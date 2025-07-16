Mind Network: Vorreiter einer neuen Ära des Datenschutzes und des dezentralen Internets









Mind Network ist ein kryptografisches Infrastrukturprotokoll für KI und Web3, das Datenschutz und sichere Zusammenarbeit ermöglicht. Es befähigt KI-Agenten, sicher zu agieren, eigenständige Entscheidungen zu treffen und innerhalb dezentraler Ökosysteme kooperativ zu interagieren.





Im Kern entwickelt Mind Network eine FHE-Infrastruktur (Fully Homomorphic Encryption), die sich dem Aufbau eines vollständig verschlüsselten Webs verschrieben hat – mit quantenresistenter, vollständig verschlüsselter Daten- und KI-Verarbeitung. Die Plattform bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf Branchenebene für verschiedene Bereiche wie KI, modulare Blockchains, Gaming, Asset Management und DePIN.





In Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Zama entwickelt Mind Network außerdem HTTPZ – ein Zero-Trust-Internetprotokoll, das einen neuen Web3-Standard für vertrauenswürdige KI und On-Chain-Datenverarbeitung setzt.













Mind Network hat sich eine Finanzierung in Höhe von $12.5 Millionen von führenden Venture-Capital-Unternehmen gesichert – darunter Binance Labs, Cogitent, HashKey, Animoca Brands, Chainlink und weitere. Zudem hat das Projekt zwei Forschungszuschüsse von der Ethereum Foundation für seine Fortschritte im Bereich der Fully Homomorphic Encryption (FHE) erhalten.





In Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Zama treibt Mind Network die Verbreitung von FHE-Technologie aktiv voran. Als erstes Projekt weltweit hat es TFHE-rs v1.0.0 (Zamas erste produktionsreife FHE-Bibliothek) in praxisnahen Anwendungen implementiert und mehrere FHE-Rust-Codebasen als Open Source bereitgestellt – darunter FCN (FHE Consensus Network), MindChain, Swarms-rust und weitere.





Diese Beiträge fördern Innovation im Bereich verschlüsselter Berechnungen und bringen die Vision eines vollständig verschlüsselten Web3- und KI-Ökosystems voran. Mit führender Forschung, starken Branchenpartnerschaften und einem klaren Bekenntnis zu Open-Source-Innovation gestaltet Mind Network die Zukunft der verschlüsselten Datenverarbeitung. Durch den breiten Zugang zu FHE-basierter Sicherheit setzt Mind Network neue Standards für Datenschutz, Sicherheit und Vertrauen in der dezentralen Welt.

















AgenticWorld ist ein dezentrales KI-Ökosystem, das für sichere und autonome KI-Agenten entwickelt wurde. Auf Basis von FHE-Technologie (Fully Homomorphic Encryption) unterstützt es verschlüsselte Berechnungen, um den Datenschutz in Multi-Agenten-Systemen (MAS) zu gewährleisten. AgenticWorld kombiniert eine dedizierte Sicherheitsschicht mit einem Interoperabilitäts-Hub, der eine vertrauenslose Zusammenarbeit zwischen KI-Agenten über Web3, DeFi, dezentrale Identitäten und vertrauliches maschinelles Lernen ermöglicht.









MindChain ist die erste öffentliche Blockchain, die auf FHE basiert und speziell für KI-Agenten konzipiert wurde. Sie unterstützt verschlüsselte Berechnungen, sichere Zusammenarbeit und autonome KI-Ökosysteme. Darüber hinaus integriert MindChain moderne Technologien wie Zero-Knowledge Proofs (ZKPs), Trusted Execution Environments (TEE), Multi-Party Computation (MPC), dezentrale Identitäten und GPU-Berechnungsframeworks, um eine hohe Skalierbarkeit sicherzustellen.









Die von Chainlink entwickelte FHE Bridge ist ein sicheres Cross-Chain-Protokoll, das Fully Homomorphic Encryption (FHE) und das Stealth Address Protocol (SAP) nutzt, um private, quantenresistente Transaktionen zu ermöglichen. Sie gewährleistet eine nahtlose Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchain-Ökosystemen.









MindChain ist die erste FHE-basierte Blockchain, die speziell für KI-Agenten entwickelt wurde. Sie adressiert die Sicherheits- und Vertrauensprobleme, mit denen KI-Agenten in Web2- und Web3-Umgebungen konfrontiert sind, und stellt sicher, dass sie in einer vollständig privaten und integritätswahrenden Umgebung arbeiten können.





Durch die Nutzung von FHE ermöglicht MindChain die Durchführung von Berechnungen direkt auf verschlüsselten Daten, sodass KI-Agenten sensible Informationen verarbeiten können, ohne sie entschlüsseln zu müssen. Dieser revolutionäre Ansatz gewährleistet Datenschutz, Sicherheit und vertrauenslose Zusammenarbeit und macht MindChain zu einer kritischen Infrastruktur für KI-gesteuerte Ökosysteme.









