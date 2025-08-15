MEXC Win Futures Turnier startet mit einem Preispool von 10,000,000 USDT

MEXC hat soeben das neueste MEXC Win Futures Turnier gestartet – und es wird das größte Team-Futures-Event des Jahres! Mit einem Preispool von 10,000,000 USDT und einem atemberaubenden Hauptpreis von MEXC hat soeben das neueste MEXC Win Futures Turnier gestartet – und es wird das größte Team-Futures-Event des Jahres! Mit einem Preispool von 10,000,000 USDT und einem atemberaubenden Hauptpreis von
MEXC hat soeben das neueste MEXC Win Futures Turnier gestartet – und es wird das größte Team-Futures-Event des Jahres! Mit einem Preispool von 10,000,000 USDT und einem atemberaubenden Hauptpreis von bis zu 2 BTC für einzelne Teilnehmer treten Händler aus aller Welt gegeneinander an.

1. Das ist Ihre Chance auf einen großen Gewinn!


Machen Sie sich bereit für eines der größten Handels-Events des Jahres! Das MEXC Win Futures Turnier bietet Ihnen:

Riesiger Preispool: Bis zu 10,000,000 USDT, der wächst, je mehr Händler teilnehmen.
Vielfältige Gewinnmöglichkeiten: Teamkämpfe, Einzelwettbewerbe, Early-Bird-Belohnungen, tägliche Herausforderungen und Ranglistenpreise.
Einfacher Einstieg: Einfach registrieren und mit dem Futures-Handel beginnen, um im Rennen um Belohnungen zu sein.

Einfach registrieren und handeln, um die Gewinnchance zu nutzen! Ob als Teamplayer oder Solo-Händler – hier gibt es einen Platz, um zu glänzen!

2. Wichtige Daten


  • Early-Bird-Registrierung: 6. Aug. – 9. Aug. 2025
  • Teamleiter-Registrierung: 6. Aug. – 26. Aug. 2025
  • Mitgliederregistrierung: 6. Aug. – 2. Sept. 2025
  • Wettbewerbszeitraum: 13. Aug. – 2. Sept. 2025

3. Regeln & Belohnungen


Dieses MEXC Win Turnier umfasst fünf Preispool-Stufen, die sich je nach Anzahl der Teilnehmer schrittweise freischalten, mit einem maximalen Gesamtpreispool von 10,000,000 USDT. Sowohl die Team- als auch die Einzelpreisstrukturen sind äußerst attraktiv.

3.1 Early-Bird-Belohnung: 40,000 USDT in Futures-Gutscheinen


Während der Early-Bird-Registrierungsphase teilen sich die ersten 2,000 Benutzer, die sich registrieren und ein Handelsvolumen von über 50,000 USDT erreichen, Futures-Gutscheine im Wert von 40,000 USDT.

3.2 Teamwettbewerbs-Belohnungen: 20% des gesamten Preispools für Teams


Die Top 10 Teams teilen sich den Team-Preispool basierend auf ihrer Gewinnraten-Rangliste. Der Leiter des Gewinnerteams erhält exklusiv 20% des Team-Preispools. Qualifizierte Teammitglieder, die nach PNL-Rate unter den Top 10 rangieren, teilen sich 30% des Team-Preispools. Die verbleibenden 50% werden gleichmäßig unter den Mitgliedern aufgeteilt, deren Handelsvolumen die Anforderungen erfüllt.

3.3 Einzelwettbewerbs-Belohnungen: Dreifache Gewinnchancen täglich


1) Tägliches Glücksrad: 100% Gewinn, Teilhabe an 25% des gesamten Preispools

Für jeweils 75,000 USDT tägliches Futures-Handelsvolumen erhalten Benutzer 1 Dreh (maximal 3 Drehungen pro Tag). Zu den Preisen gehören bis zu 2,025 USDT in Futures-Bonusguthaben.

2) Tägliche Checkpoint-Herausforderungsbelohnungen: Teilhabe an 25 % des gesamten Preispools

Erfüllen Sie an einem Handelstag die Handelsvolumen-Anforderungen für jede Stufe, um bis zu 53 USDT in Futures-Boni zu beanspruchen.

3) Ranglisten-Herausforderung: Teilhabe an 30% des gesamten Preispools

Während des Events werden Benutzer mit einem kumulativen Handelsvolumen von ≥ 20,000 USDT in USDT-M-Futures-Paaren sowohl nach PNL als auch nach täglichem Handelsvolumen eingestuft:

  • Tägliche Handelsvolumen-Rangliste: Die Top 200 teilen sich 20% des gesamten Preispools in Futures-Bonusbelohnungen.
  • PNL-Rangliste: Die Top 100 teilen sich 10% des gesamten Preispools in BTC-Airdrops und Futures-Bonusbelohnungen.

4. So nehmen Sie teil


Der Einstieg könnte nicht einfacher sein! Melden Sie sich einfach in Ihrem MEXC-Konto an, gehen Sie von der Startseite zur MEXC-Win-Event-Seite, klicken Sie auf „Jetzt registrieren“, wählen Sie aus, ob Sie als Teamleiter oder Mitglied teilnehmen möchten – und schon sind Sie dabei. Von dort aus beginnen Sie mit dem Futures-Handel, steigern Ihren PNL, klettern in den Ranglisten nach oben und sichern sich epische Belohnungen!

5. Handelstipps & Gewinnstrategien


  • Early-Bird-Belohnungen – Die ersten 2,000 Händler, die sich registrieren und das Ziel-Handelsvolumen erreichen, teilen sich 40,000 USDT in Bonusgutscheinen.
  • Das Team führen – Profitieren Sie von zusätzlichen 20% des Preispools Ihres Teams.
  • Ihre Aktivitäten verteilen – Verteilen Sie Ihr Handelsvolumen auf Drehungen, tägliche Checkpoint-Herausforderungen und Ranglisten, um mehr Belohnungen zu erhalten.
  • Die Ranglisten erklimmen – Die PNL-Rangliste beinhaltet BTC-Airdrops und ist damit ein erstklassiges Ziel für große Gewinne.

6. Warum Sie dieses Event nicht verpassen sollten


MEXC Win: Blazing Arena Futures Turnier wird das spannendste Krypto-Handels-Event der zweiten Jahreshälfte 2025. Mit einem Preispool von 10,000,000 USDT, bis zu 2 BTC für die besten Einzelhändler und unzähligen Gewinnmöglichkeiten ist dies Ihre Chance, für Ruhm und Belohnungen zu handeln.

Registrieren Sie sich jetzt und machen Sie Ihren nächsten Handel zu dem, der alles verändert. Ihr Weg zu einer aufregenden und lohnenden Trading-Reise beginnt hier!

