Das Potenzial des MX-Tokens freischalten









MX ist der native Utility-Token, der von MEXC ausgegeben wird und das MEXC-Ökosystem antreibt. Die MEXC-Plattform bietet eine sichere und bequeme Handelsumgebung für Krypto-Enthusiasten. Darüber hinaus können Benutzer, die den MX-Token halten, von zusätzlichen Vorteilen profitieren.













Die Besitzer des MX-Tokens haben Anspruch auf exklusive monatliche Airdrop-Events. Um teilzunehmen und Belohnungen zu beanspruchen, besuchen Sie die offizielle MEXC-Website und wählen Sie [Kickstarter] im Bereich [Events] im Navigationsmenü der Startseite aus.









Die Teilnahme an Kickstarter-Events ermöglicht es Benutzern, kostenlose Airdrop-Belohnungen für neue Token zu erhalten. MX-Token, die für die Teilnahme verwendet werden, sind nicht gesperrt, und Benutzer können gleichzeitig an allen Kickstarter-Events teilnehmen, die die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen.





Bitte beachten Sie, dass Kickstarter-Events Teilnahmeanforderungen haben, die ein Mindesthaltedatum von MX-Token zur Qualifikation vorschreiben. Je mehr berechtigte Benutzer Sie einladen, desto höher ist Ihr entsprechender Beitrag-Multiplikator und desto größer ist Ihr Anteil an den Belohnungen.





Für detaillierte Informationen zu den Teilnahmeanforderungen für das Kickstarter-Programm lesen Sie bitte die Anleitung: So nehmen Sie an Kickstarter teil?









MEXC bietet extreme niedrige Handelsgebühren, mit Spot-Handelsgebühren von 0% für Maker und 0.05% für Taker. Die Gebühren für den Futures-Handel betragen 0% für Maker und 0.02% für Taker.





Benutzer können auch MX verwenden, um Spot- und USDT-M-Futures-Gebühren um 20% zu reduzieren. Wenn sie mehr als 500 MX für 1 Tag ununterbrochen halten, können sie von einem 50% Rabatt auf Spot- und Futures-Gebühren profitieren.









Hinweis: Die Gebührenraten können je nach Land oder Region variieren. Bitte beziehen Sie sich auf die auf der Gebührenraten-Seite angezeigten Raten.









MEXC bietet ein Vermittlungsprogramm an, bei dem Benutzer Freunde einladen können, auf der Plattform zu handeln, um eine Provision zu verdienen, die als Prozentsatz ihres Handelsvolumens berechnet wird. Diese Provision ist keine einmalige Zahlung: Für jeden Handel, den der eingeladene Freund abschließt, erhält der Vermittler einen Prozentsatz der Handelsgebühr als Provision.





Gehen Sie zur oberen rechten Ecke der Startseite der MEXC-Plattform, klicken Sie auf das Benutzersymbol, wählen Sie [Vermittlung] und klicken Sie auf der Vermittlungsseite auf [Freunde einladen]. Kopieren Sie den Vermittlungscode oder den Vermittlungslink und senden Sie ihn an Freunde, um sie zum Handeln auf MEXC einzuladen.





Um mehr über Vermittlungsprovisionen zu erfahren, sehen Sie sich „ Freunde zur Registrierung auf MEXC einladen “ an.

















Laut einer Analyse der internen Daten von MEXC wurden von Januar bis November 2023 insgesamt 1,113 Airdrop-Events durchgeführt, was durchschnittlich 111.3 Events pro Monat ergibt. Der gesamte Preispool belief sich auf etwa 130 Millionen USD, wobei der durchschnittliche monatliche Pool über 11 Millionen USD betrug.





Wenn ein Benutzer die Teilnahmebedingungen vom 24. bis 30. November erfüllt hat, konnte er an mehr als 28 Kickstarter- und Launchpool-Events teilnehmen, die eine annualisierte Rendite von mehr als 68 % boten.









