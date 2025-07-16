Stablecoin-Landschaft im Wandel: USDC steigt stark, USDe etabliert sich als neuer Herausforderer

In den letzten Jahren haben sich Stablecoins mit der rasanten Entwicklung der Blockchain-Technologie und von DeFi zu einem immer wichtigeren Bestandteil des globalen Finanzsystems entwickelt. Laut dem gemeinsam veröffentlichten Bericht „State of Stablecoins 2025“ von Dune und Artemis verzeichnete der Stablecoin-Markt im vergangenen Jahr ein beispielloses Wachstum sowie bedeutende Veränderungen in der Marktstruktur. Insbesondere die Verdopplung des Marktanteils von USDC und der schnelle Aufstieg von USDe deuten auf eine zunehmende Diversifizierung innerhalb des Stablecoin-Ökosystems hin.













Im Februar 2025 erreichte der Stablecoin-Markt eine Marktkapitalisierung von $214 Milliarden bei einem jährlichen Transaktionsvolumen von $35 Billionen. USDC und USDT dominieren weiterhin den Markt, wobei sich USDC besonders hervortut: Die Marktkapitalisierung hat sich auf $56 Milliarden verdoppelt und macht USDC damit zu einem der am schnellsten wachsenden Stablecoins.





Das Wachstum von USDC ist vor allem auf regulatorische Konformität zurückzuführen, insbesondere im Rahmen von MiCA in der EU und DIFC in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Beitritt großer Partner wie Stripe und MoneyGram hat zudem die weltweiten Einsatzmöglichkeiten erweitert – insbesondere im Zahlungsverkehr und bei grenzüberschreitenden Überweisungen.





Diese Dynamik spiegelt die institutionelle Vorliebe für regelkonforme Stablecoins wider. Mit zunehmender regulatorischer Klarheit im Kryptobereich erweist sich USDC dank Transparenz und regulatorischer Ausrichtung als bevorzugte Wahl für institutionelle Nutzer.









Im Gegensatz zum regulatorisch getriebenen Erfolg von USDC zeigt auch USDe – ein neuer dezentraler Stablecoin – eine starke Wachstumsdynamik am Markt. Seit seiner Einführung durch Ethena Labs ist die Marktkapitalisierung von USDe von $146 Millionen auf $6.2 Milliarden gestiegen, womit er nun den drittgrößten Stablecoin nach Marktkapitalisierung darstellt.





Das Wachstum von USDe wird hauptsächlich seinem einzigartigen, renditegestützten Modell und einem delta-neutralen Absicherungsmechanismus zugeschrieben, die es ermöglichen, einen relativ stabilen Wert ohne Rückgriff auf das traditionelle Finanzsystem aufrechtzuerhalten.





Angetrieben vom Wachstum des DeFi-Ökosystems steigt der Einfluss von USDe kontinuierlich. Im Gegensatz zu zentralisierten Stablecoins legt USDe größeren Wert auf Dezentralisierung und innovative Mechanismen – was ihn für DeFi-Nutzer besonders attraktiv macht. Mit der zunehmenden Reife und Expansion des DeFi-Markts ist USDe gut positioniert, um seine Präsenz im Stablecoin-Markt weiter auszubauen.









Obwohl USDT mit einer Marktkapitalisierung von $146 Milliarden weiterhin der größte Stablecoin ist, wird der Rückgang seines Marktanteils zunehmend deutlich.





Das verlangsamte Wachstum von USDT ist unter anderem auf die abnehmende Akzeptanz bei institutionellen Nutzern zurückzuführen. Immer mehr Personen und Institutionen bevorzugen regelkonforme Alternativen wie USDC oder wenden sich dezentralen Stablecoins wie USDe zu.





Auch USDTs strategische Ausrichtung hat sich verändert: Das Unternehmen entfernt sich schrittweise vom institutionellen Markt und legt den Fokus verstärkt auf P2P-Überweisungen und globale Zahlungen. Zwar bleibt USDT in Schwellenländern, insbesondere bei grenzüberschreitenden Überweisungen und Kleinstzahlungen, weit verbreitet, doch im institutionellen Finanzsektor steht sein Marktanteil zunehmend unter Druck. Dieser Wandel unterstreicht die wachsende Diversifizierung und den zunehmenden Wettbewerb im Stablecoin-Markt.









Die Entwicklung des Stablecoin-Marktes spiegelt nicht nur den Wettbewerb zwischen zentralisierten und dezentralisierten Stablecoins wider, sondern auch die umfassendere Wechselwirkung zwischen finanzieller Innovation und regulatorischer Konformität.





Traditionelle zentralisierte Stablecoins wie USDC, die eng mit dem traditionellen Finanzsystem verknüpft sind, bieten klare Vorteile in Bereichen wie regulatorischer Compliance und grenzüberschreitendem Zahlungsverkehr. Gleichzeitig zeigen dezentralisierte Stablecoins wie USDS und USDE ein starkes Potenzial im DeFi-Ökosystem und gewinnen durch innovative Mechanismen und eine dezentrale Architektur eine wachsende Nutzerbasis.





Hinter diesem Wettbewerb steht die tiefere Integration von Blockchain-Technologie und traditionellen Finanzmärkten.





