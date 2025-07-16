Im Januar, mit dem Anstieg des Bitcoin-Preises und der allgemeinen Markterholung, erreichte der MX-Token-Preis einen Höchststand von $3.98. Inzwischen kündigte das MEXC-Team die Rückkauf- und VerbrennIm Januar, mit dem Anstieg des Bitcoin-Preises und der allgemeinen Markterholung, erreichte der MX-Token-Preis einen Höchststand von $3.98. Inzwischen kündigte das MEXC-Team die Rückkauf- und Verbrenn
Lernen/MX-Zone/Gewinn-Event/Eventberich...e im Januar

Eventbericht für MX-Zone im Januar

16. Juli 2025MEXC
0m
#Spot#MX#Neueinsteiger
SynFutures
F$0.011642+5.68%
MX Token
MX$2.1763+1.52%
TokenFi
TOKEN$0.007118+1.07%
Humanity
H$0.184-0.17%
Visa
VON$335.61+0.35%

Im Januar, mit dem Anstieg des Bitcoin-Preises und der allgemeinen Markterholung, erreichte der MX-Token-Preis einen Höchststand von $3.98. Inzwischen kündigte das MEXC-Team die Rückkauf- und Verbrennungsmenge für Q4 2024 an, um das zirkulierende Angebot an MX-Token bei 100 Millionen zu halten. Weitere Details finden Sie in der entsprechenden Ankündigung. Das Halten von MX-Token bringt verschiedene Plattformvorteile mit sich, und für weitere Informationen zu den MX-Vorteilen können Sie sich auf „Drei Hauptvorteile des Haltens von MX“ beziehen.

1. MX-Zone Eventdaten-Leistung im Januar


Im Januar 2025 führte MEXC insgesamt 106 Airdrop-Events durch und verteilte Belohnungen im Wert von über $7.78 Millionen, mit einer annualisierten Rendite von 51%.

Laut den Statistiken von MEXC erzielte unter den Airdrop-Events im Januar der OSOL-Token die beste Leistung, mit einem Anstieg von 466%, gefolgt von JFOX, der um 325% stieg. Die Preissteigerungen der Tokens PIDOG, SUT, IXS und TNT betrugen 201%, 138%, 120% und 115%. Insgesamt verzeichneten die Investoren, die an diesen Projekten teilnahmen, signifikante kurzfristige Gewinne, wobei die beiden besten Projekte besonders beeindruckende Renditen erzielten.

Top 6 performende Token im Januar 2025

Token-Name
Airdrop-Datum (MX-Staking-Datum)
Preissteigerungsprozentsatz (Stand: 31. Januar)
OSOL
2025/1/16
466%
JFOX
2025/1/17
325%
PIDOG
2025/1/20
201%
SUT
2025/1/8
138%
IXS
2025/1/22
120%
TNT
2025/1/24
115%

2. So nehmen Sie an Airdrop-Token-Events teil


Kickstarter ist ein exklusives, kostenloses Airdrop-Event für MX-Inhaber. Wenn Sie in den letzten 24 Stunden mindestens 25 MX-Token gehalten haben, sind Sie berechtigt, sich zu registrieren und am Event teilzunehmen.

Bitte beachten Sie, dass das System täglich drei zufällige Schnappschüsse macht. Um teilnahmeberechtigt zu sein, stellen Sie sicher, dass Ihr MX-Bestand innerhalb des 24-Stunden-Zeitraums vor 23:59 Uhr (UTC+8) am Tag vor Beginn des Events nicht unter 25 MX fällt. Wenn der Schnappschuss zeigt, dass Ihr Bestand während des 24-Stunden-Zeitraums unter diesem Schwellenwert liegt, sind Sie für das Event nicht berechtigt.

Um teilzunehmen, gehen Sie auf die offizielle MEXC-Website, navigieren Sie zum Menü „Events“ oben auf der Seite und klicken Sie auf „Kickstarter“.


