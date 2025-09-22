So exportieren Sie den MEXC Futures-Auftragsverlauf: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Herunterladen historischer Aufträge und Kapitalfluss-PDFs

Im Kryptowährungshandel dient der Futures-Auftragsverlauf als wichtiger Nachweis für die Handelsaktivitäten eines Benutzers. Er ist besonders relevant für die Überprüfung von Strategien und die Analyse der Leistung. Das Exportieren dieser Aufzeichnungen ist entscheidend für die präzise Nachverfolgung, Prüfung und Dokumentation des Handelsverlaufs.









Ein Futures-Auftrag ist eine Art von Auftrag, der von Benutzern auf zentralisierten Börsen (wie MEXC) erteilt wird und eine Reihe von Ausführungsparametern und -bedingungen enthält. Dazu gehören das Handelspaar (z. B. BTCUSDT ), Auftragsmenge und -preis, Auftragstyp (Limit, Market usw.), Positionsrichtung (Long eröffnen, Short eröffnen), Gültigkeitsdauer und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter: „ Was ist Futures-Handel “.





Sobald ein Kryptowährungs-Futures-Auftrag eingereicht wird, führt die Börse ihn auf Basis der festgelegten Regeln aus. Wenn der Auftrag den Marktbedingungen entspricht und eine passende Gegenpartei verfügbar ist, wird der Handel ausgeführt und die Vermögenswerte werden entsprechend zwischen Käufer und Verkäufer übertragen.









Das Exportieren des Futures-Auftragsverlaufs und der Kapitalflussaufzeichnungen hat für Benutzer einen erheblichen Wert, hauptsächlich in den folgenden zwei Aspekten:









Der Kryptowährungshandel ist häufig und komplex, wobei jede Transaktion Kapitalbewegungen und Investitionsentscheidungen umfasst. Durch das Exportieren historischer Aufträge und Kapitalflussaufzeichnungen können Benutzer einen vollständigen und genauen Handelsverlauf bewahren.





Ganz gleich, ob Sie die Details eines bestimmten Handels überprüfen oder eine umfassendere Analyse über einen bestimmten Zeitraum durchführen müssen, diese Aufzeichnungen bieten zuverlässige Referenzen. Sie helfen auch, den Verlust wichtiger Informationen durch Zeitablauf oder Änderungen in den Plattformdaten zu verhindern.









Historische Auftragsdaten sind eine wertvolle Ressource zur Überprüfung und Verfeinerung von Handelsstrategien. Durch die Analyse historischer Aufträge und Kapitalflüsse können Händler die Erfolgsquoten verschiedener Strategien klar bewerten und das Timing von Einstiegen und Ausstiegen beurteilen.





Beispielsweise kann man den Anteil von profitablen und verlustreichen Aufträgen bei der Verwendung einer bestimmten Methode der technischen Analyse berechnen und so die Stärken und Schwächen der Strategie identifizieren, was starke Bezugspunkte für nachfolgende Anpassungen und Optimierungen liefert.









MEXC unterstützt den Export von PDF-Versionen historischer Futures-Auftragsaufzeichnungen und Kapitalflüsse sowohl auf der Web- als auch auf der App-Plattform. Jeder Benutzer hat Anspruch auf 10 Exportversuche pro Monat für Futures-Kontoauszüge. Jeder erstellte Bericht kann Daten für bis zu die letzten 180 Tage enthalten, sodass Benutzer flexibel die Handelsinformationen abrufen können, die sie benötigen.









Besuchen Sie die offizielle Website von MEXC und melden Sie sich in Ihrem Konto an. Bewegen Sie den Mauszeiger in der oberen Navigationsleiste der Startseite über Aufträge und wählen Sie Futures-Aufträge, um zur entsprechenden Seite zu gelangen.









Gehen Sie auf der Seite Futures-Aufträge zu Auftrags- & Handelsverlauf und klicken Sie auf Auftragsverlauf exportieren, um das Exportfenster zu öffnen.









Sie können das Handelspaar, die Richtung und den Zeitraum für den Export auswählen. Stellen Sie das Exportformat auf PDF ein und klicken Sie dann auf Exportieren, um mit dem Herunterladen Ihrer historischen Auftragsdaten im PDF-Format zu beginnen. Bitte beachten Sie: Das Erstellen der PDF-Datei kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Wenn der Export mehr als 10,000 Datensätze enthält, wechselt das System in den Modus für Massendatenexport.





