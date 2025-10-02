Verständnis des Liquidationsrisikos: FAQs und Schutztipps





Auf MEXC können Benutzer entweder USDT -M Perpetual Futures mit einem Hebel von bis zu 500x oder Coin-M Perpetual Futures mit einem Hebel von bis zu 200x handeln. Während ein hoher Hebel das Potenzial für erheblich verstärkte Renditen bietet, bringt er auch wesentlich größere Volatilitätsrisiken mit sich. Eine plötzliche Marktumkehr kann sofort eine Liquidation auslösen, was zum vollständigen Verlust der Margin führt.





Um Händler dabei zu unterstützen, Liquidationsrisiken besser zu verstehen und zu mindern, bietet dieser Artikel eine strukturierte Analyse der vier häufigsten Liquidationsszenarien im MEXC Futures-Handel. Zudem werden praktische, strategiegestützte Schutzmaßnahmen vorgestellt, die direkt im Handel angewendet werden können. Am Ende werden Sie wesentliche Einblicke in die Bewertung von Liquidationsrisiken, die Stärkung des Positionsmanagements und die Verbesserung der allgemeinen Widerstandsfähigkeit Ihres Handelsansatzes gewinnen.









Eine Liquidation tritt ein, wenn Ihr Margin -Erhaltungsgrad unter die Anforderung der Plattform fällt. In diesem Moment schließt das System Ihre Positionen automatisch, um zu verhindern, dass Verluste den verfügbaren Sicherheitenbetrag übersteigen.





Das Verständnis des Liquidationsmechanismus ist entscheidend, da es Händlern ermöglicht:





Risiken vorherzusehen und zu managen, wodurch die Wahrscheinlichkeit unerwarteter Positionsschließungen verringert wird.

Hebel und Margin effektiver zu nutzen und dadurch die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation zu senken.

Handelsstrategien zu verfeinern, um die Kapitaleffizienz und Stabilität zu maximieren.













Bei MEXC Futures werden Liquidationspreise anhand des Fairen Preises berechnet, anstatt anhand des Marktpreises oder des Indexpreises. Der Faire Preis spiegelt den Echtzeit-Fair-Value des Handelspaars wider, der sowohl aus dem Indexpreis als auch aus dem Marktpreis abgeleitet wird. Aufgrund dieser Methodik kann sich der Faire Preis geringfügig vom letzten Handelspreis unterscheiden. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte den Artikel „ Indexpreis, Fairer Preis und Letzter Preis “.

Dieser Ansatz hilft, unnötige Liquidationen zu verringern, die durch vorübergehende Marktvolatilität oder geringe Liquidität verursacht werden. Sobald der Faire Preis die Liquidationsschwelle erreicht, wird die Liquidation automatisch ausgelöst.





Auf der MEXC-Webplattform können Händler den Fairen Preis direkt überwachen, indem sie oben im Kerzenchart „Fairer Preis“ auswählen. Diese Funktion bietet eine zusätzliche Ebene an Transparenz und Kontrolle beim Positionsmanagement.









Sie können zum Kerzenchart gehen, „Fairer Preis“ auswählen und den Kerzenchart des Fairen Preises anzeigen.













Wenn eine Liquidation ausgelöst wird, schließt das System die Position durch Maßnahmen wie Auftragsstornierung, gestufte Liquidation oder Verrechnung von Long- und Short-Positionen. Übernahme zum Bankrottpreis bedeutet, dass das System, falls die Risiko-Stufe einer Benutzerposition größer als Stufe 1 ist, versucht, das Risiko durch die automatische Liquidation eines Teils der Position (gestufte Liquidation) zu reduzieren. Wenn die Position nach dieser Anpassung weiterhin die Liquidationskriterien erfüllt, übernimmt die Liquidations-Engine die Position zum Bankrottpreis. Einzelheiten zu Risikostufen finden Sie im Futures-Leitfaden









Wenn eine Position zu einem besseren Preis als dem Bankrottpreis geschlossen wird, wird die verbleibende Margin an den MEXC Insurance Fund übertragen. Wenn der Markt zu einem schlechteren Preis schließt, deckt der Insurance Fund das Margendefizit, um sicherzustellen, dass die Liquidation reibungslos abgeschlossen wird.





Theoretisch ändert sich der Liquidationspreis eines Handelspaars nicht. Aufgrund dynamischer Anpassungen im Liquidationsmechanismus gibt es jedoch bestimmte Ausnahmen.









Die Liquidationspreise unterscheiden sich je nachdem, ob Sie den Cross-Margin- oder den Isolated-Margin-Modus verwenden. Im Cross-Margin-Modus wird die gesamte verfügbare Margin auf offene Positionen angewendet. Nicht realisierte PNL (Gewinn und Verlust) beeinflusst daher Ihren Liquidationspreis. Wenn die nicht realisierte PNL steigt, sinkt der Liquidationspreis. Wenn die nicht realisierte PNL fällt, steigt der Liquidationspreis. Außerdem ändert sich der Liquidationspreis im Cross-Margin-Modus auch, wenn sich die Positionsgröße ändert. Im Isolated-Margin-Modus bleibt der Liquidationspreis jedoch fixiert, da die Margin an eine einzelne Position gebunden ist und von Änderungen in anderen Positionen unberührt bleibt.









