Quai-Netzwerk: Eine revolutionäre Technologie, die die Zukunft der Blockchain neu gestaltet





Seit der Einführung von Bitcoin bemüht sich die Blockchain-Technologie, ein Gleichgewicht zwischen Dezentralisierung, Sicherheit und Skalierbarkeit zu finden. Als Layer-1-Blockchain der nächsten Generation führt das Quai-Netzwerk eine innovative Architektur und einen neuartigen Konsensmechanismus ein, der eine bahnbrechende Lösung für die Skalierbarkeit bietet und eine nahtlose Verbindung von hohem Durchsatz, Sicherheit und Dezentralisierung ermöglicht.









Das Quai-Netzwerk kombiniert Sharding-Technologie mit einem innovativen Konsensmechanismus und nutzt dabei seinen einzigartigen Proof-of-Entropy-Minima (PoEM)-Algorithmus sowie eine hierarchische Multi-Chain-Struktur, um die Effizienz der Transaktionsverarbeitung erheblich zu steigern – mit einer Leistung von über 50,000 Transaktionen pro Sekunde (TPS).





Traditionelle Blockchains wie Bitcoin und Ethereum verwenden hauptsächlich Proof-of-Work (PoW) und Proof-of-Stake (PoS), um den Netzwerk-Konsens und die Sicherheit aufrechtzuerhalten. Allerdings erfordert PoW, dass Miner in einem rechnerisch aufwendigen Wettbewerb gegeneinander antreten, was zu einem hohen Energieverbrauch und langsamen Transaktionsgeschwindigkeiten führt – Bitcoin verarbeitet beispielsweise nur etwa 7 TPS.





Im Gegensatz dazu nutzt das PoEM-Konsensmechanismus des Quai-Netzwerk mathematische Entropie, um einen schnellen Konsens zwischen den Nodes zu erreichen, ohne dabei hohe Energie zu verbrauchen. Dieser Ansatz minimiert zudem das Risiko von Netzwerk-Forks, wodurch eine höhere Stabilität und Effizienz gewährleistet wird. Durch eine optimale Balance zwischen Leistung und Dezentralisierung bietet das Quai-Netzwerk eine überlegene Skalierbarkeit und Praktikabilität für die Blockchain-Technologie.













Quai-Netzwerk nutzt eine hierarchische Multi-Chain-Struktur, die das Netzwerk in drei Ebenen mit insgesamt 13 miteinander verbundenen Chains unterteilt:





Haupt-Chain(Prime Chain): Das Herzstück des Netzwerks, verantwortlich für globale Koordination, Sicherheit und Dezentralisierung.

Regionale Chains(Region Chains): Insgesamt 3 Chains, die sich auf regionale Transaktionen und die Ausführung von Smart Contracts konzentrieren.

Zonen-Chains (Zone Chains): Insgesamt 9 Chains, die für hochskalierbare und schnelle Transaktionsverarbeitung optimiert sind.





Diese Struktur ermöglicht eine parallele Transaktionsverarbeitung, beseitigt die Überlastungsprobleme klassischer Single-Chain-Architekturen und steigert die Skalierbarkeit erheblich.









Traditionelle Konsensmechanismen wie Proof-of-Work (PoW) und Proof-of-Stake (PoS) haben jeweils ihre Vor- und Nachteile in Bezug auf Sicherheit und Dezentralisierung. Quai-Netzwerk führt mit Proof-of-Entropy-Minima (PoEM) einen neuartigen Ansatz ein, bei dem statistische Entropie zur Validierung von Blöcken genutzt wird. Dies eliminiert ineffiziente Forks und gewährleistet eine höhere Netzwerksicherheit und Stabilität.





Kein Miner-Wettbewerb : Im Gegensatz zu PoW, das eine hohe Rechenleistung erfordert, setzt PoEM auf Entropieberechnungen zur Bestimmung des Blockgewichts, wodurch der Energieverbrauch reduziert wird.

Fork-Prävention : PoEM ermöglicht allen Nodes, sich auf die Blockreihenfolge zu einigen, wodurch unnötige Forks verhindert und die Effizienz gesteigert wird.

Schnellere Transaktionen: Da PoEM aufwendige Validierungsberechnungen überflüssig macht, können Transaktionen deutlich schneller bestätigt werden.









Um eine reibungslose Interaktion innerhalb des Multi-Chain-Systems von Quai-Netzwerk zu gewährleisten, führt das Netzwerk einen Merged-Mining-Mechanismus ein. Dadurch können Miner gleichzeitig auf mehreren Chains minen und entsprechend Belohnungen erhalten. Dies steigert die Effizienz des Minings, während die Netzwerksicherheit und Stabilität erhalten bleiben.





Darüber hinaus verfügt Quai-Netzwerk über ein integriertes Cross-Chain-Kommunikationsprotokoll, das einen nahtlosen Transfer von Vermögenswerten und Daten zwischen verschiedenen Chains ermöglicht. Dies löst das Problem der "Blockchain-Silos", das in traditionellen Netzwerken häufig auftritt, und bietet den Nutzern mehr Flexibilität für Transaktionen und die Entwicklung von Anwendungen.









Stand August 2024 hat Quai-Netzwerk erfolgreich mehrere Finanzierungsrunden abgeschlossen und insgesamt $15 Millionen aufgebracht. Die letzte strategische Finanzierungsrunde über $5 Millionen wurde von Cogitent Ventures, MH Ventures, TPC Ventures, Giga Chad Ventures und DexCheck Ventures unterstützt. Diese Mittel werden verwendet, um die Engineering-Teams zu erweitern, die Beziehungen zu Entwicklern zu stärken, Forschung und Entwicklung zu fördern und Community-Engagement-Programme zu finanzieren.





Am 29. Januar 2025 hat Quai-Netzwerk offiziell sein Mainnet gestartet, wodurch der Handel mit QUAI-Token sowie die vollständige Nutzung der Netzwerkfunktionen ermöglicht wurden.









Die technischen Innovationen und die Marktstrategie von Quai-Netzwerk positionieren es als starken Wettbewerber im Blockchain-Sektor und bieten:





Hoher Durchsatz : Durchbruch in der Architektur mit über 50,000 TPS , weit überlegen gegenüber Bitcoin und Ethereum.

Niedrige Transaktionskosten : Die geschichtete Kettenstruktur reduziert Gasgebühren und verbessert die Benutzererfahrung.

Robuste Sicherheit : Der PoEM-Konsens verhindert Forks und eliminiert den Wettbewerb zwischen Minern, wodurch die Netzstabilität gewährleistet wird.

Skalierbarkeit : Die Multi-Chain-Architektur passt sich dynamisch der Nachfrage an und ist nicht durch die Begrenzungen einer Einzelkette eingeschränkt.

Cross-Chain-Interoperabilität: Integrierte Cross-Chain-Protokolle beseitigen Barrieren zwischen Blockchain-Netzwerken.



