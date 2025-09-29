Was sind MEXC Futures-Risikolimits? Wie profitieren Sie von ihnen beim Handel?





Im Kryptowährungshandel sind Perpetual Futures bei Händlern aufgrund ihres hohen Hebels und ihrer Flexibilität besonders beliebt. Mit zunehmender Marktvolatilität steigen jedoch auch die mit dem Handel von Futures verbundenen Risiken. Um die Interessen der Händler zu schützen und die Marktstabilität zu wahren, hat MEXC einen Mechanismus für Futures-Risikolimits eingeführt, der potenziellen Risiken unter extremen Marktbedingungen entgegenwirken soll.













MEXC Futures-Risikolimits sind ein dynamischer Mechanismus, der speziell für den Handel mit Perpetual Futures entwickelt wurde. Sie dienen dazu, potenzielle Risiken während abnormaler Marktvolatilität und extremer Bedingungen abzumildern. Durch die Anpassung von Hebelstufen, Positionslimits und Sätzen für die Erhaltungsmarge sorgt MEXC für Marktstabilität und verringert die Wahrscheinlichkeit systemischer Risiken, die durch starke Preisschwankungen ausgelöst werden können.





Kernziele:

Marktstabilität wahren: Vermeidung großflächiger Liquidationen unter extremen Marktbedingungen.

Interessen der Händler schützen: Verringerung der Risiken im Zusammenhang mit hohem Hebel und Unterstützung der Benutzer beim Absichern ihrer Positionen.

Handelsumfeld optimieren: Sicherstellung von Fairness im Markt und Verhinderung von Ungleichgewichten durch einseitige Aktionen großer Händler.





Im Wesentlichen handelt es sich bei Risikolimits um Maßnahmen, die darauf abzielen, potenzielle Handelsrisiken und Verluste zu reduzieren. In stark volatilen Märkten können Händler, die große Positionen mit hohem Hebel halten, erhebliche Liquidationsrisiken verursachen. Wird der Versicherungsfonds aufgebraucht, kann das Auto-Deleveraging-(ADL)-System ausgelöst werden, wodurch andere Händler zusätzlichen Risiken ausgesetzt werden.





Um dem entgegenzuwirken, wendet MEXC den Mechanismus der Risikolimits auf alle Handelskonten an. Das System nutzt ein stufenweises Margenmodell zur Risikosteuerung: Die maximale Positionsgröße wird durch die gewählte Hebelstufe bestimmt. Je höher der Hebel, desto kleiner die maximal zulässige Positionsgröße. Benutzer können den Hebel nach eigenem Ermessen anpassen, und die anfängliche Margin-Anforderung wird basierend auf dem gewählten Hebel berechnet.

















Futures, um die Futures-Handelsseite zu öffnen. Wählen Sie dann Risikolimit und klicken Sie auf Alle Futures-Risikolimits anzeigen, um detaillierte Informationen zu den Risikolimit-Stufen aufzurufen. Auf der offiziellen MEXC-Website klicken Sie oben in der Navigationsleiste auf, um die Futures-Handelsseite zu öffnen. Wählen Sie dannund klicken Sie auf, um detaillierte Informationen zu den Risikolimit-Stufen aufzurufen.









Auf der Informationsseite zu den Futures-Risikolimits wählen Sie das gewünschte Futures-Paar aus. Die Seite zeigt dann die entsprechenden Risikolimit-Details an. Das folgende Beispiel zeigt die Risikolimit-Stufen für die BTCUSDT Perpetual-Futures

















1) Öffnen Sie auf der Startseite der MEXC App den Bereich Futures.

2) Tippen Sie auf der Futures-Handelsseite oben rechts auf die [...]-Schaltfläche für die Einstellungen.

3) Wählen Sie Futures-Info.

4) Wechseln Sie auf die Seite Risikolimit und wählen Sie dann das gewünschte Perpetual-Futures-Paar. Die Seite zeigt die entsprechenden Risikolimit-Details an. Das folgende Beispiel zeigt die Risikolimit-Stufen für die BTCUSDT Perpetual Futures.

















