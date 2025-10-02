MEXC Coin-M-Futures-Komplettleitfaden: Wie man Coin-M-Futures handelt, um Renditen zu maximieren

Im Bereich der Krypto-Derivate ermöglicht der Futures-Handel den Investoren, Hebel einzusetzen, um potenzielle Renditen zu steigern und sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten Positionen einzunehmen. MEXC bietet zwei Haupttypen von Futures an: USDT-M-Futures und Coin-M-Futures . Während die meisten Einsteiger mit den unkomplizierteren USDT-M-Futures beginnen, können erfahrene Händler, die Marktzyklen verstehen, unter bestimmten Bedingungen Coin-M-Futures auswählen, um Renditen zu maximieren.













Um Coin-M-Futures vollständig zu verstehen, ist es zunächst notwendig, ihre grundlegende Struktur zu erfassen.









Im Gegensatz zu USDT-M-Futures, die USDT als Margin verwenden, erfordern Coin-M-Futures nicht-stabile Kryptowährungen als Margin. Wenn Sie beispielsweise BTC Perpetual Futures unter Coin-M-Futures handeln möchten, müssen Sie BTC als Margin auf Ihr Coin-M-Futures-Konto übertragen. Beim Eröffnen und Schließen von Positionen werden alle realisierten Gewinne und Verluste in BTC abgerechnet. Wenn Sie 0.1 BTC Gewinn erzielen, erhöht sich Ihr Kontostand um 0.1 BTC.









Dies ist der grundlegendste Unterschied zwischen Coin-M-Futures und USDT-M-Futures sowie die Quelle sowohl ihrer Attraktivität als auch ihrer Risiken. Da die Margin selbst (z. B. BTC) Preisschwankungen unterliegt, wird Ihr endgültiger Gewinn oder Verlust – gemessen in USDT oder einer anderen Fiatwährung – von einer zusätzlichen Variablen beeinflusst. Konkret:





Verstärkte Gewinne in einem Bullenmarkt:





Angenommen, Sie verwenden 1 BTC als Margin und eröffnen eine Long-Position, wenn BTC bei $50,000 notiert. Steigt der Preis auf $60,000:





1) Ihre Futures-Position generiert Gewinn, der in BTC abgerechnet wird.

2) Der Wert Ihrer 1 BTC Margin steigt ebenfalls von $50,000 auf $60,000.





Dies erzeugt einen „doppelten Gewinn“, bei dem Ihre Gesamterträge, gemessen in Stablecoin, erheblich verstärkt werden.





Verstärkte Verluste in einem Bärenmarkt:





Eröffnen Sie hingegen eine Long-Position und fällt der BTC-Preis von $50,000 auf $40,000:





1) Ihre Futures-Position erleidet einen Verlust, der in BTC abgerechnet wird.

2) Der Wert Ihrer 1 BTC Margin sinkt ebenfalls von $50,000 auf $40,000.





Dies erzeugt einen „doppelten Verlust“, bei dem Ihre Gesamtverluste in Dollar verstärkt werden.









Coin-M-Futures verwenden USD als Kurswährung, während Gewinne und Verluste in der zugrunde liegenden Kryptowährung abgerechnet werden. MEXC bietet derzeit mehrere Coin-M-Futures-Paare an, darunter BTCUSD Perpetual Futures und ETHUSD Perpetual Futures . Jedes Coin-M-Futures-Paar hat einen festen USD-Wert. Beispielsweise ist jedes BTCUSD Perpetual Futures-Paar mit $100 bewertet und jedes ETHUSD Perpetual Futures-Paar mit $10.





Im Gegensatz zu MEXC USDT-M-Futures, die je nach Paar unterschiedliche Hebelbereiche haben können, unterstützen sowohl BTCUSD Perpetual Futures als auch ETHUSD Perpetual Futures Hebel von 1x bis 125x.