Mit dem anhaltenden Wachstum des dezentralen Finanzwesens (DeFi) wird erwartet, dass dezentralisierte Stablecoins weitere Marktanteile gewinnen. Gleichzeitig zwingt der wachsende Druck regulatorischer Anforderungen zentralisierte Stablecoins dazu, sich kontinuierlich anzupassen und zu innovieren, um den Ansprüchen einer sich wandelnden globalen Regulierungslandschaft gerecht zu werden.









Stablecoins sind heute ein unverzichtbarer Bestandteil der Kerninfrastruktur des Kryptomarkts und spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei der Förderung von Innovationen im traditionellen Finanzwesen. Branchenexperten blicken optimistisch in die Zukunft: Stablecoins treiben nicht nur grenzüberschreitende Zahlungslösungen voran, sondern eröffnen auch umfassendere Chancen für die globalen Finanzmärkte.





Rob Hadick, Partner bei Dragonfly, erklärte: „Stablecoins sind das Lebenselixier des Kryptomarkts und ein Supraleiter für das Finanzsystem. Sie eröffnen neue Chancen für die globalen Märkte – insbesondere in Innovationsbereichen, die das traditionelle Finanzwesen noch nicht erreicht hat.“





Neodaoist, Head of Product bei Base, hob die klaren Vorteile von Stablecoins im Bereich grenzüberschreitender Zahlungen hervor: „Wir hoffen, dass Base künftig mehr Stablecoins in lokalen Währungen unterstützen kann, damit Nutzer weltweit mit den ihnen vertrauten Währungen on-chain handeln können. Das würde die Einführung der Blockchain-Technologie weiter vorantreiben.“





Conor Ryder, Head of Research bei Ethena Labs, betonte zudem die Bedeutung von Stabilität: „Neue Stablecoins müssen widerstandsfähiger gegenüber Marktschwankungen sein. Der zentrale Vorteil von USDe liegt in seinem renditegestützten Stabilitätsmechanismus, der Nutzern einen verlässlichen Dollar-Ersatz bietet.“





Für Andrew Hong, Gründer und Datenanalyst bei Herd, liegt der Schlüssel in der Infrastruktur: „Die Liquidität von Stablecoins hängt von der Qualität der zugrunde liegenden Infrastruktur ab: niedrige Kosten, schnelle Ausführung und echte Nachfrage. Auf Public Chains wie Solana macht der Bedarf an liquiden Memecoin-Handelspaaren und sofortiger Abwicklung Stablecoins zu einem unverzichtbaren Bestandteil.“





Auch die Nutzung von Stablecoins über verschiedene Blockchains hinweg nimmt zu. Laut Sam Elfarra, Sprecher der TRON-DAO-Community: „TRON ist mittlerweile die führende Blockchain für Stablecoin-Transaktionen mit täglichen Volumina in Milliardenhöhe. Die Nutzung von USDT auf TRON treibt die wirtschaftliche Aktivität weltweit voran – insbesondere in Schwellenländern, wo Stablecoins zunehmend für Zahlungen und Ersparnisse verwendet werden.“





Mit wachsender Unterstützung durch Chains wie Solana und TRON sind Stablecoins auf dem besten Weg, noch mehr Liquidität und Effizienz im Handel zu bieten – und sich so als entscheidende Brücke zwischen DeFi und traditionellem Finanzwesen zu etablieren.









Die Stablecoin-Landschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Von der Verdopplung des Marktanteils von USDC über den rasanten Aufstieg von USDe bis hin zur strategischen Neuausrichtung von USDT – die Entwicklung der Stablecoins verändert das globale Finanzsystem Schritt für Schritt. Insgesamt zeichnet sich ein klarer Trend zur Diversifizierung ab: Ob zentralisiert oder dezentralisiert, Stablecoins werden künftig eine immer wichtigere Rolle im internationalen Finanzwesen spielen.





Mit fortlaufender Innovation und zunehmender regulatorischer Klarheit werden Stablecoins zu effizienten, sicheren und regelkonformen Finanzinstrumenten, die Fortschritte in Bereichen wie grenzüberschreitenden Zahlungen und Vermögensverwaltung ermöglichen. Langfristig werden sie eine zentrale Brücke zwischen dem Krypto-Ökosystem und dem traditionellen Finanzwesen bilden und so das globale Wirtschaftswachstum beschleunigen.





Wenn Sie an das Potenzial von Stablecoins glauben, ist MEXC die ideale Plattform für den Einstieg. Als führende Kryptowährungsbörse bietet MEXC eine breite Auswahl an Stablecoin-Handelspaaren, die es Ihnen ermöglichen, beliebte Projekte wie USDe einfach zu kaufen und zu handeln. MEXC vereint schnelle Handelsausführung mit komfortabler Vermögensverwaltung und vielfältigen Investitionsmöglichkeiten – und ist somit die optimale Plattform, um Chancen im Stablecoin-Bereich zu nutzen.





Wie investiert man in Stablecoins? Hier ein Beispiel mit dem USDE/USDT-Paar:

MEXC-App, geben Sie oben in der Suchleiste USDE ein, wählen Sie das Spot-Paar USDE/USDT und tippen Sie auf der Candlestick-Chart-Seite auf Kaufen. Wählen Sie den Order-Typ und den Betrag aus, und tippen Sie anschließend auf USDE kaufen, um den Kauf abzuschließen. Öffnen Sie die, geben Sie oben in der Suchleisteein, wählen Sie dasund tippen Sie auf der Candlestick-Chart-Seite auf. Wählen Sie den Order-Typ und den Betrag aus, und tippen Sie anschließend auf, um den Kauf abzuschließen.



