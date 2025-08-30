Powells Zinssenkungen & ETH-ATH: Was treibt die Marktrallye an?

22. August 2025 — Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sendete in seiner Grundsatzrede beim jährlichen Zentralbankensymposium in Jackson Hole ein — Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sendete in seiner Grundsatzrede beim jährlichen Zentralbankensymposium in Jackson Hole ein deutliches Signal für künftige Zinssenkungen , wie es von den Märkten weithin interpretiert wurde. Powell verwies auf die jüngsten Beschäftigungsstatistiken und stellte fest, dass „die Daten darauf hindeuten, dass die Abwärtsrisiken für den Arbeitsmarkt zunehmen, und dass sich dieser Trend schnell in einen starken Anstieg der Entlassungen und eine höhere Arbeitslosenquote entwickeln könnte“. Er erklärte weiter, dass bei einer Verschärfung der Risiken für den Arbeitsmarkt eine Anpassung des politischen Kurses gerechtfertigt sei – ein klarer Hinweis darauf, dass Zinssenkungen bevorstehen könnten, abhängig von den Arbeitsmarktdaten.





Die Rede, Powells letzter öffentlicher Auftritt seiner Amtszeit, wurde schnell als lang erwarteter Wendepunkt in der Politik angesehen. Die US-Aktien stiegen daraufhin deutlich. Der Dow Jones Industrial Average legte um 1.89% zu. Der S&P 500 stieg um 1.52%. Der Nasdaq Composite gewann 1.88%. Krypto-nahe Aktien reagierten noch stärker, wobei SharpLink, BitMine und Coinbase allesamt deutliche Gewinne verbuchten.





Gleichzeitig erholte sich die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen auf $4.1 Billionen, angetrieben durch die explosive Rally von Ethereum. ETH sprang an einem einzigen Tag um mehr als 14.3% und erreichte am 25. August $4,943.43 – ein neues Allzeithoch, das seit fast vier Jahren nicht mehr gesehen wurde. Der Ausbruch von Ethereum befeuerte breite Gewinne im gesamten Krypto-Ökosystem, einschließlich Layer-2-Scaling-Projekten, Staking-Token und Infrastruktur-Investments. Analysten beschrieben den Anstieg als ein Paradebeispiel dafür, wie sich „Politikerwartungen“ mit „Markteuphorie“ verbinden, um eine historische Rally zu erzeugen.

















Seit Anfang 2025 hatten die Märkte eine mögliche Zinssenkung durch die Fed erwartet. Doch Vorsitzender Jerome Powell hielt konsequent an einer restriktiven Haltung fest und weigerte sich, trotz des zunehmenden Drucks von Präsident Trump und Anzeichen einer Abkühlung des Arbeitsmarktes, klare Signale zu geben. Er betonte wiederholt die Bedeutung einer moderat straffen Geldpolitik.





Die Äußerungen Powells auf dem Symposium in Jackson Hole deuteten jedoch auf eine subtile Veränderung hin. „Angesichts der Tatsache, dass der Arbeitsmarkt nicht besonders angespannt ist und zunehmenden Abwärtsrisiken gegenübersteht, scheint die Wahrscheinlichkeit anhaltender Inflationsdrucke gering“, sagte er. Die Märkte interpretierten dies als Vorbote für Zinssenkungen. Powell merkte zudem an, dass die Fed präventiv handeln würde, falls ein belasteter Arbeitsmarkt die Preisstabilität gefährden sollte.





Dies markierte Powells Übergang vom harten Festhalten hin zu einem dovisheren Ton, was starke Markterwartungen für Zinssenkungen auslöste. Laut Marktdaten stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im September von 75.5% vor Powells Rede auf 91.1% danach. Die Wahrscheinlichkeit von mindestens zwei Zinssenkungen in den verbleibenden drei geldpolitischen Sitzungen der Fed in diesem Jahr kletterte auf 83.9% und signalisierte damit eine deutliche Veränderung im geldpolitischen Ausblick.









