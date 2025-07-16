OpenZK (OZK): Neudefinition der Ethereum-Skalierung mit ZK-Rollup-Technologie

OpenZK (OZK) ist ein leistungsstarkes Layer-2-Netzwerk, das auf Zero-Knowledge-Proof- (ZK-Rollup-) Technologie basiert. Durch innovative Mechanismen, ein starkes Team und ein vielfältiges Ökosystem-Layout hat OpenZK schnell breite Marktaufmerksamkeit erlangt. Derzeit läuft die Early-Bird-Airdrop-Kampagne von OpenZK: Benutzer können Vermögenswerte bridgen und staken, um OZK-Punkte zu sammeln, frühzeitig Zugang zum Ökosystem zu erhalten und sich langfristige Wachstumsbelohnungen zu sichern.









OpenZK ist ein Layer-2-Netzwerk, das auf Ethereum aufbaut und ZK-Rollup-Technologie als Kern nutzt. Dabei werden Tausende Transaktionen zu einem einzigen Nachweis zusammengefasst, der anschließend zur Verifizierung an das Ethereum-Mainnet übermittelt wird. Dies senkt die Gasgebühren um etwa 90% und steigert den Transaktionsdurchsatz auf bis zu 100,000 TPS – bei gleichzeitiger Beibehaltung der nativen Sicherheit von Ethereum.

Schlüsselmerkmale, die OpenZK auszeichnen:





Flexible Transaktionsgebühren: Benutzer können Gasgebühren wahlweise in ETH oder OZK zahlen, was die Einstiegshürde senkt.

Intelligenter Staking-Mechanismus: Frühes Staking kann bis zu 10-fache Belohnungspunkte einbringen; durch Re-Staking lässt sich die Kapitaleffizienz weiter verbessern.

Umfassender DeFi-Support: Kompatibel mit dem Staking von ETH und Stablecoins (USDT, Kompatibel mit dem Staking von ETH und Stablecoins (USDT, USDC DAI ) und bietet vielfältige Ertragsmöglichkeiten für Benutzer.





Durch die Kombination aus technologischer Innovation und Anreizmechanismen im Ökosystem schafft OpenZK eine schnellere, kostengünstigere und sicherere Layer-2-Umgebung – sowohl für Entwickler als auch für Benutzer.









Das Design von OpenZK basiert auf drei Säulen: ZK-Rollup-Leistung, Nutzeranreize und Interoperabilität des Ökosystems.









Die Kerntechnologie von OpenZK ermöglicht die Verarbeitung gebündelter Transaktionen in Kombination mit Zero-Knowledge-Proof-Verifizierung. Dadurch wird die Rechenlast des Ethereum-Mainnets erheblich reduziert und eine starke Unterstützung für dApps geboten.









Benutzer können während der Early-Bird-Phase ETH oder Stablecoins staken, um von bis zu 10-fachen Punktmultiplikatoren zu profitieren. Zusätzlich verbessert Re-Staking die Kapitaleffizienz und steigert die Gesamtrendite.





Die Punkteberechnung erfolgt wie folgt:





Punkte = Gestaktes Volumen × Staking-Tage × Belohnungsmultiplikator Beispiel: Das Halten von 1 ozETH = einmalige Belohnung von 100 Punkten Das Halten von 3,000 ozUSD = tägliche Gutschrift von 100 Punkten









Benutzer können Gasgebühren in ETH oder OZK zahlen, was den Nutzen und den Token-Wert steigert. Zudem bietet das Einladungssystem zusätzliches Ertragspotenzial:

+0.3x Multiplikator für jeden eingeladenen Freund

15% der Punkte des Eingeladenen werden als Vermittlungsbonus gutgeschrieben









OZK ist der native Token des OpenZK-Ökosystems und erfüllt mehrere Funktionen im Netzwerk:





Funktion Anwendungsfall Zahlung von Netzwerkgebühren Kann als Alternative zu ETH für Transaktionsgebühren verwendet werden Community-Governance Token-Besitzer können an Vorschlägen und Abstimmungen teilnehmen und die Zukunft mitgestalten Staking-Belohnungen OZK-Besitzer können staken, um Airdrops und Incentive-Punkte zu erhalten Wertsteigerung Mit dem Wachstum des Ökosystems nimmt der Nutzen von OZK weiter zu und unterstützt dessen langfristige Wertentwicklung





. Diese Listung wird die Preisfindung und Handelstiefe des Tokens verbessern. OZK befindet sich derzeit in der frühen Airdrop-Phase und wird voraussichtlich bald auf führenden Börsen gelistet – darunter auch auf der hochliquiden Plattform MEXC Diese Listung wird die Preisfindung und Handelstiefe des Tokens verbessern.









