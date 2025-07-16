STABLE Act von 2025: Etablierung des US-Regulierungsrahmens für Zahlungs-Stablecoins

Mit der schnellen Entwicklung digitaler Vermögenswerte sind Stablecoins zunehmend wichtiger im Finanzsystem geworden. Diese fiat-unterlegten digitalen Vermögenswerte spielen nun eine wesentliche Rolle bei grenzüberschreitenden Zahlungen, Geldtransfers und finanziellen Innovationen. Allerdings hat das rasante Wachstum des Stablecoin-Marktes auch Herausforderungen wie unzureichende Transparenz und regulatorische Lücken aufgezeigt.





Um diese Probleme zu adressieren, haben der US-Abgeordnete Bryan Steil, Vorsitzender des Unterausschusses für digitale Vermögenswerte im Repräsentantenhaus, und French Hill, Vorsitzender des Finanzdienstleistungsausschusses, im März 2025 den STABLE Act von 2025 (offiziell betitelt als „Stablecoin Transparency and Accountability Boosting Ledger Economy Act of 2025“) eingebracht. Dieses Gesetz zielt darauf ab, einen klaren rechtlichen Rahmen für die Ausgabe, den Umlauf und die Aufsicht von Zahlungs-Stablecoins in den Vereinigten Staaten zu etablieren. Dieser Artikel bietet eine detaillierte Aufschlüsselung der wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes und hilft den Lesern, seine Ziele, Bedeutung und potenziellen Marktimpact zu verstehen.













Der STABLE Act von 2025 hat zum Ziel, Transparenz, Verantwortlichkeit und die Verhinderung illegaler finanzieller Aktivitäten (wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) auf dem US-Zahlungs- Stablecoin -Markt zu gewährleisten. Durch die Einführung eines strengen regulatorischen Rahmens verfolgt das Gesetz folgende Ziele: Wahrung der finanziellen Stabilität, Schutz der Verbraucherinteressen und Förderung der Adoption konformer digitaler Vermögenswerte. Angesichts der zunehmenden Abhängigkeit des Finanzsystems von Technologie betont das Gesetz auch die Interoperabilität und Marktstandardisierung für Zahlungs-Stablecoins und legt damit den Grundstein für ein stabiles globales digitales Wirtschaftswachstum.









Das Gesetz definiert Zahlungs-Stablecoins, was für das Verständnis ihres regulatorischen Rahmens von entscheidender Bedeutung ist. Laut dem Gesetz sind Zahlungs-Stablecoins digitale Vermögenswerte, die für Zahlungen oder Abwicklungen verwendet werden sollen und deren Wert typischerweise an Fiat-Währungen (wie den US-Dollar) gekoppelt ist. Zahlungs-Stablecoins beschränken sich nicht nur auf Zahlungsmittel, sondern umfassen auch Stablecoins, die zu einem festen Kurs eingelöst, getauscht oder zurückgekauft werden können. Im Gegensatz zu Wertpapieren fungieren Zahlungs-Stablecoins hauptsächlich als Transaktionsinstrumente und nicht als Investitionsinstrumente. Daher fallen diese Stablecoins nicht unter die Wertpapierregulierung und besitzen nicht die Eigenschaften von Wertpapieren.













Der STABLE Act von 2025 setzt strenge Compliance-Standards für die Ausgabe von Zahlungs-Stablecoins. Laut dem Gesetz dürfen nur auf Bundes- oder Landesebene zugelassene Institutionen Stablecoins ausgeben, um sicherzustellen, dass die Zahlungs-Stablecoins auf dem Markt ausreichend mit Vermögenswerten gedeckt sind und den Transparenzanforderungen entsprechen. Konkret umfasst dies zugelassene Emittenten wie: - FDIC-versicherte Tochtergesellschaften von Depotbanken, - Auf Bundesebene zertifizierte Nichtbanken, die Zahlungs-Stablecoins ausgeben, und - Staatszertifizierte Zahlungs-Stablecoin-Emittenten.









Reserveanforderungen: Jeder Stablecoin muss 1:1 durch Bargeld oder hochliquide Vermögenswerte (z. B. kurzfristige US-Staatsanleihen, Bankeinlagen) vollständig gedeckt sein.

