6 zentrale Vorteile des Perpetual-Futures-Handels: So nutzen Sie Chancen am Kryptomarkt

16. August 2025MEXC
0m
#Grundlagen#Futures#Neueinsteiger
Mit der rasanten Entwicklung des Kryptowährungsmarkts hat sich der Perpetual-Futures-Handel zum bevorzugten Instrument vieler Investoren und professioneller Händler entwickelt. Im Vergleich zu anderen Handelsinstrumenten bieten Perpetual Contracts deutlich mehr Flexibilität – besonders attraktiv für kurzfristige und hochfrequente Handelsstrategien.

In diesem Artikel werfen wir einen genauen Blick auf die wichtigsten Vorteile von Perpetual Futures – und zeigen, wie Anleger dieses leistungsstarke Finanzinstrument nutzen können, um sich souverän im dynamischen Krypto-Markt zu bewegen.

1. Was ist Futures-Handel?


Der Futures-Handel ist eine Form des Derivatehandels, bei der Benutzer von Kursbewegungen profitieren können, ohne den zugrunde liegenden Krypto-Asset tatsächlich zu besitzen. Einfach ausgedrückt: Trader können je nach Markterwartung long (auf steigende Kurse) oder short (auf fallende Kurse) gehen.

Im Gegensatz zum klassischen Spot-Handel bietet der Futures-Handel Hebelwirkung – das bedeutet, dass Trader mit geringem Kapitaleinsatz größere Positionen kontrollieren können, was potenzielle Gewinne (aber auch Risiken) verstärkt. Die gängigste Form ist der Perpetual-Futures-Kontrakt, der kein Ablaufdatum hat. Positionen können also beliebig lange gehalten oder flexibel geschlossen werden. Aufgrund dieser Flexibilität und Kapitaleffizienz sind Perpetual Futures zu einem zentralen Werkzeug für viele Krypto-Investoren geworden.

Mehr erfahren: Was ist Futures-Handel? In 3 Minuten erklärt

2. Sechs zentrale Vorteile des Futures-Handels


2.1 Kein Verfall – Flexibles Positionsmanagement


Ein herausragendes Merkmal von Perpetual Futures ist, dass sie kein Ablaufdatum haben. Trader können ihre Positionen zeitlich unbegrenzt halten, ohne sich um Abrechnungen oder das Auslaufen von Kontrakten sorgen zu müssen. Diese Flexibilität ermöglicht es Anlegern, Ein- und Ausstiege ausschließlich anhand der Marktlage zu steuern – für maximale Kontrolle bei Timing und Strategieumsetzung.

2.2 Hoher Hebel – Maximale Kapitaleffizienz


Perpetual Futures bieten in der Regel hohe Hebelwirkung – ein starkes Instrument zur Renditeverstärkung, insbesondere für risikofreudige Trader. Mit Leverage können Investoren große Positionen mit vergleichsweise wenig Kapital kontrollieren – was potenzielle Gewinne erhöht (aber auch die Risiken).

Auf MEXC haben Benutzer Zugang zu einem Hebel von bis zu 500x, mit wählbarem Einfach- oder Pro-Modus. Trader können Long-/Short-Hebel und Margin-Modus individuell anpassen – für gezielteres Kapitalmanagement.


2.3 Hedge-Modus – In Bullen- & Bärenmärkten profitieren


Perpetual Futures funktionieren nach dem T+0-Dual-Richtungsmodell, das heißt: Trader können jederzeit Long oder Short gehen. Dadurch lassen sich Gewinne sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Märkten erzielen – z. B. durch das Eröffnen von Short-Positionen bei Kursrückgängen.

Zur Unterstützung kurzfristiger Trader, die auf schnelle Kursbewegungen setzen, bietet MEXC fortschrittliche Tools wie „Take-Profit-Reverse“ und „Stop-Loss-Reverse“. Diese ermöglichen das automatische Umdrehen von Positionen, um in beide Richtungen der Marktvolatilität Gewinne zu realisieren.