Finanzierungsraten beeinflussen ebenfalls die Liquidationspreise. Im Cross-Margin-Modus verändern das Zahlen oder Empfangen von Finanzierungsgebühren Ihre verfügbare Margin, was wiederum Ihren Liquidationspreis verändert. Im Isolated-Margin-Modus bleibt der Liquidationspreis hingegen unverändert, wenn Sie Finanzierung erhalten. Wenn Sie jedoch Finanzierung zahlen und Ihre verfügbare Margin unzureichend ist, zieht das System von Ihrer Positionsmargin ab, was den Liquidationspreis verändern kann.





Kurz gesagt, Liquidationspreise werden durch den Margin-Modus, das Margin-Guthaben und Schwankungen der Finanzierungsgebühren beeinflusst. Händler sollten diese Faktoren beim Eröffnen von Positionen berücksichtigen.









Beim Futures-Handel auf MEXC können Sie auf Situationen stoßen, in denen ein Stop-Loss-Auftrag fehlschlägt. Häufige Gründe sind die folgenden.









Wenn Ihr Stop-Loss-Preis zu nahe am Liquidationspreis liegt, kann der Faire Preis Ihren Liquidationspreis erreichen, bevor der Stop-Loss-Auftrag ausgelöst wird. Dies führt zu einer Liquidation und zum Fehlschlagen des Stop-Loss-Auftrags.









TP/SL -Aufträge werden nach ihrer Auslösung zum Marktpreis ausgeführt. Bei starker Volatilität kann sich der Markt zu schnell an Ihrem beabsichtigten Auslösepreis vorbeibewegen, was zu teilweiser Ausführung oder zum Fehlschlagen des Auftrags führt. Abhängig von Ihrer Risikotoleranz können Sie sich entscheiden, auf die Ausführung zu warten oder den Auftrag zu stornieren.









Stop-Loss-Aufträge können auch fehlschlagen, wenn die Positionsgröße zum Schließen unzureichend ist, sich der Kontrakt in einem Nicht-Handelszustand befindet oder systembedingte Probleme vorliegen.





Auf MEXC werden TP/SL-Aufträge zum Marktpreis ausgeführt. Daher kann es eine Spanne zwischen dem Auslösepreis und dem Ausführungspreis geben. Dies sind die häufigsten Probleme im Zusammenhang mit Liquidationen beim Futures-Handel. Sie können das Liquidationsrisiko verringern, indem Sie Strategien anwenden, wie etwa die Überwachung Ihres Margin-Verhältnisses, die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen oder die Senkung des Hebels. Weitere Informationen finden Sie in anderen Futures-Artikeln auf MEXC Learn









Die Kontrolle des Liquidationsrisikos ist entscheidend im Futures-Handel. Anleger können die folgenden Schritte unternehmen:





Hebel maßvoll einstellen : Wählen Sie Hebelstufen entsprechend Ihrer eigenen Risikotoleranz. Für Einsteiger wird empfohlen, den Hebel unter 10x zu halten, um die Auswirkungen von Kursschwankungen auf die Margin zu verringern.

Margin-Modus strategisch auswählen: Cross Margin verteilt das Risiko auf alle Positionen, kann jedoch Ihr gesamtes Kontoguthaben beeinflussen, während Isolated Margin das Risiko auf eine einzelne Position beschränkt. Wählen Sie basierend auf Ihrer Strategie und Risikotoleranz.

Ausreichende Margin aufrechterhalten: Fügen Sie regelmäßig Margin hinzu, um den Puffer zwischen Ihrem Eröffnungspreis und dem Liquidationspreis zu vergrößern und Ihre Fähigkeit zu verbessern, Volatilität standzuhalten.

Risiko-Warnungen aktivieren: Schalten Sie Liquidationspreis-Warnungen oder Preis-Erinnerungen ein, um Risiken in Echtzeit zu überwachen und rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen.

Kapitalerhalt priorisieren: In hochvolatilen Märkten sollten Sie sich darauf konzentrieren, Verluste zu kontrollieren und das Kapital zu schützen, anstatt dem maximalen Gewinn nachzujagen.









In hochgehebelten Futures-Märkten sind Renditen und Risiken immer zwei Seiten derselben Medaille. Der Liquidationsmechanismus auf MEXC ist ein wesentliches Schutzinstrument sowohl für Händler als auch für die Plattform, aber ohne ein klares Verständnis seiner Funktionsweise und Auslöser können Händler leicht unerwartet aus Positionen gedrängt werden. Nur durch ein gründliches Verständnis der Liquidationsmechanismen, das Erkennen der Unterschiede zwischen Cross Margin und Isolated Margin sowie den Einsatz von Stop-Loss und richtigem Margin-Management können Sie Positionen während Marktturbulenzen stabilisieren und vermeiden, dass Ihr Kapital in einem Augenblick ausgelöscht wird.





Denken Sie stets daran: Risikomanagement muss im Futures-Handel oberste Priorität haben. Indem Sie Positionen wissenschaftlich managen und gelassen auf Volatilität reagieren, schaffen Sie die Grundlage für die Verfolgung von Gewinnen – und nur so können Sie langfristigen, nachhaltigen Erfolg am Markt erreichen.