Wenn Benutzer Freunde einladen, sich auf der MEXC-Plattform zu registrieren, erhalten sie jedes Mal einen bestimmten Prozentsatz der Handelsgebühr als Provision, wenn ihre Freunde einen Handel abschließen. Der Provisionssatz für Standardbenutzer beträgt 40 % für sowohl Spot- als auch Futures-Handel. Wenn der Vermittler eine höhere Provision verdienen möchte, kann er sich bewerben, um ein MEXC-Partner zu werden. Nach erfolgreichem Einladen von Freunden, die die Anforderungen erfüllen, kann der Vermittler bis zu 60 USDT als Futures-Bonus erhalten, und jede gültige vermittelte Person kann ebenfalls eine Futures-Bonusbelohnung von 20 USDT erhalten.





Spot-Provisionsbelohnungen werden am folgenden Tag gegen 00:00 Uhr (UTC+8) ausgezahlt, während Futures-Provisionsbelohnungen am nächsten Tag gegen 09:00 Uhr (UTC+8) verteilt werden. Die tatsächliche Auszahlungszeit kann einige Verzögerungen aufweisen, wobei die tatsächliche Auszahlungszeit des nächsten Tages als Referenz dient. Die Provisionsbelohnungen werden auf das MEXC Spot-Konto gutgeschrieben. Bitte prüfen Sie die Provisionsaufzeichnungen auf der MEXC-Vermittlungsseite.





Die direkteste Quelle des Werts für einen Token stammt aus der Schwankung seines eigenen Preises, und MX bildet da keine Ausnahme. Im ersten Quartal 2023 verzeichnete MX die höchste Wachstumsrate mit 330%. Der Preis von MX ist seitdem im Jahr 2023 um mehr als 265% gestiegen. Langfristige Besitzer von MX können von dieser Preissteigerung profitieren. Je mehr Sie halten, desto niedriger sind Ihre Einstiegskosten, was zu höheren Renditen führt.





Zusätzlich profitieren MX-Token von einem periodischen Verbrennungsmechanismus, der dazu beiträgt, ihren Wert zu stabilisieren. Das Angebot an MX wird durch die regelmäßige Token-Verbrennung von MEXC kontrolliert. Wenn Token verbrannt werden, sinkt das zirkulierende Angebot, was die Knappheit erhöht. Eine erhöhte Knappheit führt oft zu einer Wertsteigerung, wodurch MX im Vergleich zu Kryptowährungen ohne Verbrennungsmechanismus weniger anfällig für Abwertungen ist.





Die MEXC-Plattform weist 40% ihrer Gewinne der Beschaffung und Verbrennung von MX-Token zu. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 hat die MEXC-Plattform insgesamt etwa 5.32 Millionen MX-Token verbrannt. Das Ziel ist es, das zirkulierende Angebot an MX-Token bei 100 Millionen zu halten. Um die Verbrennungsaufzeichnungen einzusehen, wählen Sie [Spot] in der oberen Navigationsleiste der Startseite aus, dann wählen Sie [MX Zone] und klicken Sie auf der MX Zone-Seite auf [Verbrennungsverlauf anzeigen], um detaillierte Daten einzusehen.









Das Halten von MX dient nicht nur als eine Form der Investition, sondern auch als ein Werkzeug für das Finanzmanagement. Über die MEXC-Plattform hinaus werden MX-Token derzeit auf prominenten zentralisierten Börsen wie Huobi und Bybit gehandelt, was die Marktliquidität von MX-Token erhöht und die potenzielle Besitzerbasis erweitert. Diese Anerkennung des Marktwerts wird voraussichtlich den Preis der MX-Token im Laufe der Zeit beeinflussen.





Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche, finanzielle, buchhalterische oder andere verwandte Dienstleistungen dar und stellen keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten dar. MEXC Learn stellt Informationen nur zu Referenzzwecken zur Verfügung und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und bei Investitionen Vorsicht walten lassen. MEXC ist nicht verantwortlich für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.