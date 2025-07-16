Steigende Erwartungen an Zinssenkungen der Fed: Ein doppelter Wettstreit zwischen Märkten und Wirtschaft

Zu Beginn des zweiten Quartals 2025 sind die globalen Kapitalmärkte von Spannungen erfasst. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen ist auf über 4.5% gestiegen, während die Rendite der dreißigjährigen Anleihen sogar die 5%-Marke überschritten hat. Gleichzeitig fällt der US-Dollar-Index kontinuierlich, und sowohl US-Aktien als auch Anleihen verzeichnen Verluste – traditionelle Strategien der Vermögensallokation erweisen sich damit als völlig wirkungslos. Dieses Szenario einer „Cross-Asset-Spirale“ ist in der Geschichte äußerst selten und wird durch ein gleichzeitiges Ansteigen von Anlegerängsten und Erwartungen an den zukünftigen Kurs der US-Notenbank ausgelöst. Goldman Sachs, Morgan Stanley und der Ökonom Peter Schiff haben gewarnt: Sollte die Fed nicht zeitnah einen Kurswechsel vornehmen, könnten die Finanzmärkte ein Szenario ähnlich dem „Schwarzen Montag“ von 1987 erleben. Diesmal geht es jedoch nicht nur um einen Konjunkturzyklus, sondern vielmehr um ein Ultimatum des gesamten Finanzsystems an die Federal Reserve.









US-Staatsanleihen galten lange Zeit als sicherer Hafen für globales Kapital, doch der derzeitige starke Ausverkauf hat dieses Vertrauen vollständig erschüttert. Die Credit Default Swaps (CDS) auf Hochzinsanleihen sind sprunghaft angestiegen – ein deutliches Zeichen für systemischen Stress am Kreditmarkt. Boaz Weinstein, Gründer von Saba Capital, warnte: „Unternehmensanleihen erleben konzentrierte Abverkäufe, wobei insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen stark betroffen sind.“ Sollten sich die Finanzierungsbedingungen weiter verschärfen, könnte eine neue Welle von Zahlungsausfällen folgen. Dabei handelt es sich nicht lediglich um ein Zinsproblem – vielmehr deutet dies auf eine Störung der Risikopreis-Mechanismen im gesamten Finanzsystem hin. In einem Umfeld hoher Zinsen und hoher Verschuldung schwindet die Marktgeduld gegenüber der US-Notenbank zunehmend.













Parallel zu den Turbulenzen am Anleihemarkt gerät auch der US-Dollar stark unter Druck. Mit steigenden Erwartungen an Zinssenkungen ist der Dollar-Index auf neue Tiefstände gefallen, was globales Kapital dazu veranlasst, sich stillschweigend in nicht-traditionelle sichere Häfen umzuschichten – etwa in Gold, Schwellenmarkt-Assets, Kryptowährungen und DeFi-Protokolle. Dieser Rebalancing-Prozess zeigt deutlich, dass das Vertrauen der Anleger in eine längerfristige Hochzinspolitik der Fed rasch schwindet. Gleichzeitig wächst die Liquidität am Kryptomarkt, während sich Investoren zunehmend aus traditionellen Allokationen zurückziehen, um neue Wertspeicher zu finden. Das Wachstum von Bitcoin Ethereum und aufstrebenden Blockchain-Projekten unterstreicht das zunehmende Anlegerinteresse an Krypto-Assets.









Gerade als sich die Märkte wieder auf die Geldpolitik konzentrierten, sorgte ein abrupter Kurswechsel in der Handelspolitik erneut für Turbulenzen. Die US-Regierung hat kürzlich die Politik der „reziproken Zölle“ wieder eingeführt und hohe Zölle auf Importe wichtiger Handelspartner erhoben, um heimische Industrien zu schützen. Dieses Vorgehen könnte jedoch nach hinten losgehen:





Die Preise für Industrie- und Konsumgüter könnten steigen, was einen sekundären inflationsfördernden Effekt auf den Verbraucherpreisindex (CPI) hätte,

Die Gewinnmargen der Unternehmen könnten unter Druck geraten, wodurch ihre Investitionsbereitschaft sinkt,

Internationale Zentralbanken könnten beginnen, ihre US-Staatsanleihen zu veräußern, um ihre eigenen Währungen zu stabilisieren.





Die politische Unsicherheit nimmt rasant zu, und die Doppelziele – Inflation zu bekämpfen und gleichzeitig das Wachstum zu stützen – lassen sich kaum noch miteinander vereinbaren. Die Federal Reserve steht nun vor schwierigen Entscheidungen inmitten eines intensiven politischen Kräftefelds.









