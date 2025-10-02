MEXC-Preiswarnungsanleitung: Behalten Sie Markttrends im Blick und steigern Sie Ihre Handelseffizienz mit MEXC-Benachrichtigungen





In der schnelllebigen Welt des Kryptowährungshandels treten Kursschwankungen oft innerhalb von Millisekunden auf. Dies gilt insbesondere beim Handel mit Futures , bei dem Benutzer durch langes Beobachten des Bildschirms leicht ermüden und emotionalen Schwankungen ausgesetzt sein können. Um Benutzer in Echtzeit auf dem Laufenden zu halten und ihre Reaktionsfähigkeit beim Handel zu verbessern, hat die MEXC-Kontrakt-Handelsplattform eine praktische Preiswarnfunktion eingeführt. Dieses Tool unterstützt doppelte Warnungen – basierend sowohl auf Kursniveaus als auch auf technischen Indikatoren – und ermöglicht es Händlern, in entscheidenden Momenten schnelle Entscheidungen zu treffen und jede ideale Gelegenheit zum Eröffnen oder Schließen von Positionen zu nutzen.









Beim Handel mit Krypto-Futures kann das Verpassen eines wichtigen Kursniveaus bedeuten, ein wertvolles Gewinnfenster zu verlieren. Durch das Einrichten von Preiswarnungen können Benutzer das ständige Beobachten des Bildschirms vermeiden und dennoch Benachrichtigungen in Echtzeit erhalten, sobald der Markt einen festgelegten Schwellenwert erreicht oder sich ein technischer Indikator verändert. So lassen sich Handelsstrategien schnell anpassen und Verluste durch verzögertes Handeln reduzieren.









Markt-Updates in Echtzeit für schnellere Reaktionen

Erhöht die Effizienz beim Handel und reduziert emotionale Entscheidungen

Unterstützt wichtige Futures-Paare mit anpassbaren Warnungen





Beispiel:





Benutzer A richtet eine Preiswarnung für BTCUSDT ein, die bei Erreichen von 108,000 USDT ausgelöst wird. Sobald dieser Kurs erreicht ist, sendet das System umgehend eine Benachrichtigung, sodass der Benutzer den Hebel anpassen und rechtzeitig Gewinne mitnehmen kann. Benutzer B hingegen, der keine Warnung aktiviert hat, bemerkt die Kursbewegung erst beim Rücksetzer und verpasst dadurch das ideale Verkaufsfenster – die potenziellen Gewinne entgehen ihm.









MEXC stellt zwei zentrale Warnungstypen zur Verfügung, um unterschiedlichen Handelsstrategien gerecht zu werden:









Dies ist die am häufigsten genutzte Warnart. Benutzer können Warnungen für folgende Fälle einrichten:





Wenn der aktuelle Kurs über oder unter einen bestimmten Wert steigt oder fällt

Wenn die 24-Stunden-Kursänderung einen festgelegten Prozentsatz übersteigt

Wenn die Kursvolatilität innerhalb von 5 Minuten einen bestimmten Schwellenwert überschreitet





Ideal für Trendfolge- oder Breakout-Strategien.









Für fortgeschrittene Benutzer unterstützt MEXC automatisierte Warnungen auf Basis technischer Analysen:





MA (Moving Average)-Kreuzungen : z. B. kurzfristiger MA kreuzt den langfristigen MA nach oben z. B. kurzfristiger MA kreuzt den langfristigen MA nach oben

RSI (Relative Strength Index) überkauft/überverkauft: Sendet eine Warnung, wenn der RSI zentrale Schwellen wie 30 oder 70 durchbricht Sendet eine Warnung, wenn der RSI zentrale Schwellen wie 30 oder 70 durchbricht





Sobald der definierte Indikatorwert erreicht ist, wird automatisch eine Benachrichtigung verschickt.

















Futures“. Melden Sie sich auf der offiziellen MEXC-Website an und navigieren Sie über das obere Menü zu „“.

Klicken Sie im Handelsfenster auf das Glockensymbol (🔔) über dem Kerzenchart , um die Einstellungen für Preiswarnungen zu öffnen.













Auf der Seite „Marktbenachrichtigungseinstellungen“ können Sie den Schalter „Alarmton“ aktivieren – dann wird beim Auslösen einer Preiswarnung ein Ton abgespielt.





Im Tab „Empfohlen“ zeigt das System automatisch die Handelspaare aus Ihrer Futures-Watchlist an und legt standardmäßige Kursbewegungs-Trigger fest. Schalten Sie die Warnungen einfach mit dem entsprechenden Schalter ein oder aktivieren Sie „Alle aktivieren“, um allen Futures-Handelspaaren zu folgen.









