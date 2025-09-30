Anfängerleitfaden: Was ist ein Stop-Limit-Auftrag und wie stellt man ihn auf MEXC ein, um Gewinne zu sichern und Verluste zu vermeiden





Der Kryptowährungsmarkt ist volatil, die Preise können stark schwanken, und selbst geringfügige Verzögerungen können zu verpassten Chancen oder unnötigen Verlusten führen. Ein Stop-Limit-Auftrag ist ein weit verbreitetes automatisiertes Handelsinstrument, mit dem Sie einen Auslösepreis im Voraus festlegen können. Sobald dieser Preis erreicht ist, führt das System automatisch einen Kauf- oder Verkaufsauftrag aus, um Ihnen zu helfen, Risiken zu kontrollieren und Gewinne zu sichern.













Ein Stop-Limit-Auftrag ist eine voreingestellte Anweisung, mit der Sie einen Auslösepreis, einen Kauf-/Verkaufspreis und eine Kauf-/Verkaufsmenge im Voraus festlegen können. Wenn der letzte Transaktionspreis Ihren Auslösepreis erreicht, platziert das System automatisch einen Limit-Auftrag zu Ihrem angegebenen Preis.





Diese Art von Auftrag ist ideal für Händler, die kaufen oder verkaufen möchten, sobald der Markt einen bestimmten Preis erreicht.









1) Auslösepreis: Der Preis, bei dessen Erreichen durch die letzte Transaktion Ihr voreingestellter Auftrag aktiviert wird.

2) Kauf-/Verkaufspreis: Der Preis, zu dem Sie die Kryptowährung kaufen oder verkaufen möchten.

3) Kauf-/Verkaufsmenge: Die Menge an Kryptowährung, die Sie kaufen oder verkaufen möchten.

4) Auftragsbetrag: Der Gesamtbetrag der Kryptowährung, den Sie kaufen oder verkaufen möchten.









Angenommen, der aktuelle Marktpreis von BTC beträgt 118,500 USDT. Sie erwarten:

Wenn BTC über 119,000 USDT steigt, könnte dies auf einen Aufwärtstrend hindeuten.

Wenn BTC unter 117,000 USDT fällt, würde dies ein bärisches Signal bestätigen.





In diesem Fall könnten Sie Folgendes einstellen:

1) Take-Profit-Auftrag: Auslösepreis 119,000 USDT, Kaufpreis 119,200 USDT

2) Stop-Loss-Auftrag: Auslösepreis 117,000 USDT, Verkaufspreis 116,800 USDT





Mit dieser Einstellung können Sie eine ständige Marktbeobachtung vermeiden, da das System automatisch Aufträge erteilt, wenn wichtige Kursniveaus erreicht werden.





Hinweis: In hoch volatilen Märkten wird ein Stop-Limit-Kaufauftrag möglicherweise nicht ausgeführt, wenn sich der Preis zu schnell bewegt.











Limit-Auftrag Stop-Limit-Auftrag Definition Sie legen einen gewünschten Kauf- oder Verkaufspreis fest, und das System führt den Auftrag nur aus, wenn der Marktpreis dieses Niveau erreicht. Sie legen einen Auslösepreis fest, bei dessen Erreichen automatisch eine Limit-Order platziert wird. Auslösebedingung Auftrag wird sofort platziert und wartet, bis der Marktpreis den festgelegten Preis erreicht. Auftrag wird nur aktiviert, wenn der Marktpreis den Auslösepreis erreicht. Auslösemechanismus Nein Ja (erfordert sowohl einen Auslösepreis als auch einen Limitpreis) Abwicklungsmethode Direkt ins Orderbuch eingestellt und wartet auf Ausführung. Bleibt inaktiv, bis er ausgelöst wird, und wird dann als Limit-Order ins Orderbuch eingetragen. Anwendungsfall Kauf/Verkauf zu Ihrem gewünschten Preis. Automatisch Gewinne mitnehmen oder Verluste begrenzen, wenn der Markt ein Schlüsselniveau erreicht. Risikokontrollfunktion Schwach: Hauptsächlich für statische Auftragserteilung. Stark: Häufig für strategisches Take-Profit/Stop-Loss verwendet, um kritische Marktbewegungen nicht zu verpassen.