So funktioniert’s: Take-Profit und Stop-Loss im Futures-Handel richtig setzen

2.4 Funding-Rate-Mechanismus


Um den Preis von Perpetual Futures eng an den Spot-Markt zu koppeln, verwenden Börsen einen Funding-Rate-Mechanismus. Dabei werden in regelmäßigen Abständen Gebühren zwischen Long- und Short-Tradern ausgetauscht – abhängig von der Preisdifferenz zwischen dem Perpetual-Kontrakt und dem Spotpreis. Ziel ist es, den Kontraktpreis möglichst nahe am Preis des zugrunde liegenden Assets zu halten.

Bei MEXC erhebt die Plattform selbst keine Funding-Gebühren – diese werden direkt zwischen den Nutzern mit offenen Positionen verrechnet. Die Abrechnungen erfolgen standardmäßig alle 8 Stunden: 00:00 UTC, 08:00 UTC und 16:00 UTC.

Weitere Details zur Häufigkeit der Funding-Rate und mögliche Aktualisierungen finden Sie im Bereich Futures-Ankündigungen im Hilfezentrum.

2.5 Hohe Liquidität & schnelle Ausführung bei minimalem Slippage


Aufgrund der großen Beliebtheit von Perpetual Futures sind diese Märkte in der Regel sehr liquide. Das bedeutet: Positionen lassen sich schnell und effizient öffnen oder schließen, mit minimalem Slippage-Risiko. Für Trader, die Wert auf Geschwindigkeit und Ausführungstreue legen, ist das ein klarer Vorteil. MEXC gehört weltweit zu den Plattformen mit der höchsten Futures-Liquidität – mit schnellen Orderausführungen, engen Spreads und stabiler Handelserfahrung.

2.6 Effektives Risikomanagement durch Hedging


Im Gegensatz zum Spot-Handel, der nur Long-Positionen erlaubt, ermöglicht der Futures-Handel sowohl Long- als auch Short-Positionen – und wird damit zu einem wertvollen Tool für das Risikomanagement. In Bärenmärkten oder bei Korrekturen haben Spot-Trader oft keine Wahl außer Verluste zu akzeptieren oder mit Verlust zu verkaufen. Perpetual Futures hingegen ermöglichen es, von fallenden Kursen zu profitieren und Risiken aktiv abzusichern.

Beispiel: Ein Investor hält 1 BTC im Spot-Handel auf MEXC. Um sich gegen einen möglichen Kursrückgang abzusichern, eröffnet er eine Short-Position über 1 BTC im Coin-M Perpetual Futures. Fällt der Markt, gleichen die Gewinne aus dem Futures-Handel die Verluste aus dem Spot-Investment aus – das Risiko ist effektiv gehedgt.

Fazit: Perpetual Futures überzeugen mit Vorteilen wie keinem Verfallsdatum, hoher Hebelwirkung, Hedge-Modus, Funding-Rates, tiefer Liquidität und flexibler Absicherung. Für professionelle Trader und High-Frequency-Händler eröffnen diese Eigenschaften zusätzliche Chancen – besonders in volatilen oder bärischen Marktphasen.

So starten Sie mit Futures auf MEXC: Einfach einloggen, zum Futures-Bereich wechseln, Ihre Positionskonfiguration, Margin-Modus und Hebelstufe auswählen. Dann den Auftrags­typ definieren, Parameter setzen und Long öffnen oder Short öffnen – fertig!

Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie hier:
Futures-Handel (Web-Version) Futures-Anleitung (App-Version)
Diese Ressourcen helfen Ihnen, den Futures-Handel Schritt für Schritt sicher zu meistern.

Empfohlene Lektüre:

1) Warum MEXC Futures? Alle Vorteile und einzigartigen Features im Überblick
2) Was ist Futures-Handel? In 3 Minuten erklärt
3) Begriffserklärungen auf der Futures-Seite: Für mehr Effizienz beim Trading

Haftungsausschluss: Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung oder andere damit verbundene Dienstleistungen dar. Sie sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halt von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt diese Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung an. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und gehen Sie beim Investieren mit Bedacht vor. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.

