Was ist ein ST-Tag?

16. Juli 2025MEXC
0m
#Grundlagen#Spot
1. Was ist ein ST-Tag?


Um die Reife und gesunde Entwicklung der Blockchain- und Kryptoindustrie sicherzustellen und gleichzeitig die Interessen der Benutzer zu schützen, hat die MEXC-Plattform die „ST-Regeln“ eingeführt. Für Projekttokens, die die ST-Regeln auslösen, wird MEXC Maßnahmen wie das Hinzufügen eines ST-Warnungs-Tags, das Aussetzen des Handels oder die Auslistung der Tokens ergreifen.

2. Wie geht die Plattform mit Tokens um, die mit dem ST-Tag gekennzeichnet sind?


Wenn ein Projekttoken mit dem ST-Tag gekennzeichnet wird, muss es eine umfassende Bewertung durch MEXC durchlaufen. Der Gesamtprozess ist wie folgt:

2.1 ST-gekennzeichnetes Projekt besteht die Bewertung


Wenn das Projekt mindestens vier Bewertungskriterien erfüllt und der aktuelle Token-Preis nahe am ursprünglichen Listenpreis liegt, wird das Projekt in eine dreitägige Beobachtungsperiode aufgenommen. Nach dieser Periode wird das ST-Tag entfernt, wenn das Projekt insgesamt als gut funktionierend bewertet wird.

2.2 ST-gekennzeichnetes Projekt fällt bei der Bewertung durch


Wenn das Projekt nicht mindestens vier Bewertungskriterien erfüllt, sollte das Projektteam innerhalb eines von MEXC festgelegten angemessenen Zeitraums Korrekturmaßnahmen ergreifen.

Wenn das Projekt während der Korrekturphase mindestens vier Bewertungskriterien erfüllt, wird es in die Beobachtungsperiode aufgenommen. Nach dieser wird das ST-Tag entfernt, wenn das Projekt die Standards erfüllt und insgesamt gut funktioniert.

Wenn das Projekt während der Korrekturphase nicht mindestens vier Bewertungskriterien erfüllt, werden die entsprechenden Handelspaare vom Handel ausgesetzt und ausgelistet.

Für detaillierte Informationen zu den Bewertungskriterien können Sie die „ST-Warnungsregeln“ lesen, um ein besseres Verständnis zu erhalten.

3. Wie sollten Benutzer mit Tokens umgehen, die mit dem ST-Tag gekennzeichnet sind?


Wenn ein Projekttoken mit dem ST-Tag gekennzeichnet ist, bedeutet dies, dass das Token möglicherweise delistet wird und Sie dieses Token nicht mehr einzahlen können.

Wenn das Projekt letztendlich die Bewertung von MEXC nicht besteht und delistet wird, unterstützt MEXC keine Einzahlungs- und Handelsdienste für das betreffende Token mehr und ermöglicht Ihnen, Ihre Tokens innerhalb von 30 Tagen abzuheben. Bitte ziehen Sie das Token rechtzeitig auf Ihre persönliche Wallet oder eine andere Börse zurück, um Vermögensverluste zu vermeiden.

Wenn Sie das Token nach der Auslistung weiterhin auf die MEXC-Plattform einzahlen, wird die Plattform die eingezahlten Vermögenswerte an die ursprüngliche Absenderadresse auf der Blockchain zurücksenden, wobei einige On-Chain-Transaktionsgebühren anfallen. Wenn diese Adresse nicht Ihre Wallet-Adresse ist, wenden Sie sich bitte an die Plattform der ursprünglichen Absenderadresse, um Unterstützung bei der Einzahlung zu erhalten.

4. Wo wird der ST-Tag auf der Plattform angezeigt?


Wenn ein Projekttoken mit dem ST-Tag gekennzeichnet ist, können Sie den ST-Tag auf der Spot-Handelsseite sowie auf der Einzahlungs-/Abhebungsseite der MEXC-Plattform sehen.

Wir verwenden die Website als Beispiel. Das Tag wird ähnlich in der App angezeigt.

Auf der Spot-Handelsseite erscheint ein Popup-Hinweis für Projekttokens mit dem ST-Tag, und der ST-Tag wird ganz rechts neben dem Namen des Projekttokens angezeigt. Wie im Bild unten dargestellt.


Auf der Einzahlungsseite haben Projekte mit dem ST-Label das ST-Tag, wenn Sie das Token auswählen, wie im Bild unten dargestellt.


Ebenso wird auf der Abhebungsseite, wenn Sie eine Kryptowährung auswählen, das ST-Tag für Projekttokens angezeigt, die mit dem ST-Tag gekennzeichnet sind, wie im Bild unten dargestellt.


5. Wie überprüft man, welche Vermögenswerte mit dem ST-Tag gekennzeichnet sind?


Sie können regelmäßig die Rubrik „Krypto-Auslistung“ im Abschnitt „Ankündigungen“ von MEXC überprüfen. MEXC veröffentlicht monatlich relevante Ankündigungen, in denen die Namen der Projekte aufgeführt sind, die mit dem ST-Label gekennzeichnet sind. Bitte bleiben Sie informiert und stellen Sie sicher, dass Sie die relevanten Informationen rechtzeitig erhalten.


Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung zu Investitionen, Steuern, rechtlichen, finanziellen, buchhalterischen, beratenden oder sonstigen Dienstleistungen dar und sind keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn bietet Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und seien Sie vorsichtig bei Investitionen. Die Plattform ist nicht verantwortlich für die Anlageentscheidungen der Benutzer.


