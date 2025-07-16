Was ist Abstract? Ein Einsteigerleitfaden zur verbraucherorientierten Layer-2-Blockchain





Die Blockchain-Technologie hat sich im letzten Jahrzehnt rasant entwickelt – vom Bitcoin als Wertspeicher hin zur breiten Einführung von Smart Contracts durch Ethereum. Heute steht sie an der Spitze globaler technologischer Innovationen. Dennoch gibt es weiterhin große Hürden für die Massenadoption: Komplexe Benutzeroberflächen, hohe Kosten und langsame Transaktionsgeschwindigkeiten schrecken nach wie vor alltägliche Benutzer ab.





Abstract wurde als Antwort auf diese Herausforderungen ins Leben gerufen und verfolgt das Ziel, die Lücke zwischen Blockchain-Technologie und alltäglicher Nutzung zu schließen. Die Mission ist klar: Blockchain soll nicht länger nur ein Werkzeug für Technikbegeisterte und Investoren sein, sondern fest im Alltag der Menschen verankert werden. Als verbraucherorientiertes Layer-2-Blockchain-Netzwerk wurde Abstract entwickelt, um das Nutzererlebnis zu vereinfachen, die Transaktionseffizienz zu verbessern und die Einstiegshürden zu senken – und so Blockchain-Technologie durch Benutzerfreundlichkeit in den Mainstream zu bringen.









Abstract wurde gemeinsam von Igloo Inc, dem Mutterunternehmen hinter dem NFT-Projekt Pudgy Penguins, und Cube Labs entwickelt. Es nutzt Zero-Knowledge-(ZK-)Technologie bzw. kryptografische Beweise, um sicherere und privatere Transaktionsverifizierungen zu ermöglichen.





Im Juni 2024 gab das Unternehmen die Übernahme von Frame bekannt – einem sich in Entwicklung befindlichen Layer-2-Netzwerk mit Fokus auf NFTs – einschließlich des Entwicklerteams, um den Aufbau von Abstract zu unterstützen.





Kurz darauf verkündete das Unternehmen eine Finanzierungsrunde über $11 Millionen, angeführt vom Silicon-Valley-Risikokapitalgeber Founders Fund, mit Beteiligung von Web3-Investoren wie 1kx und Fenbushi Capital.





Im Gegensatz zu vielen Blockchain-Projekten, die ihren Ursprung im DeFi- oder Infrastrukturbereich haben, richtet sich Abstract von Anfang an an Endbenutzer – insbesondere in verbrauchernahen Bereichen wie Gaming, Social und NFTs. Dieser benutzerzentrierte Ansatz spiegelt sich auch in der technischen Architektur und dem Produktdesign wider.













Abstract ist ein Layer-2-Netzwerk auf Ethereum-Basis, das auf ZK-Rollup-Technologie setzt. Im Vergleich zu traditionellen Layer-1-Blockchains erhöhen ZK-Rollups die Transaktionskapazität erheblich und senken gleichzeitig die Gasgebühren.





Abstract basiert auf dem von ZKsync entwickelten ZK Stack – einem modularen Framework, das die Erstellung hochgradig anpassbarer Layer-2-Netzwerke ermöglicht. Dadurch bleibt Abstract vollständig mit dem Ethereum-Mainnet kompatibel, während es mit eigener Logik und Governance betrieben wird.









Abstract integriert EigenDA – das Data-Availability-Modul von EigenLayer – um die Integrität und Zuverlässigkeit großer Mengen Off-Chain-Daten sicherzustellen, bevor diese vom Ethereum-Mainnet verifiziert werden. Damit kann Abstract auch anspruchsvollere Anwendungsfälle wie großflächige Gaming-Anwendungen und Hochfrequenzhandelsplattformen unterstützen.









Abstract ist vollständig kompatibel mit der Ethereum Virtual Machine (EVM), wodurch bestehende Ethereum-dApps und Smart Contracts mit minimalen Änderungen auf dem Netzwerk betrieben werden können. Entwickler können ihre Projekte migrieren, ohne den Code neu schreiben zu müssen – was Kosten und Komplexität der Implementierung erheblich senkt.













Abstract hat seinen nativen Token noch nicht eingeführt, doch gemäß Entwicklungsfahrplan und Community-Erwartungen ist in Zukunft mit einem Token zu rechnen, der Netzwerkanreize, Governance und Staking ermöglicht. Mögliche Anwendungsbereiche:

Incentives: Belohnung von Entwicklern, Node-Betreibern und aktiven Benutzern zur Förderung des Ökosystemwachstums.