Der renommierte Ökonom Peter Schiff warnte, dass bei ausbleibenden Zinssenkungen und einer nicht wieder aufgenommenen quantitativen Lockerung die US-Aktienmärkte ein Szenario ähnlich dem „Schwarzen Montag“ von 1987 erleben könnten. Gleichzeitig haben große Investmentbanken wie Goldman Sachs und Morgan Stanley ihre Erwartungen für die erste Zinssenkung auf Mitte 2025 vorgezogen.





Laut der jüngsten Prognose von Goldman Sachs könnte die Federal Reserve im Rahmen eines vorsorglichen Lockerungszyklus bereits im Juni mit der ersten Zinssenkung beginnen – früher als bislang im Juli erwartet. Im Basisszenario, in dem die US-Wirtschaft eine Rezession vermeidet, wird davon ausgegangen, dass die Fed den Leitzins in drei Schritten um jeweils 25 Basispunkte senkt und den Federal Funds Rate bis Jahresende auf 3,5 % bis 3,75 % reduziert. Sollte die Wirtschaft jedoch in eine Rezession abrutschen, geht Goldman Sachs davon aus, dass die Fed aggressiver vorgehen könnte – mit Zinssenkungen im Gesamtumfang von bis zu 200 Basispunkten. Auf Basis aktueller Wirtschaftsdaten und Risikobewertungen geht die gewichtete Prognose des Instituts von Zinssenkungen in Höhe von insgesamt 130 Basispunkten im Jahr 2025 aus – mehr als die bisher erwarteten 105 Basispunkte. Mit Stand vom 4. April stimmen die Markterwartungen weitgehend mit dieser Einschätzung überein.





Der Ruf der Märkte nach einer Kombination aus „Notfall-Zinssenkungen und erneuter quantitativer Lockerung“ spiegelt die zunehmende Wachsamkeit gegenüber eskalierenden systemischen Finanzrisiken wider. Aus Sicht vieler Anleger erscheint geldpolitische Lockerung inzwischen als einzige realistische Option, um eine Kreditkrise und einen Kollaps der Vermögenspreise zu verhindern. Doch das politische Dilemma für die Fed spitzt sich weiter zu:





Anhaltender Inflationsdruck: Die Kerninflationsrate (Core CPI) lag im März 2025 weiterhin deutlich über dem 2%-Ziel, was die Spielräume für geldpolitische Lockerungen erheblich einschränkt.

Begrenztes Zeitfenster: Wird der optimale Zeitpunkt für Zinssenkungen verpasst, könnte sich deren Wirksamkeit erheblich verringern – politische Fehlentscheidungen könnten systemische Folgerisiken auslösen.

Unkontrollierbare Spillover-Effekte: Unabhängig davon, ob die Fed hohe Zinsen beibehält oder mit der Lockerung beginnt – langfristige Auswirkungen auf Wechselkurs des US-Dollars, Kapitalströme und die Stabilität von Schwellenländern sind unausweichlich.





Kurz gesagt: Die Fed befindet sich an der komplexesten und gefährlichsten politischen Weggabelung seit der Nach-Pandemie-Phase. Jeder einzelne Schritt wird globale Märkte in Bewegung setzen. Angesichts des doppelten Mandats – Inflationsbekämpfung bei gleichzeitiger Stabilisierung der Finanzlage und Förderung des Wachstums – stehen die Entscheidungsträger vor beispiellosen Herausforderungen im Spannungsfeld intensiver Marktkräfte.









Auch wenn Zinssenkungserwartungen derzeit das Hauptthema an den Märkten sind, gibt es keine Garantie für eine „weiche Landung“. Von Anleihen über Wechselkurse bis hin zu Rohstoffen und Tech-Aktien – globale Vermögenswerte reagieren in beispiellosem Tempo auf jede geldpolitische Bewegung der Fed. Die entscheidende Frage bleibt, ob die Fed weiterhin den Takt vorgeben kann. Für Anleger ist dies eine kritische Phase des Risikomanagements und zugleich ein bedeutendes Zeitfenster zur Neubewertung von Assets. Nicht-traditionelle Anlageformen mit hoher Liquidität, robuster Sicherheit und Inflationsresistenz treten zunehmend als neue sichere Häfen für institutionelles Kapital in Erscheinung.





Der globale Markt im Jahr 2025 durchläuft einen beispiellosen makroökonomischen Wandel. Geldpolitik, Handelspolitik und geopolitische Risiken verflechten sich zunehmend – jeder Schritt der Fed kann zum entscheidenden Impuls für globale Markttrends werden. Anleger müssen einen klaren Kopf bewahren, die dahinterliegende Logik verstehen, Signale präzise deuten und ihre Asset-Allokation mit Bedacht gestalten. In einer Ära, in der „graue Nashörner“ und „schwarze Schwäne“ nebeneinander existieren, helfen nur scharfsinniges Urteilsvermögen und rationale Entscheidungen, um Zyklen zu durchqueren und dem Sturm zu trotzen.