Hinsichtlich Positionsmodus und Margin-Modus funktionieren MEXC Coin-M-Futures genauso wie USDT-M-Futures und unterstützen sowohl Hedge- als auch One-Way-Modus sowie Cross Margin und isolierte Margin





















ETHUSD, SOLUSD, SUIUSD, LTCUSD, XRPUSD, ADAUSD, LINKUSD, MEXC bietet derzeit Coin-M-Futures-Paare an, darunter BTCUSD AVAXUSD und DOGEUSD . Weitere Paare können im Laufe der Zeit in Reaktion auf die Nachfrage der Benutzer und die Marktbedingungen eingeführt oder angepasst werden. Bitte folgen Sie daher den offiziellen MEXC-Ankündigungen für Updates.





























Eine Einführung in die fünf Auftragsarten und deren Unterschiede finden Sie im Artikel „ MEXC USDT-M Perpetual Futures: Kompletter Handelsleitfaden & Gebührenrechner “.





















Es gibt drei Möglichkeiten, eine Position zu schließen. Details zu den Unterschieden und den spezifischen Vorgehensweisen finden Sie im Artikel „ MEXC USDT-M Perpetual Futures: Kompletter Handelsleitfaden & Gebührenrechner “.





Hinweis: Die obigen Schritte werden anhand der MEXC-Website veranschaulicht. Der Ablauf ist in der App derselbe.

















Gewinne und Verluste bei Coin-M-Futures hängen vom Einstiegspreis, Schlusspreis und Handelsvolumen des Benutzers ab. Für detaillierte Berechnungen siehe den Artikel „ Margen- & PNL-Berechnungen “.









Der Hauptunterschied besteht darin, dass Coin-M-Futures Kryptowährungen (wie BTC oder ETH) als Margin und zur Gewinn- und Verlustabrechnung verwenden, während USDT-M-Futures mit USDT besichert und in USDT abgerechnet werden. Weitere Details finden Sie im Artikel „ Die Unterschiede zwischen USDT-M- und Coin-M-Futures “.

Vergleich MEXC Coin-M-Futures MEXC USDT-M-Futures Margin-Vermögenswert Non-Stablecoin-Kryptowährungen (z. B. BTC, ETH) Stablecoin (USDT) Abrechnungsvermögenswert Die entsprechende Kryptowährung (z. B. BTC, ETH) Stablecoin (USDT)

PNL-Berechnung Komplex, nicht-linear (beeinflusst durch den Preis des Margin-Vermögenswerts) Einfach, linear (einfache PNL)

Beste Anwendungsfälle Bullenmärkte mit langfristiger Aufwärtsperspektive, Absicherung Alle Marktbedingungen, insbesondere kurzfristiger und seitwärts gerichteter Handel Hauptvorteil Doppelte Gewinne in Bullenmärkten sowohl durch das Halten des Vermögenswerts als auch durch Futures-Handel Einfache PNL-Berechnung, leichteres Risikomanagement und Positionskontrolle Hauptrisiko Doppelte Verluste in Bärenmärkten sowohl durch Futures-Positionen als auch durch Wertverlust des Margin-Vermögenswerts Verpasste Chance, in Bullenmärkten von der Wertsteigerung des Margin-Vermögenswerts zu profitieren Am besten geeignet für Langfristige Besitzer, Miner, Value-Investoren Einsteiger, kurzfristige Händler, diejenigen, die eine stabile USD-basierte Bewertung anstreben









1) Wann sollte man Coin-M-Futures auswählen?

Klare Bullenmärkte: Wenn Sie vom langfristigen Ausblick einer großen Kryptowährung (wie BTC oder ETH) überzeugt sind, ist das Eröffnen einer Long-Position mit Coin-M-Futures eine hervorragende Möglichkeit, Renditen zu maximieren.

„Krypto-Ansammlung“ als Ziel: Wenn Ihr eigentliches Ziel nicht darin besteht, mehr USD zu verdienen, sondern eine größere Menge an BTC oder ETH anzuhäufen, sind Coin-M-Futures die beste Option, da alle Gewinne direkt in der zugrunde liegenden Kryptowährung abgerechnet werden.

Absicherung für Miner: Miner, die zukünftig geschürftes BTC verkaufen müssen, um Kosten wie Strom zu decken, können sich absichern, indem sie Short-Positionen in Coin-M-Futures eröffnen, wenn die Preise hoch sind, wodurch ein zukünftiger Verkaufspreis gesichert und das Abwärtsrisiko verringert wird.





