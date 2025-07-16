Sign Protocol: Vertrauen neu gestalten, Web3 und die reale Welt verbinden

Sign Protocol, das erste überprüfbare Attestierungsprotokoll für das gesamte Chain-Ökosystem, hat sich zum Ziel gesetzt, das zentrale Problem der mangelnden Echtheit und rechtlichen Gültigkeit von On-Chain-Informationen zu lösen. Durch die Integration von dezentralem Speicher und der Technologie verifizierbarer Berechtigungsnachweise (Verifiable Credentials, VC) baut Sign Protocol eine durchgängige, vertrauenswürdige Attestierungsinfrastruktur auf – für Anwendungsfälle wie DeFi-Protokollprüfungen, DAO-Governance-Abstimmungen und NFT-Urheberrechtserklärungen.





Auf dieser Grundlage bietet Sign über das Sign Protocol eine globale Datenverifizierungsschicht, die zahlreiche Ökosystem-Produkte wie EthSign, TokenTable und SignPass unterstützt. So entsteht schrittweise ein Vertrauensökosystem, das Web3 mit der realen Welt verbindet.









Die Echtheit und Überprüfbarkeit von Informationen bilden das Fundament von Vertrauen. Traditionelle zentralisierte Verifizierungsmethoden sind jedoch mit Ineffizienzen, hohen Kosten und Vertrauensrisiken verbunden. Sign Protocol führt ein dezentrales Attestierungsprotokoll ein, das die Transparenz und Unveränderlichkeit der Blockchain-Technologie nutzt. Dadurch entsteht eine neue Lösung, die es Benutzerinnen und Benutzern ermöglicht, Informationen On-Chain zu beweisen und zu verifizieren – und somit eine vertrauenswürdigere digitale Welt zu schaffen.









2.1 EthSign: EthSign ist die Anwendung von Sign Protocol im Bereich elektronischer Vereinbarungen. Es überwindet die Einschränkungen traditioneller elektronischer Signaturplattformen, indem es eine dezentrale Speicherung und Verschlüsselung von Dokumenten ermöglicht sowie kostenlose, globale Verifizierungsdienste bereitstellt. Im Vergleich zu herkömmlichen Plattformen wie DocuSign und Adobe Sign überzeugt EthSign viele Benutzer durch sein Modell ohne Abonnementgebühren, die Vermeidung von Spam und die dauerhaft verschlüsselte Dokumentenspeicherung.





2.2 TokenTable: TokenTable ist ein Tool zur vollständigen Lebenszyklusverwaltung, das speziell für die Tokenverteilung entwickelt wurde. Es bietet eine standardisierte Lösung, die alle Schritte abdeckt – von der Festlegung von Sperrfristen und Zuteilungen von Vesting-Perioden bis hin zur automatischen Durchsetzung von Sanktionen bei Vertragsverstößen.





2.3 SignPass: SignPass konzentriert sich auf den Aufbau eines neuen Systems zur Identitätsverifizierung. Durch den Einsatz datenschutzfreundlicher Technologien wie Zero-Knowledge-Proofs wird die Offenlegung sensibler Benutzerinformationen auf ein Minimum reduziert. Darüber hinaus unterstützt SignPass eine modulare Konfiguration, um regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Ländern und Regionen gerecht zu werden – und bietet so eine hochgradig anpassbare Lösung für das Identitätsmanagement.









3.1 Programmierbares Vertrauen: Durch den Einsatz von Technologien wie Smart Contracts wird der Vertrauensmechanismus programmierbar. Das bedeutet, dass Benutzer Vertrauensregeln und -bedingungen individuell an ihre Bedürfnisse anpassen können, wodurch die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Transaktionen gewährleistet wird.





3.2 Dezentraler Speicher: Im Gegensatz zur traditionellen zentralisierten Speicherung setzt dieser Ansatz auf dezentrale Speicherung. Die Berechtigungsinformationen der Benutzer werden auf mehreren Knoten verteilt, sodass kein einzelner Knoten die Kontrolle über die Daten hat oder diese verändern kann – was die Sicherheit und Zuverlässigkeit erheblich erhöht.





3.3 Cross-Chain-Interoperabilität: Das Protokoll kann mit mehreren Blockchain-Netzwerken interagieren und kommunizieren. Dadurch können Benutzer ihre Berechtigungsinformationen blockchainübergreifend verwenden – etwa für Identitätsverifizierung oder das Management von Berechtigungen über verschiedene Netzwerke hinweg.









Innerhalb des Sign Protocol dient der SIGN-Token nicht nur zur Bezahlung von Servicegebühren, sondern stellt auch ein zentrales Element des gesamten Ökosystems dar und erfüllt mehrere Funktionen. Benutzer müssen SIGN verwenden, um gebührenpflichtige Dienste innerhalb des Netzwerks in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus fungiert der SIGN-Token als Governance-Token – Inhaber können an Projektentscheidungen teilnehmen und so gemeinsam zur Weiterentwicklung des Projekts beitragen.





5. Wie kann man SIGN auf MEXC kaufen

MEXC hat das Potenzial des SIGN-Projekts frühzeitig erkannt und sich dank niedriger Gebühren, extrem schneller Transaktionen, breiter Asset-Abdeckung und ausgezeichneter Liquidität das Vertrauen globaler Investoren verdient. Zudem macht die starke Unterstützung innovativer Projekte MEXC zur idealen Plattform für aufstrebende Qualitätsinitiativen. Wenn Sie eine Handelsplattform mit hoher Liquidität, niedrigen Gebühren, flexiblen Hebeloptionen und einem reibungslosen, sicheren Handelserlebnis suchen, ist MEXC die richtige Wahl. MEXC wird sowohl den Spot- als auch den Futures-Handel für SIGN auflisten. Sie können den Handel mit SIGN auf MEXC in nur drei einfachen Schritten beginnen:

1) Öffnen und loggen Sie sich in die MEXC-App oder auf der offiziellen Website ein. 2) Suchen Sie nach dem Token SIGN über die Suchfunktion und wählen Sie den Spot- oder Futures-Handel aus. 3) Wählen Sie den Ordertyp, geben Sie Menge, Preis und andere Parameter ein, um die Transaktion abzuschließen.