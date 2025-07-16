Was ist Boss Fighters? Ein innovatives Projekt, das die Spielökonomie neu definiert

In einer Zeit, in der Blockchain-Technologie und Gaming immer stärker miteinander verschmelzen, positioniert sich Boss Fighters als Vorreiter – mit dem Ziel, die Zukunft von Spielökonomien durch innovatives Gameplay und ein neues wirtschaftliches Modell zu gestalten.









Entwickelt von Pixward Games, verfolgt Boss Fighters das Ziel, Spielern durch eine spielergetriebene Ökonomie und ein faires Token-Verteilungsmodell beispiellose Freiheit und Besitzrechte zu ermöglichen.





Boss Fighters ist ein rasantes Multiplayer-Actionspiel, das die Zugänglichkeit von Web2 mit den Eigentumsprinzipien von Web3 vereint. Das Spielkonzept basiert auf einem asymmetrischen 1-gegen-4-Arenakampf: Ein Spieler übernimmt per VR-Headset die Kontrolle über einen riesigen Boss, während vier weitere Spieler am PC in die Rollen von Kämpfern schlüpfen – für chaotische und packende Gefechte mit hohem Unterhaltungswert.









In Boss Fighters entscheiden sich Spieler, ob sie als mächtiger Boss oder als einer der geschickten Fighter antreten möchten:





VR-Boss: Mit einem VR-Setup steuern Spieler einen gigantischen Boss, setzen verheerende Waffen und strategische Fähigkeiten ein, um gegen ein Team von PC-Kämpfern anzutreten.

PC-Fighter: Fordern den Boss allein oder im Team heraus und setzen auf Taktik, Koordination und Können, um Belohnungen zu verdienen und mächtige Ausrüstung freizuschalten.





Dieses asymmetrische Gameplay bietet Spielern ein völlig neues und fesselndes Erlebnis – mit einer Kombination aus intensiver Action und strategischer Tiefe.













Im Zentrum von Boss Fighters steht eine spielergetriebene Spielökonomie. Spieler sind nicht länger nur Konsumenten von Inhalten, sondern werden zu aktiven Gestaltern der In-Game-Wirtschaft. Mit dem Token BFTOKEN können sie an vielfältigen wirtschaftlichen Aktivitäten teilnehmen – etwa NFT-Ausrüstung herstellen und aufwerten, Token-Belohnungen nach Kämpfen steigern oder NFTs mit Ertragsfunktion minten.









Boss Fighters setzt auf ein revolutionäres, faires Tokenverteilungsmodell. Im Gegensatz zu herkömmlichen Spielen ist die Verteilung von BFTOKEN vollständig auf die Community ausgerichtet – es gibt keine Zuteilung für das Team, Berater oder VCs. Dieses Modell sorgt für Fairness, Nachhaltigkeit und maximale Vorteile für die Spieler innerhalb der Spielökonomie.









Boss Fighters bietet plattformübergreifendes Gameplay, das auf VR, PC und zukünftig auch mobilen Geräten spielbar ist. Diese Geräte- und Plattformvielfalt erweitert nicht nur die Zielgruppe des Spiels, sondern ermöglicht Spielern mehr Flexibilität und eine größere Auswahl, wie und wo sie spielen möchten.













Token-Name: BFTOKEN

Gesamtangebot: 1 Milliarde









Spielerbelohnungen: 70%

Marketing & Community: 20%

Ökosystem & Liquidität: 10%













Herstellung & Aufwertung: Wird verwendet, um NFT-Gegenstände zu erstellen und zu verbessern.

In-Game-Währung: Dient als primäres Zahlungsmittel für den Kauf von Ausrüstung und für Transaktionen im Marktplatz.

Governance: Token-Inhaber können an Entscheidungsprozessen und der Verwaltung des Spielökosystems mitwirken.









Als innovatives Web3-Actionspiel bietet Boss Fighters ein noch nie dagewesenes Spielerlebnis und ein hohes Maß an Autonomie – dank seiner spielergetriebenen Ökonomie und dem fairen Tokenverteilungsmodell. Mit der Einführung des BFTOKEN ist Boss Fighters bereit, einen neuen Standard in der Gaming-Branche zu setzen und die nächste Innovationswelle in Spielökonomien anzuführen.





Im Zuge seines rasanten Wachstums hat die Zusammenarbeit mit MEXC, einer führenden globalen Börse, dem Projekt zusätzlichen Schub verliehen. MEXC genießt weltweit das Vertrauen von Investoren – dank niedriger Gebühren, ultraschnellem Handel, breitem Asset-Angebot und hoher Liquidität. Darüber hinaus fördert MEXC mit seiner klaren Einschätzung vielversprechender Projekte und gezielter Unterstützung hochwertige Blockchain-Initiativen.





Derzeit ist BFTOKEN auf MEXC im Spot - und Futures -Handel verfügbar. So handeln Sie BFTOKEN mit ultraniedrigen Gebühren





1) Melden Sie sich in der MEXC-App oder auf der offiziellen Website an.

2) Geben Sie „BFTOKEN“ in die Suchleiste ein und wählen Sie Spot oder Futures-Handel

3) Wählen Sie den Ordertyp, geben Sie die gewünschte Menge und den Preis ein, und platzieren Sie Ihre Order.







