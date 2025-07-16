Unite: Die Next-Gen-Layer-3-Blockchain-Lösung für Mobile Gaming









Unite ist eine Layer-3-Blockchain-Lösung, die speziell für den Massenmarkt im Mobile Gaming entwickelt wurde und darauf abzielt, die Welt der mobilen Web3-Spiele grundlegend zu verändern.Unite vereint die Sicherheit und Dezentralisierung von zugrunde liegenden L1- und L2-Netzwerken mit der Geschwindigkeit und Effizienz von Layer-3-Technologie. So entsteht eine optimierte Umgebung, in der Spieleentwickler immersive und skalierbare Spielerlebnisse ermöglichen können – und gleichzeitig neue Maßstäbe für Blockchain-Gaming setzen.





Der Fokus von Unite liegt auf der Verbesserung des Spielerlebnisses durch In-Game-Verdienstfunktionen. Die Plattform bietet eine umfassende Layer-3-Lösung, die Blockchain, Client und 3Ökosystem abdeckt – und etabliert eine dezentrale physische Infrastruktur (DePIN), die auf Milliarden täglich aktiver mobiler Endgeräte weltweit basiert.





Als zweckorientierte L3-Chain nutzt Unite die Optimistic-Rollup-Technologie, um exzellente Skalierbarkeit, nahezu sofortige Transaktionsbestätigungen und extrem niedrige Gasgebühren zu ermöglichen. Dank optimierter Gasgebühren, gezielter Vertragsbeschränkungen und EVM-Kompatibilität können Entwickler komplexe und detailreiche Gaming-Welten erschaffen und diese gleichzeitig nahtlos mit dezentralen Netzwerken verbinden. Mit seiner Mobile-First-Designphilosophie und einer fortschrittlichen technischen Architektur ist Unite darauf ausgelegt, die Zukunft des mobilen Web3-Gamings neu zu definieren – und Spielern weltweit ein nie dagewesenes Spielerlebnis zu bieten.









Das Unite Mainnet basiert auf der Base-Chain und ist eine leistungsstarke Layer-3-Blockchain, die speziell dafür entwickelt wurde, hohe Transaktionsvolumen, extrem niedrige Gasgebühren und starke Sicherheit zu bewältigen – eine Next-Gen-Lösung für den Massenmarkt im Mobile Gaming.





Mit ausgezeichneter Skalierbarkeit eignet sich Unite Mainnet ideal für dApps mit häufigen Interaktionen, z. B. mobile Spiele mit zig Millionen täglich aktiven Benutzern. Diese Leistungsfähigkeit schafft die Grundlage für die nächste Innovationswelle im Blockchain-Gaming.





Extrem niedrige Gasgebühren: Bereits ab21,000 Wei (ca. $0.000000000084 pro Transaktion).

Partnerschaften: Unite L3 arbeitet mit Alchemy und Syndicate zusammen und ist Teil der Metabased-Community, die auf Arbitrum Orbit aufbaut. Dank der Nutzung des Metabased Sequencer kann Unite auf eine unbegrenzte Anzahl an Shards skalieren und eine unbegrenzte Zahl von Spielen unterstützen – mit hoher Performance und voller Interoperabilität innerhalb des Unite Mainnet und des Metabased-Ökosystems.









UNITE ist der native Token der Unite-Blockchain und bildet das Herzstück des Unite-Ökosystems für Mobile Gaming. Das Gesamtangebot beträgt 30 Milliarden UNITE-Token, mit folgender Verteilungsübersicht:





Category Allocation Details Community-Entwicklung

30% 30% der Token sind für die Community-Entwicklung vorgesehen, um sicherzustellen, dass das Unite-Ökosystem lebendig, attraktiv und inklusiv bleibt. Diese Mittel unterstützen verschiedene Initiativen wie Community-Events, Token-Airdrops und Marketingkampagnen, die entscheidend dafür sind, neue Benutzer zu gewinnen und ein Zugehörigkeitsgefühl unter bestehenden Mitgliedern zu fördern. Ökosystem

25% Die für das Ökosystem vorgesehenen Token fördern die Weiterentwicklung und den Ausbau der Unite-Plattform – einschließlich Partnerschaften, Integrationen und Kooperationen mit anderen Web3-Projekten. Diese Mittel stellen sicher, dass Unite an der Spitze der Innovation bleibt und den Vorteil des dezentralen Ökosystems nutzt, um den Benutzern kontinuierlich Mehrwert zu bieten. Investoren 20% 20% der Token werden an Investoren vergeben, die Unite in seiner Vision und Entwicklung unterstützen. Diese Zuteilung stellt die notwendigen Ressourcen für nachhaltiges Wachstum und die langfristige Entwicklung des Projekts bereit. Team 19.9% Die Team-Zuteilung würdigt das Engagement und die harte Arbeit der Projektmitglieder. Diese Mittel motivieren das Team, weiterhin Innovationen voranzutreiben und die Plattform aktiv weiterzuentwickeln – damit Unite im schnelllebigen Web3-Gaming-Sektor wettbewerbsfähig bleibt und sich stets an den Bedürfnissen der Benutzer orientiert. Treasury Reserve

5.1% Der Treasury Reserve-Fonds dient als Rücklage von Unite und sorgt für Flexibilität und Stabilität bei Marktschwankungen oder unvorhergesehenen Ereignissen. Diese Mittel unterstützen langfristige Ziele wie Forschung und Entwicklung, Infrastrukturverbesserungen und strategische Investitionen.













Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche, finanzielle oder buchhalterische Angelegenheiten, Consulting oder andere damit zusammenhängende Dienstleistungen dar. Es handelt sich auch nicht um eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn dient ausschließlich zu Informations- und Referenzzwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Investitionsentscheidungen liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.