Sehen Sie sich Ihre bevorzugten Futures-Handelspaare auf MEXC an und bleiben Sie über Echtzeit-Kursbewegungen von Krypto informiert





MEXC bietet eine große Auswahl an Futures-Paaren und unterstützt über 1,300 Handelspaare mit einstellbarem Hebel von 1x bis 500x. Mit ultraniedrigen Handelsgebühren ist MEXC zur bevorzugten Plattform für Futures-Händler geworden. Um Benutzern die Navigation durch das breite Angebot zu erleichtern, stellt MEXC die Funktion „Favoriten“ bereit, mit der häufig gehandelte oder beobachtete Paare einfach gefiltert und angezeigt werden können.









Mit der „Favoriten“-Funktion können Benutzer wichtige oder häufig genutzte Futures-Paare zu einer personalisierten Liste hinzufügen, um schnell darauf zuzugreifen und diese effizient zu verwalten. Die wichtigsten Vorteile:





Höhere Effizienz: Sparen Sie Zeit, indem Sie wiederholte Suchvorgänge vermeiden und direkt auf wichtige Handelsseiten zugreifen.

Einfache Überwachung: Sehen Sie Echtzeitkurse, Volatilität und Handelsdaten Ihrer ausgewählten Paare an einem Ort – für fundierte Handelsentscheidungen.

Personalisierte Gruppierung: In der App können Benutzer ihre Favoriten nach Strategie oder Kategorie gruppieren, um die Übersicht zu verbessern.

Entscheidungsunterstützung: In Kombination mit Sortier- und Chart-Funktionen wird Ihre Favoritenliste zu einem dynamischen Beobachtungs-Dashboard.













Futures“ und wählen Sie entweder „USDT-M-Futures“ oder „Coin-M-Futures“. In diesem Beispiel verwenden wir „USDT-M-Futures“. Besuchen Sie die offizielle MEXC-Website und melden Sie sich in Ihrem Konto an. Klicken Sie im oberen Menü auf „“ und wählen Sie entweder „“. In diesem Beispiel verwenden wir „USDT-M-Futures“.





Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Handelsseite über das ▼-Symbol neben dem Handelspaar, um die Liste verfügbarer Futures-Paare zu öffnen. Klicken Sie auf das ☆-Symbol neben einem Paar, um es zu den Favoriten hinzuzufügen.





Falls das gewünschte Handelspaar nicht sichtbar ist, nutzen Sie die Suchleiste. Sobald es erscheint, klicken Sie auf das ☆-Symbol, um es Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen.

















Öffnen Sie die MEXC-App und melden Sie sich in Ihrem Konto an. Tippen Sie unten auf der Startseite auf „Märkte“, gehen Sie anschließend zu „Favoriten“ > „Futures“ und tippen Sie auf die Schaltfläche „Zu Favoriten hinzufügen“.





Geben Sie in der Suchleiste den Namen des gewünschten Futures-Handelspaars ein, z. B. BTC. Tippen Sie dann auf das ☆-Symbol neben „BTC USDT Perpetual“, um es Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen.





















Auf der Futures-Handelsseite, auf der Sie Paare zu Ihren Favoriten hinzugefügt haben, klicken Sie auf „Favoriten“, um Ihre ausgewählten Paare anzuzeigen. Die Seite zeigt detaillierte Informationen wie den Kontraktnamen, den aktuellen Preis, die prozentuale Preisänderung und das Handelsvolumen. Sie können die Liste aufsteigend oder absteigend nach letztem Preis, Preisänderung oder Handelsvolumen sortieren.









Sie können auch zum unteren Ende der Seite scrollen und auf ≡ → „Favoriten & Trends“ klicken, um Ihre favorisierten Futures-Paare schnell am unteren Bildschirmrand anzuzeigen.





Paare mit einem ★-Symbol sind Ihre favorisierten Futures-Paare, während Paare mit 🔥-Symbol derzeit angesagte (Trends) Futures-Paare sind.





Mit den <- und >-Pfeilen auf beiden Seiten können Sie scrollen und weitere Futures-Paare anzeigen.









Klicken Sie unten rechts auf der Seite auf die Schaltfläche „Bearbeiten“, um Ihre favorisierten Futures-Paare mithilfe des ☰-Symbols per Drag-and-drop neu anzuordnen. Sie können außerdem die Option „Preise anzeigen“ aktivieren, um die Preisdaten vor der prozentualen Preisänderung für sowohl favorisierte als auch angesagte Paare am unteren Seitenrand anzuzeigen. Klicken Sie auf „Bestätigen“, um Ihre Änderungen zu speichern.













Auf der Seite „Märkte“ in der App können Sie Ihre favorisierten Paare unter „Favoriten“ → „Futures“ einsehen. Die Seite zeigt detaillierte Daten wie den Namen des Paars, den aktuellen Preis, die prozentuale Preisänderung und das Handelsvolumen. Sie können die Liste auf- oder absteigend nach letztem Preis, Preisänderung oder Handelsvolumen sortieren.





Durch Tippen auf das +-Symbol rechts können Sie verschiedene Gruppen erstellen und Ihre favorisierten Futures-Paare nach eigenen Kriterien kategorisieren. So lassen sich Daten zu bestimmten Arten von Futures-Paaren gezielter anzeigen.

















