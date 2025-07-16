Wave: Die Revolution des Web3-Handels und der Finanzen für das smarte On-Chain-Zeitalter









Wave World (WAV) ist der native Token eines umfassenden Ökosystems, das auf der SUI-Blockchain aufgebaut ist und Handels-, Unterhaltungs- und Finanzerlebnisse im Web3-Raum bietet. Mit über 3.5 Millionen On-Chain-Benutzern, mehr als 300k täglich aktiven Adressen und über 500k täglichen Transaktionen demonstriert Wave World seine Stärke durch ein vielseitiges und effizientes System.





Das Projekt wurde entwickelt, um die Benutzerinteraktionen mit EOA-Wallets zu vereinfachen, indem es sich direkt in beliebte Plattformen wie Telegram integriert. Dadurch wird nicht nur der Übergang von Web2 zu Web3 erleichtert, sondern auch eine nahtlose und komfortable Benutzererfahrung gewährleistet. Wave World ist nicht nur eine Token-Handelsplattform, sondern bietet auch eine Vielzahl fortschrittlicher Funktionen, darunter:





KI-Handelsagent: Liefert Marktanalysen in Echtzeit und unterstützt Benutzer bei präzisen Handelsentscheidungen.

Meme-World: Ermöglicht das einfache Erstellen und Handeln von Meme-Coins mit Reichweite für Millionen von Benutzern.

Sozialbasierter Zugang: Sofortiger Token-Handel über soziale Medien – ganz ohne zusätzliche Apps.

Auto Sniping: Führt Transaktionen automatisch und mit hoher Präzision aus, damit keine Gewinnchance verpasst wird.

Integration aller DEXs: Vereint alle dezentralen Börsen auf einer Plattform für schnellen und effizienten Handel.

Sicherer Handel: On-Chain-Verifizierung vor jedem Trade – für eine geschützte Handelsumgebung.





Mit der Vision, ein umfassendes Gateway für neue Benutzer sowie professionelle Händler zu werden, etabliert sich Wave World zunehmend im Blockchain-Markt – und eröffnet vielfältige Möglichkeiten zum Profitieren durch Handel, Staking, Yield Farming und verschiedene Finanzprodukte.













Wave World funktioniert als integriertes Ökosystem mit verschiedenen Diensten, darunter:

Token-Handel : Benutzer können WAV über Handelspaare wie WAV/USDT auf renommierten Börsen wie MEXC handeln.

Play-to-Earn : Integrierte Spiele ermöglichen es den Spielern, nicht nur Unterhaltung zu genießen, sondern auch WAV-Token als Belohnung zu verdienen.

DeFi und Staking: Das DeFi-System erlaubt es Benutzern, zu staken, Yield Farming zu betreiben und passives Einkommen durch dezentrale Finanzprodukte zu erzielen.













Wave World (WAV) hat ein maximales Gesamtangebot von 1,000,000,000 WAV, das auf die folgenden Hauptkategorien verteilt ist:

Seed-Runde: 10%

Private Runde: 12%

Öffentliche Runde: 1.5%

Liquidität: 4%

Ökosystem: 30%

Airdrop-Saison 1: 10%

Community: 15%

Berater & frühe Mitwirkende: 8%

Team: 9.5%









Die Seed-, Private- und Public-Runden beinhalten eine „Cliff“-Periode, bevor eine lineare Freigabe erfolgt. Die Seed- und Private-Runden haben Cliff-Perioden von 12 bzw. 9 Monaten, während die Public-Runde vollständig nach 4 Monaten freigegeben wird.

Die Liquidität ist beim TGE vollständig freigeschaltet, um einen reibungslosen Handel zu gewährleisten.

Tokens für das Ökosystem werden über einen Zeitraum von 60 Monaten schrittweise freigegeben, während Airdrop Season 1 innerhalb von 4 Monaten vollständig verteilt wird.

Community-Tokens sind für 5 Monate gesperrt und werden danach über 55 Monate hinweg freigegeben.

Tokens für Berater, frühe Mitwirkende und das Team sind für 1 Jahr gesperrt und werden anschließend über 24 bzw. 48 Monate hinweg schrittweise ausgezahlt.

Dieser Mechanismus unterstützt ein stabiles Wachstum und schützt vor Verkaufsdruck.









WAV-Token dienen nicht nur als Zahlungsmittel, sondern bieten vielfältige Funktionen für Benutzer und Entwickler innerhalb des Ökosystems:





Primäre Zahlungsmethode: WAV ist die Hauptwährung im Wave-Ökosystem und wird für Transaktionen in dApps, Play-to-Earn-Spielen, DeFi-Produkten und auf der Wave-Handelsplattform verwendet.





Transaktionsgebühren & dApp-Integration: Drittanbieter-dApps und -Spiele, die sich in das Wave-Ökosystem integrieren, müssen WAV für Transaktionsgebühren nutzen – wodurch eine reale Nachfrage nach dem Token entsteht.





Profitieren & Staking: WAV-Besitzer können ihre Token in den DeFi-Produkten von Wave staken, um Zinsen und Belohnungen zu erhalten – ideal zur Optimierung passiver Einkünfte.





Exklusiver Zugang zu Meme-Tokens: Über WavePad und WaveStaking erhalten WAV-Besitzer frühzeitigen Zugang zu Vorverkäufen von Meme-Tokens und somit zusätzliche Investitionschancen vor der öffentlichen Notierung.





Buyback- & Burn-Mechanismus: Wave verpflichtet sich, Plattformumsätze zu nutzen, um WAV-Token zurückzukaufen und zu verbrennen – was der Inflation entgegenwirkt und den langfristigen Wert stärkt.





Durch diese vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist WAV nicht nur ein Handelswert, sondern ein zentraler Motor für das Wachstum des gesamten Wave-Ökosystems.









Wave besitzt erhebliches Wachstumspotenzial durch die Erweiterung seines Blockchain-Ökosystems auf Sui und die Integration von DeFi, KI-Handel, Meme-Tokens und dApps. Das Projekt verfolgt das Ziel, Multichain-Funktionalität zu unterstützen, um Liquidität zu erhöhen und eine größere globale Marktreichweite zu erzielen.





Die Entwicklung des KI-Handels bringt Werkzeuge zur Marktanalyse in Echtzeit mit sich, die Benutzern helfen, ihre Handelsstrategien zu optimieren. In der kommenden Roadmap wird sich Wave World auf die Erweiterung der dApps konzentrieren und so eine solide Grundlage für eine langfristige Entwicklung schaffen.









Als eine weltweit führende digitale Handelsplattform überzeugt MEXC mit Vorteilen wie niedrigen Transaktionsgebühren, schneller Ausführungsgeschwindigkeit, einer breiten Auswahl an angesagten Tokens und ausgezeichneter Liquidität. Diese Eigenschaften ermöglichen es Investoren, Chancen in einem sich schnell verändernden Markt zu nutzen. WAV ist jetzt auf MEXC gelistet, sodass Sie den Token mit äußerst niedrigen Gebühren handeln können.





1）Öffnen Sie die MEXC-App oder besuchen Sie die offizielle Website und melden Sie sich an.

2）Verwenden Sie die Suchleiste, um nach dem WAV-Token zu suchen, und wählen Sie entweder den Spot - or Futures -Handel mit WAV .

3）Wählen Sie Ihren Auftragstyp aus, geben Sie Parameter wie Menge und Preis ein und schließen Sie die Transaktion ab.







