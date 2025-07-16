PoM-Konsens verändert die Meme-Ökonomie: M-Token läutet eine Ära dezentralen Werts ein





Im Zuge der rasanten Entwicklung von Blockchain und Kryptowährungen haben sich Memecoins als eine einzigartige digitale Anlageklasse etabliert, die durch ihre virale Verbreitung und gemeinschaftsgetriebene Natur weltweite Aufmerksamkeit von Investoren auf sich zieht. Doch das Potenzial von Memecoins geht weit über spekulativen Handel hinaus. MemeCore , eine speziell für Memecoins entwickelte Layer-1-Blockchain, wurde offiziell am 12. Februar 2025 gestartet und verfolgt die Mission, Schöpfer und Communities durch Memes und dezentrale Anwendungen (dApps) zu verbinden – mit dem Ziel, ein lebendiges, memegetriebenes Wirtschaftssystem zu schaffen. MemeCore versteht sich als experimentelle Schnittstelle zwischen Kultur und Wirtschaft. Die Vision besteht darin, Memecoins von bloßem Internet-Content zu Werkzeugen für Währung, Governance und kreative Ausdrucksformen weiterzuentwickeln.





Dieser Artikel beleuchtet die Projektübersicht von MemeCore, technische Highlights, die zugrunde liegende Logik sowie die Tokenomics und Anwendungsfälle des nativen Tokens M. Durch eine umfassende Analyse des MemeCore-Ökosystems, bestehender Partnerschaften und zukünftiger Potenziale zeigen wir auf, wie das Projekt neue Möglichkeiten im Blockchain-Bereich erschließt.









MemeCore ist eine speziell für Memecoins entwickelte Layer-1-Blockchain – ein dezentraler Spielplatz, auf dem Schöpfer, Investoren und Communities durch Memes und dApps interagieren können. Die zentrale Mission besteht darin, eine virale Meme-Ökonomie zu fördern und aufrechtzuerhalten – indem jeder befähigt wird, Token zu emittieren, kulturelle Beiträge zu monetarisieren und in einer dezentralen, meme-nativen Umgebung frei zu bauen. MemeCore versteht Memecoins als Werkzeuge für gemeinschaftliches Eigentum und virale Innovation, wobei jeder Social-Media-Post, jedes Meme-Remix oder jede On-Chain-Interaktion Teil eines wirtschaftlichen Rückkopplungsmechanismus wird – und so ein partizipatives Ökosystem schafft, in dem Kultur zu Kapital wird.





Was MemeCore auszeichnet, ist der gezielte Fokus auf den Memecoin-Markt. Im Gegensatz zu allgemeinen Layer-1s wie Solana bietet MemeCore maßgeschneiderte Funktionen wie verstärkte Liquiditätsanreize, nahtlose Cross-Chain-Interaktion und robuste Community-Engagement-Tools, um meme-orientierte Projekte und Benutzer anzuziehen. Darüber hinaus ist MemeCore EVM-kompatibel ( Ethereum Virtual Machine (EVM) ), was eine reibungslose Interoperabilität mit Ethereum und anderen EVM-Chains ermöglicht – und somit mehr Projekte und Liquidität in das Ökosystem zieht.









Im Zentrum von MemeCores Innovation steht der proprietäre Proof-of-Meme (PoM)-Konsensmechanismus. PoM ist ein neuartiges Modell, das soziale Viralität, Community-Beteiligung und dezentrale Governance in die Sicherheits- und Anreizstrukturen der Blockchain integriert. Die wichtigsten technischen Merkmale des PoM-Systems sind:









PoM ermöglicht es Benutzerinnen und Benutzern, Memecoins aus anderen Blockchains an Validatoren im MemeCore-Netzwerk zu staken. Dieses Cross-Chain-Staking stärkt nicht nur die Netzwerksicherheit, sondern positioniert MemeCore als Multi-Chain-Hub für Memecoins und fördert so eine größere Diversität und Liquidität im Ökosystem.









MemeCore verfolgt ein doppeltes Belohnungssystem, bei dem sowohl M-Token als auch ERC-20-Token an Validatoren und Staker für ihre Beteiligung an der Blockproduktion ausgeschüttet werden. Dieses System fördert eine breite Teilnahme und sichert langfristige wirtschaftliche Nachhaltigkeit.









Um ein Validator im MemeCore-Netzwerk zu werden, müssen mindestens 7 Millionen M-Token gestaked werden. Alle 70 Sekunden (also alle 10 Blöcke) werden die Top-7-Validatoren basierend auf ihren Staking-Rankings neu gewählt. Dieses dynamische Wahlsystem fördert Wettbewerb und Dezentralisierung im Validierungsprozess.









