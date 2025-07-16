OpenSea startet die OS2-Plattform und plant einen SEA-Token-Airdrop zur Belohnung seiner Community





OpenSea, der weltweit erste und größte Web3-Marktplatz für digitale Sammlerstücke, ist auf den Handel mit NFTs (Non-Fungible Tokens) spezialisiert. Ursprünglich begann es mit Sammlerstücken wie CryptoKitties und hat sich seitdem zu einem umfassenden NFT-Marktplatz entwickelt, der verschiedene Bereiche wie Kunst, Musik, Sport und Gaming abdeckt.





Mit dem Start seiner erweiterten OS2-Plattform verbessert OpenSea die zentrale Marktinfrastruktur, bietet verbesserte Suchfunktionen, besseren Support für Cross-Chain-Handel und erhöhte Multi-Chain-Kompatibilität von Vermögenswerten, was letztlich eine nahtlosere Benutzererfahrung bietet. Darüber hinaus bereitet OpenSea die Einführung seines nativen Tokens SEA vor, der auf Basis der historischen Beiträge der Benutzer an diese verteilt wird. Auch Benutzer aus den USA können an diesem Airdrop-Event teilnehmen.













Neue intelligente Kategorisierungs- und Erkundungstools: Verbesserung der Such- und Navigationserfahrung für Benutzer mit verbesserten Kategorisierungs- und Erkundungsfunktionen.

Integrierter Liquiditätsaggregator: Ermöglicht nahtlosen Handel zwischen NFTs und Tokens durch Aggregation von Liquidität aus verschiedenen Quellen.

Erweiterung auf 15 große Blockchains: Die Plattform unterstützt jetzt den Cross-Chain-Vermögenswerte-Kauf mit einem einzigen Klick und deckt Blockchains wie Ethereum, Polygon, Arbitrum, Solana und mehr ab.

Markttiefenscanning: Automatisierte Scanfunktion, die Benutzer mit den besten verfügbaren Preisen in Echtzeit abgleicht.

Echtzeit-Dashboard mit erweiterten Kennzahlen: Neue farblich codierte Seltenheitsindikatoren und dynamische Statistiken wurden dem Daten-Dashboard hinzugefügt, um bessere Einblicke zu gewähren.









Überarbeitetes Homepage-Layout mit Sidebar-Wallet-Management: Bietet ein intuitiveres und zugänglicheres Layout, jetzt mit integriertem Wallet-Management in der Sidebar für eine nahtlose Navigation.

XP-Belohnungsprogramm: Einführung eines XP-basierten Belohnungssystems, um die Teilnahme der Benutzer am Wachstum und an der Entwicklung des Ökosystems zu fördern.

Sofortbenachrichtigungen und schnelle Auftragsbestätigung: Verbesserung der Benutzererfahrung mit Echtzeit-Benachrichtigungen und schnelleren Transaktionsbestätigungen für einen reibungsloseren Handelsprozess.









Der SEA-Token ist der native Governance- und Anreiz-Token, der im OpenSea-Ökosystem eingeführt wurde. Als digitaler Vermögenswert des weltweit ersten Cross-Chain-NFT-Marktplatzes im Web3 besteht das Hauptziel darin, das Engagement der Benutzer durch ein tokenbasiertes Wirtschaftssystem zu vertiefen und das Wachstum des Seaport-Protokolls zu fördern.









Kernkonzept: Der SEA-Token wurde entwickelt, um ein nachhaltiges Ökosystem innerhalb von OpenSea zu etablieren. Durch die Nutzung von Token-Incentives verbessert er die Liquidität von NFTs, fördert die Kreatorenwirtschaft und unterstützt die Plattform-Governance. Sein Wert wird hauptsächlich durch das Cross-Chain-Transaktionsframework der OS2-Plattform unterstützt, das nahtlose Interaktionen über 15 große Blockchains wie Ethereum, Polygon und andere ermöglicht.





Ökosystem:

Infrastruktur Layer: Ermöglicht NFT-Cross-Chain-Übertragungen und Transaktionen basierend auf dem Seaport-Protokoll.

Application Layer: Integriert einen Liquiditätsaggregator, um sofortige Umtauschmöglichkeiten zwischen NFTs und Tokens zu unterstützen.

