Ein Jahr Bitcoin-Spot-ETFs: Wie viel Potenzial und Raum für Spekulation bleiben?

Seit ihrem offiziellen Debüt am 11. Januar 2024 haben Bitcoin-Spot-ETFs ein bemerkenswertes Wachstum beim Handelsvolumen sowie eine rasche Expansion der verwalteten Vermögenswerte (AUM) erlebt. Dies hat Anlegern neue Investitionsmöglichkeiten eröffnet und der zukünftigen Entwicklung des Kryptowährungsmarktes neue Dynamik verliehen.





Doch dies ist erst der Anfang. Die Zukunft der Bitcoin-Spot-ETFs birgt enorme Chancen und unbegrenztes Potenzial.









Ein Blick auf die Daten zeigt deutlich, dass die Einführung des Bitcoin-Spot-ETFs ein enormer Erfolg war. Im ersten Monat überschritt das kumulierte Handelsvolumen $38 Milliarden, stieg innerhalb von sechs Monaten auf etwa $323 Milliarden und erreichte bis Ende 2024 beeindruckende $660 Milliarden.









Bitcoin-Spot-ETFs haben herausragende Ergebnisse erzielt und ein außergewöhnliches Wachstum beim verwalteten Vermögen (AUM) gezeigt. Bis zum 15. Januar 2025 verzeichneten Bitcoin-Spot-ETFs einen kumulierten Nettozufluss von $36.486 Milliarden. Dabei erzielte BlackRocks IBIT den größten Nettozufluss mit $37.508 Milliarden, gefolgt von Fidelitys FBTC mit einem Nettozufluss von $12.506 Milliarden. Im Gegensatz dazu verzeichnete Grayscales GBTC einen Nettoabfluss von $21.605 Milliarden und war damit der einzige Bitcoin-Spot-ETF mit einem Nettoabfluss.









BlackRocks IBIT hat sich als herausragender Performer unter den Bitcoin-Spot-ETFs etabliert. Innerhalb nur eines Jahres nach seiner Einführung hat der Fonds über $50 Milliarden an verwaltetem Vermögen (AUM) angesammelt. Mit einem täglichen Handelsvolumen, das mehr als 50% des Marktes ausmacht, und einer Gebührenrate von 0.25 % wird der jährliche Umsatz aus Verwaltungsgebühren auf $112 Millionen geschätzt. Zudem hat das AUM von IBIT das des Gold-ETFs von BlackRock, dem zweitgrößten Goldfonds weltweit, übertroffen. Das Optionsprodukt von IBIT verzeichnet ebenfalls ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von $1.7 Milliarden, das deutlich über dem ähnlicher Produkte liegt.









Beim Überprüfen der Einführung von Gold-ETFs lassen sich Parallelen zum frühen Erfolg der Bitcoin Spot ETFs ziehen. In den ersten Phasen erlebten die Gold-ETFs einen signifikanten Anstieg des Handelsvolumens und eine schnelle Expansion des AUM. Vor der Einführung der Gold-ETFs im Jahr 2004 schwankte der durchschnittliche Preis von Gold zwischen $300 und $400 pro Unze.





Nach der Einführung des ETFs trat Gold in einen dramatischen Bullenmarkt ein, wobei die ETFs beträchtliches neues Kapital in den Markt lenkten. In den folgenden Jahren stiegen die Goldpreise von $420–$440 pro Unze auf einen Höchstwert von $1,900, was einen erstaunlichen Anstieg von 330% seit Beginn des ETF-Handels darstellt. Der Einfluss der ETFs auf die Goldpreise war sowohl unmittelbar als auch transformativ, ähnlich wie die Wirkung, die Bitcoin Spot ETFs heute auf den Kryptowährungsmarkt haben.









Der Anstieg der Goldpreise in diesem Zeitraum war zwar eng mit der Einführung von ETFs verbunden, wurde jedoch auch von Faktoren wie globalen Wirtschaftsbedingungen, geopolitischen Ereignissen und der Stimmung der Investoren beeinflusst. Nichtsdestotrotz stellte die Einführung von Gold-ETFs den Investoren zweifellos eine bequemere und effizientere Möglichkeit zur Verfügung, in das Asset zu investieren, was das schnelle Wachstum des Goldmarktes vorantrieb.





Obwohl Bitcoin und Gold in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen erheblich voneinander abweichen, bietet die erfolgreiche Erfahrung der Gold-ETFs dennoch sinnvolle Parallelen für die Bitcoin Spot ETFs. Konkret zog die Einführung der Gold-ETFs erhebliche Kapitalzuflüsse in den Goldmarkt an, was zu einem raschen Anstieg der Preise führte. Ähnlich brachte die Einführung der Bitcoin Spot ETFs signifikante Investitionen in den Kryptowährungsmarkt, was potenziell zu einem starken Anstieg der Bitcoin-Preise in den ersten ein bis zwei Markzyklen (4 bis 8 Jahre) führen könnte. Während die Gold-ETF-Daten nicht direkt verwendet werden können, um die zukünftige Entwicklung der Bitcoin Spot ETFs vorherzusagen, ist es möglich, ein erhebliches Wachstum der Bitcoin-Preise zu erwarten, wenn sich diese ETFs in den kommenden Jahren weiterentwickeln.









Seit ihrer Einführung haben Bitcoin Spot ETFs bemerkenswerte Erfolge erzielt, was zum großen Teil auf die wachsende Akzeptanz des Kryptowährungsmarktes bei Investoren zurückzuführen ist. Diese Begeisterung hat branchenweite Diskussionen angestoßen, wobei Nate Geraci, Präsident von The ETF Store, in seinem Krypto-Ausblick für 2025 vorhersagt, dass die Kryptowährungspolitik der Trump-Administration ein neues Kapitel für Krypto-ETFs einläuten könnte.