Transparenzanforderungen: Emittenten müssen monatliche Reserveberichte veröffentlichen, die von unabhängigen CPA-Firmen geprüft werden. Die Berichte müssen vom CEO und CFO unterschrieben werden, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

Einlösungsmechanismus: Emittenten müssen die Einlösungsverfahren öffentlich bekanntgeben, damit Inhaber Stablecoins zum festgelegten Kurs in Fiat-Währung umwandeln können.













Der STABLE Act von 2025 weist die regulatorische Zuständigkeit dem Office of the Comptroller of the Currency (OCC), der Federal Reserve und der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) zu. Konkret:





Banken und Tochtergesellschaften: Unterliegen der Bundesregulierung.

Kreditgenossenschaften und Tochtergesellschaften: Werden von der NCUA überwacht.

Nichtbanken, die Zahlungs-Stablecoins ausgeben: Unterliegen der Regulierung durch die OCC.





Der STABLE Act von 2025 legt auch die regulatorischen Anforderungen für ausländische Stablecoins auf dem US-Markt fest. Ausländische Emittenten müssen den US-Standards entsprechen, sich Prüfungen unterziehen und sicherstellen, dass ihre Geschäftstätigkeiten mit den US-amerikanischen Rechtsvorschriften in Einklang stehen. Besonders wichtig ist, dass ausländische Stablecoin-Emittenten zustimmen müssen, regelmäßige Berichte und Prüfungen durch US-Regulierungsbehörden zu akzeptieren. Zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit kann das Finanzministerium eine Liste qualifizierter ausländischer Zahlungs-Stablecoin-Emittenten veröffentlichen.









Der STABLE Act von 2025 legt klar die Strafmaßnahmen für Zahlungs-Stablecoin-Emittenten fest, die gegen die relevanten Vorschriften verstoßen. Dies umfasst hauptsächlich die folgenden Maßnahmen:





Zivilstrafen: Bis zu $100,000 pro Tag für die unbefugte Ausgabe von Zahlungs-Stablecoins.

Strafrechtliche Strafen: 20 Jahre Haft und $5 Millionen Strafe für die Fälschung von Reserveberichten.

Regulatorische Maßnahmen: Bundesbehörden können die Lizenz eines Emittenten bei Verstößen gegen das Gesetz aussetzen oder widerrufen.









Der STABLE Act von 2025 regelt nicht nur umfassend die Aufsicht über Zahlungs-Stablecoins, sondern legt auch mehrere ergänzende Anforderungen fest. Zunächst stellt das Gesetz sicher, dass Zahlungs-Stablecoins nicht als Wertpapiere betrachtet werden, wodurch die Anwendung komplexer Wertpapiergesetze vermieden wird. Darüber hinaus betont das Gesetz die Interoperabilität von Zahlungs-Stablecoins und fordert, dass Bundesbehörden technische Standards entwickeln, um die Kompatibilität zwischen verschiedenen Plattformen zu gewährleisten. Zudem wurden Übergangsfristen für die Regulierung festgelegt und Strafen für Verstöße gegen das Gesetz definiert, einschließlich zivilrechtlicher und strafrechtlicher Sanktionen. Diese Bestimmungen verbessern den rechtlichen Rahmen für den digitalen Währungsmarkt und gewährleisten dessen stabile und konforme Entwicklung.





Um dem Markt ausreichend Zeit zu geben, sich an die neuen Vorschriften anzupassen, gewährt der STABLE Act von 2025 nicht konformen Zahlungs-Stablecoin-Emittenten und Verwahrstellen Übergangsfristen. Dem Gesetz zufolge müssen Emittenten innerhalb von 12 Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes mit der Einhaltung der Vorschriften beginnen, während die Anforderungen für Verwahrstellen erst nach 2 Jahren in Kraft treten. Außerdem tritt das Verbot von algorithmischen Stablecoins sofort in Kraft und wird in den nächsten 2 Jahren schrittweise durchgesetzt.









Der STABLE Act von 2025 etabliert einen robusten regulatorischen Rahmen für Zahlungs-Stablecoins und stärkt die Transparenz, den Verbraucherschutz und die Markstabilität. Mit dem Fortschreiten des Gesetzes werden klarere Regeln und betriebliche Leitlinien erwartet, die das Vertrauen in das digitale US-Vermögensökosystem stärken und das globale Wirtschaftswachstum fördern.





