Kryptowährungen verantwortungsvoll handeln

16. Juli 2025MEXC
0m
#Grundlagen#Neueinsteiger
1. Was bedeutet verantwortungsvolles Handeln?


Bei unseren täglichen Handelsaktivitäten werden unsere Entscheidungen häufig durch finanzielle Bedingungen, Markthypes (FOMO – Fear of Missing Out) und Gewinn-/Verlustschwankungen beeinflusst. Verantwortungsvolles Handeln findet statt, wenn Händler die Faktoren, die ihre Investitionsentscheidungen beeinflussen, vollständig erkennen und Maßnahmen ergreifen, um diese Einflüsse zu vermeiden. Dadurch können sie fundierte Anlagestrategien entwickeln.

2. Wie man Kryptowährungen verantwortungsvoll handelt


Handel geht über einfaches Kaufen und Verkaufen hinaus. Es handelt sich um einen Prozess, der Projektrecherche, Positionsmanagement, die Ausarbeitung von Handelsstrategien und Risikomanagement umfasst. Verantwortungsvolles Handeln von Kryptowährungen erfordert die Beherrschung dieses Prozesses, um rationale Anlagestrategien umzusetzen.

2.1 Umfassende und gründliche Recherche


Jede Anlagestrategie sollte mit einer umfassenden Projektrecherche beginnen. Während Plattformen wie MEXC Learn Einführungen zu angesagten Projekten und Markttrends bieten, sollte Ihre persönliche Projektrecherche darüber hinausgehen. Eine detaillierte Projektanalyse hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Ressourcen besser zu verteilen.

2.2 Entwickeln Sie einen Handelsplan


Es ist entscheidend, Ihr Risikobewusstsein und die Höhe des Risikos, das Sie sich leisten können, zu verstehen, da dies Ihre Handelslimits bestimmt. Bei der Ausarbeitung eines Handelsplans ist es wichtig, einen logischen Denkansatz zu bewahren, der nicht von Emotionen oder anderen Faktoren beeinflusst wird.

Berücksichtigen Sie die folgenden Faktoren bei der Entwicklung eines Handelsplans: den Anteil Ihres gesamten Kapitals, der für Investitionen vorgesehen ist, die Diversifizierung Ihrer Krypto-Vermögenswerte, die Allokationsverhältnisse verschiedener Kryptowährungen, die Art des Krypto-Handels (Spot oder Futures), den Hebel (falls Futures gehandelt werden), Ein- und Ausstiegspunkte sowie Ihre maximal akzeptable Verlustgrenze.

2.3 Schützen Sie Ihre Vermögenswerte


Ob auf einer Börse oder in einer Wallet, es ist entscheidend, Ihre Kontoinformationen und privaten Schlüssel zu schützen. Vermeiden Sie es, auf unbekannte Links zu klicken oder Finanztransaktionen mit Fremden durchzuführen, da diese Aktivitäten ein hohes Risiko bergen.

Für Benutzer, die häufig online interagieren und an verschiedenen Projekten teilnehmen, ist es wichtig, sich vor Phishing-Versuchen zu schützen, die auf die privaten Schlüssel persönlicher Wallets abzielen. Ziehen Sie die Verwendung einer air-gapped Wallet in Betracht, um das Risiko eines Diebstahls zu minimieren. Seien Sie vorsichtig beim Zugriff auf Webseiten aus unbekannten Quellen.

2.4 Verwenden Sie Stop-Limit-Aufträge


Einfach ausgedrückt bedeuten Stop-Limit-Aufträge, dass ein bestimmter Preis zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen festgelegt wird. Händler können Stop-Limit-Aufträge nutzen, um Kryptowährungen zu vorgegebenen Preisen zu kaufen und Gewinne oder Verluste für gehaltene Vermögenswerte zu kontrollieren.

MEXC bietet Stop-Limit-Aufträge an, um Benutzern zu helfen, ihre Geschäfte besser zu verwalten und zu kontrollieren. Durch die Einrichtung eines vordefinierten Handelsplans müssen Sie den Markt nicht ständig überwachen. Die Plattform führt Ihre Handelsanweisungen aus und sorgt für Klarheit hinsichtlich Gewinn und Verlust.

Bitte beachten Sie, dass Stop-Limit-Aufträge nicht garantiert ausgeführt werden. Falls sie jedoch erfolgreich ausgeführt werden, erhalten Sie die erwarteten oder sogar besseren Preise.

2.5 Vermeiden Sie FOMO (Fear of Missing Out)


Viele Händler, insbesondere Anfänger, neigen zu impulsiven Handelsentscheidungen, die durch Markttrends, Empfehlungen von Gleichgesinnten oder die Angst, potenzielle Gewinne zu verpassen, beeinflusst werden.

Das Internet ist voller Fehlinformationen und Betrüger, die dieses Verhalten ausnutzen. Es ist entscheidend für Händler, ihre Emotionen zu kontrollieren, gründliche Recherchen durchzuführen, bevor sie in Projekte investieren und fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

2.6 Diversifizieren Sie Ihre Anlagestrategie


Die Diversifizierung Ihrer Anlagestrategie hilft, Risiken zu mindern, indem Sie Ihre Ressourcen auf verschiedene Vermögenswerte verteilen und so potenzielle Verluste durch eine einzelne Kryptowährung reduzieren. Beim Investieren in Kryptowährungen sollten Sie Ihre Vermögensallokation definieren, einen größeren Anteil auf Sektoren verteilen, mit denen Sie vertraut sind und Entscheidungen über unbekannte Sektoren erst treffen, nachdem Sie ausreichend Wissen erworben haben.

2.7 Den Futures-Handel verstehen


Der Futures-Handel, bei dem Hebel eingesetzt werden, um Gewinne mit einem kleineren Kapitalbetrag zu verstärken, kann verlockend sein, birgt jedoch auch das Risiko einer Zwangsliquidation und des Verlusts des eingesetzten Kapitals. Benutzer müssen sich der Unterschiede zwischen Coin-Margined Futures und USDT-Margined Futures bewusst sein, die Hebelprinzipien verstehen und die Risiken des Futures-Handels berücksichtigen. Führen Sie Handelsaktivitäten stets mit einer rationalen Denkweise durch.