Der OpenZK-Airdrop ist derzeit in vollem Gange. Um OZK-Airdrop-Punkte zu sammeln, verbinden Sie sich einfach mit der offiziellen Plattform, bridgen Sie Ihre ETH oder Stablecoins ins OpenZK-Netzwerk und staken Sie Ihre Vermögenswerte.





Frühe Teilnehmer profitieren von einem 10-fachen Punktmultiplikator – und für jede Woche, in der Ihre ETH oder Stablecoins gestaket bleiben, erhöht sich Ihr Multiplikator. Je länger Sie staken, desto mehr Airdrop-Punkte erhalten Sie – ein effektiver Anreiz für langfristige Teilnahme und höhere Belohnungen.





Darüber hinaus können Sie Ihre Airdrop-Erträge steigern, indem Sie Freunde einladen. Verdienen Sie zusätzliche Punktmultiplikatoren und Empfehlungsprovisionen, um Ihre Belohnungen zu maximieren.





Der OpenZK-Airdrop ist mehr als nur eine Belohnungskampagne – er ist eine strategische Gelegenheit, frühzeitig Mehrwert zu sichern und eine langfristige Position im Ökosystem aufzubauen. Für Investoren, die früh in den ZK-Rollup-Sektor einsteigen möchten, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt.









OpenZK wird von einem Weltklasse-Team mit fundierter Erfahrung im traditionellen Finanzwesen und der Blockchain-Technologie geleitet:





Dave Sandor (Gründer): Ehemaliger Investmentbanking-Analyst bei Goldman Sachs, spezialisiert auf Datenanalyse und Marktverständnis. Verantwortlich für die strategische Ausrichtung von OpenZK.

Lucas Cullen (CTO): Früher Ethereum-Entwickler mit über 8 Jahren Erfahrung im Bereich Layer-2-Technologien und ausgewiesener Experte im ZK-Rollup-Sektor.





Darüber hinaus hat OpenZK Partnerschaften mit mehreren hochkarätigen Projekten geschlossen:





RocketPool: Unterstützt dezentralisiertes ETH-Staking mit einer jährlichen Rendite, die rund 30% höher liegt als bei herkömmlichen Staking-Methoden.

EigenLayer: Ermöglicht „Triple Utility“ für ETH durch Re-Staking-Mechanismen und maximiert damit die Kapitaleffizienz.









OpenZK ist kein kurzfristiges Projekt – es handelt sich um eine langfristige Infrastrukturinitiative mit einer 5- bis 10-jährigen Vision und einem klaren Entwicklungsplan:





Phase Kernziele Phase 1 Entwicklung der zentralen ZK-Rollup-Module und Start des Testnetzes Phase 2 Mainnet-Start, Bereitstellung der Cross-Chain-Bridge und Beginn von Partnerschaften im Ökosystem Phase 3 Einführung der dezentralen Governance, Ausbau der Cross-Chain-Interoperabilität und Leistungsoptimierung





Dieser methodische Ansatz – zuerst die Infrastruktur, dann das Ökosystem und schließlich die Dezentralisierung – gilt als Goldstandard für Layer-2-Projekte.









OpenZK definiert neu, wie Layer 2 aussehen sollte: skalierbar, sicher und zugänglich. Mit seiner fortschrittlichen ZK-Rollup-Technologie, einem nutzerzentrierten Design und einem wachsenden Ökosystem ist OpenZK bereit, eine Schlüsselrolle in der Skalierung von Ethereum einzunehmen.





Aktuell befindet sich der Airdrop in der Early-Bird-Phase und bietet bis zu 10-fache Staking-Punktmultiplikatoren. In Kombination mit der potenziellen Listung von OZK auf führenden Börsen ergibt sich eine äußerst attraktive Chance für frühe Teilnehmer.





Treten Sie MEXC bei und sichern Sie sich den Vorsprung! Bereit, sich an der Spitze der nächsten Layer-2-Generation zu positionieren?