Ein Take-Profit-Auftrag ermöglicht es Ihnen, Gewinne zu sichern, sobald der Preis das voreingestellte Ziel erreicht. Dies hilft, die optimale Verkaufsgelegenheit nicht aufgrund von Gier oder Zögern zu verpassen, und verhindert, dass Gewinne wieder verloren gehen.









Kryptowährungspreise sind äußerst volatil und schwer vorhersehbar. Die Einrichtung eines Stop-Loss-Auftrags kann Verluste wirksam begrenzen. Wenn sich der Markt entgegen Ihren Erwartungen entwickelt, können Sie so schnell aussteigen und weiteren Kapitalverlust verhindern.









Emotionen wie Angst oder Gier wirken sich oft negativ auf Handelsentscheidungen aus. Stop-Limit-Aufträge führen Transaktionen basierend auf vordefinierten Regeln aus, beseitigen den Einfluss menschlicher Emotionen und machen Entscheidungen rationaler und objektiver.









Mit im Voraus festgelegten Auftragsparametern müssen Sie den Markt nicht kontinuierlich beobachten. Das System führt Transaktionen automatisch aus, sobald die Bedingungen erfüllt sind.













Loggen Sie sich in Ihr MEXC-Konto ein und wechseln Sie zur Handelsoberfläche. Wählen Sie Stop-Limit, geben Sie dann den Auslösepreis, den Kaufpreis und die Menge ein. Klicken Sie abschließend auf BTC kaufen, um den Auftrag zu übermitteln.

















Nachdem Sie Ihren Auftrag platziert haben, können Sie die Details unter Offene Aufträge im unteren Bereich für Aufträge und Positionen einsehen.









Sobald ein Stop-Limit-Auftrag ausgeführt oder storniert wurde, können Sie den Verlauf unter Aufträge → Spot-Aufträge → Auftragsverlauf überprüfen.









*BTN-Sehen Sie sich Ihren Auftragsverlauf an&BTNURL= https://www.mexc.com/orders/spot?tab=history









Vermeiden Sie es, Preise zu weit vom Marktpreis entfernt festzulegen: Halten Sie den Limitpreis in einem angemessenen Abstand zum Auslösepreis, um das Risiko zu verringern, dass Ihr Auftrag zwar ausgelöst, aber nicht ausgeführt wird.

Nutzen Sie technische Analyse: Verwenden Sie bei der Festlegung von Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus Unterstützungs-/Widerstandszonen, Trendlinien und andere technische Indikatoren, um einen sinnvollen Bereich zu bestimmen.

Beobachten Sie Handelsvolumen und Marktstimmung: Ein Auslösepreis garantiert keine Ausführung. In stark volatilen Märkten oder bei geringer Liquidität wird Ihr Auftrag möglicherweise nicht ausgeführt.









Ein Stop-Limit-Auftrag ist ein einfaches, aber wirksames automatisiertes Handelsinstrument, das besonders nützlich für Händler ist, die den Markt nicht ständig überwachen können und ihre Strategien im Voraus planen möchten. Durch die Festlegung eines angemessenen Auslöse- und Limitpreises können Sie Marktchancen nutzen, ohne ständig eingreifen zu müssen, und gleichzeitig das Abwärtsrisiko effektiv steuern.





Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Investor sind – das Beherrschen und flexible Anwenden von Take-Profit- und Stop-Loss-Strategien ist ein entscheidender Schritt, um die Handelseffizienz zu steigern und stabilere Erträge zu erzielen. Dennoch ist kein Handelsinstrument narrensicher. Der Markt verändert sich ständig, und Sie sollten den Einsatz von Stop-Limit-Aufträgen an Ihre eigene Risikobereitschaft, Handelserfahrung und Marktanalyse anpassen und sowohl Ihre Strategien als auch Ihre Fähigkeiten kontinuierlich verbessern.









Warum MEXC Futures wählen? Gewinnen Sie tiefere Einblicke in die Vorteile und einzigartigen Funktionen von MEXC Futures, um im Markt voraus zu bleiben.

MEXC Futures Trading Tutorial (App) Verstehen Sie den gesamten Ablauf des Futures-Handels in der App und legen Sie mühelos los.





Haftungsausschluss: Dieses Material stellt weder Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz-, Buchhaltungs-, Beratungs- oder sonstige Dienstleistungen dar noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Anlageentscheidungen und deren Ergebnisse liegen ausschließlich in Ihrer Verantwortung.



