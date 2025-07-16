MEXC startet das Event „Showdown des Goldenen Zeitalters“ mit Goldbarren- und BTC-Giveaway – ein Preispool von 10.000.000 USDT erwartet Sie!

MEXC hat offiziell das Event „Showdown des goldenen Zeitalters: Goldbarren- & BTC-Giveaway“ mit einem gesamten Preispool von 10 Millionen USDT gestartet. Das Event steht allen Benutzern offen – ob neuMEXC hat offiziell das Event „Showdown des goldenen Zeitalters: Goldbarren- & BTC-Giveaway“ mit einem gesamten Preispool von 10 Millionen USDT gestartet. Das Event steht allen Benutzern offen – ob neu
16. Juli 2025
MEXC hat offiziell das Event „Showdown des goldenen Zeitalters: Goldbarren- & BTC-Giveaway“ mit einem gesamten Preispool von 10 Millionen USDT gestartet. Das Event steht allen Benutzern offen – ob neu oder erfahren – und bietet eine einzigartige Gelegenheit, teilzunehmen und exklusive Belohnungen zu gewinnen. Es wurde entwickelt, um globalen Benutzern ein erstklassiges Erlebnis zu bieten, mit einfacher Teilnahme und großzügigen Preisen.

1. Eventzeitplan (UTC+2)


  • Early-Bird-Registrierung: 13. Juni, 18:00 – 17. Juni, 17:55 (UTC+2)
  • Allgemeine Registrierung: 13. Juni, 18:00 – 4. Juli, 10:00 (UTC+2)
  • Eventzeitraum: 13. Juni, 18:00 – 4. Juli, 10:00 (UTC+2)
  • Ziehungszeitraum: 13. Juni, 18:00 – 5. Juli, 10:00 (UTC+2)
  • Auswahl per BTC-Block-Hash: Die Gewinnzahl basiert auf den letzten fünf Ziffern des ersten Bitcoin-Block-Hashes nach dem 4. Juli 2025 um 14:00:00 (UTC+2).

2. Teilnahmevoraussetzungen


1）Benutzer aus nicht eingeschränkten Ländern oder Regionen sind teilnahmeberechtigt.
2）Market-Maker-Konten und institutionelle Unterkonten sind nicht teilnahmeberechtigt.
3）Nur Futures-Transaktionen mit nicht null Gebühren werden für die Eventteilnahme berücksichtigt.
4）Für die meisten Belohnungen ist keine KYC-Verifizierung erforderlich. Gewinner des Hauptpreises (Wert über 10,000 USDT) müssen jedoch innerhalb von 7 Tagen eine erweiterte KYC-Verifizierung abschließen, um die erfolgreiche Preisverteilung zu gewährleisten.

3. So nehmen Sie am „Goldbarren- & BTC-Giveaway“ teil


Dieses MEXC-Mitte-des-Jahres-Event besteht aus vier Hauptteilen: Early-Bird-Registrierungsbonus, tägliches Rubbellos, wöchentlicher Glücksdreh und Hauptpreisziehung.

Um teilzunehmen, klicken Sie einfach während des Eventzeitraums auf die Schaltfläche „Jetzt registrieren“ und führen Sie Futures-Transaktionen durch. Die Anzahl Ihrer Tombola-Chancen richtet sich nach Ihrem Handelsvolumen und ermöglicht die Teilnahme an den Aktivitäten „Tägliches Rubbellos“, „Wöchentlicher Glücksdreh“ und „Hauptpreisziehung“.


3.1 Early-Bird-Registrierungsbonus: Früh teilnehmen, Bonus sichern


So nehmen Sie teil:
1) Besuchen Sie während der Early-Bird-Registrierungsphase die Eventseite und klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt registrieren“, um Ihre Registrierung abzuschließen.
2) Kumulieren Sie während des Events ein gesamtes Handelsvolumen von mindestens 50,000 USDT.
3) Die ersten 2,000 registrierten Benutzer, die die Handelsanforderung erfüllen, teilen sich einen Gesamtwert von 40,000 USDT in Bonusgutscheinen. Die Belohnungen sind begrenzt und werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben.
4) Alle Belohnungen werden nach dem Ende des Events verteilt.