Wenn die Standard-Triggerbedingungen nicht Ihren Erwartungen entsprechen, können Sie auf „Warnung erstellen“ klicken, um die Einstellungen nach Ihren eigenen Vorlieben anzupassen. Geben Sie dabei folgende Parameter ein:





Handelspaar (z. B. BTCUSDT)

Warnungstyp: Kurs steigt über / Kurs fällt auf / 24-Stunden-Anstieg erreicht / 5-Minuten-Rückgang erreicht usw. (insgesamt sechs Warnungstypen)

Warnfrequenz: Auswahl zwischen Wiederholt, Einmalig oder Einmal pro Tag

Benachrichtigungsmethode: App-Push, Systembenachrichtigung oder Desktop-Benachrichtigung (stellen Sie sicher, dass die Berechtigungen im Browser aktiviert sind)





Hinweis: In den benutzerdefinierten Preiswarnungen können Sie bis zu 10 Warnungen pro Handelspaar und für maximal 20 Handelspaare einrichten. Wenn Sie sowohl in den empfohlenen als auch in den benutzerdefinierten Preiswarnungen Warnungen gesetzt haben, werden Benachrichtigungen ausgelöst, sobald ein Schwellenwert erreicht wird. Für Indikatorwarnungen können Sie maximal 200 Warnungen erstellen.













1) Öffnen Sie die MEXC-App und melden Sie sich in Ihrem Konto an. Tippen Sie unten auf der Startseite auf „Futures“.

2) Tippen Sie auf der Futures-Seite oben rechts auf das Einstellungssymbol „…“.

3) Wählen Sie „Warnungen“, um zur Seite „Marktwarnungen“ zu gelangen.

4) Tippen Sie auf „Warnung hinzufügen“.

5) Wählen Sie auf der Seite „Preiswarnung einrichten“ das Handelspaar aus, legen Sie den Warnungstyp sowie den Kurs- oder prozentualen Schwellenwert fest, wählen Sie die Warnfrequenz und Benachrichtigungsmethode – tippen Sie anschließend auf „Warnung erstellen“, um die Einrichtung abzuschließen.









Hinweis: Wie auch bei der Weboberfläche unterstützt die Handy-App sowohl Preiswarnungen als auch Indikatorwarnungen. Sie können bis zu 10 Warnungen pro Handelspaar einrichten, für maximal 20 Handelspaare konfigurieren und insgesamt bis zu 200 Warnungen setzen.









F1: Warum kann ich Desktop-Benachrichtigungen nicht aktivieren?

Wenn die Option für Desktop-Benachrichtigungen ausgegraut ist und nicht ausgewählt werden kann, liegt das wahrscheinlich daran, dass Benachrichtigungen in Ihren System- oder Browsereinstellungen deaktiviert sind. Sie müssen diese aktivieren und die Seite neu laden, um die Auswahlmöglichkeit freizuschalten. Eine Anleitung finden Sie hier: „ So aktivieren Sie MEXC-Desktop-Benachrichtigungen “.





F2: Werden Warnungen wiederholt ausgelöst?

Wenn Sie die Option „Wiederholt“ wählen, erhalten Sie jedes Mal eine Benachrichtigung, sobald die Bedingung erfüllt ist. Wenn Sie keine häufigen Benachrichtigungen wünschen, wählen Sie stattdessen „Einmalig“ oder „Einmal pro Tag“.





F3: Welche Handelspaare unterstützen Warnungen?

ETHUSDT, Alle Futures-Handelspaare werden unterstützt – einschließlich beliebter Paare wie BTCUSDT SOLUSDT , und SUIUSDT . Weitere Paare finden und wählen Sie auf der Futures -Seite unter Ihrer Watchlist aus.

*BTN-Futures-Preiswarnung einrichten&BTNURL=https://www.mexc.com/de-DE/futures/BTC_USDT*









Die Preiswarnfunktion ist mehr als nur ein Aufpasser – sie ist ein unverzichtbares Tool zum Risikomanagement beim Futures-Handel. Ob Einsteiger oder erfahrener Stratege: Das Warnsystem von MEXC hilft Ihnen, effizient auf Marktbewegungen zu reagieren, Ein- und Ausstiegspunkte zu optimieren und wichtige Handelschancen nicht zu verpassen.





Melden Sie sich jetzt bei MEXC an, aktivieren Sie Ihre Preiswarnungen – und lassen Sie sich von intelligenten Benachrichtigungen beim Handel zuverlässig unterstützen!









