Liste unterstützter und eingeschränkter Länder auf MEXC

2. September 2025MEXC
#Grundlagen
MEXC setzt sich dafür ein, Benutzern eine benutzerfreundliche, effiziente und sichere Handelsplattform bereitzustellen, um Krypto-Enthusiasten weltweit beim Zugang zur digitalen Vermögenswelt zu unterstützen. Gleichzeitig hält sich MEXC an höchste Standards der regulatorischen Compliance und verfolgt einen verantwortungsvollen Ansatz, um seinen Verpflichtungen gegenüber den Benutzern gerecht zu werden und die nachhaltige Entwicklung der Blockchain-Branche aktiv zu fördern.

Bitte prüfen Sie unsere Benutzervereinbarung, um die aktuelle Liste der eingeschränkten Länder/Regionen einzusehen und zu bestätigen, ob die Nutzung der MEXC-Dienste in Ihrer Region unterstützt wird.

1. Liste verbotener Länder/Regionen


Derzeit bietet MEXC keine Dienstleistungen an und akzeptiert keine Registrierungs- oder Handelsanträge aus folgenden Ländern/Regionen:

Kanada, Kuba, Hongkong, Iran, Festlandchina, Nordkorea, von Russland kontrollierte Gebiete in der Ukraine (einschließlich der Krim, Donezk, Luhansk und Sewastopol), Singapur, Sudan und die Vereinigten Staaten (zusammenfassend die „verbotenen Länder/Regionen“).

Zur Klarstellung: Diese Liste ist nicht abschließend. MEXC behält sich das Recht vor, die Liste jederzeit nach eigenem Ermessen und auf Grundlage rechtlicher sowie regulatorischer Überlegungen zu ändern.

2. Liste der Länder/Regionen mit eingeschränkter Nutzung


2.1 Länder/Regionen, in denen der App-Download nicht verfügbar ist


  • iOS: Japan, Indien, Vereinigtes Königreich, Südkorea
  • Android: Japan, Indien, Indonesien, Vereinigtes Königreich, Südkorea

In allen anderen Ländern/Regionen ist der Zugriff auf die iOS- oder Android-Version der App uneingeschränkt möglich. Sie können die App über die offizielle MEXC-Website herunterladen.

2.2 Länder/Regionen mit eingeschränktem Zugriff auf die offizielle Website


Offizielle Domains von MEXC:

Derzeit können Benutzer in der Türkei, Indonesien und Malaysia nur über mexc.fm oder mexc.io auf die Plattform zugreifen, während Benutzer auf den Philippinen und in Indien, Frankreich und Nigeria auf mexc.co oder mexc.io beschränkt sind. Benutzer in allen anderen Ländern und Regionen können die Plattform über beide Websites aufrufen.

Bitte beachten Sie, dass die Liste der verfügbaren und eingeschränkten Länder/Regionen von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird und regelmäßigen Änderungen und Anpassungen unterliegt. (Letzte Aktualisierung: 19. August 2025)

