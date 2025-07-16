TEN: Eine revolutionäre Layer-2-Lösung für Datenschutz und Skalierbarkeit auf Ethereum





TEN ist eine bahnbrechende, verschlüsselte Layer-2-Lösung im Ethereum-Ökosystem, die darauf abzielt, den Datenschutz und die Skalierbarkeit der Blockchain durch hardwarebasierte Verschlüsselung neu zu definieren. Ähnlich wie das HTTPS-Protokoll die Sicherheit von Web 2.0 revolutionierte, baut TEN die Infrastruktur der nächsten Generation für Web3 auf – mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Transaktionsdaten, Smart-Contract-Zuständen und Ausführungsprozessen, während gleichzeitig die Sicherheitsgarantien des Ethereum-Mainnets erhalten bleiben. Diese Innovation erhöht die Transaktionsgeschwindigkeit um das Zehnfache und senkt die Gasgebühren um 90%, wodurch eine solide Grundlage für die Massenadoption dezentraler Anwendungen (dApps) geschaffen wird.













TEN integriert auf einzigartige Weise die Trusted-Execution-Environment-(TEE)-Technologie in seine Blockchain-Architektur und bietet damit eine Verschlüsselung auf Chip-Ebene, um Folgendes zu gewährleisten:





1) Ende-zu-Ende-verschlüsselte Transaktionen: Vom Start bis zur On-Chain-Bestätigung bleiben alle Daten verschlüsselt und sind nur für autorisierte Parteien einsehbar.

2) Private Ausführung von Smart Contracts: Vertragslogik und Zustände werden innerhalb des TEE verarbeitet, sodass Netzwerkknoten weder Geschäftslogik noch sensible Parameter einsehen können.

3) Quantenresistenz: Integration modernster kryptografischer Algorithmen zum Schutz vor zukünftigen Bedrohungen durch Quantencomputer.









Als dezentralisiertes Rollup-Protokoll erreicht TEN durch mehrere technische Innovationen Millionen von Transaktionen pro Sekunde (TPS):





1) MEV-Schutz: Ein proprietärer „Fair-Ordering“-Algorithmus eliminiert Miner Extractable Value (MEV) und sorgt für faire Transaktionsreihenfolgen.

2) Vertrauenswürdige Zufälligkeit: Eine auf TEE basierende VRF (Verifiable Random Function) erzeugt fälschungssichere Zufallswerte auf der Chain – ideal für NFT-Minting, Gaming und mehr.

3) Hochgeschwindigkeits-Bridging: Cross-Chain-Übertragungen von Vermögenswerten zwischen Ethereum und TEN erfolgen 5-mal schneller als bei herkömmlichen Optimistic Rollups.









1) Interaktion auf Web2-Niveau: Benutzer können verschlüsselte dApps nutzen, ohne Plugins installieren zu müssen; der Datenschutz ist im Frontend vollständig transparent integriert.

2) Entwicklerfreundlich: Vollständig EVM-kompatibel und unterstützt die Ein-Klick-Migration von Solidity-Smart-Contracts – das reduziert die Einarbeitungszeit und senkt die Einstiegshürde erheblich.





TEN ist der native Utility-Token des Netzwerks und unterstützt Governance, Staking, den Betrieb des Ökosystems sowie Frühphasenanreize:





1)Netzwerk-Governance: Token-Inhaber können über Protokoll-Upgrades, technische Roadmaps und die Verteilung von Ökosystem-Fonds abstimmen.

2)Staking-Anreize: Validatoren müssen TEN-Token staken, um Blockproduktionsrechte zu erhalten; gleichzeitig erhalten Staker Anteile an den Transaktionsgebühren.

3)Ökosystem-Treibstoff: Alle On-Chain-Aktivitäten – wie private Transaktionen und Cross-Chain-Transfers – verbrauchen TEN-Token als Gas.

4)Liquidity Mining: Frühzeitige Benutzer werden mit TEN-Token belohnt, wenn sie Liquidität bereitstellen oder an Testnet-Programmen teilnehmen.









TEN wird von einem erstklassigen Team mit tiefgehender Expertise in Blockchain-Sicherheit und Kryptographie entwickelt. Das Kernteam vereint Talente aus der Enterprise-Blockchain-Welt und führenden Web3-Projekten:





Technisches Komitee: Unter der Leitung eines ehemaligen R3-Corda-Architekten besteht das Team aus erfahrenen Entwicklern von Blockchain-Plattformen auf Enterprise-Niveau – mit Fokus auf TEE und Zero-Knowledge-Proofs.

Kryptographie-Experten: Die Protokollarchitektur wird von einem Forscher am Technion – Israel Institute of Technology geleitet, der mehrere internationale Patente im Bereich Kryptographie hält.

Ökosystem & Betrieb: Teammitglieder haben zuvor bei führenden Projekten wie ConsenSys und Aave gearbeitet und bringen umfangreiche Erfahrung in Developer Relations, Ökosystemwachstum und regulatorischer Compliance mit.













Q3 2024: Mainnet-Launch mit integrierter zkBridge, die Interoperabilität mit zkSync, StarkNet und anderen zk-basierten Netzwerken ermöglicht.

Q1 2025: Veröffentlichung datenschutzorientierter DeFi-Protokollvorlagen für anonymes Lending und Derivatehandel.

Q4 2025: Einführung von TEE-Knotenlösungen auf Enterprise-Niveau für sensible Branchen wie Gesundheitswesen und Lieferkettenmanagement.









Entwicklerförderung: Ein Förderprogramm mit einem Volumen von 100 Millionen USD zur Unterstützung datenschutzfokussierter dApps.

Compliance-Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden in der EU und Singapur zur Entwicklung von Standards für On-Chain-Datenschutz.

Hardware-Allianz: Partnerschaften mit Intel, AMD und weiteren Herstellern zur Optimierung der TEE-Hardware-Integration und zur Senkung der Einstiegshürden für Nodes.









