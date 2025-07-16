Was ist ein One-Cancels-the-Other (OCO)-Auftrag?

In der sich ständig verändernden Krypto-Landschaft fällt es Investoren oft schwer, zukünftige Marktbewegungen genau vorherzusagen. In solchen Situationen kann es sinnvoll sein, einen One-Cancels-the-Other (OCO)-Auftrag zu verwenden: Dabei werden gleichzeitig zwei entgegengesetzte Aufträge platziert, um Marktchancen zu nutzen oder extreme Abschwünge zu vermeiden.









Ein OCO (One-Cancels-the-Other)-Auftrag kombiniert einen Stop-Loss-Auftrag und einen Limit-Auftrag zu einem einzigen OCO-Auftrag. Wenn der TP/SL-Auftrag ausgelöst wird oder wenn der Limit-Auftrag ausgeführt bzw. teilweise ausgeführt wird, wird der andere Auftrag automatisch storniert. Wenn einer der beiden Aufträge manuell storniert wird, wird auch der entsprechende Auftrag gleichzeitig storniert. OCO-Aufträge ermöglichen es Investoren, bessere Ausführungspreise anzustreben und gleichzeitig sicherzustellen, dass Kauf-/Verkaufsaufträge abgeschlossen werden. Im Spot-Markt wird diese Handelsstrategie angewendet, wenn Investoren gleichzeitig einen Stop-Loss-Auftrag und einen Limit-Auftrag setzen möchten.

Konkret wird ein Stop-Loss- und ein Limit-Auftrag kombiniert, um einen OCO-Auftrag zu bilden. Wenn der TP/SL ausgelöst wird oder der Limit-Auftrag ausgeführt bzw. teilweise ausgeführt wird, wird der andere Auftrag automatisch storniert. Wird einer der beiden Aufträge manuell storniert, wird auch der entsprechende Auftrag gleichzeitig storniert.













Spot-OCO-Aufträge ermöglichen es Investoren, gleichzeitig TP/SL-Aufträge und Limit-Aufträge zu setzen, wodurch sie das Risiko besser kontrollieren können.









Spot-OCO-Aufträge werden automatisch vom Handelssystem ausgeführt, ohne dass Investoren manuell eingreifen müssen. Diese mechanische Ausführung kann Investoren helfen, emotionale Entscheidungen und Fehlurteile zu vermeiden und die Handelsdisziplin zu verbessern.









Durch die Verwendung einer OCO-Auftragsstrategie im Spot-Handel können Investoren sowohl Stop-Loss- als auch Take-Profit-Auslöser und den Limit-Preis gleichzeitig setzen, ohne zwei separate Aufträge erstellen zu müssen. Dadurch wird Überwachungszeit gespart und die Handelseffizienz erhöht.









Ein einzigartiges Merkmal von Spot-OCO ist, dass wenn ein Auftrag ausgeführt wird, der andere automatisch storniert wird. Dies hilft, sich überschneidende Trades zu vermeiden und unnötige Risiken zu reduzieren.









Die OCO-Spot-Auftragsstrategie eignet sich für Handelsszenarien, die Flexibilität im Umgang mit Marktschwankungen, Risikokontrolle und Unsicherheitsminderung erfordern.









Händler möchten während eines Rücksetzers zu einem niedrigeren Preis kaufen, haben aber Angst, die Chance zu verpassen, falls der Preis steigt. Falls es keinen Rücksetzer gibt und der Preis steigt, muss das System den Kauf zum angegebenen Preis durchführen

In diesem Fall umfasst der Spot-OCO-Auftrag einen Stop-Loss-Kaufauftrag und einen Limit-Kaufauftrag.









Händler glauben, dass es von einem Zwischenhoch aus noch etwas Aufwärtspotenzial gibt und möchten zum höchsten Punkt verkaufen, haben jedoch Angst vor einem direkten Rückgang, der zu Gewinnverlusten führt. Falls ein direkter Rückgang eintritt, muss das System den Verkauf zum angegebenen Preis durchführen.

In diesem Fall umfasst der Spot-OCO-Auftrag einen Stop-Loss-Verkaufsauftrag und einen Limit-Verkaufsauftrag.









Verkaufsauftrag: Preis (Limit-Auftrag) > Aktueller Marktpreis > Stop-Loss-Auslösepreis (TP/SL-Auftrag)

Kaufauftrag: Preis (Limit-Auftrag) < Aktueller Marktpreis < Stop-Loss-Auslösepreis (TP/SL-Auftrag)

















Nach dem Besuch der offiziellen MEXC-Website auf [Spot] klicken, um das Spot-Handelsinterface zu öffnen.













