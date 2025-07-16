MEXC hat den Spot- und Futures-Handel für FHE offiziell gestartet. Sie können FHE auf die MEXC-Plattform einzahlen oder direkt am Spot- bzw. Futures-Handel teilnehmen. Gleichzeitig können Sie die MEXCMEXC hat den Spot- und Futures-Handel für FHE offiziell gestartet. Sie können FHE auf die MEXC-Plattform einzahlen oder direkt am Spot- bzw. Futures-Handel teilnehmen. Gleichzeitig können Sie die MEXC
Lernen/Hot-Token-Zone/Projektvorstellung/Mind Networ...n Internets

Mind Network: Vorreiter einer neuen Ära des Datenschutzes und des dezentralen Internets

16. Juli 2025MEXC
0m
#Grundlagen#Branchen-Hype
Morpheus Labs
MIND$0.0001767-27.19%
SynFutures
F$0.011641+5.67%
MindNetwork FHE
FHE$0.03373-1.77%
Visa
VON$335.61+0.35%
Eclipse
ES$0.10309-0.74%

MEXC hat den Spot- und Futures-Handel für FHE offiziell gestartet. Sie können FHE auf die MEXC-Plattform einzahlen oder direkt am Spot- bzw. Futures-Handel teilnehmen.

Gleichzeitig können Sie die MEXC Airdrop+ Eventseite besuchen, um an den FHE-Einzahlungs- und Handels-Events teilzunehmen und an Belohnungen im Gesamtwert von 130,000 USDT teilzuhaben.

1. Was ist Mind Network


Mind Network ist ein kryptografisches Infrastrukturprotokoll für KI und Web3, das Datenschutz und sichere Zusammenarbeit ermöglicht. Es befähigt KI-Agenten, sicher zu agieren, eigenständige Entscheidungen zu treffen und innerhalb dezentraler Ökosysteme kooperativ zu interagieren.

Im Kern entwickelt Mind Network eine FHE-Infrastruktur (Fully Homomorphic Encryption), die sich dem Aufbau eines vollständig verschlüsselten Webs verschrieben hat – mit quantenresistenter, vollständig verschlüsselter Daten- und KI-Verarbeitung. Die Plattform bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf Branchenebene für verschiedene Bereiche wie KI, modulare Blockchains, Gaming, Asset Management und DePIN.

In Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Zama entwickelt Mind Network außerdem HTTPZ – ein Zero-Trust-Internetprotokoll, das einen neuen Web3-Standard für vertrauenswürdige KI und On-Chain-Datenverarbeitung setzt.


2. Mind Network: Finanzierung und Ökosystem-Partner


Mind Network hat sich eine Finanzierung in Höhe von $12.5 Millionen von führenden Venture-Capital-Unternehmen gesichert – darunter Binance Labs, Cogitent, HashKey, Animoca Brands, Chainlink und weitere. Zudem hat das Projekt zwei Forschungszuschüsse von der Ethereum Foundation für seine Fortschritte im Bereich der Fully Homomorphic Encryption (FHE) erhalten.

In Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Zama treibt Mind Network die Verbreitung von FHE-Technologie aktiv voran. Als erstes Projekt weltweit hat es TFHE-rs v1.0.0 (Zamas erste produktionsreife FHE-Bibliothek) in praxisnahen Anwendungen implementiert und mehrere FHE-Rust-Codebasen als Open Source bereitgestellt – darunter FCN (FHE Consensus Network), MindChain, Swarms-rust und weitere.

Diese Beiträge fördern Innovation im Bereich verschlüsselter Berechnungen und bringen die Vision eines vollständig verschlüsselten Web3- und KI-Ökosystems voran. Mit führender Forschung, starken Branchenpartnerschaften und einem klaren Bekenntnis zu Open-Source-Innovation gestaltet Mind Network die Zukunft der verschlüsselten Datenverarbeitung. Durch den breiten Zugang zu FHE-basierter Sicherheit setzt Mind Network neue Standards für Datenschutz, Sicherheit und Vertrauen in der dezentralen Welt.


