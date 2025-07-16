Erhöhte Vermittlungsprovision! Erhalten Sie noch mehr Bonus-Belohnungen!

Auf MEXC können Benutzer einen Prozentsatz der Provisionen aus dem Spot- und Futures-Handel ihrer Freunde verdienen, indem sie diese einladen, ein MEXC-Konto zu registrieren. Um Benutzer zu ermutigen,Auf MEXC können Benutzer einen Prozentsatz der Provisionen aus dem Spot- und Futures-Handel ihrer Freunde verdienen, indem sie diese einladen, ein MEXC-Konto zu registrieren. Um Benutzer zu ermutigen,
16. Juli 2025
Auf MEXC können Benutzer einen Prozentsatz der Provisionen aus dem Spot- und Futures-Handel ihrer Freunde verdienen, indem sie diese einladen, ein MEXC-Konto zu registrieren. Um Benutzer zu ermutigen, neue Benutzer auf MEXC einzuladen, haben wir die Vermittlungsprovisionssätze wie folgt aufgewertet und angepasst:

1) Der Provisionssatz für den Spot- und Futures-Handel von Vermittlungen wurde auf 40 % aufgewertet, bei einem Maximum von 50 % in bestimmten Regionen.
2) Bei einer gültigen Vermittlung erhalten sowohl der Vermittler als auch die eingeladene Person Bonus-Belohnungen für Futures.

Mit den aufgewerteten Provisionssätzen können Vermittler ihre Gewinne erheblich steigern, ohne zusätzliche Freunde einladen zu müssen. Darüber hinaus bietet dieses Upgrade zusätzliche Bonus-Belohnungen für Futures, von denen sowohl der Vermittler als auch die eingeladene Person profitieren.

Wichtige Hinweise:


1) Jeder gültig Eingeladene muss innerhalb von 7 Tagen nach der Anmeldung eine Einzahlung von 100 USDT ansammeln und ein Futures-Handelsvolumen von über 500 USDT (einschließlich Hebel) erreichen. Gültige Einzahlungen umfassen On-Chain-Einzahlungen, Fiat-Währungseinzahlungen, Käufe mit Kredit-/Debitkarten, P2P-Transaktionen und Zahlungen von Drittanbietern. Interne Überweisungen und Geschenke werden nicht als gültige Einzahlungen betrachtet.

2) Die Provisionen für den Spot-Handel werden gegen 0:00 Uhr (UTC) des folgenden Tages verteilt. Die Provisionen für den Futures-Handel werden gegen 01:00 Uhr (UTC) des folgenden Tages verteilt. Die tatsächlichen Verteilungszeiten können leicht variieren. Die Provisionen für Vermittler stammen aus den Nettogebühren des eingeladenen Freundes (Nettogebühren = Handelsgebühren - Boni - Rabattgebühren - Andere Gebührenabzüge). Die Vermittler erhalten ihre Provision in der gleichen Währung, die der eingeladene Freund zur Zahlung der Handelsgebühren verwendet hat. Zum Beispiel, wenn der eingeladene Freund MX-Token zur Zahlung der Handelsgebühren verwendet, erhält der Vermittler seine Provision in MX-Token.

3) Provisionen gelten nicht für Gebühren, die mit Futures-Boni, Einzahlungs-/Auszahlungsgebühren oder anderen Aktionen bezahlt werden. Gebühren, die durch abnormalen Handelsverhalten entstehen, sind ebenfalls von den Belohnungen ausgeschlossen.

4) Die Berechtigung des Vermittlers für Provisionen gilt 1.080 Tage ab dem Datum, an dem sich der Freund registriert hat.

Für weitere Details zu den Regeln für das Verdienen von Belohnungen durch das Einladen gültiger Benutzer, konsultieren Sie bitte die Informationen am unteren Ende der Vermittlungsseite. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie Freunde einladen können, lesen Sie die Anleitung [Freunde zur Registrierung auf MEXC einladen] für weitere Informationen.

Mehr Belohnungen:


Falls Sie an Token von beliebten Projekten interessiert sind, können Sie auch an Airdrop+, Launchpool- und Kickstarter-Events teilnehmen.

Airdrop+ ist ein Event, bei dem Benutzer Projekt-Token aufteilen können, indem sie bestimmte Aufgaben während der Einzahlungs- und Handelskampagnen für beliebte Projekte erledigen. Darüber hinaus können Sie auch Token-Belohnungen verdienen, indem Sie auf der Event-Seite auf die Schaltfläche „Einladen“ klicken und entsprechende Aufgaben erfüllen – die Belohnungen werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben.

MEXC Launchpool ist ein Airdrop-Event, bei dem Benutzer bestimmte Token staken können, um Airdrops von beliebten oder neu gelisteten Kryptowährungen zu erhalten. Die gestakten Token können jederzeit eingelöst werden und Benutzer können Token-Belohnungen anhand Ihres Staking-Anteils erhalten.

Kickstarter ist ein exklusives kostenloses Airdrop-Event für MX-Besitzer. Solange Sie mindestens 5 MX kontinuierlich für 24 Stunden halten, können Sie mit einem einzigen Klick auf der Eventseite an allen laufenden Airdrop-Events teilnehmen. Je mehr berechtigte Freunde Sie einladen, desto höher ist Ihr entsprechender Koeffizient - was bedeutet, dass Sie mehr Token-Belohnungen teilhaben können.

Mit diesem Update bietet MEXC den Benutzern höhere Vermittlungsprovisionssätze, um die Benutzer weiter zu ermutigen, Freunde einzuladen und an Plattform-Aktivitäten teilzunehmen. Ob Sie nun Provisionen durch das Einladen von Freunden verdienen oder an tokenbezogenen Events für beliebte Projekte teilnehmen - Sie können von mehr Belohnungen profitieren, während Sie handeln. Handeln Sie jetzt! Laden Sie Ihre Freunde ein, sich MEXC anzuschließen, und starten Sie gemeinsam Ihre Handelsreise!

Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche, finanzielle, buchhalterische oder andere damit verbundene Dienstleistungen dar und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halt von Vermögenswerten dar. MEXC Learn bietet Informationen nur zu Referenzzwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und handeln Sie mit Vorsicht bei Investitionen. Die Plattform übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.


