langfristigen Inhabern zugleich das Potenzial einer Wertsteigerung.













Gesamtangebot von CARDS: 2 Milliarden Token





Allokationskategorie Prozentsatz Beschreibung Stiftung 36.76% Reserviert, um die langfristige Nachhaltigkeit, das Wachstum und die kontinuierliche Entwicklung des Projekts sicherzustellen. Ein Verkauf ist derzeit nicht geplant. Community-Belohnungen 20.00% Umfasst den Genesis-Airdrop, belohnt echte Benutzer und lenkt Aufmerksamkeit auf neue Funktionen, während spekulative Airdrops vermieden werden. Team-Allokation 19.50% Reserviert für Teammitglieder, die zur kontinuierlichen Entwicklung der Plattform beitragen. Frühphase-(Pre-Seed)-Runde 8.20% Zugewiesen an die frühesten Unterstützer, die die Vision des Projekts getragen haben. TGE-Öffentlicher Verkauf 5.00% Zuteilung für den öffentlichen Verkauf. Alle Nettoerlöse werden verwendet, um Sammelkarten für die Treasury zu kaufen. Berater 4.37% Zugewiesen an strategische Partner, die Fachwissen und Beratung bereitstellen. Seed-Runde 3.67% Zugewiesen an Unterstützer aus der letzten privaten Finanzierungsrunde. On-Chain-Liquidität 2.50% Wird verwendet, um Liquidität auf DEXs (z. B. Raydium) bereitzustellen und so einen gesunden Handelsmarkt zu gewährleisten.













Die Einführung des CARDS-Token adressiert mehrere langjährige Schmerzpunkte des traditionellen Sammlermarktes.

Schnellere Abwicklung: Sie beschleunigt die Zahlungsgeschwindigkeit erheblich und eliminiert die Notwendigkeit für Benutzer, auf Banküberweisungen oder Bestätigungen traditioneller Zahlungsmethoden zu warten.

Betrugsreduzierung: Die Transparenz und Nachverfolgbarkeit von Token-Transaktionen verringert das Betrugsrisiko wirksam.

Grenzüberschreitende Bequemlichkeit: Der Token vereinfacht internationale Transaktionen, indem er Währungsumrechnungen und die Komplexität grenzüberschreitender Überweisungen vermeidet.









Collector Crypt hat ein umfassendes Produktökosystem aufgebaut, das jede Phase des Sammelkarten-Handelsprozesses abdeckt.









Jedes NFT auf Collector Crypt kann gegen die physische Sammelkarte (RWA), die es repräsentiert, eingelöst werden. Sammler können physische Karten einzahlen, um tokenisierte RWAs zu prägen, oder ihre NFTs jederzeit verbrennen, um die entsprechende Karte direkt an ihre Haustür geliefert zu bekommen. Diese Funktion ermöglicht eine nahtlose Konvertierung zwischen digitalen Assets und physischen Sammlerstücken.









Collector Crypt hat einen Marktplatz entwickelt, der speziell für Sammelkartenspiele (TCG) konzipiert ist. Er enthält alle Filter- und Entdeckungstools, die Sammler erwarten, und nutzt gleichzeitig die volle Interoperabilität von Web3. NFTs auf Collector Crypt können auch über kompatible Plattformen wie Magic Eden verwendet werden, was Sammlern beispiellose Freiheit und Liquidität bietet.









Das RWA-Gacha von Collector Crypt ist sein beliebtestes Produkt und das digitale Boosterpack-Produkt mit dem höchsten erwarteten Wert (EV) auf dem Markt. Im Durchschnitt genießen Benutzer einen positiven erwarteten Wert von +5% bis +10%, was es zu einem gamifizierten Einkaufserlebnis macht, anstatt zu einer vom „Haus“ bevorzugten Glücksspielmaschine. Gewinne werden ausschließlich durch Rückkäufe generiert, was es Sammlern ermöglicht:

Alle Karten zu behalten und so effektiv ein komplettes Set zu 90–95% des Marktwertes zu erwerben (ein eingebauter Rabatt).

Unerwünschte Karten zurückzuverkaufen und seltene, epische und legendäre Karten im Wert von 40–80 Mal der Kosten des Packs zu jagen.