3. Kernprodukte von Mind Network


3.1 AgenticWorld


AgenticWorld ist ein dezentrales KI-Ökosystem, das für sichere und autonome KI-Agenten entwickelt wurde. Auf Basis von FHE-Technologie (Fully Homomorphic Encryption) unterstützt es verschlüsselte Berechnungen, um den Datenschutz in Multi-Agenten-Systemen (MAS) zu gewährleisten. AgenticWorld kombiniert eine dedizierte Sicherheitsschicht mit einem Interoperabilitäts-Hub, der eine vertrauenslose Zusammenarbeit zwischen KI-Agenten über Web3, DeFi, dezentrale Identitäten und vertrauliches maschinelles Lernen ermöglicht.

3.2 MindChain


MindChain ist die erste öffentliche Blockchain, die auf FHE basiert und speziell für KI-Agenten konzipiert wurde. Sie unterstützt verschlüsselte Berechnungen, sichere Zusammenarbeit und autonome KI-Ökosysteme. Darüber hinaus integriert MindChain moderne Technologien wie Zero-Knowledge Proofs (ZKPs), Trusted Execution Environments (TEE), Multi-Party Computation (MPC), dezentrale Identitäten und GPU-Berechnungsframeworks, um eine hohe Skalierbarkeit sicherzustellen.

3.3 FHE Bridge


Die von Chainlink entwickelte FHE Bridge ist ein sicheres Cross-Chain-Protokoll, das Fully Homomorphic Encryption (FHE) und das Stealth Address Protocol (SAP) nutzt, um private, quantenresistente Transaktionen zu ermöglichen. Sie gewährleistet eine nahtlose Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchain-Ökosystemen.

4. Was ist MindChain


MindChain ist die erste FHE-basierte Blockchain, die speziell für KI-Agenten entwickelt wurde. Sie adressiert die Sicherheits- und Vertrauensprobleme, mit denen KI-Agenten in Web2- und Web3-Umgebungen konfrontiert sind, und stellt sicher, dass sie in einer vollständig privaten und integritätswahrenden Umgebung arbeiten können.

Durch die Nutzung von FHE ermöglicht MindChain die Durchführung von Berechnungen direkt auf verschlüsselten Daten, sodass KI-Agenten sensible Informationen verarbeiten können, ohne sie entschlüsseln zu müssen. Dieser revolutionäre Ansatz gewährleistet Datenschutz, Sicherheit und vertrauenslose Zusammenarbeit und macht MindChain zu einer kritischen Infrastruktur für KI-gesteuerte Ökosysteme.

5. Überblick über die Architektur von MindChain


Die Architektur von AgenticWorld ist darauf ausgelegt, ein sicheres, dynamisches und hochautonomes Ökosystem intelligenter KI-Agenten zu unterstützen. Sie besteht aus vier zentralen Schichten – AI Agent Layer, Extension Layer, Foundation Layer und Service Layer – die jeweils eine entscheidende Rolle für den reibungslosen Betrieb von KI-Anwendungen spielen:

5.1 AI Agent Layer


Dient als Schnittstelle für KI-Agenten in Web2- und Web3-Umgebungen und unterstützt:
  • Web3-Plattformen wie Swarms, Eliza und Virtuals
  • Web2-Plattformen wie World AI Health und DeepSeek
  • Zukünftige Integrationen werden die Funktionalität weiter ausbauen

5.2 Extension Layer


Bietet eine umfassende Sicherheitslösung für KI-Agenten, einschließlich:
  • Konsenssicherheit: Gewährleistet zuverlässige Entscheidungsfindung in dezentralen Umgebungen
  • Rechensicherheit: Schützt die Integrität der KI-Verarbeitung
  • Datensicherheit: Erzwingt datenschutzfreundlichen Umgang mit Informationen
  • Kommunikationssicherheit: Sichert Interaktionen zwischen Agenten über Netzwerke hinweg

5.3 Foundation Layer


Im Zentrum dieser Schicht steht MindChain, unterstützt durch folgende Komponenten:
  • Randgen: Ein echter On-Chain-Zufallszahlengenerator auf FHE-Basis
  • FCN (FHE Consensus Network)
  • FDN (FHE Decryption Network)
  • AgentConnect-Hubs: Erleichtern sichere Zusammenarbeit zwischen Agenten