Governance Layer: Potenzielle zukünftige DAO-Vorschlagsabstimmungsrechte, die es Token-Inhabern ermöglichen, an der Entscheidungsfindung der Plattform teilzunehmen.





Praktische Vorteile:

Handelsgebührenrabatte

Exklusive NFT-Airdrop-Berechtigung

Prioritärer Zugang zu Ökosystem-Partnerschaftsprojekten





Zuteilungsprinzip: Fokussiert sich auf die Benutzeraktivitätsgeschichte (nicht auf kürzliche Aktionen), wobei langfristige Unterstützer höhere Priorität erhalten.

Berechtigung: Benutzer aus den USA sind ausdrücklich in den Teilnahmebereich einbezogen, und eine KYC-Verifizierung ist nicht erforderlich.

Ökosystem-Rolle: Die Tokens werden die Funktionalität des Seaport-Protokolls verbessern und zum Aufbau einer nachhaltigen digitalen Vermögenswert-Wirtschaft beitragen.













OpenSea wurde 2017 von Devin Finzer (Absolvent der Brown University, ehemaliger Ingenieur bei Google und Pinterest) und Alex Atallah (Stanford Computer Science, ehemaliges Mitglied von Y Combinator und Palantir) gegründet. Es ist das weltweit erste NFT-Handelsprotokoll, das die ERC-721/1155-Standards unterstützt. Das Team besteht derzeit aus etwa 21 Mitgliedern, zu den Schlüsselfiguren gehören der technische Ingenieur Taylor J. Dawson und das frühe Mitglied Joshua Wu. Die Innovation von OpenSea liegt in der Schaffung des ersten Cross-Chain-NFT-Marktplatzes, OS2, der 15 Blockchains wie Ethereum und Polygon unterstützt. Das tägliche Transaktionsvolumen der Plattform überstieg einmal $350 Millionen (anhand von Daten aus 2021).









Devin Finzer leitete die Produktstrategie und gründete zuvor Claimdog, eine Personal Finance-App, die von Credit Karma übernommen wurde.

Alex Atallah war verantwortlich für die zugrunde liegende Architektur, und seine Entwicklung des Wyvern-Protokolls wurde zum technischen Standard für den NFT-Handel.

Gemeinsam führten sie OpenSea durch erfolgreiche Finanzierungsrunden und sicherten Hunderte Millionen an Investitionen von Firmen wie a16z und Coinbase Ventures. Bis 2021 erreichte die Bewertung von OpenSea $1.5 Milliarden.









Investitionspartner: Andreessen Horowitz (a16z), Y Combinator, 1confirmation

Technische Partner: Chainlink (Oracle-Integration), Filecoin (dezentrale Speicherung)

Ökosystem-Allianzen: Partnerschaft mit Art Blocks zur Einführung eines Creator Residency-Programms und tiefe Integration des Seaport-Protokolls mit der BitKeep Wallet.









Die anfängliche Veränderung der US-Krypto-Politik war positiv für die Branche, da die neue Verwaltung eine Strategie einführte, die darauf abzielte, eine globale Führungsposition im Bereich Krypto zu fördern und starke politische Unterstützung für Plattformen wie OpenSea zu bieten, um Innovationen voranzutreiben. CEO Devin Finzer erklärte: „Dieses Upgrade markiert die Entwicklung von OpenSea von einem NFT-Marktplatz hin zu einer umfassenden digitalen Vermögenswert-Handelsplattform, bei der Tokens und NFTs tief in ein einheitliches Ökosystem integriert werden.“









Mit dem dualen Antrieb des OS2-Technologie-Upgrades und der SEA-Token-Incentives zielt OpenSea darauf ab, seine Führungsposition im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu festigen. Mit der Verbesserung des regulatorischen Umfelds wird die Plattform weiterhin das Benutzerengagement vertiefen und mehr Möglichkeiten innerhalb des Web3-Ökosystems erkunden.





Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche, finanzielle, buchhalterische, beratende oder andere verwandte Dienstleistungen dar und stellt auch keine Empfehlung dar, Vermögenswerte zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. MEXC Learn stellt Informationen nur zu Referenzzwecken zur Verfügung und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und informierte Investitionsentscheidungen treffen. Alle Investitionsmaßnahmen liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers und sind nicht mit dieser Website verbunden.