Obwohl Powells Rede von den Märkten schnell als Wendepunkt in der Geldpolitik angesehen wurde, legt ein genauer Blick auf die Details nahe, dass seine Äußerungen eher als vorsorgliche politische Absicherung denn als echtes Bekenntnis zur Lockerung verstanden werden sollten. Powell betonte, dass die US-Leitzinsen nun im Vergleich zum Vorjahr viel näher am neutralen Zins liegen und sich innerhalb einer Spanne von etwa 100 Basispunkten bewegen. Dies deutet darauf hin, dass die Fed das Tempo ihrer Maßnahmen verlangsamen könnte, bedeutet jedoch nicht, dass die Straffung beendet ist, noch dass eine Lockerung unmittelbar bevorsteht. Er stellte auch klar, dass sich der Arbeitsmarkt in einem „eigentümlichen Gleichgewicht“ befinde, bei dem sowohl Angebot als auch Nachfrage gleichzeitig schwächer werden. Sollte sich dieser Trend unkontrolliert verschärfen, wären eine Entlassungswelle und ein Anstieg der Arbeitslosigkeit unausweichlich. Daher sollte diese Reihe von Äußerungen eher als Schaffung von politischem Spielraum zur frühzeitigen Bewältigung potenzieller Risiken verstanden werden – nicht als frühes „dovishes Festmahl“ für die Märkte.









Wenn Politikerwartungen den Funken für die Rally lieferten, dann war der explosive Anstieg von ETH das unvermeidliche Ergebnis mehrerer sich überlagernder Kräfte.









Der Short-Squeeze-Effekt am Optionsmarkt war der unmittelbarste Auslöser. Laut Coinglass-Daten vom 27. August erreichten die Liquidationen in den letzten 24 Stunden $270 Millionen, wobei der Großteil auf Short-Positionen entfiel. Eine große Zahl bärischer ETH-Händler wurde gezwungen, ihre Positionen zu schließen, was die Aufwärtsdynamik verstärkte und die Rally in einen ausgewachsenen Short Squeeze verwandelte.













On-Chain-Daten zeigen, dass BitMine (BMNR) innerhalb der letzten 12 Stunden 131,736 ETH erhalten hat. Mit Stand vom 27. August beliefen sich die ETH-Bestände von BitMine auf etwa 1.7 Millionen ETH.









Zur gleichen Zeit verzeichnen ETH-Spot-ETFs rasch steigende Bestände. Anhaltende Nettozuflüsse deuten darauf hin, dass Institutionen über kurzfristige Spekulationen hinausgehen und sich strategisch positionieren. Dies legt nahe, dass die ETH-Rally stärker durch strukturelle Kapitalzuflüsse als durch reine Retail-Stimmung angetrieben wird.









Neben externen Katalysatoren war das robuste Wachstum des Ethereum-Ökosystems selbst eine wichtige Stütze für den Anstieg von ETH. Kürzlich haben Token aus den Bereichen Layer 2, Staking und Infrastruktur allesamt Gewinne verzeichnet, was den Optimismus hinsichtlich der langfristigen Entwicklung von Ethereum widerspiegelt.





Layer-2-Lösungen: Da die Transaktionsgebühren im mainnet weiterhin hoch bleiben, sind Layer-2-Lösungen unerlässlich geworden, um Netzüberlastungen zu verringern und Kosten zu senken. Plattformen wie Arbitrum verzeichnen nach wie vor hohe tägliche Handelsvolumina, was die Nachfrage nach effizienten und kostengünstigen Transaktionsmöglichkeiten unterstreicht.

Staking-Boom: Ethereum-Staking bleibt stark nachgefragt und treibt das Wachstum von Liquid-Staking-Protokollen wie Lido voran, deren TVL weiterhin zunimmt. Der Aufschwung des Staking-Marktes hat sowohl das ETH-Lock-up-Niveau erhöht als auch das Vertrauen in den langfristigen Wert von ETH gestärkt.

