Unite: Die Next-Gen-Layer-3-Blockchain-Lösung für Mobile Gaming

Category
Allocation
Details
Community-Entwicklung
30%
30% der Token sind für die Community-Entwicklung vorgesehen, um sicherzustellen, dass das Unite-Ökosystem lebendig, attraktiv und inklusiv bleibt. Diese Mittel unterstützen verschiedene Initiativen wie Community-Events, Token-Airdrops und Marketingkampagnen, die entscheidend dafür sind, neue Benutzer zu gewinnen und ein Zugehörigkeitsgefühl unter bestehenden Mitgliedern zu fördern.
Ökosystem
25%
Die für das Ökosystem vorgesehenen Token fördern die Weiterentwicklung und den Ausbau der Unite-Plattform – einschließlich Partnerschaften, Integrationen und Kooperationen mit anderen Web3-Projekten. Diese Mittel stellen sicher, dass Unite an der Spitze der Innovation bleibt und den Vorteil des dezentralen Ökosystems nutzt, um den Benutzern kontinuierlich Mehrwert zu bieten.
Investoren
20%
20% der Token werden an Investoren vergeben, die Unite in seiner Vision und Entwicklung unterstützen. Diese Zuteilung stellt die notwendigen Ressourcen für nachhaltiges Wachstum und die langfristige Entwicklung des Projekts bereit.
Team
19.9%
Die Team-Zuteilung würdigt das Engagement und die harte Arbeit der Projektmitglieder. Diese Mittel motivieren das Team, weiterhin Innovationen voranzutreiben und die Plattform aktiv weiterzuentwickeln – damit Unite im schnelllebigen Web3-Gaming-Sektor wettbewerbsfähig bleibt und sich stets an den Bedürfnissen der Benutzer orientiert.
Treasury Reserve
5.1%
Der Treasury Reserve-Fonds dient als Rücklage von Unite und sorgt für Flexibilität und Stabilität bei Marktschwankungen oder unvorhergesehenen Ereignissen. Diese Mittel unterstützen langfristige Ziele wie Forschung und Entwicklung, Infrastrukturverbesserungen und strategische Investitionen.