Oder beide Ansätze zu kombinieren, um die Spannung des Pack-Öffnens zu genießen, ohne dabei einen Wertverlust zu erleiden.









Für Benutzer, die seltene Objekte auf Web2-Marktplätzen gezielt ergattern möchten, ist das Sniper-Tool von Collector Crypt die ideale Lösung. Durch Festlegen eines Höchstgebots und Hinterlegung einer Kaution in USDC platziert das Tool automatisch ein Gebot in den letzten Sekunden und tokenisiert die Sammelkarte bei Erfolg. Auf erfolgreiche Auktionen wird eine Gebühr von 1% erhoben, während bei erfolglosen Versuchen eine 100%ige Rückerstattung erfolgt. Mit diesem Tool hat Collector Crypt Auktionen im Wert von über $10 Millionen ermöglicht und Sammelkarten im Wert von Millionen Dollar zu deutlich unter dem Marktpreis liegenden Konditionen erworben.









Der Card-Club ist der Premium-NFT-Pass von Collector Crypt. Inhaber erhalten exklusiven Zugang zu Whitelist-Plätzen, neuen Produktlaunches und weiteren Mitgliedervorteilen.









Collector Crypt hat offizielle Communities auf Discord und X (ehemals Twitter) etabliert, die Sammlern einen Raum zum Austausch von Einblicken, zur Präsentation ihrer Kollektionen und zur Diskussion von Markttrends bieten. Diese Communities dienen nicht nur als Kommunikationskanäle, sondern auch als wichtige Plattformen zum Sammeln von Benutzerfeedback und zur fortlaufenden Verbesserung der Plattform.





Die Benutzeroberfläche der Plattform ist mit starkem Fokus auf das Benutzererlebnis gestaltet. Ob Einzahlungen von Sammelobjekten, Handel oder Teilnahme am Gacha — jeder Prozess ist sorgfältig gestaltet, damit auch Erstnutzer schnell starten können. Darüber hinaus bietet die Plattform umfassende Dokumentationsunterstützung, einschließlich Benutzerhandbüchern und FAQs, um den Benutzern zu helfen, die Funktionen vollständig zu nutzen.









Collector Crypt bewegt sich stetig auf sein Ziel zu, die weltweit führende Handelsplattform für digitale Sammlerstücke zu werden. Die Plattform plant, die Kategorien der unterstützten Sammlerstücke über den aktuellen Schwerpunkt auf Sammelkarten hinaus zu erweitern und in Bereiche wie Kunstwerke, Erinnerungsstücke und limitierte Güter vorzudringen. Auf der technologischen Seite erforscht das Team innovative Funktionen, darunter Augmented-Reality-(AR)-Darstellungen, KI-gestützte Authentifizierung und intelligente Empfehlungssysteme, um das Benutzererlebnis weiter zu verbessern.





Da sich die Blockchain-Technologie weiterentwickelt und zunehmend Verbreitung findet, ist Collector Crypt bestens positioniert, um zu einem zentralen Knotenpunkt zu werden, der den traditionellen Sammlermarkt mit der digitalen Wirtschaft verbindet. Die Vision besteht nicht nur darin, einen Handelsplatz bereitzustellen, sondern auch ein vollständiges Sammler-Ökosystem zu etablieren, in dem jeder Sammler sowohl Wert als auch Freude finden kann.









Collector Crypt stellt einen wichtigen Schritt in der digitalen Transformation des Sammlermarktes dar. Durch die Kombination von Expertise im traditionellen Sammelhandel mit modernster Blockchain-Technologie schafft die Plattform eine sicherere, effizientere und ansprechendere Umgebung für Sammler. Ob erfahrener Sammler oder Neueinsteiger — Benutzer erhalten Zugang zu den passenden Werkzeugen und Dienstleistungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.





Auf dieser Plattform bedeutet Sammeln nicht länger nur einfaches Kaufen und Verkaufen, sondern wird zu einem digitalen Erlebnis voller Möglichkeiten. Mit dem weiteren Wachstum und der fortschreitenden Entwicklung wird Collector Crypt eine zunehmend wichtige Rolle dabei spielen, den globalen Sammlermarkt in Richtung Digitalisierung zu führen.