Der Hebel bestimmt direkt die maximale Positionsgröße, die ein Benutzer halten kann. Je höher der Hebel, desto kleiner die maximale Positionsgröße. Zum Beispiel verfügt das ETHUSDT Perpetual Futures-Risikolimit über sechs Stufen, wobei unterschiedlichen Hebelstufen verschiedene maximale Positionsgrößen zugeordnet sind. Wird der Hebel auf 500x gesetzt, beträgt die Positionsgröße ca. 671,829 USDT. Bei einer Anpassung auf 20x steigt die Positionsgröße auf 44,788,600 USDT.













Die Wartungsmargin eines Benutzers wird durch seine Positionsgröße und nicht durch den Hebel bestimmt. Das bedeutet, dass die Wartungsmargin nicht von den Hebeleinstellungen beeinflusst wird.





Wie in den Risikolimit-Stufen der ETHUSDT Perpetual-Futures gezeigt, gilt: Je größer die Positionsgröße, desto höher die erforderliche Wartungsmargin. Befindet sich Ihre Positionsgröße z. B. im Bereich von 0~671,829 USDT, beträgt die anwendbare Wartungsmargin 0.1%. Steigt Ihre Positionsgröße in den Bereich von 17,915,440~44,788,600 USDT, erhöht sich die anwendbare Wartungsmargin auf 2%.





Es ist wichtig zu beachten, dass MEXC die maximale Hebelstufe für verschiedene Handelspaare sowie die maximal zulässige Positionsgröße unter bestimmten Hebelstufen in Abhängigkeit von den Marktbedingungen anpassen kann. Bitte verfolgen Sie stets die neuesten Ankündigungen von MEXC





Die Wartungsmargin wirkt sich direkt auf den Liquidationspreis aus. Fällt der Margin-Saldo einer Position unter die erforderliche Wartungsmargin, wird die Position reduziert oder liquidiert. Daher sollten Benutzer ihre Margin-Salden sorgfältig überwachen, um Liquidationen zu vermeiden.





Während Phasen ungewöhnlicher Preisvolatilität oder extremer Marktbedingungen kann das System zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um die Marktstabilität zu wahren. Dazu gehören unter anderem Anpassungen der maximalen Hebelstufen, Positionsgrößenlimits und Wartungsmargin in den verschiedenen Stufen.













Um extremer Marktvolatilität zu begegnen, arbeitet der Risikolimit-Mechanismus von MEXC mit drei zentralen Maßnahmen:









Bei abnormalen Marktschwankungen kann MEXC den maximal verfügbaren Hebel dynamisch anpassen. Zum Beispiel:

In stabilen Märkten können Händler bei Perpetual Futures einen Hebel von bis zu 125x nutzen.

In Zeiten starker Volatilität kann das System den maximalen Hebel auf 50x oder darunter reduzieren, um das Liquidationsrisiko zu senken.

Dieser Mechanismus verringert die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation bei hohem Hebel und unterstützt Händler dabei, potenzielle Verluste in volatilen Marktphasen effektiver zu managen. Dadurch werden die Kapitalsicherheit und das Risikomanagement insgesamt gestärkt.









MEXC wendet gestufte Positionslimits basierend auf der Positionsgröße an, um zu verhindern, dass der Markt unverhältnismäßig stark durch große Positionen beeinflusst wird. Zum Beispiel:

Unter höherem Hebel sind die Positionslimits kleiner.

Unter geringerem Hebel sind die Positionslimits größer.

Diese Struktur verhindert, dass ein einzelner Benutzer eine übergroße Position hält, die das Marktgleichgewicht stören könnte. Gleichzeitig werden systemische Liquiditätsrisiken kontrolliert, wodurch Stabilität und Fairness im Handelsumfeld gewährleistet werden.









Die Wartungsmargin-Rate ist das minimale Margin-Verhältnis, das erforderlich ist, um eine Position offen zu halten. Unter extremen Marktbedingungen kann MEXC diese Sätze anpassen:

Stabile Märkte: Niedrigere Wartungsmargin-Sätze, sodass Benutzer mehr verfügbare Mittel behalten können.

Volatile Märkte: Erhöhte Wartungsmargin-Sätze, um sicherzustellen, dass Benutzer über ausreichend Margin verfügen, um ihre Positionen zu stützen.