3. So kaufen Sie MX


Wenn Sie noch kein MX-Inhaber sind, aber an Kickstarter teilnehmen möchten, können Sie mindestens 25 MX-Token auf der MEXC-Plattform kaufen, um sich zu qualifizieren. Um zu erfahren, wie man MX-Token kauft, lesen Sie „Kaufe MX in einer Minute“ und folgen Sie dem Tutorial.

Neben der kostenlosen Teilnahme an Airdrops bietet das Halten von MX-Token auch Rabatte auf Handelsgebühren. Wenn Sie MX halten, können Sie MX verwenden, um Spot- und USDT-Futures-Handelsgebühren zu bezahlen und einen Rabatt von 20% genießen. Wenn Sie zudem innerhalb der letzten 24 Stunden mindestens 500 MX halten, erhalten Sie einen Rabatt von 50% auf Handelsgebühren.

MEXC zieht verschiedene Benutzer mit seiner breiten Auswahl an Token und niedrigen Handelsgebühren an. Es bietet tiefe Liquidität, nahtlose Abläufe, erstklassige Sicherheit und zeitgerechten Kundenservice, was es zu einer bevorzugten Wahl unter Händlern macht. MEXC folgt einem Nutzer-zuerst-Prinzip und strebt an, eine sichere und zuverlässige Handelsplattform zu schaffen.

Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz-, Buchhaltungs-, Beratungs- oder andere verwandte Beratung dar und stellt auch keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten dar. MEXC Learn stellt Informationen zur Referenz bereit und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Investitionstätigkeiten sind unabhängig von dieser Seite.

Beliebte Artikel

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Im Kryptowährungsmarkt ist der Futures-Handel dank seiner Merkmale wie hohem Hebel und Zwei-Wege-Handel für viele Investoren zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um die Kapitaleffizienz zu verbessern

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

1. Was ist Liquidation?Liquidation, auch als Zwangsschließung oder Margin Call bezeichnet, tritt auf, wenn die Plattform die Position eines Benutzers automatisch schließt. Auf MEXC ist die Maintenance

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Die Funktion Limit-Konvertierung ermöglicht es Benutzern, Vermögenswerte zu einem vorab festgelegten Preis zu tauschen. Wenn der Marktpreis Ihren festgelegten Grenzwert erreicht oder übersteigt, führt

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

1. Anmeldung1.1 Wie melde ich mich an, wenn weder meine Handynummer noch meine E-Mail zugänglich sind?Falls Sie Ihr Konto-Anmeldepasswort kennen:Im Web: Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite, gebe

Verwandte Artikel

Das Potenzial des MX-Tokens freischalten

Das Potenzial des MX-Tokens freischalten

1. Was ist der MX-Token?MX ist der native Utility-Token, der von MEXC ausgegeben wird und das MEXC-Ökosystem antreibt. Die MEXC-Plattform bietet eine sichere und bequeme Handelsumgebung für Krypto-Ent

Kaufen Sie MX in einer Minute

Kaufen Sie MX in einer Minute

1. Was sind die Vorteile des Haltens von MX?MX ist der native Utility-Token, der von MEXC ausgegeben wird. Das Halten von MX ermöglicht es den Benutzern, an Plattform-Events wie Launchpool und Kicksta

Wie man passives Einkommen durch das Halten von MX erzielt

Wie man passives Einkommen durch das Halten von MX erzielt

Das Halten von MX, dem nativen Utility-Token von MEXC, kann auf verschiedene Art und Weise passives Einkommen ermöglichen. Welche passiven Einkommensmöglichkeiten gibt es für MX-Token-Besitzer?1. Toke

Was ist MEXC Earn

Was ist MEXC Earn

1.Was ist MEXC Earn?MEXC Earn ist ein One-Stop-Produkt, das von MEXC eingeführt wurde, um Benutzern zu helfen, eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Erzielen von Erträgen durch das Halten von Token zu e

Bei MEXC registrieren
Registrieren und bis zu 10,000 USDT an Boni erhalten