Was ist ein Copy-Trade-Bonus?

Ein Copy-Trade-Bonus ist eine spezielle Art von Testguthaben auf der MEXC-Plattform, das ausschließlich für das Copy Trading vorgesehen ist. Nach dem Beanspruchen kann der Bonus für den Futures-Copy-Handel verwendet werden.

1. Wie überprüfe ich meinen Copy-Trade-Bonus?


Wenn Sie einen Copy-Trade-Bonus erhalten oder wenn dieser verfällt und widerrufen wird, informiert MEXC Sie per E-Mail, SMS, In-App-Nachricht oder Push-Benachrichtigung.


Sie können Ihre nicht verwendeten Copy-Trade-Boni auf folgenden Seiten einsehen: Meine Copy Trades, Copy-Trade-Parameter-Einstellungen und Copy-Trade-Betrag bearbeiten.


2. Wie verwende ich meinen Copy-Trade-Bonus?


Beim Festlegen des Copy-Trade-Betrags wird Ihr Copy-Trade-Bonus standardmäßig zuerst verwendet.

Wie im folgenden Beispiel gezeigt: Wenn Sie bei den Copy-Trade-Parametern einen Gesamtbetrag von 50 USDT investieren möchten und 20 USDT davon aus Ihrem Copy-Trade-Bonus stammen, müssen Sie die verbleibenden 50 – 20 = 30 USDT selbst aufbringen.


Auch wenn Sie Ihre Copy-Trade-Mittel erhöhen, wird ein verfügbarer Copy-Trade-Bonus in Ihrem Konto ebenfalls standardmäßig zuerst verwendet.


3. Regeln zur Nutzung von Copy-Trade-Boni


1) Beim Copy Trading wird Ihr Copy-Trade-Bonus standardmäßig zuerst verwendet.

2) Der Copy-Trade-Bonus kann als Margin zum Öffnen von Positionen, zur Deckung von Handelsgebühren, zum Ausgleich von Schließungsverlusten sowie zur Zahlung von Finanzierungsgebühren verwendet werden.

4. Wichtige Hinweise zur Verwendung von Copy-Trade-Boni


1) Bitte nutzen Sie Ihren Copy-Trade-Bonus innerhalb der Gültigkeitsdauer. Nicht genutzte Beträge verfallen automatisch.

2) Wenn ein Benutzer mehrere Copy-Trade-Boni erhält, wird das Ablaufdatum des jeweils neuesten Bonus angezeigt.


3) Der Copy-Trade-Bonus ist ausschließlich für das Copy Trading bestimmt. Er kann nicht für andere Handelsarten verwendet werden und ist weder auszahlbar noch übertragbar. Gewinne, die durch den Einsatz des Bonus erzielt werden, können jedoch frei ausgezahlt oder übertragen werden.

4) Ein einmal verwendeter Copy-Trade-Bonus kann nicht widerrufen werden. Wenn Sie Ihren Investitionsbetrag während des Copy Tradings reduzieren, wird der bereits genutzte Bonusanteil nicht zurückerstattet.

Haftungsausschluss: Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung oder andere damit verbundene Dienstleistungen dar. Sie sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halt von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt diese Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung an. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und gehen Sie beim Investieren mit Bedacht vor. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.

