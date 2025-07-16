WalletConnect: Die Brücke zu Web3 – Ihr Tor zur Krypto-Welt



MEXC wird den Spot- und Futures-Handel für WCT einführen. Derzeit ist der Derzeit ist der Einzahlungs-Channel für WCT-Token geöffnet – Sie können Ihre Token auf MEXC einzahlen und auf den Handelsstart warten.

273,000 WCT und 50,000 USDT zu sichern. Gleichzeitig können Sie die MEXC Airdrop+ Eventseite besuchen, um an den WCT-Einzahlungs- und Handels-Events teilzunehmen und sich Belohnungen im Gesamtwert vonzu sichern.







WalletConnect (WCT) ist das erste quelloffene kryptografische Protokoll, das sichere Verbindungen zwischen digitalen Wallets und dezentralen Anwendungen (dApps) ermöglicht. Dank dieser Technologie können Benutzer auf eine Vielzahl von dApps zugreifen, ohne ihre privaten Schlüssel offenzulegen – für maximale Sicherheit.









Kompatibel mit allen Arten von Wallets: Von Trust Wallet und MetaMask bis hin zu Rainbow Wallet – WalletConnect unterstützt über 600 verschiedene Wallets. Zudem erhalten Sie Zugriff auf mehr als 50,000 unterstützte dezentrale Anwendungen.





Absolute Sicherheit: Alle Verbindungen sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt, sodass niemand Ihre Informationen oder Gelder stehlen kann.





Benutzerfreundlich: Scannen Sie einfach einen QR-Code oder klicken Sie auf einen Link. Es ist nicht erforderlich, komplizierte private Schlüssel einzugeben – so müssen Sie sich keine Sorgen über Betrugsversuche machen.









In nur wenigen Schritten können Sie Ihre Krypto-Wallet sicher mit Ihren bevorzugten dApps wie Uniswap oder OpenSea verbinden:





1）dApp öffnen: Starten Sie die dezentrale Anwendung, die Sie nutzen möchten.

2）Wallet-Verbindung auswählen: Klicken Sie auf den Button „Wallet verbinden“ und wählen Sie WalletConnect.

3）QR-Code scannen oder Link anklicken: Wenn Sie einen Computer verwenden, scannen Sie den QR-Code; auf einem mobilen Gerät klicken Sie einfach auf den Link.

4）Verbindung bestätigen: Bestätigen Sie die Verbindungsanfrage in Ihrer Wallet-Anwendung.





Jetzt können Sie direkt auf der dApp handeln, Token tauschen und andere Aktionen durchführen – ganz ohne Eingabe Ihres privaten Schlüssels.









Der WalletConnect Token (WCT) ist der native Token des WalletConnect-Netzwerks und hat ein initiales Gesamtangebot von 1 Milliarde Token. Er wurde entwickelt, um die Beteiligung der Benutzer zu fördern und eine nachhaltige Entwicklung des Ökosystems durch faire Verteilung zu unterstützen. Die Tokenomics von WCT umfassen folgende Allokationen:





WalletConnect Fund (27%) Verwendet für Partnerschaften, Sponsorings, Ökosystementwicklung und Marketingaktivitäten. Airdrop (18.5%) Phasenweise ausgeschüttet, um neue Benutzer zu gewinnen und die Community aktiv einzubinden. Team (18.5%) Für Gründungsmitglieder und Projektentwickler reserviert, um die kontinuierliche Weiterentwicklung des Projekts sicherzustellen. Belohnungen (17.5%)

Eingesetzt für Staking- und Belohnungsprogramme zur Stärkung der Netzwerksicherheit. Investoren (11.5%) Für frühe Unterstützer des Projekts vorgesehen – als Zeichen der Wertschätzung für ihren Beitrag. Kernentwicklung (7%) Verwendet für die Entwicklung des Protokolls und seiner zugehörigen Module.





Dieses Tokenomics-Modell fördert nicht nur die aktive Beteiligung der Benutzer, sondern stellt auch eine stabile Ressourcenbasis für die Entwicklung und den Ausbau des WalletConnect-Ökosystems bereit.