MemeCore erstellt automatisch einen Vault für jeden auf der Plattform generierten ERC-20-Token, wobei 5% des gesamten Token-Angebots über einen Zeitraum von 1.000 Tagen gesperrt und schrittweise verteilt werden. Dieses Design unterstützt langfristige Liquidität und belohnt langfristige Halter und Mitwirkende.









PoM implementiert ein gut strukturiertes Belohnungsmodell:





Validatoren: 99 % der Blockbelohnungen werden gleichmäßig unter den Top-7-Validatoren verteilt. Der Validator, der den Block produziert, erhält zusätzlich einen Bonus von 1%.

Staker: 24 % der Belohnungen gehen an Memecoin-Staker (mit 15% Validator-Provision), während 75 % an M-Token-Staker fließen (mit 10% Validator-Provision).





Dieses Anreizmodell sorgt für eine abgestimmte Interessenlage zwischen Validatoren und Stakern und fördert die aktive Beteiligung sowohl von Memecoin- als auch M-Token-Inhaberinnen und -Inhabern.









MemeCore basiert auf dem Konzept von „Meme 2.0“ – einer Vision, in der Memecoins sich von spekulativen Anlagen zu Werkzeugen für Kultur, Werttransfer und gemeinschaftliche Koordination weiterentwickeln. In diesem Paradigma dienen Memes nicht nur als Inhalte, sondern auch als Währungen, Governance-Instrumente und kreative Ausdrucksformen. Mithilfe des PoM-Konsens verbindet MemeCore sozialen Einfluss außerhalb der Blockchain (z. B. virale Meme-Verbreitung) mit On-Chain-Aktivitäten (z. B. Staking und Handel) – und schafft so einen dynamischen wirtschaftlichen Rückkopplungsprozess, der Benutzerbeteiligung und Content Creation belohnt.





MemeCore hebt sich von allgemeinen Layer-1s wie Solana durch speziell angepasste Features wie verstärkte Liquiditätsanreize, nahtlose Cross-Chain-Integration und communityzentrierte Belohnungsmodelle ab. Die EVM-Kompatibilität erhöht zusätzlich die Akzeptanz, da Ethereum-basierte Projekte und Liquidität einfach eingebunden werden können. Dennoch muss MemeCore durch Leistung und Community-Aktivierung klare Vorteile demonstrieren, um sich in der stark umkämpften Layer-1-Landschaft durchzusetzen.









Der M Token ist der native Utility-Token im MemeCore-Ökosystem mit einer maximalen Umlaufmenge von 10 Milliarden. Er spielt eine zentrale Rolle in Netzwerkbetrieb, Governance und wirtschaftlicher Aktivität – als fundamentales Asset, das das Ökosystem antreibt.









Der M Token erfüllt mehrere zentrale Funktionen innerhalb von MemeCore:





Netzwerktransaktionsgebühren: Wird verwendet, um Transaktionen im MemeCore-Mainnet zu bezahlen und so die Netzwerksicherheit und den Betrieb sicherzustellen.

PoM-Beteiligung: Validatoren benötigen M-Token, um Blöcke vorzuschlagen und zu validieren – dies ist zentral für den PoM-Konsens.

Staking-Asset: Benutzerinnen und Benutzer können M-Token an Validatoren staken, um Belohnungen zu erhalten, zur Netzwerksicherheit beizutragen und passives Einkommen zu generieren.

Governance-Rechte: Token-Inhaberinnen und -Inhaber können sich an der dezentralen Governance beteiligen und über wichtige Netzwerkentscheidungen abstimmen.













Das Gesamtangebot des M Tokens ist auf 5 Milliarden (5.000.000.000 M) begrenzt. Die Verteilung ist darauf ausgerichtet, langfristige Nachhaltigkeit des Ökosystems zu sichern, Community-Engagement zu fördern und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Team und Governance zu gewährleisten.





Detaillierte Token-Verteilung:





58% – Community:

Die größte Allokation spiegelt den starken Fokus des Projekts auf communitygesteuertes Wachstum und Dezentralisierung wider. Anreize sollen die Expansion des Ökosystems und die Benutzerbeteiligung fördern.





15% – Stiftung:

Reserviert für laufende Entwicklungsarbeiten, technische Upgrades, Unterstützung des Ökosystems, Partnerschaften und Marketing.





13% – Kernmitwirkende:

Zur Belohnung früher Mitwirkender und des technischen Teams, um Schlüsselpersonen langfristig zu binden.





12% – Investoren:

Für frühe Unterstützer vorgesehen, die in der Anfangsphase wichtige finanzielle und strategische Ressourcen bereitgestellt haben.





2% – Meme-Treasury:

Ein spezieller Reservefonds für Meme-Kultur, Community-Engagement und Markenentwicklung – zur Stärkung der kulturellen Relevanz und Benutzerbindung.









