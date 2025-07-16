Eventbericht für MX-Zone im Januar





Im Januar, mit dem Anstieg des Bitcoin-Preises und der allgemeinen Markterholung, erreichte der MX-Token-Preis einen Höchststand von $3.98. Inzwischen kündigte das MEXC-Team die Rückkauf- und Verbrennungsmenge für Q4 2024 an, um das zirkulierende Angebot an MX-Token bei 100 Millionen zu halten. Weitere Details finden Sie in der entsprechenden Ankündigung . Das Halten von MX-Token bringt verschiedene Plattformvorteile mit sich, und für weitere Informationen zu den MX-Vorteilen können Sie sich auf „ Drei Hauptvorteile des Haltens von MX “ beziehen.









Im Januar 2025 führte MEXC insgesamt 106 Airdrop-Events durch und verteilte Belohnungen im Wert von über $7.78 Millionen, mit einer annualisierten Rendite von 51%.





Laut den Statistiken von MEXC erzielte unter den Airdrop-Events im Januar der OSOL-Token die beste Leistung, mit einem Anstieg von 466%, gefolgt von JFOX, der um 325% stieg. Die Preissteigerungen der Tokens PIDOG, SUT, IXS und TNT betrugen 201%, 138%, 120% und 115%. Insgesamt verzeichneten die Investoren, die an diesen Projekten teilnahmen, signifikante kurzfristige Gewinne, wobei die beiden besten Projekte besonders beeindruckende Renditen erzielten.





Token-Name Airdrop-Datum (MX-Staking-Datum) Preissteigerungsprozentsatz (Stand: 31. Januar) OSOL 2025/1/16 466% JFOX 2025/1/17 325% PIDOG 2025/1/20 201% SUT 2025/1/8 138% IXS 2025/1/22 120% TNT 2025/1/24 115%









Kickstarter ist ein exklusives, kostenloses Airdrop-Event für MX-Inhaber. Wenn Sie in den letzten 24 Stunden mindestens 25 MX-Token gehalten haben, sind Sie berechtigt, sich zu registrieren und am Event teilzunehmen.





Bitte beachten Sie, dass das System täglich drei zufällige Schnappschüsse macht. Um teilnahmeberechtigt zu sein, stellen Sie sicher, dass Ihr MX-Bestand innerhalb des 24-Stunden-Zeitraums vor 23:59 Uhr (UTC+8) am Tag vor Beginn des Events nicht unter 25 MX fällt. Wenn der Schnappschuss zeigt, dass Ihr Bestand während des 24-Stunden-Zeitraums unter diesem Schwellenwert liegt, sind Sie für das Event nicht berechtigt.





Um teilzunehmen, gehen Sie auf die offizielle MEXC-Website, navigieren Sie zum Menü „Events“ oben auf der Seite und klicken Sie auf „Kickstarter“.













Wenn Sie noch kein MX-Inhaber sind, aber an Kickstarter teilnehmen möchten, können Sie mindestens 25 MX-Token auf der MEXC-Plattform kaufen, um sich zu qualifizieren. Um zu erfahren, wie man MX-Token kauft, lesen Sie „ Kaufe MX in einer Minute “ und folgen Sie dem Tutorial.





Neben der kostenlosen Teilnahme an Airdrops bietet das Halten von MX-Token auch Rabatte auf Handelsgebühren. Wenn Sie MX halten, können Sie MX verwenden, um Spot- und USDT-Futures-Handelsgebühren zu bezahlen und einen Rabatt von 20% genießen. Wenn Sie zudem innerhalb der letzten 24 Stunden mindestens 500 MX halten, erhalten Sie einen Rabatt von 50% auf Handelsgebühren.





Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz-, Buchhaltungs-, Beratungs- oder andere verwandte Beratung dar und stellt auch keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten dar. MEXC Learn stellt Informationen zur Referenz bereit und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Investitionstätigkeiten sind unabhängig von dieser Seite.