Governance: Token-Inhaber können über Protokoll-Upgrades, Parameteränderungen und andere zentrale Entscheidungen abstimmen.

Staking: Validatoren oder Node-Betreiber müssen möglicherweise Tokens hinterlegen, um Netzwerksicherheit und korrektes Verhalten sicherzustellen.





Obwohl der Token offiziell noch nicht veröffentlicht wurde, verzeichnet Abstract bereits großes Interesse seitens Entwickler und Projekte. Öffentliche Informationen zeigen, dass mehrere Web3-Anwendungen – darunter der NFT-Marktplatz Magic Eden und die Blockchain-Analyseplattform Dune Analytics – aktiv Integrationen mit Abstract prüfen.









Auch wenn Abstract bisher keine Details zum nativen Token veröffentlicht hat, können sich Benutzer bereits jetzt durch Interaktion mit dem Netzwerk für einen möglichen Airdrop positionieren. Aktuelle Möglichkeiten:





Mainnet-Launch: Das Mainnet von Abstract ging offiziell Anfang 2025 live. Benutzer können nun XP-Punkte und Abzeichen durch Interaktionen im Netzwerk verdienen.

XP-System: Aktionen wie Bridging, Handel und das Minten von Domainnamen auf Abstract bringen XP. Die gesammelten XP könnten sich direkt auf die Höhe zukünftiger Airdrop-Belohnungen auswirken.

Abzeichensystem: Durch das Abschließen spezifischer Aufgaben werden Abzeichen freigeschaltet, die Inhabern möglicherweise zusätzliche Belohnungen sichern.





Eine wirklich benutzerzentrierte Blockchain muss die größte Einstiegshürde beseitigen – das Wallet. Traditionelle Wallets verlangen von Benutzern, Seed Phrases zu merken, Browser-Plugins zu installieren oder hohe Gasgebühren zu zahlen – all das schreckt viele ab.





Abstract löst dieses Problem durch vollständige Implementierung von Account Abstraction und moderne Authentifizierungsmethoden – sogenannte Passkeys. Benutzer können ihre Wallet mit biometrischen Daten, Geräte-PIN oder Passwort erstellen und darauf zugreifen. Keine Seed Phrases, keine Plugins. Das Ergebnis: Eine reibungslose Erfahrung wie in Web2, aber mit voller Web3-Kontrolle über die eigenen Assets.





Zusätzlich unterstützen Abstract Wallets gasfreie Transaktionen – alle On-Chain-Kosten werden von der Plattform oder dem dApp-Anbieter übernommen. Dies senkt die Einstiegshürden erheblich und macht Web3 zugänglicher und intuitiver.









Abstract will nicht nur ein schnelleres „Ethereum-Alternative“-Netzwerk sein – es hat sich zum Ziel gesetzt, eine Blockchain zu schaffen, die für alltägliche Verbraucher wirklich zugänglich ist. Die wichtigsten Fokusbereiche sind:





Web3-Gaming: Unterstützung großflächiger, echtzeitfähiger Multiplayer-Spiele mit komplexen In-Game-Ökonomien – dank latenzarmer, leistungsstarker Infrastruktur

NFTs und digitale Sammlerstücke: Aufbau eines Full-Stack-Ökosystems zum Minten, Handeln und Präsentieren digitaler Assets – mit Know-how aus dem Pudgy-Penguins-Universum

Soziale Plattformen: Entwicklung der nächsten Generation On-Chain-Social-Apps mit Identitätslösungen, Content-Belohnungen und Micropayments

Web3-Commerce und Markenanwendungen: Ermöglichung sicherer und kosteneffizienter Interaktionen von Mainstream-Marken mit blockchain-affinen Benutzern









Abstract ist eines der wenigen Web3-Projekte, das von Anfang an mit dem Fokus auf alltägliche Benutzer konzipiert wurde. Mit der Kombination aus ZK-Technologie, vollständiger EVM-Kompatibilität, gasfreien Transaktionen und vereinfachter Authentifizierung hat Abstract das Potenzial, eines der ersten Layer-2-Netzwerke mit echter Massenadoption zu werden. Nach dem offiziellen Mainnet-Start Anfang 2025 wird eine neue Welle benutzerzentrierter dApps erwartet.





Mehr als nur eine weitere Blockchain-Plattform stellt Abstract ein entscheidendes Tor zur Verbraucherära von Web3 dar. Die nächste große Adoptionswelle im Blockchain-Bereich könnte durchaus mit Projekten wie diesem beginnen.