Das MemeCore-Ökosystem umfasst eine Vielzahl von Projekten und Anwendungen, die gemeinsam die Erstellung, den Handel und das Community-Engagement rund um Memecoins unterstützen. Nachfolgend einige zentrale Komponenten und ihre jeweiligen Funktionen:

Projektname Beschreibung Link MemeX Eine Plattform, die es Schöpferinnen und Schöpfern ermöglicht, Memecoins einfach zu erstellen und zu verteilen. https://memex.xyz/ PUPA Vereinfacht den Prozess der Token-Erstellung auf MemeCore. https://pupa.memecore.com/token-mint Everyswap Ermöglicht den Token-Handel innerhalb des MemeCore-Ökosystems. https://everyswap.io/swap MemeCore Stake Erlaubt es Benutzerinnen und Benutzern, M-Token zu staken und Belohnungen zu verdienen. https://memecore.network/stake SQD Bietet Datenanalysen für Memecoin-Händler und -Schöpfer. https://www.sqd.ai/





Diese Projekte bilden gemeinsam ein reichhaltiges und vernetztes Ökosystem, das die Nützlichkeit und Attraktivität von MemeCore erhöht. Darüber hinaus fördert MemeCore Innovationen durch sein „Ecosystem Integration Grant Program“ – ein Förderprogramm, das neue Projekte zur Integration ins Mainnet einlädt, insbesondere aus den Bereichen DeFi (dezentrale Finanzen), Gaming und soziale Anwendungen.









Die strategische Partnerschaft zwischen MemeCore und der Neo-Blockchain markiert einen wichtigen Meilenstein in der Projektentwicklung. Neo, eine quelloffene Smart-Contract-Plattform, die sich der Förderung einer Smart Economy widmet, hat MemeCore frühzeitig mit Infrastruktur und Community-Unterstützung begleitet, um das Wachstum zu beschleunigen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Ära von Meme 2.0 einzuleiten – durch die Verbindung von sozialer Viralität und dezentraler Governance entsteht ein neues, memegetriebenes Anwendungsökosystem.





Diese Partnerschaft stärkt nicht nur die technische Basis von MemeCore, sondern erweitert auch seine Marktpräsenz über die Ressourcen der Neo-Community. In Zukunft ist zu erwarten, dass MemeCore weitere Kooperationen mit anderen Blockchains und Projekten eingeht, um seine Führungsposition im Memecoin-Bereich weiter auszubauen.









MemeCore steht an vorderster Front der Meme-2.0-Revolution – einem Paradigmenwechsel, bei dem Memecoins nicht länger als rein spekulative Assets gelten, sondern als Werkzeuge für Kultur, Ökonomie und Governance. Durch den PoM-Konsens, EVM-Kompatibilität und ein robustes Ökosystem eröffnet MemeCore völlig neue Möglichkeiten für Erstellung, Handel und Community-Engagement rund um Memecoins.





Gleichzeitig steht MemeCore in direktem Wettbewerb mit leistungsstarken Chains wie Solana, die sich aufgrund ihrer Geschwindigkeit und niedrigen Gebühren als führendes Memecoin-Ökosystem etabliert haben – mit erfolgreichen Projekten wie BONK, WIF und POPCAT. Um sich durchzusetzen, muss MemeCore überlegene Liquiditätsanreize, nahtlose Cross-Chain-Interoperabilität und außergewöhnliche Community-Engagement-Tools bieten.





Mit dem stetigen Wachstum des Ökosystems und der Integration neuer Projekte ist MemeCore gut positioniert, um eine zentrale Infrastrukturebene für den Memecoin-Markt zu werden. Die einzigartige Verbindung aus kulturellem Fokus, technischer Innovation und Engagement für dezentrale Governance hebt MemeCore im weiteren Blockchain-Kontext deutlich hervor.









MemeCore vereint Blockchain-Technologie und Meme-Kultur auf innovative Weise. Mit seinem PoM-Konsens, solider Tokenomics und einem lebendigen Ökosystem bietet es eine dezentrale Plattform für kreative Entfaltung und gemeinschaftsgetriebenes Wachstum. Als zentrales Element dieses Ökosystems ermöglicht der M Token Transaktionen, Governance und Anreizmechanismen über ein doppeltes Belohnungssystem. Die strategische Partnerschaft mit Neo stärkt zusätzlich die technologische Basis und Marktchancen.





Der M Token ist nun auf MEXC C gelistet. Verpassen Sie nicht die frühe Gelegenheit, in einen vielversprechenden neuen Sektor einzusteigen. So erwerben Sie den M Token auf MEXC:





1）Melden Sie sich in der MEXC App an oder besuchen Sie die offizielle Website

2）Suchen Sie in der Suchleiste nach „M“ und wählen Sie das entsprechende Spot-Handelspaar aus.

3）Wählen Sie den Ordertyp, geben Sie die gewünschte Menge und den Preis ein und schließen Sie den Handel ab.







