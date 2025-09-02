Liste unterstützter und eingeschränkter Länder auf MEXC

MEXC setzt sich dafür ein, Benutzern eine benutzerfreundliche, effiziente und sichere Handelsplattform bereitzustellen, um Krypto-Enthusiasten weltweit beim Zugang zur digitalen Vermögenswelt zu unterstützen. Gleichzeitig hält sich MEXC an höchste Standards der regulatorischen Compliance und verfolgt einen verantwortungsvollen Ansatz, um seinen Verpflichtungen gegenüber den Benutzern gerecht zu werden und die nachhaltige Entwicklung der Blockchain-Branche aktiv zu fördern.





Bitte prüfen Sie unsere Benutzervereinbarung , um die aktuelle Liste der eingeschränkten Länder/Regionen einzusehen und zu bestätigen, ob die Nutzung der MEXC-Dienste in Ihrer Region unterstützt wird.









Derzeit bietet MEXC keine Dienstleistungen an und akzeptiert keine Registrierungs- oder Handelsanträge aus folgenden Ländern/Regionen:





Kanada, Kuba, Hongkong, Iran, Festlandchina, Nordkorea, von Russland kontrollierte Gebiete in der Ukraine (einschließlich der Krim, Donezk, Luhansk und Sewastopol), Singapur, Sudan und die Vereinigten Staaten (zusammenfassend die „verbotenen Länder/Regionen“).





Zur Klarstellung: Diese Liste ist nicht abschließend. MEXC behält sich das Recht vor, die Liste jederzeit nach eigenem Ermessen und auf Grundlage rechtlicher sowie regulatorischer Überlegungen zu ändern.













iOS: Japan, Indien, Vereinigtes Königreich, Südkorea

Android: Japan, Indien, Indonesien, Vereinigtes Königreich, Südkorea





In allen anderen Ländern/Regionen ist der Zugriff auf die iOS- oder Android-Version der App uneingeschränkt möglich. Sie können die App über die offizielle MEXC-Website herunterladen