Die Architektur von AgenticWorld ist darauf ausgelegt, ein sicheres, dynamisches und hochautonomes Ökosystem intelligenter KI-Agenten zu unterstützen. Sie besteht aus vier zentralen Schichten – AI Agent Layer, Extension Layer, Foundation Layer und Service Layer – die jeweils eine entscheidende Rolle für den reibungslosen Betrieb von KI-Anwendungen spielen:









Dient als Schnittstelle für KI-Agenten in Web2- und Web3-Umgebungen und unterstützt:

Web3-Plattformen wie Swarms, Eliza und Virtuals

Web2-Plattformen wie World AI Health und DeepSeek

Zukünftige Integrationen werden die Funktionalität weiter ausbauen









Bietet eine umfassende Sicherheitslösung für KI-Agenten, einschließlich:

Konsenssicherheit: Gewährleistet zuverlässige Entscheidungsfindung in dezentralen Umgebungen

Rechensicherheit: Schützt die Integrität der KI-Verarbeitung

Datensicherheit: Erzwingt datenschutzfreundlichen Umgang mit Informationen

Kommunikationssicherheit: Sichert Interaktionen zwischen Agenten über Netzwerke hinweg









Im Zentrum dieser Schicht steht MindChain, unterstützt durch folgende Komponenten:

Randgen: Ein echter On-Chain-Zufallszahlengenerator auf FHE-Basis

FCN (FHE Consensus Network)

FDN (FHE Decryption Network)

AgentConnect-Hubs: Erleichtern sichere Zusammenarbeit zwischen Agenten









Diese Schicht integriert eine Vielzahl dezentraler Dienste über Hubs, um fortschrittliche Funktionen für KI-Agenten bereitzustellen, darunter:

Zero-Knowledge Proofs (ZKPs) über Lumoz: Verbessern die Datenschutzverifizierung

Trusted Execution Environments (TEE) über Phala: Ermöglichen sichere KI-Ausführung

Speicherung, Arbeitsspeicher und Interoperabilität über Chainlink: Gewährleisten nahtlosen Datenfluss

GPU-Computing über io.Net : Bietet skalierbare KI-Rechenleistung

Inferenzdienste über Allora: Optimieren Echtzeit-KI-Vorhersagen

AgentText über Aptos: Unterstützt KI-gestützte Kommunikation und Textverarbeitung













Während sich das AgenticWorld-Ökosystem zu einer vollständig dezentralen, autonomen KI-Infrastruktur entwickelt, wird der FHE-Token zur grundlegenden Ressource, die diese Vision antreibt. Konzipiert für Skalierbarkeit, Sicherheit und funktionalen Nutzen ist FHE mehr als nur ein Token – er ist der Lebensnerv einer neuen Internet-Ära, in der Privatsphäre, Intelligenz und Dezentralisierung miteinander verschmelzen.









Antrieb für Intelligenz: Unterstützt das Training, die Ausführung von Aufgaben und Belohnungskreisläufe intelligenter Agenten und treibt so die Entwicklung von KI voran.

Datenschutzwahrende Berechnung: Ermöglicht durch FHE sichere Berechnungen, schützt die Datenprivatsphäre und dient gleichzeitig zur Bezahlung von Rechengebühren.

Dezentrale Governance: Ermöglicht die Teilnahme an MindDAO und hubbasierten Vorschlägen zur Mitgestaltung der Zukunft von AgenticWorld.

Cross-Chain-Wertfluss: Erleichtert die nahtlose Interoperabilität zwischen MindChain, Ethereum und der BNB Smart Chain über die offizielle Cross-Chain-Bridge.









Das Staking von FHE-Token und der Start von AgenticWorld sind erst der Anfang. Was als Nächstes kommt, umfasst:

Fortschrittliche Trainingsumgebungen für KI-Agenten

Dezentrale KI-Anwendungen in der realen Welt

Tools für die Cross-Chain-Koordination

Vollständig gemeinschaftsgesteuerte Governance über MindDAO









Das Halten von FHE-Token verschafft exklusiven Zugang zum gesamten Ökosystem von AgenticWorld und Mind Network – und positioniert Sie an der Spitze der dezentralen KI-Innovation. Hier sind die wichtigsten Vorteile für $FHE-Inhaber:





Früher Zugang & Nutzung: Staken Sie FHE, um dezentrale KI-Agenten zu aktivieren und zu betreiben, an realen KI-Anwendungen teilzunehmen und intelligente Aufgaben sowie Trainingsprozesse anzutreiben.

Belohnungen verdienen: Erhalten Sie Belohnungen durch das Staken von Token, das Trainieren intelligenter Agenten und das Bereitstellen von Rechenressourcen – und profitieren Sie direkt von der Aktivität und dem Wachstum des Netzwerks.

Governance-Rechte: Nehmen Sie an der Entwicklung von AgenticWorld teil, indem Sie bei MindDAO und hubbasierten Vorschlägen abstimmen. Gestalten Sie Funktionen, Partnerschaften und wichtige Entscheidungen aktiv mit.

Erweiterter Datenschutz: Erhalten Sie Zugang zu FHE-basierter Datenverarbeitung und nutzen Sie KI-Dienste, die Ihre Daten während der Verarbeitung schützen.