Basierend auf der Marktanalyse und Ihrem Investitionsplan den Preis festlegen, zu dem Sie Vermögenswerte kaufen oder verkaufen möchten.













Es müssen sowohl Stop-Loss- als auch Limit-Preise festgelegt werden:





Der Stop-Loss-Kaufauftrag ist der Preis, zu dem das Asset automatisch gekauft wird, wenn der Preis auf ein bestimmtes Niveau steigt.

Der Limit-Kaufauftrag ist der Preis, zu dem das Asset automatisch gekauft wird, wenn der Preis auf ein bestimmtes Niveau fällt.













Ähnlich müssen sowohl Stop-Loss- als auch Limit-Preise festgelegt werden:





Der Limit-Verkaufsauftrag ist der Preis, zu dem das Asset automatisch verkauft wird, wenn der Preis auf ein bestimmtes Niveau steigt.

Der Stop-Loss-Verkaufsauftrag ist der Preis, zu dem das Asset automatisch verkauft wird, wenn der Preis auf ein bestimmtes Niveau fällt.













Nach Bestätigung der Parameter den Auftrag einreichen.













Nach der Auftragseinreichung die Marktbedingungen genau überwachen. Sobald der Preis eines der gesetzten Bedingungen erreicht, wird der entsprechende Kauf-/Verkaufsauftrag automatisch ausgeführt und der andere Bedingungsauftrag storniert.









Hinweis





In der Spot-OCO-Strategie existieren diese beiden Bedingungsaufträge als Paar, und sobald eine Bedingung ausgelöst wird, wird der andere storniert.

Tutorials und Anleitungen können je nach Betriebssystem variieren. Bitte beachten Sie Ihr tatsächliches Betriebssystem.













Nach dem Besuch der MEXC-App auf [Handel] tippen, um das Spot-Handelsinterface zu öffnen.













Basierend auf der Marktanalyse und Ihrem Investitionsplan den Preis festlegen, zu dem Sie Vermögenswerte kaufen oder verkaufen möchten.













Es müssen sowohl Stop-Loss- als auch Limit-Preise festgelegt werden:





Der Stop-Loss-Kaufauftrag ist der Preis, zu dem das Asset automatisch gekauft wird, wenn der Preis auf ein bestimmtes Niveau steigt.

Der Limit-Kaufauftrag ist der Preis, zu dem das Asset automatisch gekauft wird, wenn der Preis auf ein bestimmtes Niveau fällt.













Ähnlich müssen sowohl Stop-Loss- als auch Limit-Preise festgelegt werden:





Der Limit-Verkaufsauftrag ist der Preis, zu dem das Asset automatisch verkauft wird, wenn der Preis auf ein bestimmtes Niveau steigt.

Der Stop-Loss-Verkaufsauftrag ist der Preis, zu dem das Asset automatisch verkauft wird, wenn der Preis auf ein bestimmtes Niveau fällt.













Nach Bestätigung der Parameter den Auftrag einreichen.













Nach der Auftragseinreichung die Marktbedingungen genau überwachen. Sobald der Preis eines der gesetzten Bedingungen erreicht, wird der entsprechende Kauf-/Verkaufsauftrag automatisch ausgeführt und der andere Bedingungsauftrag storniert.









Hinweis





In der Spot-OCO-Strategie existieren diese beiden Bedingungsaufträge als Paar, und sobald eine der Bedingungen ausgelöst wird, wird der andere automatisch storniert.

Tutorials und Anleitungen können je nach Betriebssystem variieren. Bitte beachten Sie Ihr tatsächliches Betriebssystem.









Spot-OCO (One-Cancels-the-Other)-Aufträge sind eine Investment-Handelsstrategie, bei der zwei Bedingungsaufträge gesetzt werden, wobei einer automatisch storniert wird, wenn der andere ausgeführt wird. Diese Strategie wird zur Risikokontrolle und zur Auswahl geeigneter Einstiegspunkte verwendet.





Risikohinweis: Der Vorteil der Spot-OCO-Strategie liegt in der Möglichkeit, Risikokontrolle zu gewährleisten und den Handel zu automatisieren. Der Nachteil besteht jedoch darin, dass die Strategie aufgrund starker Marktschwankungen möglicherweise nicht wie erwartet ausgeführt wird. Beim Einsatz einer OCO-Auftragsstrategie im Spot-Handel ist es wichtig, die Marktvolatilität und Risiken genau zu überwachen, um sicherzustellen, dass Ihre Handelsstrategie mit Ihren Investitionszielen und Ihrer Risikotoleranz übereinstimmt.