MEXC bietet Futures-Handel als Form des Derivatehandels mit Tausenden von Kryptowährungen als Investitionsziel an. Anleger können Hebel einsetzen, um ihr Kapital zu verstärken und erwartete Renditen zu erzielen. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Auswahl der Handelsziele sowie des Einstiegszeitpunkts. Eine Futures-Handelsplattform muss den Benutzern daher eine breite Auswahl an Handelspaaren, schnelle Auflistungen und eine strenge Projektauswahl bieten. MEXC-Futures-Produkte sind zweifellos die erste Wahl vieler Futures-Händler. Stand Juli 2025 hat MEXC über 1,300 Futures-Handelspaare aufgelistet – darunter USDT-M-Perpetual-Futures, USDC-M-Perpetual-Futures und Coin-M-Futures – und deckt damit die vielfältigen Bedürfnisse von Benutzern mit unterschiedlichen Handelspräferenzen ab.









Bei MEXC beträgt die Maker-Gebühr für Perpetual-Futures 0.00%, die Taker-Gebühr 0.02%. Weitere Details zu den Gebühren von MEXC finden Sie in der offiziellen Gebührenübersicht . Die Sätze können je nach Land und Region variieren – bitte konsultieren Sie daher die Gebührenseite für die genauesten Informationen.





Vergleicht man die Handelsgebühren für USDT-margengebundene Perpetual-Kontrakte für reguläre Benutzer, sind die MEXC-Futures-Produkte im Branchenvergleich äußerst wettbewerbsfähig.





Handelsplattform MEXC Wettbewerber1 Wettbewerber2 Wettbewerber3 Wettbewerber4 Maker-Gebührensatz 0 0.018% 0.02% 0.02% 0.02% Taker-Gebührensatz 0.02% 0.045% 0.05% 0.06% 0.06%

Die vier oben aufgeführten Wettbewerber gehören alle zu den Top 20 der Kryptowährungsbörsen laut CoinMarketCap . Dieser einfache Vergleich zeigt deutlich den Gebührenvorteil von MEXC. Allein bei den Taker-Gebühren liegen die Sätze der Wettbewerber zwischen 0.045% und 0.06% – also 2.25- bis 3-mal höher als der Satz von MEXC.





Beispiel: Angenommen, eine Benutzerin namens Alice plant, 10,000 USDT mit einem 10x-Hebel zu investieren. Sie eröffnet eine Position als Maker und schließt sie als Taker. Die Gebühren, die Alice auf diesen fünf Plattformen zahlen würde (berechnet auf Basis eines Positionswerts von 100,000 USDT, ohne Preisänderungen zu berücksichtigen), betragen:





Handelsplattform MEXC Wettbewerber 1 Wettbewerber 2 Wettbewerber 3 Wettbewerber 4 Maker-Gebühr (USDT) 0 18 20 20 20 Taker-Gebühr (USDT) 20 45 50 60 60 Gesamtgebühr (USDT) 20 63 70 80 80





Dieser praxisnahe Gebührenvergleich unterstreicht den erheblichen Kostenvorteil des Futures-Handels auf MEXC.





Darüber hinaus hat MEXC am 22. Juli 2025 das „ 0-Fee Trader’s Fest “ gestartet, bei dem für über 140 Futures-Handelspaare sowohl Maker- als auch Taker-Gebühren entfallen – ein umfassender Vorteil für Benutzer weltweit.





Wenn Sie Benutzer des Solana-Ökosystems sind, können Sie außerdem am Event „Solana Ecosystem Month“ teilnehmen und Solana-Ökosystem-Token mit null Maker- und Taker-Gebühren handeln. Zudem können Sie SOL staken und von bis zu 999% APR profitieren.









Seit seiner Gründung wird MEXC für das frühzeitige Entdecken hochwertiger Projekte und das schnelle Auflisten neuer Token geschätzt. Mit langjähriger Branchenerfahrung und einem starken Ruf hat MEXC Millionen von Benutzern gewonnen und sich zur ersten Wahl für viele neue und erfahrene Händler entwickelt – mit Aktivitäten in über 170 Ländern und Regionen weltweit.





Die große Benutzerbasis sorgt für eine ausgezeichnete Markttiefe bei MEXC Futures, ausgewogene Kontraktstufen und faire, transparente Preise. In den letzten 24 Stunden lag das Handelsvolumen bei MEXC Futures bei über 40.6 Milliarden USD . Diese Tiefe gewährleistet reibungslosen Handel auch unter extremen Marktbedingungen und hilft, unerwartete Liquidationen zu vermeiden. (Hinweis: Daten vom 22. Juli 2025 laut CoinMarketCap)









Am Beispiel des Handelspaars BTCUSDT : Berechnet man das Gesamtvolumen der Limit-Aufträge innerhalb von ±5 Basispunkten um den Mittelpreis im BTCUSDT-Futures-Auftragsbuch, liegt MEXC bei etwa 79.57 Millionen USDT, während ein anderer globaler Top-3-Wettbewerber bei etwa 18.42 Millionen USDT liegt. Die Markttiefe bei MEXC ist damit etwa 4.3-mal höher als beim Branchenführer.









Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz-, Buchhaltungsberatung oder sonstige professionelle Beratung dar, noch sind sie eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen und beim Investieren mit Vorsicht handeln. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.