Was ist ein Marktauftrag?









Ein Marktauftrag ermöglicht es Benutzern, sofort zum besten verfügbaren Preis im aktuellen Markt zu kaufen oder zu verkaufen, wodurch eine schnelle Ausführung sichergestellt wird.





Begriffe im Zusammenhang mit Marktaufträgen auf MEXC:

Kaufpreis / Verkaufspreis: Der beste verfügbare Preis im Markt zum Zeitpunkt des Kaufs bzw. Verkaufs von Kryptowährungen.

Kaufmenge / Verkaufmenge: Die vom Benutzer eingegebene Menge an Kryptowährung, die gekauft oder verkauft werden soll.

Gesamtbetrag: Der vom Benutzer eingegebene Wert, zu dem er kaufen oder verkaufen möchte.





Wichtig: Wenn der Gesamtbetrag eines einzelnen Marktauftrags zu groß ist, kann es vorkommen, dass nicht vollständig ausgeführte Teile des Auftrags storniert werden.









Nachfolgend zeigen wir, wie man einen Marktauftrag für das Handelspaar MX/USDT platziert.









1) Öffnen Sie die offizielle MEXC-Website, melden Sie sich bei Ihrem Konto an und klicken Sie auf [Spot], um zur Spot-Handelsseite zu gelangen.





2) Wählen Sie [Markt] als Auftragstyp aus.









3) Sie können entweder das Feld „Gesamtbetrag“ oder „Menge“ ausfüllen.





4) Klicken Sie auf [MX kaufen], um den Auftrag zum aktuellen besten Marktpreis auf Basis des von Ihnen eingegebenen „Gesamtbetrags“ oder der „Menge“ auszuführen.





5) Nach erfolgreichem Kauf können Sie Ihre erworbenen MX-Token im Bereich „Offene Positionen“ einsehen.













1) Öffnen Sie die MEXC-App, melden Sie sich bei Ihrem Konto an und tippen Sie unten auf [Handeln], um zur Spot-Handelsseite zu gelangen.

2) Wählen Sie [Markt] als Auftragstyp aus.

3) Sie können entweder das Feld „Menge“ oder „Gesamtbetrag“ ausfüllen.

4) Tippen Sie auf [MX kaufen], um den Auftrag zum aktuellen besten Marktpreis auf Basis des von Ihnen eingegebenen „Gesamtbetrags“ oder der „Menge“ auszuführen.

5) Nach erfolgreichem Kauf können Sie Ihre erworbenen MX-Token im Bereich „Positionen“ einsehen.









Der Vorgang zum Verkaufen per Marktauftrag ist dem Kaufvorgang sehr ähnlich. Geben Sie die Menge oder den Gesamtwert an MX ein, die Sie verkaufen möchten – Sie erhalten entsprechend USDT-Token. Auch hier gilt: Nach dem Verkauf können Sie die entsprechenden USDT-Token im Bereich „Offene Positionen“ einsehen.



