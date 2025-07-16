Term Finance (TERM): Innovativer Auktionsmechanismus mit fester Laufzeit definiert das Festzinsverleih-Paradigma im DeFi-Bereich neu

Term Finance ist ein Festzins-Kreditprotokoll auf Basis der Ethereum-Blockchain, das darauf ausgelegt ist, durch einen geplanten Auktionsmechanismus transparente, sichere und effiziente Festzins-Kreditdienste bereitzustellen.









Traditionelle dezentrale Finanzierungsplattformen (DeFi) wie Maker, Compound und Aave verwenden hauptsächlich Modelle mit variablen Zinssätzen, bei denen sich die Kreditkosten je nach Marktangebot und -nachfrage ändern. Diese Volatilität kann Unsicherheit bei den Kreditkosten verursachen und die Finanzplanung für Benutzer erschweren. Als Reaktion darauf ist die Nachfrage nach Protokollen mit festen Zinssätzen gestiegen – darunter hat sich Term Finance als herausragendes Beispiel etabliert.









Term Finance ist ein nicht verwahrendes, skalierbares Festzins-Kreditprotokoll, das ein einzigartiges Auktionsmodell nutzt, um Festzins- und Festlaufzeitkredite im großen Maßstab zu ermöglichen. Benutzer können Liquidität zu einem festen Zinssatz erhalten, ohne dabei bei Gebühren, Slippage, Verwahrung oder Vertrauen Kompromisse eingehen zu müssen.













Wie bestehende DeFi-Kreditprotokolle speichert auch Term Finance Sicherheiten in On-Chain-Smart-Contracts ohne Verwahrung durch Dritte. Die Vermögenswerte sind in Echtzeit überprüfbar und unterliegen keinem Kontrahentenrisiko. Was Term Finance von anderen DeFi-Kreditplattformen unterscheidet, ist die innovative Nutzung geplanter On-Chain-Auktionen (bzw. Doppelauktionen), um feste Zinssätze für Transaktionen zwischen Kreditgebern und Kreditnehmern festzulegen. Kreditgeber reichen Angebote zum Verleihen ein, während Kreditnehmer Gebote für Kredite abgeben. Am Ende der Auktion bestimmt das Protokoll einen markträumenden Zinssatz. Alle Kreditnehmer, die zum markträumenden Zinssatz oder darüber bieten, erhalten Kredite; alle Kreditgeber, die zum markträumenden Zinssatz oder darunter bieten, verleihen zu diesem Satz. Da die Auktion zu einem einheitlichen markträumenden Zinssatz abgewickelt wird, vermeidet Term Finance die großen Zinsspannen, die in traditionellen DeFi-Kreditprotokollen häufig auftreten.









Feste Zinssätze und Laufzeiten: Term Finance legt Kreditkonditionen über geplante Auktionen fest, sodass sowohl Kreditnehmer als auch Kreditgeber über eine feste Laufzeit hinweg von vorhersehbaren Zinssätzen profitieren – ohne die Unsicherheit variabler Zinsen.

Geplanter Auktionsmechanismus: Der Auktionsprozess bei Term Finance umfasst drei Phasen: das Ankündigungsdatum, das Auktionsfenster und die Enthüllungsphase. Eine Woche vor Auktionsbeginn werden Details wie Art der Sicherheiten, Kreditvermögenswerte und weitere Auktionsparameter bekannt gegeben. Während des Auktionsfensters reichen Kreditgeber und -nehmer verschlüsselte Gebote ein, die mittels Hash-Algorithmus versiegelt sind. In der Enthüllungsphase werden alle Gebote On-Chain offengelegt und der endgültige markträumende Zinssatz durch einen On-Chain-Algorithmus ermittelt. Dieser Algorithmus ist darauf ausgelegt, den Gleichgewichtspunkt zwischen Angebot und Nachfrage zu finden und das gesamte Kreditvolumen zu maximieren.

Tri-Party-Rückkaufmodell: Kreditnehmer müssen vor der Kreditaufnahme ausreichende Sicherheiten stellen. Diese werden durch Smart Contracts verwaltet und bleiben über die gesamte Kreditlaufzeit hinweg gesperrt, um die Verbindlichkeit der Kreditnehmer sicherzustellen.









Kreditaufnahme: Kreditnehmer stellen Kreditanfragen mit gewünschtem Betrag, Laufzeit und maximal akzeptablem Zinssatz. Liquiditätsanbieter reichen Angebote mit dem gewünschten Kreditbetrag und ihrem minimal akzeptierten Zinssatz ein. Am Ende der Auktion ermittelt das System den markträumenden Zinssatz und ordnet Kreditnehmer und -geber entsprechend zu. Kreditnehmer müssen ausreichende Sicherheiten stellen, die durch Smart Contracts verwaltet werden. Kredite müssen am Ende der Laufzeit zurückgezahlt werden, andernfalls erfolgt eine Liquidation der Sicherheiten.

Kreditvergabe: Kreditgeber hinterlegen Mittel und geben ihren minimal akzeptierten Zinssatz an. Während der Auktion werden ihre Mittel passenden Kreditnehmern zugewiesen. Nach erfolgreicher Zuteilung erhalten Kreditgeber zum Fälligkeitsdatum sowohl den ursprünglichen Betrag als auch die Zinsen zurück.

Liquidationsmechanismus: Wird der Kredit zum Fälligkeitstermin nicht zurückgezahlt, leitet der Smart Contract automatisch die Liquidation ein. Die Sicherheiten des Kreditnehmers werden liquidiert, um den Kreditgeber für etwaige Verluste zu entschädigen. Der Liquidationsprozess ist transparent und erfolgt gemäß vordefinierten Regeln.









Term Finance bietet mit seinem innovativen Festzinsmodell eine sichere, effiziente und benutzerfreundliche Handelserfahrung. Dank Multi-Chain-Integration, modularem Design, einer leistungsstarken Abwicklungs-Engine und Mechanismen zur Risikoisolierung stellt es dem DeFi-Sektor ein zuverlässigeres Finanzinstrument zur Verfügung. Während sich der DeFi-Markt weiterentwickelt, ist Term Finance bestens aufgestellt, sich als eine der führenden Plattformen für Festzinsverleih zu etablieren und Benutzern verlässliche sowie effiziente Kredit- und Verleihdienste zu bieten.