Wenn Sie einen Zeitraum wie Letzte 180 Tage oder Letzte 365 Tage auswählen, informiert Sie das System, dass der Massendatenexport das Abrufen beliebiger 365 Tage Daten innerhalb der letzten 18 Monate (bis zum Vortag) unterstützt. Pro Anfrage können maximal 100,000 Datensätze exportiert werden, und jeder Benutzer kann bis zu 10 Downloads pro Monat durchführen.









Gehen Sie in ähnlicher Weise zu Kapitalfluss und klicken Sie dann auf Kapitalfluss exportieren, um das Exportfenster zu öffnen.





Nach der Auswahl des Handelspaars, der Kryptowährung, des Fondstyps, des Kapitalflusstyps (Zufluss oder Abfluss) und des Zeitraums wählen Sie PDF als Exportformat. Klicken Sie auf Exportieren, um mit dem Herunterladen Ihrer Kapitalflussdaten im PDF-Format zu beginnen. Bitte beachten Sie: Das Erstellen der PDF-Datei kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Wenn der Export mehr als 10,000 Datensätze enthält, wechselt das System in den Modus für Massendatenexport.





Wenn Sie einen Zeitraum wie Letzte 180 Tage oder Letzte 365 Tage auswählen, wird eine Meldung angezeigt, dass der Massendatenexport das Abrufen beliebiger 365 Tage Daten innerhalb der letzten 18 Monate (bis zum Vortag) unterstützt. In einer einzelnen Anfrage können maximal 100,000 Datensätze exportiert werden, und jeder Benutzer kann bis zu 10 Exporte pro Monat durchführen.













Öffnen Sie die MEXC-App und melden Sie sich in Ihrem Konto an. Tippen Sie oben links auf das Profilsymbol, wählen Sie anschließend Transaktionen und dann Futures-Aufträge.









Auf der Seite Futures-Aufträge wählen Sie Auftrags- & Handelsverlauf und tippen Sie dann oben rechts auf das Export-Symbol. Tippen Sie auf + Neuen Export, um das Fenster für die Exporteinstellungen zu öffnen.





Sie können den Zeitraum, das Handelspaar und die Richtung konfigurieren. Derzeit werden nur Limit-Aufträge für den Export unterstützt. Sobald alle Felder ausgefüllt sind, tippen Sie auf Erstellen, um den Export Ihres historischen Auftragsverlaufs abzuschließen.





Wenn Sie die Option E-Mail-Benachrichtigung nach Erstellung nicht aktivieren, erhalten Sie eine E-Mail- oder SMS-Benachrichtigung. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der Nachricht, um die Datei innerhalb von 7 Tagen herunterzuladen. Sie können nach Abschluss des Exports auch manuell auf „E-Mail an mich senden“ tippen und den Bericht anschließend aus Ihrem E-Mail-Posteingang herunterladen.









In der App können Sie beliebige 360 Tage an Daten innerhalb der letzten 18 Monate (bis zum Vortag) exportieren. Jeder Export kann bis zu 100,000 Datensätze enthalten, und Sie können bis zu 10 Downloads pro Monat durchführen.





*BTN-Klicken Sie hier, um den Futures-Auftragsverlauf anzuzeigen&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/orders/contract?type=assets









Die Exportfunktion für Futures-Aufträge von MEXC ist ein wertvolles Tool für Benutzer, um Handelsaufzeichnungen zu verwalten und Strategien zu überprüfen. Durch flexible Einstellungen auf der Web- und App-Plattform können Benutzer schnell PDF-Versionen ihrer historischen Aufträge und Kapitalflussaufzeichnungen exportieren, was eine effiziente Datenaufbewahrung, Prüfung und Analyse ermöglicht. Mit der Beherrschung dieser Funktion können Benutzer ihre Effizienz bei der Aufzeichnung und die Transparenz im Handel erheblich verbessern.





Empfohlene Lektüre:

Warum MEXC Futures wählen? Entdecken Sie die einzigartigen Vorteile des Futures-Handels bei MEXC und erfahren Sie, wie Sie im Derivatemarkt die Nase vorn haben. Entdecken Sie die einzigartigen Vorteile des Futures-Handels bei MEXC und erfahren Sie, wie Sie im Derivatemarkt die Nase vorn haben.

Futures-Handelsleitfaden (App-Version): Erhalten Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Futures in der MEXC-Mobile-App handeln und mit Vertrauen starten können. Erhalten Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Futures in der MEXC-Mobile-App handeln und mit Vertrauen starten können.





Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung zu Investitionen, Steuern, rechtlichen Angelegenheiten, Finanzen, Buchhaltung, Consulting oder anderen damit verbundenen Dienstleistungen dar und ist auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen nur zu Referenzzwecken bereit und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und investieren Sie vorsichtig. Alle Anlageentscheidungen und Ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.



