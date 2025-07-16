Der Memecoin-Superzyklus: Vorbei oder in Entwicklung?

In der Welt der Kryptowährungen haben Memecoins unzählige Investoren mit ihrem einzigartigen Charme und ihrem grenzenlosen Potenzial gefesselt. Von ihren bescheidenen Anfängen bis hin zu ihrer heutigen weit verbreiteten Popularität haben Memecoins nicht nur die schnelle und sich ständig verändernde Natur des Kryptomarktes sowie seine Höhen und Tiefen miterlebt, sondern auch den Weg geebnet, um ein beispielloses kulturelles Phänomen zu schaffen. Während sich der Markt weiterentwickelt, scheint der Superzyklus der Memecoins sich leise zu verschieben. Von den glorreichen Tagen von Solana bis zum Aufstieg der BNB Chain – welche Chancen und Herausforderungen warten auf Memecoins?









Solana, bekannt für ihre hohe Leistung und geringe Latenz, hat seit ihrer Einführung dank ihrer einzigartigen technologischen Vorteile beträchtliche Aufmerksamkeit von Entwicklern und Nutzern auf sich gezogen. Abgesehen davon, dass sie sich aus technischer Sicht und in Bezug auf die Bewertung unter den Layer-1-Blockchains an die Spitze gesetzt hat, hat Solana auch im Bereich der Memecoins einen starken Einfluss ausgeübt. Im vergangenen Jahr ist die Ausgabe von Memecoins auf der Solana-Blockchain stark gestiegen, wobei Plattformen wie Pump.fun den Token-Emission-Prozess vereinfacht und das Erstellen und Auflisten von Memecoins erleichtert haben. Infolgedessen hat sich Solana zur Hauptdrehscheibe für Memecoin-Launches entwickelt, wobei der Gesamtwert der gesperrten Mittel (TVL) in den letzten 12 Monaten um über 600% gestiegen ist.





Auf Solana gibt es Memecoins in allen Formen und Größen, von Hunden und Katzen bis hin zu ausgefalleneren Themen. Laut Daten von Coinranking hat die Anzahl der Memecoins auf Solana die Marke von 1,936 erreicht, mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von $9.13 Milliarden. Diese Memecoins tragen nicht nur zur Diversifizierung des Kryptowährungsmarktes bei, sondern haben auch durch gemeinschaftlich getragene Initiativen zur Blüte des Solana-Ökosystems beigetragen.





In der ersten Hälfte des Jahres 2024 setzten die Handelsvolumina der dezentralen Börsen (DEXs) auf der Solana-Blockchain ihren Aufstieg fort, übertrafen viele Mainstream-Blockchains und machten Solana zu einem Zentrum für den Memecoin-Handel. Besonders bemerkenswert ist, dass beliebte Memecoins wie *URLS-WIF_USDT* und *URLS-BONK_USDT* in kurzer Zeit rapide Preisanstiege verzeichneten und somit erhebliche Aufmerksamkeit von Investoren auf sich zogen.









Mit der Weiterentwicklung des Marktes und der zunehmenden Konkurrenz stehen Memecoins auf Solana jedoch auch vor mehreren Herausforderungen. Einerseits hat die Aufmerksamkeit des Marktes aufgrund der ständigen Entstehung neuer Projekte an Konzentration verloren, was es für einige Memecoins schwierig macht, ihre Popularität aufrechtzuerhalten. Andererseits sieht sich das Solana-Netzwerk selbst oft mit Problemen in Bezug auf Skalierbarkeit und Stabilität konfrontiert, was die Entwicklung seines Ökosystems etwas gebremst hat. Kürzlich zeigt der Memecoin-Wahn auf Solana Anzeichen einer Abkühlung. Daten zeigen, dass das tägliche Handelsvolumen von Memecoins, die auf Pump.fun gelistet und auf Raydium gehandelt werden, erheblich gesenkt wurde und den niedrigsten Punkt seit Weihnachten 2024 erreicht hat.









Als der Memecoin-Boom auf Solana zu schwinden begann, trat BNB Chain schnell als neuer Hotspot für Memecoins hervor – ein Trend, der vor allem den klugen Marketingstrategien von CZ (Binance-Gründer Changpeng Zhao) zugeschrieben wird.





Um die Ursprünge des aktuellen Memecoin-Wahns auf BNB Chain nachzuvollziehen, müssen wir zunächst TST erwähnen. Ursprünglich als Test-Token und Anleitung zur Ausgabe von Memecoins auf der Four.meme-Plattform erstellt, wurde TST nach dem versehentlichen Leaken seiner Vertragsadresse schnell zu einem Ziel für Spekulationen. Als die Marktaufmerksamkeit wuchs, verwandelte sich TST von einem obscuren Test-Asset zu einem der heißesten Memecoins.





War TST der Funke, der den Aufstieg von BNB Chain entfachte, so war CZs "Hundebild"-Vorfall der Katalysator, der den Memecoin-Trend auf der Chain zu neuen Höhen trieb. CZs geliebter Hund "Broccoli" wurde zum Mittelpunkt des Hypes, und eine Flut von Investoren strömte auf den Markt, begierig darauf, sich ein Stück von diesem neuesten Memecoin-Wahnsinn zu sichern.









