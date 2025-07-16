SEED Combinator: Beschleunigungsplattform für Web3-Startups

MEXC hat den SEED-Futures-Handel gestartet. Zudem wurden Einzahlungen für SEED-Token geöffnet – Sie können Ihre Token jetzt einzahlen und auf kommende Handelsmöglichkeiten warten. Darüber hinaus können Sie die – Sie können Ihre Token jetzt einzahlen und auf kommende Handelsmöglichkeiten warten. Darüber hinaus können Sie die MEXC Airdrop+ -Eventseite besuchen, um an SEED-Einzahlungs- und Handels-Events teilzunehmen und sich einen Anteil am Belohnungspool von 500,000 SEED und 50,000 USDT zu sichern.









SEED Combinator (SEED) ist eine Accelerator-Plattform, die für Blockchain-Startups und Web3-Projekte entwickelt wurde. Auf einer dezentralen Community aufgebaut und über einen Telegram-Bot betrieben, ermöglicht sie den Benutzern direkte Interaktionen, die Teilnahme an Token-Verdienst-Events und den Zugang zu Support-Services für Geschäftsentwicklung.





SEED Combinator ist mehr als nur ein gewöhnliches Airdrop-Projekt – es ist ein umfassendes Ökosystem, das Web3-Unternehmern Tools bietet, um ihre Projekte aufzubauen und weiterzuentwickeln. Die Plattform wurde geschaffen, um ein Umfeld zu bieten, in dem Startups ihre Projekte hochkarätigen Investoren präsentieren können, um Finanzierung zu erhalten.









2.1 Effiziente Benutzeranbindung über Telegram: SEED nutzt Telegram – eine der führenden Social-Plattformen – für eine effiziente Verbindung mit den Benutzern über seinen nativen Bot. Benutzer können direkt über den Bot ihre Kontoregistrierung abschließen, Aufgaben beanspruchen und sogar an NFT-Kämpfen teilnehmen – ganz ohne komplexe Wallet-Operationen. Dadurch wird die Einstiegshürde in Web3 erheblich gesenkt.





2.2 Deployment auf der Sui Public Chain: SEED ist derzeit auf der Sui Public Chain implementiert und profitiert von Sui’s Move-Programmiersprache und dem objektbasierten Modell. Dies verleiht den Spielassets von SEED eine hohe Skalierbarkeit und Kombinierbarkeit, wodurch sie sich besonders gut für spielerische Mechanismen wie NFT-Aufzucht, Upgrades und Energiesysteme eignen.





2.3 Dual-Token-Modell: SEED verwendet ein Dual-Token-Modell (SEED-Token und SLOVE), um „Governance-Anreize“ klar von der „Ökosystem-Zirkulation“ zu trennen. Durch durchdachte Rollenverteilung und Wachstumsmechanismen fördert die Plattform langfristige Benutzerbeteiligung und unterstützt den Aufbau eines geschlossenen Ökosystems.





2.4 Umfassendes Startup-Toolkit: SEED stellt ein vollständiges Set an Gründungstools bereit, das eine schnelle Integration durch Drittanbieter-Web3-Projekte ermöglicht. Dieses Toolkit umfasst alles – von der Projektpräsentation und Aufgabenführung bis hin zur Tokenverteilung.









Das zentrale Produkt von SEED ist derzeit SEED GO – ein GameFi-Ökosystem, das eine Abenteuerwelt rund um das NFT „SEED Mon“ aufbaut. Es vereint Spielelemente wie Kämpfe, Ressourcensammlung, Handel und Zucht und schafft so eine vollständige virtuelle Ökonomie.









SEED verwendet ein Dual-Token-Modell, bei dem Governance-Token und Utility-Token getrennt sind, um die Flexibilität und Nachhaltigkeit des wirtschaftlichen Modells zu stärken.









SEED ist der Governance-Token des SEED-Ökosystems mit einem festen Gesamtangebot von 1 Milliarde Token – eine Erhöhung ist ausgeschlossen. Als zentraler Token des SEED-Combinator-Ökosystems wird SEED für folgende Zwecke verwendet: Community-Governance und Stimmrechte; Premium-Verbrauch im GameFi-Ökosystem (z. B. für Zuchtgegenstände und Umwandlungssteine); Teilnahmeberechtigung für den Inkubator (Staking zur Teilnahme an frühen Tokenverteilungen neuer Projekte); Zuteilungen für strategische Investoren, Mitwirkende und Projektpartner.









Der SLOVE-Token ist der zentrale Utility-Token in SEED GO und wird hauptsächlich für die Verteilung von In-Game-Belohnungen, das Wiederherstellen der Energie von SEED Mon, für Zucht- und Item-Synthese sowie zur Zahlung von Transaktionsgebühren im Marktplatz verwendet.





Mit seinem innovativen, integrierten Modell aus „Bot-basierter sozialer Einstieg + GameFi-Ökonomie + Startup-Inkubator“ eröffnet SEED Combinator eine neue Form der Interaktion für Web3-Benutzer und -Unternehmer. Egal, ob Sie ein gewöhnlicher Spieler sind, der „spielend verdienen“ möchte, oder ein Investor, der nach frühen Projektchancen sucht – SEED bietet langfristig großes Potenzial.









