Was ist Academic Labs? KI- und Web3-gesteuerte Bildungsinnovation

Durch die Verbindung von KI und Web3 definiert Academic Labs (AAX) Online-Bildung neu. Die EduFi-Plattform vereint Lernanreize, dezentralisierte Inhalte und Community-Governance, um Anreizlücken zu schließen, Kosten zu senken und Ressourcenmonopole aufzubrechen – und schafft so ein offenes Ökosystem, das Lernende und Lehrende in den Mittelpunkt stellt.









Academic Labs ist eine dezentrale Bildungsplattform auf der Solana -Blockchain, die KI-gestützte Personalisierung und Web3-Anreize nutzt, um ein gemeinschaftlich betriebenes globales Lernnetzwerk zu ermöglichen. Die Mission der Plattform – verkörpert im Modell „Lernen, Teilen, Verdienen“ – besteht darin, Lernmotivation zu fördern und den Wert von Bildungsressourcen weltweit freizusetzen.





Zu den Plattformfunktionen gehören:





Dezentrale Governance: Die Plattform gibt Kontrolle und Wertschöpfung direkt an Lernende und Inhalteersteller zurück.

Offene und transparente Anreize: Benutzer erhalten Belohnungen für Lernen, Lehren und Beiträge zur Community.

Globale Ausrichtung: Bildungsressourcen können weltweit frei fließen und geteilt werden.









Als Web3-Plattform mit dem Ziel, das Bildungsparadigma neu zu gestalten, verbindet Academic Labs eine klare Mission mit einer stabilen technischen und funktionalen Grundlage. Durch die tiefgreifende Integration von Gamification-Design, KI-gestützter Personalisierung und Blockchain-Infrastruktur steigert die Plattform die Lerneffizienz und definiert, wie Wissen erlernt und verteilt wird, neu. Die folgenden Abschnitte zeigen, wie Academic Labs seine Bildungsinnovationen in drei zentralen Bereichen umsetzt: Lernerfahrung, technische Infrastruktur und Governance-Modell.









Academic Labs bietet eine Vielzahl gamifizierter Inhalte wie Quizze, Videos und interaktive Kurse mit Schwerpunkten auf Englisch, Blockchain-Grundlagen und Programmierung. Dieser spielerische Ansatz macht das Lernen nicht nur unterhaltsamer, sondern steigert auch die Motivation und aktive Beteiligung der Lernenden.









Die Plattform nutzt KI, um personalisierte Lernpfade bereitzustellen, und greift zugleich auf die dezentrale Natur von Web3 zurück, um eine faire Verteilung und transparente Verwaltung von Bildungsressourcen zu gewährleisten. Academic Labs plant außerdem die Einführung neuer Funktionen wie KI-Agenten und der Global Knowledge Chain, um das Lernökosystem weiter auszubauen.









Academic Labs setzt auf ein Governance-Modell einer dezentralen autonomen Organisation (DAO), das Community-Mitgliedern erlaubt, sich an Entscheidungen zur Plattformgestaltung zu beteiligen – etwa bei der Auswahl von Inhalten oder der Entwicklung neuer Funktionen. Dies stärkt das Engagement und die Mitverantwortung der Benutzer.









AAX ist der native Token von Academic Labs auf der Solana-Blockchain mit einem maximalen Gesamtangebot von 5 Milliarden Token. Die wichtigsten Verwendungszwecke des Tokens umfassen:





Lernanreize: Benutzer erhalten AAX-Belohnungen für das Abschließen von Lernaufgaben.

Belohnungen für Inhaltserstellung: Inhalteersteller erhalten AAX entsprechend der Qualität und Beliebtheit ihrer Beiträge.

Plattformeigene Governance: AAX-Inhaber nehmen an Governance-Abstimmungen teil und gestalten die Zukunft der Plattform aktiv mit.





Academic Labs betreibt außerdem ein „Study-to-Earn“-Programm, bei dem Benutzer durch das Abschließen von Aufgaben Punkte sammeln, die am Ende des Events in AAX-Token umgewandelt werden.









Academic Labs wurde 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Das Projekt hat sein Ökosystem durch strategische Partnerschaften und wichtige Meilensteine schnell ausgebaut:





Partnerschaften: Kooperationen mit über 20 führenden Web3-Projekten und Institutionen, die gemeinsam mehr als 2 Millionen Benutzer erreichen.

Finanzierung: Erfolgreiche Finanzierungsrunde in Höhe von 3,2 Millionen US-Dollar im November 2024, unterstützt von namhaften Investoren wie DWF Labs, HTX Ventures und UOB Venture.

Börsenlisting: Am 7. Mai 2025 wurden die AAX-Token auf Am 7. Mai 2025 wurden die AAX-Token auf MEXC gelistet – ein bedeutender Schritt für die globale Expansion der Plattform.









Academic Labs bereitet aktiv die Einführung von Plattform 2.0 vor und plant unter anderem folgende Initiativen:





Upgrade der KI-Agenten: Erweiterung der Mehrsprachenfähigkeit und Deep-Learning-Funktionalität

Weiterentwicklung der Global Knowledge Chain: Aufbau einer Web3-Infrastruktur für die Zertifizierung und Verbreitung von Bildungsinhalten

Zweiter Community-Airdrop: Belohnung früher Unterstützer und besonders aktiver Lernender

Ausbau des Kursangebots: Partnerschaften mit Universitäten, renommierten Dozenten und Bildungsplattformen zur Erweiterung des Lehrplans

Optimierung für Mobilgeräte und Plattformübergreifende Nutzung: Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und sozialer Interaktionsfunktionen auf verschiedenen Endgeräten





Ziel der Plattform ist es, ein globales, dezentralisiertes Wissensnetzwerk zu schaffen, das Lehrende, Lernende, Entwickler und Investoren miteinander verbindet – gemeinsam im Aufbau eines neuen Bildungsmodells unter dem Motto: „Lernen & Verdienen, Lehren & Gedeihen“.









Academic Labs kombiniert KI und Web3 zu einer dezentralisierten, gemeinschaftsbasierten Bildungsplattform, die die Schwächen traditioneller Online-Bildung adressiert. Der native Token AAX belohnt nicht nur Lernen und Inhaltserstellung, sondern verleiht Benutzern auch Mitspracherechte. Mit dem weiteren Ausbau der Plattform und globalen Partnerschaften ist Academic Labs bestens aufgestellt, um die Zukunft der Bildung maßgeblich mitzugestalten.





MEXC hat AAX für den Spot-Handel gelistet. Um AAX auf MEXC zu handeln, folgen Sie diesen Schritten:





1) Öffnen Sie die MEXC-App oder besuchen Sie die offizielle Website und melden Sie sich an.

2) Geben Sie im Suchfeld „AAX“ ein und wählen Sie den Spot-Handel aus.

3) Wählen Sie den Auftragstyp aus, geben Sie Menge und Preis ein und schließen Sie die Transaktion ab.