Neben der Beteiligung zahlreicher anonymer Entwickler trug auch die offizielle Teilnahme von Bounce Brand zur Eskalation des „Broccoli“-Hypes bei. Am Abend des 13. Februar startete Bounce Brand ein neues Token, das ursprünglich MAL genannt wurde, nach CZs belgischem Malinois-Hund. Nachdem CZ jedoch den wahren Namen seines Hundes preisgab, benannte Bounce Brand das bereits gestartete MAL-Token in BROCCOLI um und stellte die Vertragsadresse auf der BNB Chain zur Verfügung.





Getrieben von CZs Marketingstrategie und Schub stieg die Zahl der Memecoins auf der BNB Chain rasch an und deckte eine Vielzahl von Themen und Anwendungsfällen ab. Diese Memecoins bereicherten nicht nur die Vielfalt des Marktes, sondern nutzten auch die Kraft ihrer Gemeinschaften, um die florierende Entwicklung des Ökosystems voranzutreiben.









Da sich der Memecoin-Markt weiterhin weiterentwickelt, wird der Wettbewerb zwischen BNB-Chain und Solana immer intensiver. Um die Unterschiede zwischen den beiden besser zu verstehen, können wir Aspekte wie TPS (Transaktionen pro Sekunde), Handelsvolumen, täglich aktive Benutzer und die Anzahl der erstellten Token vergleichen.





In Bezug auf TPS (Transaktionen pro Sekunde) ist Solana bekannt für seine hohe Durchsatzrate und niedrige Latenz. Laut Daten von Blockchain-Explorern liegt die theoretische Maximal-TPS von Solana bei 65,500, während die Spitzen-TPS von BNB Chain bei etwa 300-400 liegen. Die Daten sprechen eine klare Sprache: Solana hat weitaus größere technische Fähigkeiten, um schnelleres Trading zu ermöglichen. Für eine große Anzahl an Memecoins kann Solana hohe Transaktionsvolumina in kurzer Zeit ohne Engpässe bewältigen. Im Gegensatz dazu bietet BNB Chain zwar nicht die gleiche Leistung wie Solana in Bezug auf TPS, jedoch immer noch relativ hohe Transaktionsgeschwindigkeiten und eine stabilere Transaktionsverarbeitung aufgrund seiner einfacheren Struktur.





Was das Handelsvolumen betrifft, so haben Solana- und BNB-Chain zwar ungefähr dasselbe 24-Stunden-Handelsvolumen, jedoch ist die aktive Benutzerbasis von Solana fast dreimal so groß wie die von BNB-Chain. Eine höhere Anzahl aktiver Benutzer bedeutet mehr Handelsnachfrage und On-Chain-Liquidität, was entscheidend für den schnellen Handel und die Verbreitung von Memecoins ist. Daher bleibt Solana über einen längeren Zeitraum hinweg die Hauptplattform für den Memecoin-PVP (Player-vs-Player)-Handel und hat eine große Anzahl aktiver Benutzer angesammelt.









Was die Anzahl der erstellten Token betrifft, so zeigt die Datenlage, dass bis Februar 2025 insgesamt 31,162 Token auf der Four.meme-Plattform erstellt wurden, mit einer durchschnittlichen täglichen Erstellung von 3,947 Token. Auf der Pump.fun-Plattform wurden insgesamt 7,605,186 Token erstellt, mit einer durchschnittlichen täglichen Erstellung von 54,368 Token.









In diesem Wettbewerb haben sowohl BNB-Chain als auch Solana ihre einzigartigen Stärken, was es schwierig macht, eindeutig zu bestimmen, welche der beiden Plattformen die bessere ist. Solana sticht mit seiner hohen Durchsatzrate und niedrigen Latenzzeit hervor, was ein erhebliches Potenzial bei der Verarbeitung großer Handelsvolumina zeigt. BNB-Chain hingegen zieht mit seiner stabilen Transaktionsverarbeitung und dem robusten Community-Ökosystem zahlreiche Investoren an.





Inmitten dieser Migrationswelle hat MEXC als führender Akteur auf dem Kryptowährungsmarkt die Aufmerksamkeit vieler Investoren auf sich gezogen, dank seiner effizienten und bequemen Handelsdienste sowie der schnellen Listung von Token. Ob Memecoins auf Solana oder neue Token auf BNB-Chain, MEXC ergreift schnell Chancen und bietet den Benutzern mehr Handelsoptionen und -möglichkeiten. Besonders im Bereich der Memecoins hat MEXC mit seinen schnellen Listungen und dem professionellen Meme+ -Service erhebliches Investoreninteresse geweckt. In Zukunft wird MEXC weiterhin seinem Engagement für effizienten und bequemen Service treu bleiben, den Benutzern ein diversifiziertes und hochwertiges Handelserlebnis bieten und gemeinsam die glänzende Zukunft des Kryptowährungsmarktes erleben.