WCT ist nicht nur ein gewöhnlicher Token – er spielt eine Schlüsselrolle im Ökosystem, indem er effiziente Netzwerkprozesse und nachhaltiges Wachstum unterstützt. Die Hauptverwendungszwecke umfassen:





Belohnungen für die Netzwerkteilnahme: Benutzer erhalten Belohnungen für das Staking von WCT, den Betrieb von Nodes und die Zusammenarbeit mit Wallets. Dies fördert eine aktive Beteiligung und trägt zur Stabilität des Systems bei.





Verbesserung der Netzwerkleistung und Zuverlässigkeit: Das Staking von WCT stärkt die Netzwerksicherheit und sorgt für eine optimale Performance. Gleichzeitig werden Beiträge aus der Community belohnt, um die nachhaltige Entwicklung des Ökosystems zu unterstützen.





Governance und Stimmrechte: WCT-Inhaber können über wichtige Entscheidungen abstimmen – etwa zu Protokoll-Upgrades oder Systemverbesserungen – und so die zukünftige Ausrichtung des Netzwerks mitgestalten.





Nachhaltige Einnahmequelle: WCT wird zur Bezahlung von Transaktionsgebühren und anderen Einnahmequellen verwendet und trägt somit zur langfristigen wirtschaftlichen Stabilität und zum Wachstum des Ökosystems bei.













WalletConnect wird von CEO Jess Houlgrave geleitet, die über mehr als 12 Jahre Erfahrung in den Bereichen Zahlungsverkehr, Kunst, Kryptowährungen und Finanzen verfügt. Zuvor war Jess Chief Strategy Officer bei Checkout.com und Gründerin des Codex Protocol. Sie ist zudem Mitglied des CBDC-Forums der Bank of England und Gründerin des Art and Blockchain Fund. Unter ihrer Führung setzt sich WalletConnect dafür ein, ein sicheres und benutzerfreundliches dezentrales Ökosystem aufzubauen.









WalletConnect hat Partnerschaften mit führenden Unternehmen der Branche wie Coinbase Ventures und Polygon Ventures geschlossen. Durch deren finanzielle Unterstützung wird die globale Reichweite der Plattform weiter ausgebaut. Das Ökosystem umfasst inzwischen Hunderte von Wallets und Tausende von dezentralen Anwendungen und bildet damit ein starkes Netzwerk für Kommunikation und Interaktion.









Mit dem fortschreitenden Wachstum dezentraler Anwendungen und der Blockchain-Technologie wird WalletConnect als zentrale Brücke zwischen Wallets und dApps dienen, indem es eine sichere Verbindungsmethode bereitstellt. Verbesserte Sicherheitsfunktionen und optimierte Transaktionen sollen noch mehr Benutzer anziehen, während Listings auf renommierten Börsen wie MEXC für hohe Liquidität des Tokens sorgen. Darüber hinaus bilden das dezentrale Governance-Modell und die aktive Community eine solide Grundlage für breite Akzeptanz und potenzielle Investitionsmöglichkeiten.









WalletConnect (WCT) ist eine zentrale Brücke zwischen Krypto-Wallets und dezentralen Anwendungen. Es bietet eine sichere, benutzerfreundliche und dezentrale Verbindung im Blockchain-Ökosystem. MEXC ist die erste Plattform, die sowohl Spot- als auch Futures-Handel für WCT anbietet. Sie können WCT auf MEXC mit minimalen Gebühren handeln, indem Sie diese Schritte befolgen:





1）Öffnen Sie die MEXC-App oder besuchen Sie die offizielle Website , und loggen Sie sich ein

2）Geben Sie in der Suchleiste „WCT“ ein und wählen Sie entweder das Spot-Handelspaar oder das Futures-Handelspaar von WCT aus

3）Wählen Sie den Auftragstyp, geben Sie Menge und Preis ein, und bestätigen Sie den Handel



