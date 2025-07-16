RedStone (RED): Ein Oracle der nächsten Generation, das das Wachstum des Blockchain-Ökosystems vorantreibt





In der Blockchain-Welt spielen Oracles eine entscheidende Rolle bei der sicheren Übertragung von Off-Chain-Daten auf die Blockchain, um dezentrale Finanzen (DeFi) und andere Anwendungen zu unterstützen. RedStone, ein innovatives modulares Oracle, hat auf dem Markt schnell an Bedeutung gewonnen, dank seiner einzigartigen Methoden zur Datenübertragung und flexiblen Architektur.









RedStone ist ein dezentrales Blockchain-Oracle, das sich auf die Bereitstellung genauer und zuverlässiger Datendienste über mehrere Blockchains hinweg konzentriert. Im Gegensatz zu traditionellen Oracles wie Chainlink verfolgt RedStone ein modulares Design, das es Anwendungen ermöglicht, die am besten geeignete Methode zur Datenabfrage basierend auf ihren Bedürfnissen auszuwählen. Dieser Ansatz reduziert Gasgebühren und verbessert die Effizienz.





Seit seiner Gründung im Jahr 2020 unterstützt RedStone über 60 Blockchains, darunter Ethereum (ETH), Arbitrum (ARB), Base und Optimism (OP).









Traditionelle Oracles verwenden typischerweise ein Push-Modell, bei dem Daten automatisch on-chain geschrieben werden, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten, jedoch hohe Gasgebühren anfallen. RedStone bietet flexiblere Alternativen mit drei Modellen zur Datenübertragung:





2.1 Pull-Modell:

Daten werden nur bei Bedarf von Off-Chain abgerufen, wodurch Gasgebühren reduziert werden.

Ideal für DeFi-Protokolle, die Kosten senken möchten, wie zum Beispiel Derivatehandel und Stablecoin-Projekte.





2.2 Push-Modell:

Geeignet für Anwendungen, die Echtzeit-Updates benötigen, wie zum Beispiel Preisprognosemärkte.

Stellt sicher, dass die neuesten Daten automatisch on-chain aktualisiert werden, um sofortigen Zugriff zu ermöglichen.





2.3 X-Modell:

Kombiniert die Vorteile des Pull- und Push-Modells und passt die Datenübertragung dynamisch an die Bedürfnisse der Anwendung an.









Mit dem explosiven Wachstum des DeFi-Marktes ist die Nachfrage nach effizienten und zuverlässigen Oracles stark gestiegen, was große Investoren zu RedStone gezogen hat.





Im Juli 2024 sammelte RedStone in einer Series-A-Finanzierungsrunde $15 Millionen von wichtigen Investoren, darunter Arrington Capital, Amber Group, Spartan, IOSG Ventures und Coinbase Ventures. Diese Finanzierung wird verwendet, um die Oracle-Dienste von RedStone auszubauen, das Ökosystem zu stärken und mehr Layer-1- und Layer-2-Blockchains zu unterstützen.





Zusätzlich plant RedStone die Einführung seines nativen Tokens RED, der für folgende Zwecke verwendet wird:

Anreize für Datenanbieter , um genaue und aktuelle Oracle-Datenfeeds zu pflegen.

Unterstützung des Ökosystemwachstums , um dApp-Integrationen zu fördern.

Dezentrale Governance, um den Token-Inhabern die Teilnahme an Protokollentscheidungen zu ermöglichen. Die Gesamtmenge an RED-Tokens beträgt 1 Milliarde, wobei 48.3% dem RedStone-Ökosystem und der Community zugewiesen werden, um Kategorien wie Community- & Genesis-Verteilung, Anreize für Ökosystem- & Datenanbieter und Unterstützung der Protokollentwicklung abzudecken.









Da sich die Blockchain-Technologie weiterhin weiterentwickelt, wird die Nachfrage nach effizienten und flexiblen Oracle-Lösungen nur zunehmen. Mit seiner modularen Architektur hat RedStone das Potenzial, zum Standard der nächsten Generation für DeFi-Oracles zu werden.





RedStone's Zukunftspläne:

Erweiterung der Unterstützung für zusätzliche Blockchains wie Berachain und Monad.

Einführung des RED-Tokens und von Community-Anreizprogrammen , um mehr Entwickler anzuziehen.

Partnerschaften mit weiteren DeFi-Protokollen, um die Genauigkeit und Sicherheit dezentraler Anwendungen zu verbessern.





RedStone hat bereits eine Integration mit TON (The Open Network) abgeschlossen, um Preisvorhersage- und DeFi-Produkte innerhalb des TON-Ökosystems zu unterstützen. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Erweiterung von RedStone's Einfluss und der Stärkung seiner Marktposition.