5.4 Service Layer


Diese Schicht integriert eine Vielzahl dezentraler Dienste über Hubs, um fortschrittliche Funktionen für KI-Agenten bereitzustellen, darunter:
  • Zero-Knowledge Proofs (ZKPs) über Lumoz: Verbessern die Datenschutzverifizierung
  • Trusted Execution Environments (TEE) über Phala: Ermöglichen sichere KI-Ausführung
  • Speicherung, Arbeitsspeicher und Interoperabilität über Chainlink: Gewährleisten nahtlosen Datenfluss
  • GPU-Computing über io.Net: Bietet skalierbare KI-Rechenleistung
  • Inferenzdienste über Allora: Optimieren Echtzeit-KI-Vorhersagen
  • AgentText über Aptos: Unterstützt KI-gestützte Kommunikation und Textverarbeitung


6. FHE-Token: Das Herzstück von Mind Network und AgenticWorld


Während sich das AgenticWorld-Ökosystem zu einer vollständig dezentralen, autonomen KI-Infrastruktur entwickelt, wird der FHE-Token zur grundlegenden Ressource, die diese Vision antreibt. Konzipiert für Skalierbarkeit, Sicherheit und funktionalen Nutzen ist FHE mehr als nur ein Token – er ist der Lebensnerv einer neuen Internet-Ära, in der Privatsphäre, Intelligenz und Dezentralisierung miteinander verschmelzen.

6.1 Rolle von FHE im gesamten Ökosystem:


  • Antrieb für Intelligenz: Unterstützt das Training, die Ausführung von Aufgaben und Belohnungskreisläufe intelligenter Agenten und treibt so die Entwicklung von KI voran.
  • Datenschutzwahrende Berechnung: Ermöglicht durch FHE sichere Berechnungen, schützt die Datenprivatsphäre und dient gleichzeitig zur Bezahlung von Rechengebühren.
  • Dezentrale Governance: Ermöglicht die Teilnahme an MindDAO und hubbasierten Vorschlägen zur Mitgestaltung der Zukunft von AgenticWorld.
  • Cross-Chain-Wertfluss: Erleichtert die nahtlose Interoperabilität zwischen MindChain, Ethereum und der BNB Smart Chain über die offizielle Cross-Chain-Bridge.

6.2 Vorteile des Haltens von FHE-Token


Das Staking von FHE-Token und der Start von AgenticWorld sind erst der Anfang. Was als Nächstes kommt, umfasst:
  • Fortschrittliche Trainingsumgebungen für KI-Agenten
  • Dezentrale KI-Anwendungen in der realen Welt
  • Tools für die Cross-Chain-Koordination
  • Vollständig gemeinschaftsgesteuerte Governance über MindDAO

7. Vorteile des Haltens von FHE-Token


Das Halten von FHE-Token verschafft exklusiven Zugang zum gesamten Ökosystem von AgenticWorld und Mind Network – und positioniert Sie an der Spitze der dezentralen KI-Innovation. Hier sind die wichtigsten Vorteile für $FHE-Inhaber:

  • Früher Zugang & Nutzung: Staken Sie FHE, um dezentrale KI-Agenten zu aktivieren und zu betreiben, an realen KI-Anwendungen teilzunehmen und intelligente Aufgaben sowie Trainingsprozesse anzutreiben.
  • Belohnungen verdienen: Erhalten Sie Belohnungen durch das Staken von Token, das Trainieren intelligenter Agenten und das Bereitstellen von Rechenressourcen – und profitieren Sie direkt von der Aktivität und dem Wachstum des Netzwerks.
  • Governance-Rechte: Nehmen Sie an der Entwicklung von AgenticWorld teil, indem Sie bei MindDAO und hubbasierten Vorschlägen abstimmen. Gestalten Sie Funktionen, Partnerschaften und wichtige Entscheidungen aktiv mit.
  • Erweiterter Datenschutz: Erhalten Sie Zugang zu FHE-basierter Datenverarbeitung und nutzen Sie KI-Dienste, die Ihre Daten während der Verarbeitung schützen.

