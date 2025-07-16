Revolution im Web3-Esport beginnt: Gameness stellt den GNESS-Token vor, um ein neues Ökosystem der Spielerökonomie zu schaffen





Während die Web3-Technologie weiterhin ganze Branchen umgestaltet, treibt die Blockchain-Innovation eine disruptive Transformation im Esport- und Gaming-Bereich voran. Gameness nutzt sein innovatives GNESS-Token-System, um ein geschlossenes Ökosystem zu schaffen, das Spielern, Entwicklern und Marken gleichermaßen zugutekommt. Als erster Plattform-Token, der vollständig über eine dezentrale Börse (DEX) ausgegeben wurde, bildet GNESS das Rückgrat der Gameness-Super-App. Das gemeinschaftsgetriebene „Achieve-to-Earn“-Modell kombiniert Web3-Gaming auf völlig neue Weise mit KI.





Dieser Artikel beleuchtet den innovativen Wert von Gameness, untersucht die zentralen Funktionen des GNESS-Tokens und erklärt, warum dieser eine überzeugende Investmentchance im Web3-Bereich darstellt.









Gameness überbrückt die Kluft zwischen Web2 und Web3 und bringt mit Blockchain-Technologie neue Dynamik in die Esports-Branche. Aufbauend auf dem technischen Fundament seines Vorgängers The Academys vereint die Plattform klassische Spielerlebnisse mit Web3-Innovation. Spieler profitieren durch In-Game-Erfolge von wirtschaftlichen Belohnungen und echtem Eigentum an digitalen Vermögenswerten, während Marken und Entwickler Plattform-Tools nutzen, um das Nutzerwachstum zu fördern und das Engagement zu steigern.





Das zentrale Konzept der Plattform basiert auf dem Prinzip der „gemeinschaftlichen Mitgestaltung“:





Benutzer nehmen über eine benutzerfreundliche Super-App an Turnieren teil und erhalten Belohnungen. Langfristige Aktivität wird durch Funktionen wie LockNess (Token-Staking) und NessPerience (immersive Erlebnisse) aufrechterhalten.





Der Slogan „AI + Gaming Empower Growth“ verkörpert die technologische Vision des Projekts: KI-Algorithmen optimieren Spielerlebnisse und Turnierabläufe.









Als nativer Token von Gameness, exklusiv über eine DEX ausgegeben, verkörpert GNESS den Geist dezentraler Finanzsysteme (DeFi). Seine zentralen Anwendungsbereiche umfassen:





Besitzer von GNESS beteiligen sich an der Governance der Gameness-DAO, indem sie über wichtige Themen wie die Regeln der Esports-Ligen oder die Austragungsorte von Offline-Events abstimmen – wahre „Mitbestimmung durch die Benutzer“.





Über den LockNess-Staking-Mechanismus erhalten Benutzer abgestufte Vorteile, abhängig von Einsatzhöhe und -dauer. Sowohl einzelne Spieler (B2C) als auch Geschäftspartner (B2B) können durch langfristiges Halten von GNESS erhöhte Erträge erzielen.





Alle Transaktionen auf der Plattform – z. B. Turniergebühren oder NFT-Käufe – werden in GNESS abgewickelt, wodurch eine kontinuierliche Token-Zirkulation innerhalb des Ökosystems sichergestellt wird.





Benutzer verdienen GNESS-Token und NFT-Sammlerstücke durch In-Game-Erfolge. Diese digitalen Vermögenswerte können in ihrer persönlichen „Hall of Fame“ gespeichert oder frei gehandelt werden.





GNESS dient als „Pass“ zur Teilnahme an Turnieren, Trainingscamps und Offline-Treffen auf der Plattform. Elite-Benutzer („Nessies“) schalten exklusive Privilegien frei, basierend auf ihren Token- und NFT-Beständen.









GNESS verfügt über ein Gesamtangebot von 500 Millionen Token. Die Struktur ist darauf ausgelegt, Anreize für frühe Teilnehmer zu schaffen und gleichzeitig durch nachhaltige Tokenverteilung die langfristige Stabilität des Ökosystems zu sichern.









Alle Turnierdaten, Spielerleistungen, Spielergebnisse und mehr werden On-Chain gespeichert – Manipulation wird dadurch ausgeschlossen und ein faires Wettbewerbsumfeld gewährleistet.





Mit Aktivitäten in 42 Ländern und über 6.4 Millionen Benutzern strebt Gameness bis Jahresende über 10 Millionen Benutzer an. Strategische Partnerschaften mit Binance, The Sandbox, KuCoin und weiteren Partnern beschleunigen das weltweite Wachstum zusätzlich.





Burak Çevik (Founder & CEO): Ehemaliger Topmanager bei ESL und Bigpoint, Autor zweier Bücher über Esports – verbindet tiefgreifendes Branchenwissen mit weitreichenden Ressourcen.

Metin Erduran (Co-founder & CTO): Ehemaliger Technikexperte bei Riot Games, leitete die Entwicklung der Kernarchitektur der Plattform.

Boğaçhan Aydın (Head of Business Development): Veteran im Bereich Esports-Investments mit nachweislicher Erfolgsbilanz in strategischer Ressourcenintegration.





Das Team betont: Die Zukunft von GNESS wird von jedem Teilnehmer mitgestaltet. Die Kraft der Community ist der wahre Antriebsmotor.









Mit einem klaren strategischen Fahrplan bewegt sich Gameness stetig in Richtung einer führenden Position in der Esports-Branche:

Seed-Runde 2023: Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde und Aufbau von Partnerschaften mit Marken wie Amazon und Microsoft.

Große Turniere: Durchführung mehrerer Events auf der Binance-Plattform mit Preispools im siebenstelligen Bereich.

Wertschöpfung für Spieler: Gründer Burak Çevik erklärte in Interviews, dass das Projekt aus einem Produkt der ersten Generation hervorgegangen sei – angetrieben von der Mission, Spielern mithilfe von Web3-Technologie echten Mehrwert zurückzugeben.









Gameness und der Start des GNESS-Tokens markieren ein neues Kapitel für die Web3-Esports-Ökonomie. Durch die Kombination aus „Achieve-to-Earn“-Modell, transparenter Blockchain-Architektur und erstklassigen Partnerschaften schafft die Plattform Win-win-Möglichkeiten für Spieler, Marken und Investoren. Mit dem DEX-Launch im April 2025 ist GNESS bereit, zur Schlüsselverbindung zwischen der virtuellen und realen Welt zu werden – und damit eine Ära der Benutzersouveränität im Esports einzuleiten.





GNESS-Token sind nun auf MEXC gelistet. Um GNESS zu kaufen, folgen Sie diesen Schritten:





1) Öffnen Sie die MEXC-App und melden Sie sich an oder besuchen Sie die offizielle Website

2) Geben Sie im Suchfeld „GNESS“ ein und wählen Sie den Spot-Handel aus.

3) Wählen Sie den Auftragstyp aus, geben Sie Menge und Preis ein und schließen Sie die Transaktion ab.









Sie können auch die MEXC-Airdrop+ -Seite besuchen, um an Einzahlungs- und Handelsaktionen teilzunehmen – einfach ein paar Aufgaben abschließen und die Chance auf Belohnungen sichern.





Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz-, Buchhaltungs- oder sonstige Beratung dar und ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Anlageentscheidungen und deren Ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.