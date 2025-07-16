OpenServ: Der dezentrale Hub zur Beschleunigung der Zusammenarbeit zwischen KI-Agenten









OpenServ ist eine Infrastrukturplattform für die KI-Agenten-Ökonomie, die ein dezentrales System aufbaut, das die Zusammenarbeit mehrerer Agenten sowie die Integration unterschiedlicher Frameworks unterstützt. Dadurch können Agenten gemeinsam agieren, logisch schlussfolgern und Aufgaben ähnlich wie Menschen ausführen.





OpenServ vereint Anreizmechanismen und Governance über seinen nativen Token SERV: Benutzer müssen SERV ausgeben, um auf Plattformdienste zuzugreifen, während Entwickler hochwertiger Agenten mit Token-Belohnungen entlohnt werden. Der Token bildet zudem die Grundlage für die Governance der Plattform und das Freischalten neuer Funktionen.





OpenServ führt wegweisende Konzepte wie „Shadow Agents“ und das „Multi-Layer Cognitive Framework“ ein, die KI-Systemen menschenähnliche Fähigkeiten zur Selbstreflexion und Selbstoptimierung verleihen – ein entscheidender Schritt hin zu höherer Intelligenz und Autonomie künstlicher Intelligenz.





Die langfristige Vision von OpenServ besteht darin, das synergetische Potenzial von Mensch und KI freizusetzen –durch den Aufbau einer funktionierenden Wirtschaft, in der sowohl KI-Agenten als auch Menschen gemeinsam wirken. Damit soll das Ideal verwirklicht werden, dass KI der Menschheit dient, anstatt sie zu ersetzen.





In einer Ära rasanter KI-Entwicklung greift OpenServ eine entscheidende Fragestellung auf: KI muss nicht nur intelligenter, sondern auch „sozialer“ werden. Sie muss lernen, nicht nur Aufgaben auszuführen, sondern auch zusammenzuarbeiten, zu schlussfolgern und Rückmeldung zu geben. Das ist die „agentische Ökonomie“.









OpenServ ist eine dezentrale Plattform, die für die „agentische Ökonomie“ entwickelt wurde – mit dem Ziel, KI-Agenten einen einheitlichen Mechanismus für Registrierung, Auffindbarkeit, Zusammenarbeit, Ausführung und Belohnung zu bieten. Kurz gesagt: OpenServ fungiert als Betriebssystem für zukünftige Multi-Agenten-Systeme in der Web3-Welt.





In einer Welt, in der die meisten KI-Anwendungen heute noch „monolithisch“ aufgebaut sind, verfolgt OpenServ das Ziel, ein Netzwerk aus mehreren KI-Agenten zu schaffen, das in der Lage ist, selbstständig Entscheidungen zu treffen, Aufgaben im Namen der Benutzer auszuführen und gemeinsam komplexe, domänenübergreifende Probleme zu lösen. Um diese Vision umzusetzen, führt OpenServ mehrere zentrale Konzepte ein:









Shadow Agents sind ein erweitertes Agentenmodell, das in der Lage ist, entsprechende Agenteninstanzen über verschiedene Plattformen und Modelle hinweg zu „projizieren“ – mit konsistenter Identität und synchronisiertem Zustand. Ein medizinischer Assistenz-KI-Agent beispielsweise kann auf einer mobilen App, in einer Browser-Erweiterung und im OpenServ-Netzwerk dieselbe Identität und Funktionalität beibehalten. Dadurch werden wirklich plattformübergreifende intelligente Dienste möglich.









Das Agentendesign von OpenServ basiert auf menschlichen Kognitionsmodellen und nutzt eine mehrschichtige Architektur: Wahrnehmungsschicht (Informationsaufnahme), Handlungsschicht (Aufgabenausführung), Reflexionsschicht (Selbstevaluation) und Steuerungsschicht (Strategieanpassung). Diese Struktur verleiht den Agenten eine hohe Anpassungsfähigkeit, Autonomie und Kooperationsfähigkeit.









Um eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen verschiedenartigen Agenten zu ermöglichen, führt OpenServ den Standard des Agent Interface Protocol (AIP) ein. AIP definiert die Eingaben, Ausgaben, Aufrufmethoden, Metadaten, das Reputationssystem und weitere Merkmale jedes Agenten – wodurch es Agenten ermöglicht wird, sich gegenseitig zu entdecken und aufzurufen, ähnlich wie Internetdienste untereinander kommunizieren.









Der native Token von OpenServ heißt SERV und hat ein festes Gesamtangebot von 1 Milliarde Token. SERV dient nicht nur als zentrales Betriebsmittel der Plattform, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle in den Bereichen Governance, Anreize und kollaborativer Werttransfer. Das wirtschaftliche Design von OpenServ legt den Fokus auf Praxistauglichkeit und gewährleistet gleichzeitig eine transparente und faire Tokenverteilung, eine starke Markliquidität sowie wirkungsvolle Anreizmechanismen für das gesamte Ökosystem.