Diese Anpassung erhöht die Liquidationsschwelle, verringert die Wahrscheinlichkeit von Liquidationen und stellt gleichzeitig sicher, dass im gesamten System ausreichende Margin-Level vorhanden sind, um Liquiditätskrisen zu vermeiden und die Marktstabilität zu erhalten.









Der Risikolimit-Mechanismus von MEXC ist nicht nur ein zentrales Instrument zur Wahrung der Marktstabilität, sondern bietet auch den einzelnen Händlern erhebliche Vorteile. Zu den praktischen Vorteilen gehören:





Reduziertes Liquidationsrisiko: Hoher Hebel kann zwar Gewinne verstärken, aber auch Verluste vergrößern. Risikolimits passen Hebel und Margin-Anforderungen dynamisch an und senken so effektiv die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation bei starken Marktschwankungen.

Optimiertes Kapitalmanagement: Der Mechanismus unterstützt Händler dabei, Positionen und Margin vorsichtiger zu verwalten und fördert flexible Strategien anstelle von riskanten Operationen. Wenn z. B. der Hebel begrenzt wird, müssen Händler mehr Margin hinterlegen, was sie dazu zwingt, die Kapitalallokation sorgfältiger zu planen, bevor sie Aufträge eröffnen.

Größeres Sicherheitsgefühl: Volatile Märkte lösen bei Händlern oft Panik aus. Risikolimits bieten eine zusätzliche Schutzschicht und verringern die Wahrscheinlichkeit von panikgetriebenen Liquidationen durch plötzliche Preisbewegungen.

Verbesserte Marktgerechtigkeit: Risikolimits gelten gleichermaßen für große wie für kleine Händler. Dadurch wird verhindert, dass einzelne Teilnehmer übermäßigen Einfluss auf die Preise ausüben, und eine gesündere Marktentwicklung wird sichergestellt.









Durch ein umfassendes Verständnis des Risikolimit-Mechanismus von MEXC können Händler die folgenden Strategien anwenden, um ihre Handelsleistung zu verbessern:

Angemessenen Hebel wählen: In stark volatilen Märkten ist es ratsam, einen niedrigeren Hebel zu wählen, um das Risiko zu verringern. Selbst wenn ein höherer Hebel verfügbar ist, sollten Sie stets eine Stufe wählen, die Ihrer persönlichen Risikotoleranz entspricht.

Positionsgröße kontrollieren: Vermeiden Sie übergroße Positionen, insbesondere in Zeiten hoher Volatilität. Legen Sie angemessene Positionsgrößen basierend auf den Risikolimits fest, um sicherzustellen, dass genügend Margin für mögliche Nachschüsse verfügbar bleibt.

Stop-Loss- und Take-Profit-Level setzen: Definieren Sie klare Stop-Loss-Level, bevor Sie eine Position eröffnen, um unkontrollierbare Verluste zu minimieren. Gleichzeitig sollten Sie realistische Take-Profit-Ziele setzen, um Gewinne bei Erreichen abzusichern.

Mit Marktankündigungen auf dem Laufenden bleiben: MEXC veröffentlicht regelmäßig Aktualisierungen zu Risikolimit-Anpassungen in MEXC veröffentlicht regelmäßig Aktualisierungen zu Risikolimit-Anpassungen in offiziellen Ankündigungen . Händler sollten diese Änderungen aufmerksam verfolgen und ihre Strategien entsprechend anpassen.













Der Risikolimit-Mechanismus von MEXC ist ein wesentliches Marktinstrument, das die Gelder der Händler während extremer Volatilität schützt und gleichzeitig die allgemeine Marktstabilität aufrechterhält. Durch die dynamische Anpassung von Hebel, Positionslimits und Wartungsmargin-Sätzen bietet MEXC Händlern ein sichereres Erlebnis in risikoreichen Umgebungen.





Für Händler bedeutet das Verständnis und die Anwendung dieses Mechanismus nicht nur eine Reduzierung des Handelsrisikos, sondern auch eine Optimierung des Kapitalmanagements sowie eine Verbesserung der langfristigen Profitabilität. Bevor Sie in den Handel mit Perpetual Futures einsteigen, sollten Sie die entsprechenden Regeln sorgfältig studieren und einen Handelsplan entwickeln, der Ihrer individuellen Risikotoleranz entspricht.





