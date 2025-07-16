Was sind Memos/Tags?









Ob Wallet oder Börse – wenn Benutzer Ein- oder Auszahlungen tätigen, ist es entscheidend, die korrekte Adresse einzugeben. Für bestimmte digitale Vermögenswerte muss jedoch zusätzlich zur Adresse auch ein Memo angegeben werden. Das Memo ist ein eindeutiger numerischer oder alphanumerischer Bezeichner, der die Einzahlungsadresse eindeutig macht. Es wird manchmal auch als Label, Tag, Nachricht oder Payment-ID bezeichnet. Es gehört zur Einzahlungsadresse, und jede Abweichung kann zu fehlgeschlagenen Transaktionen und potenziellem Verlust von Vermögenswerten führen. Daher ist es unerlässlich, die Memo-Informationen sorgfältig und korrekt anzugeben.









Es ist notwendig, ein Memo anzugeben, da bei bestimmten Token – wie z. B. XRP – die Plattform dieselbe Adresse für alle Benutzer verwendet. Um die eingezahlten Vermögenswerte einzelner Benutzer unter dieser Adresse zu unterscheiden, generiert die Plattform für jeden Benutzer ein eindeutiges Memo, was eine effektive Verwaltung ermöglicht. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass bestimmte Projekte beim Durchführen von Übertragungen die Angabe eines Memos verlangen.









Zu den gängigen Token mit Memo, die auf MEXC gelistet sind, gehören unter anderem: XRP, XLM, ATOM, CRO, HBAR, EOS, BTS, TON und viele weitere.









3.1 Das Memo steht in einer Eins-zu-eins-Beziehung mit den Einzahlungs- und Auszahlungsadressen und stellt die Eindeutigkeit dieser Adressen sicher. Eine falsche Eingabe oder das Weglassen des Memos kann zum Verlust von Vermögenswerten führen.





3.2 Beim Auswählen des Einzahlungsnetzwerks stellen Sie bitte sicher, dass das Auszahlungsnetzwerk auf anderen Handelsplattformen oder Wallets mit dem Einzahlungsnetzwerk auf MEXC übereinstimmt. Andernfalls kann dies zum Verlust Ihrer Vermögenswerte führen.





3.3 Einige Token oder Netzwerke erfordern möglicherweise kein Memo. Bitte passen Sie Ihr Vorgehen bei Einzahlungen oder Auszahlungen den jeweiligen Gegebenheiten an. Wenn kein Memo erforderlich ist, wählen Sie „Kein Memo“. Wenn ein Memo erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass sowohl Adresse als auch Memo gemeinsam korrekt angegeben werden. Andernfalls kann es zum Verlust Ihrer Vermögenswerte kommen.









Nehmen wir eine XRP-Einzahlung als Beispiel.









Rufen Sie die Einzahlungsseite auf, wählen Sie [XRP] als Kryptowährung aus, und das Pop-up-Fenster „Ripple (XRP) Einzahlungshinweis“ erscheint. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Ich bin mir der oben genannten Risiken bewusst“ und klicken Sie auf [Bestätigen].









Wählen Sie [XRP] als Netzwerk aus und klicken Sie im Abschnitt „Einzahlungsadresse“ auf [Adresse & Memo anzeigen].









Nach der Generierung der Adresse kopieren Sie die Einzahlungsadresse und das Memo/Tag auf die entsprechende Auszahlungsplattform.













Gehen Sie auf der „Wallets“-Seite der App auf [Einzahlen] und geben Sie „XRP“ in das Suchfeld ein, um den XRP-Token zu finden, den Sie einzahlen möchten.





Im Pop-up-Fenster mit dem Einzahlungs-Hinweis tippen Sie auf [Ich bin mir der oben genannten Risiken bewusst]. Tippen Sie anschließend auf [Adresse & Memo anzeigen], und eine Adresse wird generiert.





Kopieren Sie die Einzahlungsadresse und das Memo/Tag auf die entsprechende Auszahlungsplattform und überprüfen Sie, ob das Netzwerk übereinstimmt. Bestätigen Sie, ob Sie in ein Spot-Konto oder ein Futures-Konto einzahlen, und schließen Sie die Einzahlung der XRP-Vermögenswerte ab.













Nehmen wir eine XRP-Auszahlung als Beispiel.









Rufen Sie die Auszahlungsseite auf, wählen Sie unter „Auszahlen an“ die Option [Adresse] aus, füllen Sie die Felder „Adresse“ – „Netzwerk“ – „[Memo/Tag]-Kennung“ – „Betrag“ aus und klicken Sie auf [Absenden].

(Wenn Ihre XRP-Adresse kein Memo benötigt, können Sie das Kästchen bei „Keine [Memo/Tag]-Kennung“ aktivieren und mit der Auszahlung fortfahren.)













Gehen Sie auf der „Wallets“-Seite der App auf [Auszahlen], geben Sie „XRP“ in das Suchfeld ein, um den XRP-Token zu finden, den Sie auszahlen möchten, und wählen Sie [On-Chain-Auszahlung] als Auszahlungsmethode.





Auf der Auszahlungsseite geben Sie die Auszahlungsadresse ein, wählen Sie XRP als Auszahlungsnetzwerk, tragen Sie die Memo/Tag-Kennung ein und geben Sie den Auszahlungsbetrag an. Nachdem Sie bestätigt haben, dass alle Angaben korrekt sind, tippen Sie auf [Bestätigen]. (Wenn Ihre XRP-Adresse kein Memo benötigt, können Sie das Kästchen bei „Keine [Memo/Tag]-Kennung“ aktivieren und mit der Auszahlung fortfahren.)













Haftungsausschluss: Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche, finanzielle, buchhalterische oder sonstige Dienstleistungen dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt diese Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken zur Verfügung und gibt keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und seien Sie bei Investitionen vorsichtig. Die Plattform übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.