Kategorie PercentageProzentsatz Details zur Freigabe und zum Zeitplan Pre-Seed-Runde 1% Vollständig freigegeben, kein Lock-up; Bewertung: $5 Mio. Seed-Runde 15% Vollständig freigegeben, kein Lock-up; Bewertung: $7.5 Mio. Öffentlicher Verkauf 25% Über Fjord Foundry für 24 Stunden durchgeführt; vollständig freigegeben; Bewertung: $1.25 Mio. Uniswap-Liquiditätsbereitstellung 25% Vollständig freigegeben, kein Lock-up; im Besitz des Teams

Ökosystem & Treasury 24% Verwaltet über eine 2–4 Personen Multisig-Wallet; kein Lock-up-Zeitplan

Team 10% Lineare Freigabe über 18 Monate ab dem 6. August 2025; derzeit vollständig gesperrt









Zugang zur Plattform & Gebühren für Agentenaufrufe: Alle Operationen auf OpenServ – z. B. das Aufrufen von Agentendiensten, Hochladen von Aufgaben-Vorlagen oder das Bereitstellen individuell angepasster Agenten – erfordern die Bezahlung in SERV-Token.

Ökosystem-Anreize: Leistungsstarke oder weit verbreitete KI-Agenten erhalten SERV-Belohnungen, um Qualität zu fördern und eine aktive Entwickler-Community aufrechtzuerhalten.

Teilnahme an der Governance: SERV-Inhaber haben das Recht, an der Governance der Plattform teilzunehmen, einschließlich Abstimmungen über Protokollparameter, Ökosystem-Zuschüsse und weitere wichtige Vorschläge.

Freischaltung erweiterter Funktionen: Premium-SDKs, erweiterte Berechtigungen im Agenten-Marktplatz und andere fortschrittliche Tools können durch das Staking von SERV freigeschaltet werden.

Wertstabilisierungsmechanismus: Ein Teil der Plattformumsätze wird verwendet, um SERV-Token zurückzukaufen und zu verbrennen – dies fördert die deflationäre Dynamik und unterstützt das langfristige Wertwachstum.









Die Entwicklung von OpenServ erfolgt in mehreren Phasen:





Veröffentlichung von Entwickler-SDKs und CLI-Tools mit Unterstützung für die Integration führender KI-Frameworks (z. B. LangChain, OpenAI, Replicate)

Start des OpenServ-Registrierungsdienstes für Agenten – zur Registrierung, Auffindung und Ausführung

Einführung eines frühen Anreizprogramms für Agenten





Einführung des OpenServ-Agenten-Marktplatzes

Vorstellung des Shadow-Agents-Konzepts und Veröffentlichung des ersten plattformübergreifenden Prototyps

Implementierung eines ersten Abrechnungssystems für Agentenaufrufe





Bereitstellung des Governance-Moduls; Community-Mitglieder können Vorschläge einreichen und mithilfe von SERV abstimmen

Einführung eines Reputationssystems und eines Bewertungsmodells für die Vertrauenswürdigkeit von Agenten

Beginn des Aufbaus der Koordinierungsschicht für das KI-Netzwerk zur Unterstützung von Agentenclustern





Offizieller Start des OpenServ-Mainnets

Erweiterung der Integrationen mit weiteren Web3- und KI-Projekten

Aufbau eines anwendungsübergreifenden Agenten-Ökosystems, das durch SERV betrieben wird









Das übergeordnete Ziel von OpenServ ist nicht nur die Schaffung einer Agentenplattform, sondern der Aufbau eines dezentralen „Betriebssystems für KI-Netzwerke“. So wie Ethereum die Grundlage für Smart Contracts bildet, soll OpenServ zur Protokollschicht für KI-Agenten werden – als Fundament einer zukünftigen Arbeitsökonomie, in der Menschen und KI gemeinsam existieren und kooperieren.









SERV ist einer der aktuell gefragtesten Token, und MEXC hat seinen First-Mover-Vorteil genutzt, um ihn frühzeitig auf der Plattform aufzulisten. Sie können SERV auf MEXC handeln, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:





1) Öffnen Sie die MEXC-App und melden Sie sich an oder besuchen Sie die offizielle Website

2) Geben Sie in der Suchleiste „SERV“ ein und wählen Sie den Spot-Handel aus.

3) Wählen Sie Ihren Auftragstyp, geben Sie Menge und Preis ein und schließen Sie den Handel ab.









Sie können auch die MEXC-Airdrop+ -Seite besuchen, um an SERV-bezogenen Einzahlungs- und Handelsaktionen teilzunehmen. Schließen Sie einfach ein paar einfache Aufgaben ab und sichern Sie sich die Chance, an einem Preispool von 100,000 USDT teilzuhaben.





OpenServ ist mehr als nur eine Technologieplattform – es verkörpert ein neues Paradigma für die Erschaffung von KI und soziale Zusammenarbeit. In der agentischen Ära werden Menschen nicht länger isoliert mit Werkzeugen arbeiten, sondern als vernetzte Knotenpunkte gemeinsam mit KI-Agenten agieren.





Wenn das vergangene Jahrzehnt das Zeitalter der „Intelligenz“ war, dann wird das nächste das Zeitalter der „Agentik“ sein. OpenServ stellt das Fundament für dieses neue Zeitalter bereit: eine offene, dezentrale und nachhaltig wachsende Infrastruktur für eine KI-Agenten-Ökonomie.