Infrastrukturverbesserung: Laufende Verbesserungen an der Ethereum-Infrastruktur machen die Entwicklung reibungsloser und zugänglicher und ziehen mehr Entwickler und Projekte in das Ökosystem. Dies wiederum fördert eine stärkere Anwendungseinführung und steigert den inneren Wert von ETH.









Powells dovishe Signale zu Zinssenkungen milderten die Sorgen über steigende Zinsen und stärkten die Risikobereitschaft der Anleger, ein Wandel, der sich besonders deutlich im Kryptomarkt zeigte. Als Hochrisiko- und Hochrendite-Asset rückte ETH unter diesen Erwartungen schnell in den Mittelpunkt. Kapital floss aus sicheren Häfen in risikoreichere Anlagen und befeuerte die ETH-Rally zusätzlich.









Insgesamt war der Anstieg von Ethereum sowohl eine Spiegelung der durch Powells Äußerungen ausgelösten Politikerwartungen als auch das Ergebnis von Marktstimmung, On-Chain-Kapitalzuflüssen und institutionellen Narrativen, die zusammenwirkten. Dennoch muss die zukünftige Entwicklung weiterhin mit Vorsicht beurteilt werden.





Senkt die Fed im September tatsächlich die Zinsen, könnte das positive Marktfeedback noch verstärkt werden und ETH in einen neuen Ausbruchszyklus treiben. Verzögern sich die Zinssenkungen jedoch oder fallen sie geringer aus als erwartet, könnte der Markt eine scharfe Korrektur erleben – und einige Investoren, die der Rally aus FOMO gefolgt sind, spüren bereits die Verluste. Noch wichtiger ist, dass der Kampf um das Ethereum-Narrativ gerade erst begonnen hat. Wer es schafft, ein Bewertungsmodell vergleichbar mit einem „ETH-per-Share“ zu etablieren, wird die dominierende Position bei der Gestaltung des strukturellen Marktdiskurses einnehmen.













Als größter ETH-Besitzer weltweit hat BMNR über 1.2 Millionen ETH (im Wert von etwa $5 Milliarden) akkumuliert, mit dem Ziel, 5% des globalen ETH-Angebots für Staking-Renditen zu kontrollieren. BMNR dient als Benchmark für die Finanzialisierung von ETH und stellt einen wichtigen institutionellen Einstiegspfad dar.













Über seine StablecoinX-Division plant Ethena, innerhalb von sechs Wochen $260 Millionen ENA -Token (etwa 8% des Umlaufangebots) zurückzukaufen. Außerdem hat es seinen „Fee Switch“-Mechanismus aktiviert, wodurch Protokolleinnahmen an sENA-Besitzer ausgeschüttet werden, mit prognostizierten Renditen von konservativen 4% jährlich bis hin zu über 10% in optimistischen Szenarien. ENA stellt ein hochflexibles synthetisches Asset-Play mit einem klaren renditegetriebenen Narrativ dar.









Der TVL von Pendle ist auf über $10 Milliarden gestiegen und hat damit ein neues Allzeithoch erreicht. Sein Boros-Modul wandelt Perpetual-Finanzierungsraten in handelbare Vermögenswerte um und zieht massive Liquidität an. Kombinierte Strategien mit Ethena und Aave machen fast 60% des TVL-Wachstums aus. Pendle hebt sich als ein zentrales DeFi-Asset hervor, das sowohl durch technologische Innovation als auch institutionelle Adoption vorangetrieben wird.









Diese Runde der Ethereum-Rally ist das Ergebnis eines multidimensionalen Zusammenspiels von politischen Signalen, Kapitalflüssen und Marktnarrativen. Powells Rede entzündete den Funken, doch der eigentliche Treibstoff kam von institutionellem Einstieg, Short Squeezes, Ökosystemwachstum und der Neugestaltung von Narrativen. ETH ist nicht mehr nur ein Vermögenswert – es entwickelt sich zur zentralen Bühne, auf der sich finanzielle Narrative und Kapitalstrukturen vereinen. Auf dieser Bühne werden Politik und Märkte, Narrative und Überzeugungen, Risiken und Chancen unweigerlich weiterhin aufeinandertreffen und sich entfalten.