3.2 Tägliche Rubbellose: Verdienen Sie bis zu 5 Chancen pro Tag durch Erreichen von Handelszielen


So nehmen Sie teil:
1) Besuchen Sie die Eventseite und klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt registrieren“, um sich anzumelden.
2) Für jeden Tag während des Events gilt: Für jeweils 50,000 USDT kumuliertes Handelsvolumen erhalten Sie 1 Rubbellos-Chance. Pro Tag können maximal 5 Rubbellose verdient werden.
3) Sobald Sie berechtigt sind, besuchen Sie den Bereich „Tägliche Belohnungen“ und nutzen Sie die Rubbeloszone, um Belohnungen aufzudecken. Jede Rubbelrunde enthüllt einen zufälligen Bonusbetrag. Der Belohnungspool ist begrenzt und nur verfügbar, solange der Vorrat reicht.
4) Die Belohnungen werden in Echtzeit oder spätestens innerhalb von 24 Stunden verteilt. Gültigkeit der Boni: 7 Tage.

Hinweise:
1) Klicken Sie auf „Jetzt rubbeln“, um eine einzelne Chance zu nutzen, oder auf „Alle rubbeln“, um alle verfügbaren Chancen auf einmal einzusetzen.
2) Rubbelchancen können angesammelt und jederzeit während des Ziehungszeitraums des Events verwendet werden. Beispiel: Wenn am Tag 1 fünf Chancen verdient werden, der Belohnungspool jedoch leer ist, und am Tag 2 weitere fünf Chancen verdient werden, während der Pool aktiv ist, kann der Benutzer alle zehn Chancen an Tag 2 verwenden.


3.3 Wöchentlicher Glücksdreh: Jeder gewinnt – sichern Sie sich einen Anteil an 25% des Bonuspools


So nehmen Sie teil:
1) Gehen Sie zur Eventseite und klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt registrieren“, um sich anzumelden.
2) Während des Events gilt: Für jeweils 2,000,000 USDT kumuliertes wöchentliches Handelsvolumen erhalten Teilnehmer 1 Drehchance (bis zu 5 pro Woche).
3) Sobald Sie berechtigt sind, besuchen Sie den Bereich „Wöchentliche Überraschungen“ und nutzen Sie das Glücksrad, um Belohnungen zu erhalten. Jeder Dreh gewährt einen zufälligen Bonus. Die Preise sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.
4) Die Belohnungen werden in Echtzeit oder spätestens innerhalb von 24 Stunden verteilt. Gültigkeit der Boni: 7 Tage.

Hinweise:
1) Klicken Sie auf die Schaltfläche „Drehen“ in der Mitte des Rads, um eine einzelne Drehchance zu nutzen, oder auf „Alle drehen“, um alle verfügbaren Chancen auf einmal einzusetzen.
2) Drehchancen können angesammelt und jederzeit während des Ziehungszeitraums verwendet werden. Beispiel: Wenn in Woche 1 fünf Chancen verdient werden, der Preispool aber leer ist, und in Woche 2 weitere fünf Chancen hinzukommen, während der Pool aktiv ist, kann der Benutzer alle zehn Drehchancen in Woche 2 einsetzen.


3.4 Ultimative Hauptpreisziehung: Gewinnen Sie einen Goldbarren und BTC


So nehmen Sie teil:
1) Besuchen Sie die Eventseite und klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt registrieren“, um teilzunehmen.
2) Für jeweils 10,000,000 USDT kumuliertes Handelsvolumen während des Events erhalten Teilnehmer einen einzigartig generierten Lotteriecode. Die Anzahl der Teilnahmen ist unbegrenzt.
3) Die Gewinnzahl wird anhand der letzten fünf Ziffern des ersten Bitcoin-Block-Hashes ermittelt, der nach dem 4. Juli 2025 um 14:00 Uhr (UTC+2) generiert wird. Der Code mit der nächstgelegenen Übereinstimmung gewinnt den ultimativen Hauptpreis, bestehend aus dem Goldbarren und BTC. Zur Transparenz kann das Ergebnis auf blockchain.com überprüft werden.
4) Die Preise werden innerhalb von 7 Werktagen nach dem Ende des Events verteilt.


Sie können Ihre Lotterie-Codes für die ultimative Hauptpreisziehung auf der Eventseite einsehen und überprüfen, ob Ihr Los gewonnen hat.


Für vollständige Informationen zur Preisverteilung, zu den Teilnahmebedingungen und zu den Belohnungsrichtlinien lesen Sie bitte die vollständigen Eventregeln auf der offiziellen Eventseite.

Haftungsausschluss:
Dieses Material stellt keine Anlage-, Steuer-, Rechts-, Finanz-, Buchhaltungs-, Beratungs- oder sonstige professionelle Beratung dar. Es ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt diese Inhalte ausschließlich zu Informationszwecken bereit. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie vorsichtig. Alle Investitionsentscheidungen liegen in alleiniger Verantwortung des Benutzers.

