TEN: Eine revolutionäre Layer-2-Lösung für Datenschutz und Skalierbarkeit auf Ethereum

16. Juli 2025
TEN ist eine bahnbrechende, verschlüsselte Layer-2-Lösung im Ethereum-Ökosystem, die darauf abzielt, den Datenschutz und die Skalierbarkeit der Blockchain durch hardwarebasierte Verschlüsselung neu zu definieren. Ähnlich wie das HTTPS-Protokoll die Sicherheit von Web 2.0 revolutionierte, baut TEN die Infrastruktur der nächsten Generation für Web3 auf – mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Transaktionsdaten, Smart-Contract-Zuständen und Ausführungsprozessen, während gleichzeitig die Sicherheitsgarantien des Ethereum-Mainnets erhalten bleiben. Diese Innovation erhöht die Transaktionsgeschwindigkeit um das Zehnfache und senkt die Gasgebühren um 90%, wodurch eine solide Grundlage für die Massenadoption dezentraler Anwendungen (dApps) geschaffen wird.

1. Was sind die Hauptmerkmale von TEN?


1.1 Verschlüsselung auf Hardware-Niveau: Der ultimative Datenschutzschild


TEN integriert auf einzigartige Weise die Trusted-Execution-Environment-(TEE)-Technologie in seine Blockchain-Architektur und bietet damit eine Verschlüsselung auf Chip-Ebene, um Folgendes zu gewährleisten:

1) Ende-zu-Ende-verschlüsselte Transaktionen: Vom Start bis zur On-Chain-Bestätigung bleiben alle Daten verschlüsselt und sind nur für autorisierte Parteien einsehbar.
2) Private Ausführung von Smart Contracts: Vertragslogik und Zustände werden innerhalb des TEE verarbeitet, sodass Netzwerkknoten weder Geschäftslogik noch sensible Parameter einsehen können.
3) Quantenresistenz: Integration modernster kryptografischer Algorithmen zum Schutz vor zukünftigen Bedrohungen durch Quantencomputer.

1.2 Layer-2-Skalierbarkeit: Höchste Performance ohne Sicherheitskompromisse


Als dezentralisiertes Rollup-Protokoll erreicht TEN durch mehrere technische Innovationen Millionen von Transaktionen pro Sekunde (TPS):

1) MEV-Schutz: Ein proprietärer „Fair-Ordering“-Algorithmus eliminiert Miner Extractable Value (MEV) und sorgt für faire Transaktionsreihenfolgen.
2) Vertrauenswürdige Zufälligkeit: Eine auf TEE basierende VRF (Verifiable Random Function) erzeugt fälschungssichere Zufallswerte auf der Chain – ideal für NFT-Minting, Gaming und mehr.
3) Hochgeschwindigkeits-Bridging: Cross-Chain-Übertragungen von Vermögenswerten zwischen Ethereum und TEN erfolgen 5-mal schneller als bei herkömmlichen Optimistic Rollups.

1.3 Nahtloses Benutzererlebnis: Datenschutz trifft auf Komfort


1) Interaktion auf Web2-Niveau: Benutzer können verschlüsselte dApps nutzen, ohne Plugins installieren zu müssen; der Datenschutz ist im Frontend vollständig transparent integriert.
2) Entwicklerfreundlich: Vollständig EVM-kompatibel und unterstützt die Ein-Klick-Migration von Solidity-Smart-Contracts – das reduziert die Einarbeitungszeit und senkt die Einstiegshürde erheblich.

2. TEN Tokenomics

TEN ist der native Utility-Token des Netzwerks und unterstützt Governance, Staking, den Betrieb des Ökosystems sowie Frühphasenanreize:

1)Netzwerk-Governance: Token-Inhaber können über Protokoll-Upgrades, technische Roadmaps und die Verteilung von Ökosystem-Fonds abstimmen.
2)Staking-Anreize: Validatoren müssen TEN-Token staken, um Blockproduktionsrechte zu erhalten; gleichzeitig erhalten Staker Anteile an den Transaktionsgebühren.
3)Ökosystem-Treibstoff: Alle On-Chain-Aktivitäten – wie private Transaktionen und Cross-Chain-Transfers – verbrauchen TEN-Token als Gas.
4)Liquidity Mining: Frühzeitige Benutzer werden mit TEN-Token belohnt, wenn sie Liquidität bereitstellen oder an Testnet-Programmen teilnehmen.

3. Teamübersicht


TEN wird von einem erstklassigen Team mit tiefgehender Expertise in Blockchain-Sicherheit und Kryptographie entwickelt. Das Kernteam vereint Talente aus der Enterprise-Blockchain-Welt und führenden Web3-Projekten:

Technisches Komitee: Unter der Leitung eines ehemaligen R3-Corda-Architekten besteht das Team aus erfahrenen Entwicklern von Blockchain-Plattformen auf Enterprise-Niveau – mit Fokus auf TEE und Zero-Knowledge-Proofs.
Kryptographie-Experten: Die Protokollarchitektur wird von einem Forscher am Technion – Israel Institute of Technology geleitet, der mehrere internationale Patente im Bereich Kryptographie hält.
Ökosystem & Betrieb: Teammitglieder haben zuvor bei führenden Projekten wie ConsenSys und Aave gearbeitet und bringen umfangreiche Erfahrung in Developer Relations, Ökosystemwachstum und regulatorischer Compliance mit.

4. Zukunftsausblick


4.1 Technische Roadmap


Q3 2024: Mainnet-Launch mit integrierter zkBridge, die Interoperabilität mit zkSync, StarkNet und anderen zk-basierten Netzwerken ermöglicht.
Q1 2025: Veröffentlichung datenschutzorientierter DeFi-Protokollvorlagen für anonymes Lending und Derivatehandel.
Q4 2025: Einführung von TEE-Knotenlösungen auf Enterprise-Niveau für sensible Branchen wie Gesundheitswesen und Lieferkettenmanagement.

4.2 Ökosystem-Expansionsstrategie


Entwicklerförderung: Ein Förderprogramm mit einem Volumen von 100 Millionen USD zur Unterstützung datenschutzfokussierter dApps.
Compliance-Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden in der EU und Singapur zur Entwicklung von Standards für On-Chain-Datenschutz.
Hardware-Allianz: Partnerschaften mit Intel, AMD und weiteren Herstellern zur Optimierung der TEE-Hardware-Integration und zur Senkung der Einstiegshürden für Nodes.


Haftungsausschluss: Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen keine Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz- oder Buchhaltungsberatung dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt diese Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken zur Verfügung und bietet keine Anlageberatung an. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen und Vorsicht bei Investitionen walten lassen. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Anlageentscheidungen der Benutzer.