8. So kaufen Sie FHE auf MEXC


Wenn Sie eine zuverlässige Handelsplattform mit hoher Liquidität, flexiblen Hebeloptionen und nahtlosen Konvertierungsfunktionen suchen, ist MEXC die ideale Wahl. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, in den vielversprechenden FHE-Token zu investieren!

1）Öffnen Sie die MEXC-App oder besuchen Sie die offizielle Website, und loggen Sie sich ein
2）Geben Sie in der Suchleiste „FHE“ ein und wählen Sie entweder das Spot-Handelspaar oder das Futures-Handelspaar von WCT aus
3）Wählen Sie den Auftragstyp, geben Sie Menge und Preis ein, und bestätigen Sie den Handel


Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche, finanzielle oder buchhalterische Angelegenheiten, Consulting oder andere damit zusammenhängende Dienstleistungen dar. Es handelt sich auch nicht um eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn dient ausschließlich zu Informations- und Referenzzwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Investitionsentscheidungen liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.


Beliebte Artikel

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Im Kryptowährungsmarkt ist der Futures-Handel dank seiner Merkmale wie hohem Hebel und Zwei-Wege-Handel für viele Investoren zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um die Kapitaleffizienz zu verbessern

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

1. Was ist Liquidation?Liquidation, auch als Zwangsschließung oder Margin Call bezeichnet, tritt auf, wenn die Plattform die Position eines Benutzers automatisch schließt. Auf MEXC ist die Maintenance

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Die Funktion Limit-Konvertierung ermöglicht es Benutzern, Vermögenswerte zu einem vorab festgelegten Preis zu tauschen. Wenn der Marktpreis Ihren festgelegten Grenzwert erreicht oder übersteigt, führt

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

1. Anmeldung1.1 Wie melde ich mich an, wenn weder meine Handynummer noch meine E-Mail zugänglich sind?Falls Sie Ihr Konto-Anmeldepasswort kennen:Im Web: Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite, gebe

Verwandte Artikel

Was ist Bitlayer (BTR)? Ein Leitfaden zur Bitcoin-Layer-2-Lösung der nächsten Generation

Was ist Bitlayer (BTR)? Ein Leitfaden zur Bitcoin-Layer-2-Lösung der nächsten Generation

Während sich Bitcoin als das sicherste und dezentralisierteste Blockchain-Netzwerk etabliert hat, treten seine Einschränkungen in Bezug auf Skalierbarkeit und Programmierbarkeit zunehmend zutage. Obwo

AI × Blockchain × Data Science: Wie Codatta die Web3-Datenökonomie transformiert

AI × Blockchain × Data Science: Wie Codatta die Web3-Datenökonomie transformiert

Vor dem Hintergrund der sich beschleunigenden Konvergenz von Blockchain- und KI-Technologien positioniert sich Codatta als revolutionäres, dezentrales Datenprotokoll, das eine der zentralen Herausford

Blockchain-Innovation: Wie Pi Network die Zukunft der Kryptowährungen neu gestaltet

Blockchain-Innovation: Wie Pi Network die Zukunft der Kryptowährungen neu gestaltet

Mit dem Eintritt in das Jahr 2025 stehtPi Network an einem entscheidenden Punkt zwischen Chancen und Herausforderungen. Was einst als ambitioniertes Experiment für mobiles Mining begann, hat sich zu e

Spark Protocol führt den SPK-Token ein und definiert die DeFi-Infrastruktur neu.

Spark Protocol führt den SPK-Token ein und definiert die DeFi-Infrastruktur neu.

Im dezentralen Finanzmarkt (DeFi) bemühen sich zahlreiche Protokolle, Herausforderungen wie Liquiditätsfragmentierung und Renditeoptimierung zu lösen. Unter ihnen hat sich Spark Protocol schnell als a

Bei MEXC registrieren
Registrieren und bis zu 10,000 USDT an Boni erhalten