2) Wann sollte man USDT-M-Futures auswählen?

Bären- oder Seitwärtsmärkte: In unsicheren oder fallenden Märkten helfen USDT-M-Futures, das Risiko einer Margenentwertung zu vermeiden, da die Margin selbst in USDT denominiert ist.

Einsteiger: USDT-M-Futures bieten intuitivere Gewinn- und Verlustberechnungen, was es Einsteigern erleichtert, Risiken zu verstehen und zu managen.

Handel mit Altcoins: Beim Handel mit hochvolatilen neuen Token bietet die Verwendung von USDT als Margin eine stabile Wertreferenz.









Jedes BTC-Coin-M-Future hat eine Größe von $100, während jedes ETH-Coin-M-Future eine Größe von $10 hat. Die Größen variieren zwischen den verschiedenen Coin-M-Futures-Paaren. Bitte entnehmen Sie die neuesten Informationen der Seite „ MEXC Futures-Handelsleitfaden “.

















Ja. Die Mindestauftragsgröße für BTCUSD-Futures beträgt 1 Cont ($100), und für ETHUSD-Futures beträgt sie 1 Cont ($10).









Ja. Für BTCUSD-Futures beträgt die maximale Auftragsgröße sowohl für Market- als auch für Limit-Aufträge 3,000 Cont. Für ETHUSD-Futures beträgt die maximale Auftragsgröße sowohl für Market- als auch für Limit-Aufträge 20,000 Cont.









Seit dem 30. August 2025 beträgt die Standard-Handelsgebühr für Coin-M-Futures 0.01 % für Maker-Aufträge und 0.04 % für Taker-Aufträge. Durch das Halten von mindestens 500 MX können Benutzer einen Rabatt von bis zu 50 % auf die Gebühren erhalten. Beachten Sie, dass die Gebührensätze in verschiedenen Ländern und Regionen variieren können. Bitte entnehmen Sie die neuesten Informationen der Seite „ MEXC-Handelsgebührenregeln “.





















Dies ist die zentrale Offensivstrategie für Coin-M-Futures. Wenn Sie bereits ein langfristiger BTC-Besitzer sind, können Sie Ihre BTC anstatt untätig in einer Wallet zu lassen, auf Ihr Coin-M-Futures-Konto übertragen und eine Long-Position mit niedrigem Hebel eröffnen. In einem steigenden Markt profitieren Sie so sowohl von der Wertsteigerung Ihrer BTC-Bestände als auch von den zusätzlichen Gewinnen der Long-Position.









Verschieben Sie Ihre Perspektive von der Dollarbewertung hin zum „coin-denominierten“ Denken. Das Ziel ist es, die Menge an BTC, die Sie halten, durch Handel zu erhöhen. Mit diesem Ansatz erreichen Sie selbst dann Ihr Ziel, „mehr BTC in einem Bärenmarkt zu verdienen“, wenn der Markt fällt, solange Ihre Futures-Positionen profitabel sind, und bauen damit eine größere Reserve für den nächsten Bullenzyklus auf.









Die Coin-M-Futures von MEXC sind ein leistungsstarkes Instrument, das für erfahrene und anspruchsvolle Investoren entwickelt wurde. Sie sind kein Allzweck-Feature, sondern vielmehr ein Werkzeug, das sorgfältiges Urteilsvermögen erfordert, um sein volles Potenzial zu entfalten. Durch das Verständnis der nichtlinearen Gewinn- und Verlustcharakteristika und deren entschlossenen Einsatz in Bullenmärkten können Investoren Renditen erzielen, die häufig die von USDT-M-Futures übertreffen. Gleichzeitig ist es entscheidend, die doppelschneidigen Risiken in Bärenmärkten zu erkennen. Bevor Sie in den Coin-M-Futures-Handel einsteigen, stellen Sie sicher, dass Sie deren Mechanismen vollständig verstehen und das Risikomanagement stets in den Vordergrund stellen.









Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung zu Investitionen, Steuern, rechtlichen Angelegenheiten, Finanzen, Buchhaltung, Consulting oder anderen damit verbundenen Dienstleistungen dar und ist auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Anlageentscheidungen und -ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.